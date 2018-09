Debate La Ventana de Asturias 24/09/2018

Voz 1 00:00 la Ventana de Asturias Joshua

Voz 2 00:06 Alonso

Voz 1 00:10 Iván de Santiago Manuel Barba

Voz 2 00:11 al buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes la Audiencia Provincial ha decidido en la primera sesión del juicio por el caso ni en Meyer suspender por ahora su inicio del presidente de la Sección Tercera Javier Domínguez da hacía así caso al nuevo letrado de Natalio Grueso que había pedido ya lo habéis podido escuchar en el informativo un tiempo prudencial para poder estudiar los veinte mil folios de la causa de momento no hay nueva fecha aunque por el tiempo estimado por el letrado veinte veinticinco días se calcula que no va a superar el mes hace la Audiencia lo correcto al aceptar la petición de aplazamiento o es una estrategia del abogado defensor para ganar tiempo

Voz 3 00:51 hombre yo Educasites bueno buenas tardes eh bueno es madrugar

Voz 4 00:56 parece lógico no que ante una causa que consta de veinte mil folios cualquier abogado como el juicio del día una un aplazamiento de la parece lógico que el abogado diga que tener el tiempo suficiente para conocer la causa ahí para empaparse bien de esos veinte mil folios hay lógicamente bueno yo entiendo que la Audiencia ha actuado con total corrección

Voz 2 01:19 Iván hombre yo creo que totalmente de acuerdo

Voz 3 01:22 el hecho de defensa en caso contrario verdad quiere darse cuenta aquí el tomo posesión como he estado pasado jueves nadie puede pues en este en este tiempo no vamos yo creo que lo que lo que ocurrió fue que la sala se sintió un poco de alguna manera mareada digamos no con esa modificación de tres letrados en apenas un mes que bueno coincidió con el periodo estival coincide que en nombra otro letrado la semana pasada que árabe renuncia y que la sala ahí no admitió la renuncia de la segunda letrada Hay bueno yo creo que ahí lo que exceden poco la competencia basada en el sentido que es una competencia del Colegio Abogados de hecho el otro día con la toma de posesión de estado había miembros de la junta de gobierno entonces yo creo que se sintió un poco digamos mareada y no quiso permitir ese mareo y esto en un tampoco con el temor probablemente de la prisión provisional de de pero eso no quiere decir si en una situación yo creo que lo ordinaria nervioso no estaría en prisión preventiva por segunda

Voz 4 02:22 acepto forma a la hora de presentar la denuncia y la audiencia veían que hay un defecto formal porque se presenta ante la propia Audiencia la renuncia lo que hace es mantener la la fecha señalada para la pero ya hemos visto cómo hoy tan pronto se han reanudado las las sesiones Si el letrado de la de la defensa ha planteado la causa de suspensión ha sido admitida

Voz 3 02:47 yo creo que pueden hacer un poco con eso que nunca se sintió un poco mareada digamos no porque el el treinta y uno de julio le nombra uno once de agosto cesa el uno de septiembre estamos en periodo son malos yo creo que entre eso y la imposibilidad que decía la sala de localizar una tenebroso pues coincidió esa dio a esta especie situación inédita en que no se iba a dar la suspensión cuando letrado pues yo o antes de ayer nunca mejor dicho y que además está en prisión provisional en una situación bueno pues no sé yo si entonces

Voz 4 03:19 que a los ciudadanos les poder llamar un poco la atención que en primer lugar pues el señor Natalio Grueso lógicamente gracioso derecho nombre a un abogado digamos de libre designación que le lleva el asunto el cuestiones X el letrado renuncia al ejercicio de de la defensa es sorpresivamente opta por un abogado de oficio explicar a la gente que el turno no deja de ser un listado abogados que están a disposición de los de los ciudadanos cuando no conocen a un abogado y les da igual que abogado sea el que se es ese asunto pero que el turno de oficio no implica que el abogado sea mejor o peor qué respecto de aquellos que se designa libremente precisamente porque de hecho todos los que estamos en un oficio tenemos a nuestros clientes digamos particulares de unos designa libremente no yo pero sí llama la atención que primero fueron una designación que luego él dijera porque es es es el turno que no se abogado renuncie que ese nombre también a una compañera del turno y que luego al final aparezca por mano el abogado estrella no el exfiscal de la Audiencia Nacional

Voz 2 04:19 es que quizá lo que más me ha llamado la atención claro

Voz 4 04:22 la atención el hecho de que dijera pues que me lo nombren del mundo no

Voz 3 04:25 eh yo creo que ante un asunto como este

Voz 4 04:28 hombre me parece más propio el buscar buscara un abogado por lo menos con referencia de alguien que alguien te haga una referencia a ETA que lo cual no simplemente yo el que me caiga no no porque él cae el que caiga pueda hacer mejor o peor

Voz 3 04:43 no estoy con confianza abogado cliente está claro

Voz 4 04:46 no está en la confianza no que es la la esencia de la relación con los clientes llama la atención que un asunto que te estás jugando once años de cárcel pues es enormemente luego eso se saliera con pues que me lo nombre el turno

Voz 2 04:57 es que es que quizás la parte la atención es que quizás la parte precisamente más llamativa ellos lo pregunto a los dos porque los dos ejerce la abogacía los dos abogados claro la primera parte puede ser comprensible bueno el cliente por una causa X no quiere mantener la relación Pelayo Mijares deja de ser el abogado defensor pero es que luego hemos tenido dos abogados seguidos del turno oficio luego hemos pasado hemos dado un salto al ex fiscal de la Audiencia Nacional es decir y no sé si os parece incongruente

Voz 3 05:29 eso que si yo no estará a salvo

Voz 4 05:32 bueno Sara tercera compañera nombrada desde el turno no no es que no le llegó

Voz 2 05:37 claro claro

Voz 3 05:39 si no ni a hombre es chocante no quiere decir yo creo que sí se buscó hay AMPA lo mejor de alguna manera una estrategia un poco dilatoria que yo creo que polaco a la salas basada en todo caso es que decimos no antes que no confundan ADIC que el turno de oficio no va siempre relacionado con la asistencia jurídica gratuita está muy claro esto pues tiene un abogado el turno de oficio si tienes medios para pagar lo tiene que pagarle tienes que pagar entonces

Voz 4 06:07 puso bastante hablar la gente claro

Voz 3 06:10 es un oficio y si el cliente tiene inexistencia jurídica gratuita sino como sino no antes aquí parece que sino que me lo nombre el turno que no tengo para pagar el porque de hecho él era lo que argumentó estaba sin embargo ya aparece abogado privado que pagar su familia bueno pues ese extraños dudas estáis suene los cambios suele ser al revés suelen ser no había sido una particular a uno del turno por tener derecho a la asistencia jurídica gratuita pero a la inversa suele ser complicado

Voz 2 06:35 la suspensión puede ser también una forma de rebajar la cuestión mediática

Voz 4 06:40 no no yo creo que la suspensión viene provocada por la imposibilidad física es material dental para un abogado de empaparse de una asunto de Costa de que no somos Superman varios hay que desgranar la paja de de lo importante hay que tratar de poder hablar con aquellos testigos peritos que te

Voz 3 07:02 ciento cuatro además valora que prepara cuatro

Voz 5 07:04 dijo él

Voz 4 07:06 claro una vez más porque hay diligencias ahí hay decretos allá altos que bueno pues es la paz pero las pruebas periciales las facturas las ahí una serie de documentos contrastar que tienes que hablar con tu cliente que tiene es que puede haber defensas cruzadas interesadas porque nombre presupongo que enseñó Rebollo el señor eso en algunos aspectos

Voz 3 07:28 cifraron la piedra algunos aspectos

Voz 4 07:30 esa será cercana por no decir la misma línea de defensa pero bueno cada uno al final tiene que deshacer lo suyo pero hombre uno ha sido secretario general y el otro que parece que era director de marketing señor Martí pues hombre parece ser que que o al menos yo trataría de hablar con los abogados de esos señores para ver qué estrategia defensa tienen y cómo podemos ayudarnos unos a otros son las declaraciones en el lo lleva tiempo pues claro se puede hacer en dos días y durante el juicio

Voz 3 08:02 no no es que me es imposible parar no sólo eso hay que preparar cinco cuerpos periciales técnicos económicos y que prepara ciento cuatro testificales están ya más de los cuales ochenta y tres son del Ministerio Fiscal decir no es que sean testigos que las tú el fiscal bueno porque evidentemente que prepara entonces yo creo que la estrategia yo creo que la siguiente gran nos espera que la semana que viene es la petición de libertad de Natalio Grueso esa es la semana que viene en el culebrón de la semana que viene

Voz 2 08:31 sí debería ir deberían deberían hacer caso a la petición del abogado porque ya ha anunciado que va a pedir la libertad

Voz 4 08:38 hombre yo yo si me pregunta a mí es decir no pero

Voz 3 08:40 que ninguno de los requisitos para que está en prisión provisional ya que decir ya no hay riesgo de estoy pruebas ya ha pasado es decir el temor de la pena bueno te lo podía haber hecho hace seis meses y os Santillán idea el riesgo de fuga una vez que designa son de homicidio parece que no está antes yo creo que tenía lado la decisión está bien tomada porque porque no lo localizan pero una vez que está localizado y no puede destruir pruebas por el tiempo pasado yo probablemente ya no se justifica una presión Povisa