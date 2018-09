Comentario Marisol Delgado

Voz 1

cada vez más madres y padres me transmiten su preocupación por las novatadas en estos días que comienzan las clases universitarias la alegría de que su hijo su hija comience esta nueva etapa formativa se ve empañada sobre todo se aloja en un colegio mayor por la posibilidad de que se vea en la obligación de soportar un sinfín de pruebas vejatorias que disfrazadas de bromas y rito iniciático pueden acabar afectando al en su integridad física y mental por mucho que sobre el papel se hayan prohibido puede ser motivo de expulsión cada año por estas fechas acaban saliendo a la luz casos de jóvenes que debido a la gravedad de estas bromas han llegado a precisa la atención sanitaria las novatadas Biden antiguo no suponen nada nuevo bajo el sol en España se sabe de su existencia desde que se fundaron las primeras universidades allá por la Edad Media y en pleno siglo XXI no sólo no han perdido vigencia sino que se sofisticado pudiendo llegar a situaciones de salvación y extrema crueldad por cierto la crueldad es una característica netamente humana ningún otro animal con mucha agresividad que muestre hace daño por el mero placer de hacer daño ya lo dijo Nietzsche la crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad en el tema de las novatadas Si algo perpetúa la crueldad es la ley del silencio porque las víctimas aguantas abusos humillaciones y torturas para no ser apartados porque esto es lo más perverso cuando estás víctimas pasan a ser veteranos muchos y muchas se cometen torturadores el nuevo alumnado que sigue llegando no sé si decirles a estos padres que puede que esos miedos acerca de las novatadas sean totalmente fundados pero que quizá deben tener más miedo de que su adorable criatura se que las lleva a cabo por aquello del riesgo de un diagnóstico de psicopatía no olvidemos que detrás de esa futura médica ese futuro psicólogo esa futura profesora de ese futuro juez o ese futuro dirigente político pueda haber un torturador que disfruta sometiendo dañando a otro ser humano