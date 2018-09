Debate La Ventana de Asturias 21/09/2018

Voz 2 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina caso de mediana Carmen Moreno bienvenidos muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes el Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar el proceso de la reforma de la

Voz 3 00:21 constitución para suprimir los aforamientos y con esta medida se abren expectativas reservas en las instituciones territoriales el Gobierno asturiano respalda eliminar las ventajas judiciales de los cargos electos pero remite la decisión de aplicar aquí al Parlamento autonómico ya que conlleva una reforma del Estatuto de Autonomía ciudadanos asegura que el Principado pueda hacerlo Podemos también quiere trasladar Laia Asturias es la supresión de los aforamientos la razón más urgente para acometer una reforma rápida de la Constitución y el Estatuto de Autonomía

Voz 4 00:54 vamos a ver de los aforamientos porque hay unas cuantas razones más por las que se recojan puesto en bueno si la pregunta es así de directa la respuesta es igual de directa no le voy a explicar una cosa pero primero vamos a obligar a nuestros oyentes a retrotraernos al veinticuatro de diciembre de dos mil once Juan Carlos I entonces Rey de España da su discurso navideño declara ante el procesamiento

Voz 2 01:21 de subir de su hija Cristina de Borbón y es que les Holstein que la sí no es igual para todos estaba mintiendo

Voz 4 01:34 viendo como un bellaco o engaña una vez más o engañando en la justicia no es igual para todos en primer lugar porque según la Constitución española el Rey el Rey de España el en aquel momento es inviolable terrible palabra después aparecen un fenómeno muy curioso que nuestros oyentes deben saber cuál es el origen de la palabra aforado un aforado una persona una institución aforada es aquella que tiene un derecho distinto y ese derecho distinto en razón de su cargo o de su posición supone en el caso español que a ti no te juzga el juez natural que es el juez natural tu localidad habitualmente y entonces no no te corresponde eso sino si éstas aforado pues en el caso de que sea es miembro del Consejo de Ministros de juzgará el Supremo si el ex diputado senador el Supremo si eres miembro de de una Cámara autonómica el Tribunal Superior de Justicia de esa osea que no nuevas al juez natural que no es igual que a mi hijo da igual que sean al ejército de tu cargo que en tu vida privada eso es objetivamente un privilegio desde esta postura se defiende que no debe haber ningún privilegio que pasa en el resto de los países que nos circundan pues miren por ejemplo en Francia el único aforado es el presidente de la República en Portugal también en Alemania no hay nadie aforado todos los países de de derecho anglosajón no existe el aforamiento en España no solamente nos referimos a los cargos políticos electos sopor designación sino que también tenemos que hace referencia a los miembros del poder judicial ya los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo cual no se eleva a doscientos cincuenta mil ciudadanos que tienen un derecho mejor que los demás

Voz 5 03:40 mejor o diferente porque no vamos a ver tampoco a confundir aforamiento no es impunidad es como tú estás diciendo es que no no no no no no hoy muy otro lugar pero eso es la defensa precisamente del del corporativismo de los jueces que dice no es que nosotros salimos

Voz 4 03:53 es perdiendo en que no podemos recurrir a una instancia superior porque claro cómo empezamos desde más arriba pero que a mí siempre me llamó la atención esto y esto es puede ser objeto de debate vamos a ver hay a la base está la idea de proteger los intereses de determinadas personas en razón del cargo que ocupan y al mismo tiempo reconocer que no toda la justicia es igual que la justicia de más abajo es de peor calidad

Voz 2 04:22 siguiendo en esta en esta línea argumental de Rubén yo no creo que

Voz 6 04:30 primero yo no creo que la justicia de nivel inferior al Tribunal Supremo ni muchísimo yo tampoco hay muchísimos yo los suponen yo hace tiempo no leía una justificación a los aforamientos políticos también hay que recordar que efectivamente la Fiscalía al Consejo General del Poder

Voz 7 04:45 inicial y el Defensor del Pueblo están aforados ir a lo leía una explicación a me dijo llamarme la atención por lo poco rough por lo poco explicada Llera que por razón de un cargo público tú estás más expuesto en cuanto a las decisiones que toman que sean objeto de denuncia ante los tribunales por una cuestión entrecomillado el texto ponía de venganza política

Voz 4 05:11 ah

Voz 7 05:11 ese argumento parte de considerar que quién realiza ese acto de venganza política entrecomillado además crea fabrica una serie de pruebas falsas o semi falsas esas verdades medias mentiras mentiras medias verdades además los jueces de instrucción de primera estancia no están lo suficientemente formados como para descubrir las es decir todo esto implica que la explicación no era una explicación a mí lo que realmente donde yo realmente creo que tiene ella es tal privilegio y parece que no tiene ningún sentido creo que es en que cuando tú acudes sobretodo al Tribunal Supremo no hay que olvidar que los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y no hay que olvidar volviendo más un poco más allá que el Consejo General Policial Judicial está plagado de nombramientos políticos que decir a lo mejor esto de los aforamientos era más fácil de entender si tuviéramos un Consejo General del Poder inicial realmente independiente ya lo mejor lo que hay que abordar de una vez es una reforma constitucional ni parcial ni Express ni mi exprés ni de ninguna manera sino profunda que entre otras cosas garantice definitivamente que la judicial la el el Poder Judicial tiene una independencia total que para mí sería lo tendría las mismas garantías digo paran para mí no Llop es decir no para el responsable político correspondiente aunque sea el Defensor del Pueblo tendría las mismas garantías ser juzgado en el Juzgado de Primera Instancia del pueblo en el que vives como ser juzgado por el Tribunal Supremo yo creo que detrás de todo este tema el aforamiento está posiblemente el corporativismo pero sobre todo dónde está el núcleo que hay que solucionar de una vez es que ese Consejo General del Poder Judicial no puede estar plagado de representantes políticos

Voz 2 07:00 no

Voz 7 07:01 por qué entonces no hay independencia al Poder Judicial la democracia se basa en algo es en la separación de poderes ojo no en este país sino en todas partes hay abordar una reforma exprés en este momento cuando escuche el anuncio tuvo una sensación y es que no era una reforma de la Constitución era aún a ver cómo te pones en la foto era un intento yo creo que no le está saliendo mal al Gobierno de yo hago esta foto a ver como el resto del arco parlamentario se colocan esta foto Icon esa imagen que trasladamos a la ciudadanía

Voz 4 07:36 hago

Voz 7 07:37 que que hagan una reflexión sobre la que posiblemente no quieren iba a partir de ahí puedo hacer otra reflexión frente a la ciudadanía sobre qué supone la posición del PP de ciudadanos o de Podemos

Voz 4 07:48 de hecho de hecho es lo más urgente

Voz 3 07:51 es urgente o más importante suprimir los aforamientos que reformará la ley electoral

Voz 4 07:55 no claro que no tengo esto por supuesto que no y es que además es que además por ejemplo en el caso del aforamiento autonomía si se aborda eso hay que abordar de una vez y para siempre pero esto es entrar en palabras mayores pues yo no puedo entender que hay un ciudadano en España que sea inviolable

Voz 2 08:15 claro que no puedo entender que haya

Voz 4 08:18 vale vale yo tampoco lo puedo entender pero quiero decir pero si utilizamos los procedimientos racional es decir vamos vamos a eliminar los aforamientos pero dejamos uno dejamos uno que además está por encima del aforamiento entonces eso es lo que a mí me parece me parece una una un un oportunismo excesivo si es verdad que por ejemplo el Gobierno por lo que leímos soy hoy por la tarde va a utilizar el camino más tortuoso el camino más tortuoso cuál es acudir al Consejo de Estado para que emita un dictamen claro mientras lo emite no pasan los sesenta días de marras y seguimos hablando como de los lazos de las tesis de las cosas entreteniendo unos quiero decir efectivamente el asunto de los aforamientos desde mi punto de vista rompe el principio de igualdad y por lo tanto ha de ser revisado pero ha de ser revisado como tantas otras cosas

Voz 7 09:11 estoy en este momento en este momento político en este país con esta composición que tenemos el parlamento y con esta entre comillas también y por favor entiéndase me con todo el respeto chifla dura que a veces tenemos en ese Parlamento están ellos no la sociedad ellos preparado