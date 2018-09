Postura vecinal frente al proceso de la Iluminación Navideña en Gijón

Voz 2 00:00 hoy por hoy Gijón

Voz 7 00:24 bueno habríamos con los deportes doce y treinta y seis minutos de la mañana y seguimos con muy buenos ojos con tomarse las cosas con deportividad supongo en nuestra portada hoy la voz de los vecinos la voz que aún nos queda por oír en el tema como les decía el arranque del programa de las luces de Navidad porque serán ellos también los afectados de la decisión del Ayuntamiento este año saben que hace unos días conocíamos que el Consistorio gijonés va a asumir el coste íntegro de la iluminación navideña sin colaboración alguna por parte de los comerciantes iba a decidir ya que éstos lo importante bajo su único criterio por primera vez en treinta y cuatro años que calles van a tener adornos para estas próximas fiestas sacan a concurso público y además ya con el listado de estas ciento siete calles que les comentaba también al al comienzo del programa is solo al parecer un veinte por ciento de ellas serían discutibles sonó se buscaría el consenso con los pequeños comercios pero bueno dicen desde la Unión de Comerciantes que ellos no

Voz 3 01:21 a a desarrollar esa labor así que es lo dejan directamente al Ayuntamiento ver veremos en qué queda la cosa lo cierto es que esta vez el criterio no es el de el propio comercio sino el que tenga el Ayuntamiento así que vamos a preguntar porque finalmente estamos hablando de calles que serán sí o no iluminadas en antes zonas de nuestra ciudad con lo cual bueno pues muchos barres muchas áreas también se van a ver afectadas por esta nueva forma no de de diseñar lo que es la iluminación navideña íbamos a preguntarle como les decía que les parece esta iniciativa y las posibles consecuencias que pudiera acarrear al presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de la zona urbana en Gijón que saben es Adrián Arias signos nos acompaña vía telefónica Adrián que tal como estamos muy buenos días hola muy buenas bueno se lo explicaba ese lo contaba a los oyentes porque claro no son estas cosas que algunos y lo saben y otros no que la iluminación navideña en nuestra ciudad se decidía bueno pues porque eran los propios comercios los que participaba no participaba económicamente participaban al bueno pues solicitar que sus calles se iluminaron para lo que se tenían que poner también de acuerdo entre ellos ya al final cuando era una iniciativa Un poco liderada lógicamente por el propio comercio que decía vamos a iluminar mi calle no que me viene muy bien en Navidad queremos participar pero ahora lo va a decidir al Ayuntamiento saca a concurso público bueno pues esa labor eh la iluminación en esa en en ese concurso ya habían especificado bueno pues cuáles van a ser las ciento siete calles que van a ir iluminadas Adrian como voz de los vecinos que os parece esta medida como como ha caído porque era una cosa que ya había tentativa hace un par de años con lo cual no venimos tampoco de nuevas no es algo que nos vaya a sorprender pero bueno en todo caso como recibiste SA finalmente esta noticia ya confirmada

Voz 1655 03:11 bueno fundamentalmente bueno con cierta expectación sentido vagamente sabía como tú decías un criterio bastante objetivo a la hora de colocar las luces navideñas es decir había digamos un cierto acuerdo entre la política lentamente dejó y los comerciantes que aportaban dinero para la para las luces en treinta y cuatro años pues parece que no había habido tanto tanta polémica ni tantos problemas con la instalación de las luces navideñas en este caso se opta por un modelo que sospechamos que puede ser muchísimo más arbitrario es decir menos objetivo a la hora de esa colocación de las luces navideñas qué pues nunca va a llover a gusto de todos sin duda en ese sentido pero sospechamos que detrás de esta decisión pues lo que hay es ser menos objetivos a la hora de repartir equitativamente esa iluminación por los Barça de Gijón

Voz 3 04:04 Adrian en los pliegos dicen que un veinte por ciento de esas calles estamos hablando de cientos de calles con lo cual bueno sería unas veinte calles Se podrían modificar aunque bueno siendo un poco estrictos con lo que es el texto lo que dices que se podrían sustituir es decir que no estamos hablando de que ha un veinte por ciento más pueda es decir no es que estas calles nos faltaban y añadir los sino que si quitamos unas podemos otras no entonces claro eso cambia mucho las cosas también

Voz 1655 04:34 hombre lo normal es que si después de treinta y cuatro años de modelo vas hacia un modelo donde el Ayuntamiento pues gestiona directamente instalación debe estar iluminación en las que en las calles en los diferentes barrios he lo innovador hubiera sido que se abriera un proceso de participación real que fuera realmente asociativo social de la ciudad más allá de de los comerciantes quienes participara mousse de un reparto equilibrado de esa iluminación creo que no va a ser el caso por lo que estamos conociendo por la por la prensa en el que ya hay un documento formal grupo curso público es decir ya entra en elementos como como el del veinte por ciento al eludir las aludidas donde tendrá participación va a ser absolutamente escasa Hay totalmente pues sin ningún tipo de de poder en en el en el total representa absolutamente pues una miseria no se sentía a nivel de participación entonces por eso nosotros alerta vamos T no parecía un sistema mucho más arbitrarios menos objetivo que el que el que había porque la decisión de recuperar el Ayuntamiento podría dar lugar a un proceso muchísimas participativo que al que veríamos sacudiendo desde hace cuatro años pero la verdad es que vamos hacia atrás y eso tres

Voz 3 05:48 claro porque decíamos este veinte por ciento de calles que se podrían digamos eh modificar al final la Unión de Comerciantes en este caso dice no no yo no voy a liderar porque no una invitación no del concejal de decía bueno a ver si la Unión de Comerciantes y bueno pues este veinte por ciento ya acogen y un poco lo consensuando con los comercios cuáles puedan ser calles en las que bueno pueda haber un poco de de diferentes criterios que no está no tiene que estar iluminada tiene que estar la otra pero claro digamos que retirándose a la Unión de Comerciantes diciendo no yo no voy cero esa labor al final digamos esta posibilidad de cambio queda en manos de lo que serían los los propios vecinos no que serían los que tendrían que liderar en este caso es decir que quieren no quieren que esta zona o no de el barrio está iluminada

Voz 1655 06:36 hombre eso tendría que serlo natural pero yo en este caso entiendo muy bien la posición de de la Unión de Comerciantes y además en ese sentido la federación apoya esa esa medida y no vamos a ser tampoco nosotros quiénes al final tengamos que lavar la cara o o ojo o tomar en consideración decisiones en las que no hemos participado absolutamente pasar por tanto entiendo perfectamente la posición que han asumido los comerciantes y la hacemos propia es decir ahora nosotros no vamos a a decidir unas migajas del total de ese reparto cuando no hemos participado en en ningún proceso es decir lo primero que hay que hacer es un análisis de cómo se reparten de manera integral la iluminación navideña es decir son igual de varios de Gijón pescadores portuarios tres Mañero de laca mucha es que el centro de la ciudad eso en realidad en la iluminación navideña vemos que las desigualdades con manifiesta por tanto a nosotros nos gustaría haber participado desde el inicio como eso no se ha dado así como muchísimas otras cosas pues como digo un referéndum la posición de la Unión de Comerciantes irnos sumamos ahí es decir no vamos a entrar en un juego solo que esta calle entre me parece que eso no es fruto de propia participativo y como en otros muchos que no los ha dejado participado o sea hecho flaco favor a la participación pues me he dicho que por ahí no pasamos

Voz 3 08:01 bueno Adrián pues entonces tendremos que esperar a ver iluminadas las calles de Gijón para ver bueno pues si queda como tú decías equilibrado no se siente como no esas desigualdades no obstante bueno pues esas ciento siete calles ya están heridas con lo cual podríamos incluso ahora mismo hasta dibujar ese mapa de de iluminación navideña pedíamos la opinión esta mañana al presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de la zona urbana de Gijón la voz que nos quedaba por aún escuchar va de los vecinos en este tema de la luz navideña que ya visto ha dado bueno pues un giro giro grande porque después de treinta y cuatro años no son los comerciantes los que lo deciden sino el propio Ayuntamiento cómo va a estar iluminada nuestra ciudad Adrian Arias como siempre muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Cadena SER en Hoy por hoy

