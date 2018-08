Voz 1

00:19

bueno pues como bien dices ha vuelto produce un episodio de localización de dentro de la piscina municipal bueno hemos tenido que activar el protocolo de actuación que tenemos preparados para las qué tipo de Casto y y aplicarlo y evacuar a a todos los usuarios a la piscina puede fuera del vaso para aplicar el tratamiento que queremos implantando la instalación irá la séptima hacerte este este verano y que está pasando pues eso es difícil es difícil sabes no dejó aplicar complicado saber qué qué es lo que pasa por la cabeza el usuario más para que son este tipo de comportamientos no es normal que se ha con tanta periodicidad y con tanto contrató un plazo de tiempo pero la verdad es que no no sabemos qué es lo que puede estar pasando no es la primera vez que no pasa por lo menos mientras que yo he sido concejal los veranos anteriores no se episodio bueno pues no ha tocado este año estamos intentando puede verde vivo implementar las medidas necesarias pues para evitar que este tipo de comportamientos sigan dando piscina