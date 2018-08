Entrevista a Iñaki Berazaluce (24/08/2018)

Voz 1646 00:00 el Valle de los Caídos es la tumba de un dictador fascista es un símbolo de una época que España quizás no ha terminado de digerir si todo eso es verdad pero cómo puede ser que en pleno debate nacional nadie haya dicho aún que el Valle de los Caídos es muy feo

Voz 1 00:17 porque si España

Voz 1646 00:18 sin duda un país lleno de lugares hermosos de monumentos únicos de símbolos inigualables muestras del más valioso patrimonio histórico España general como fondo para Instagram es excelente y eso no se le puede poner ningún pero pero amigos todos sabemos que nuestro país es también un campo abonado para el feísmo para la desmesura para la ausencia total de criterio estético sino usted aquí Nos referimos exactamente asomarse a su ventana a la de su casa seguramente vea usted una escultura en medio de una roto sabe esa escultura que lleva contemplando cada día desde hace un lustro todavía no sabe muy bien que representan y que había tomado el escultor bueno pues nos referimos a eso en España hemos elevado el feísmo a la categoría de arte y lo que es mejor hemos llegado a coger cariño a las muestras más evidentes de hoy queremos dedicar este primer tramo de radio analizar esto este asunto como uno de sus máximos estudiosos por lo menos que nosotros sepamos es el periodista Iñaki Berasaluce coordinador de el Bloque estrambótico que es un lugar muy plagado de cosas feas pero que también es absolutamente fascinante Iñaki Berasaluze muy buenos días buenos días Iñaki como especialista en la materia tú coincides con nosotros en el que el Valle de los Caídos es quizá una de las muestras más faraónicas de feísmo nacional

Voz 1089 01:29 hombre les caídos es un un adefesio de de proporciones bélicas efectivamente no sólo excedió sino que es tan grande que sufismo es con mayúsculas

Voz 1646 01:38 lo hizo también en que nuestro país podríamos considerarnos potencia mundial en feísmo tristemente si tristemente si la competencia exalta

Voz 1089 01:46 hombre la competencia es altísima porque el feísmo se ha extendido

Voz 2 01:48 yo por el por el globo por todos los lados no pero aquí tuvimos una época especialmente oprobio Sans a tenemos los cascos históricos de los que todos hacemos luego las ampliación

Voz 1089 01:58 es esta se produjeron años está ensanches ochenta bueno hay que llegan hasta ahora no de todo el el tsunami de de cemento que inundó nuestras costas

Voz 1646 02:08 yo sé que esto que te voy a pedir es muy difícil pero si tuviéramos que elegir un símbolo que ayude a nuestros oyentes a hacerse una idea de por dónde vamos cuál sería para ti el mayor exponente del feísmo español

Voz 3 02:19 hombre yo hoy oye venir del feísmo en en Galicia donde vengo yo creo es la única zona de España es la que ha tomado nombre en la que se ha convertido en una especie de movimiento arquitectónico urbanístico popular y aunque la competencia como decía ser dura o sea que en todos lados cuecen habas en Galicia cobra una especial digamos una especial relevancia el feísmo gallego yo creo que

Voz 1646 02:47 el serial exponen es la cumbre de española por lo menos no hace unos días en estrambóticos hacíais sacó precisamente de cómo ha vivido las fiestas el Cruzeiro de la Villa de Melide que está en A Coruña el Cruzeiro es uno de los monumentos más antiguos de Galicia es una cruz de piedra como todos los Cruzeiro desde el siglo XIV en este caso que esta ha tenido la mala suerte este Cruzeiro de caer justamente en mitad de la misma plaza en que la Orquesta Panorama pone fin a las fiestas del pueblo y para que no estorben el Ayuntamiento pues lo ha utilizado vosotros lo contáis muy bien el blog para anclar el escenario

Voz 1089 03:18 si eso se llama hacer de la necesidad virtud esto es de repente tienes ahí un mamotreto de piedra inamovible por tanto que no sabes qué hacer con él le hizo bueno pues vamos a utilizar como uno de los puntales del escenario de la orquesta

Voz 1646 03:29 si lo piensas bien Iñaki que es el Valle de los Caídos sino un gigantesco Cruzeiro exactamente

Voz 1089 03:35 pero desmesurados bueno este ejemplo

Voz 1646 03:38 hasta en las fiestas al crucero al Cruzeiro de Melide es es precisamente una muestra del que representa la esencia del marco mental digamos que da lugar al feísmo general gallego en particular la falta un poco falta de respeto por el pasado osadía en la reutilización valorar la comodidad inmediata y la utilidad por encima del valor simbólico y estético algo más o menos esto no él Fein el feísmo podríamos resumirlo así sí

Voz 1159 04:01 más o menos yo yo voy utiliza también otras frases de mi compañero Luis Landeira al que debo buena parte de de bueno de lo que hemos estudiado porque les Gallego de verdad del rol del Caudillo eh hablando del Valle de los Caídos escribe un artículo muy interesante en estrambótico que él Se refiere a solares vacíos en pleno centro bloques vividos en descampados periféricos hórreos haciendo equilibrismo sobre tejados de uralita construcciones de ladrillos enfocar y otras calladas bravas serial el la definición del feísmo gallego en este caso sí

Voz 1646 04:29 bueno yo creo que a estas alturas los oyentes ya saben más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de Facebook pues si nos referimos a esa casa de doce plantas sin pintar en medio de una aldea ese monumento al hormigón armado y al mal gusto que han construido justo en medio de su ciudad esa rotonda inexplicable en cuyo centro pues pervive ahí los sueños son los delirios de algún alcalde algún urbanista hoy les pedimos que se convierten ustedes en vigilantes del feísmo aquí pueden hacerlo por teléfono el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y en Twitter usando el hashtag hoy por hoy feísmo donde pueden compartir con nosotros incluso fotos de las mejores demostraciones de feísmo que conozcan por ejemplo esta mañana nos recordaban nuestro compañero Dani De la Fuente que en una visita el pueblo de Becerril de la Sierra en Madrid Esperanza Aguirre le hizo este espontáneo comentario al alcalde quiero que pretende un poco atención porque es tan ordinario no sé muy bien vale extraordinario que no me gustaría tener que repetirlo

Voz 4 05:24 buenos días

Voz 1646 05:29 no voy a repetir están paseando por el pueblo después de la inauguración de un monolito y se en el fuera de plano Esperanza Aguirre señala a una entendemos que una construcción probablemente una nave Ile pregunta pero como has podido autorizar esta puta mierda bueno estoy seguro de que en algún momento de sus vidas ustedes han pensado algo parecido mientras paseaban por los pueblos y ciudades de nuestro país así que queremos que él como les decíamos que nos envíen fotos de edificios imposibles esculturas inexplicables o rotondas locas a través del hashtag hoy por hoy feísmo o que nos llamen para contarnos ejemplos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta la ñ que si buscan inspiración nuestros oyentes también pueden pasarse por tu habló con estrambote echarle un ojo al artículo que tú mismo publicas sobre O Carballiño O Carballiño es lo que tú consideras el epicentro del feísmo gallego es un municipio de catorce mil habitantes que según cuenta la leyenda el Rey emérito describió con esa frase coño esto parece Nueva York

Voz 3 06:27 sí así me lo contaron en el pueblo eh yo yo no lo denominó el epicentro sino que fueron los propios gallegos los que me fueron guiando hacia ya gente con la que me cruce en el camino que estuve en una semana por allí

Voz 1646 06:38 pero para que la gente entienda hasta qué punto estas concienciado has viajado a Galicia para encontrar las raíces del FEIL sí sí completamente

Voz 1089 06:46 no es obligación debe periodista de investigación a las pues entonces estaba por ahí hombre también estaba la playa nueve más cosillas no cosillas pero el caso es que

Voz 3 06:55 iba preguntando y todos me dirigen hacia ahí no pero vete ahorcar Ariño como tenía que pasar por por Ourense para ver a unos amigos también posición para disponer allí y allí en la oficina de turismo una chica muy amable Noemí se llama algo cándida también porque claro yo con las cartas boca arriba le dice voy buscando el feísmo de sacó el mapa este que tienen turístico

Voz 1089 07:14 con las dos cosas bonitas que tiene las bonitas hijo vale todo lo demás Prat practica vestido acusa a cruce citas indicando me los edificios realmente feos y horroroso y cuál sería el mejor ejemplo del feísmo o Carvalho en la la torre

Voz 3 07:28 de de San Pedro Torres empero cree se llama que es un adefesio de doce alturas puede que tenga setenta metro no lo sé muy bien altísimo y muy estrecho también eh yo le denominó como la la torre Sears hubiera pues pero claro es más frágil entonces es la torre de O Carballiño con su altura llega a eclipsar incluso la torre de la iglesia cercana no que una iglesia una torre enorme que es donde se produjo esta anécdota tan interesante de del Rey emérito no y esto me lo contó también la chica la oficina de Turismo no Noemí me dijo dices que el Rey emérito refiriéndose a Don Juan Carlos I estaba subido encaramado cuando en esa torre que supuestamente tenía que domina al el sky line de Harvard niño vio a su alrededor aquellos otro

Voz 1089 08:11 los edificios dijo pero sí es coño es tu parte

Voz 3 08:14 no con ese tono campechano y además

Voz 1646 08:16 el entorno es muy bonito el entorno del pueblo es bonito es que me llama la atención que Galicia que es precisamente una de las zonas de España con mejores paisajes con paisaje más espectaculares descuida en tanto el entorno urbano a lo mejor es esto no dije bueno ya tenemos esto hecho ya podemos aquí podemos dejarnos llevar digamos no pero entonces eso sería

Voz 3 08:31 aplicable a Asturias sin embargo es cruzar la frontera de Lugo Asturias IMFE y inmediatamente desaparece bueno te voy a hacer una cosa es cierto que a medida que te acercas a la costa atlántica es cuando el feísmo cobra su máxima importancia porque es donde más gente vive donde más inmigrantes retornaron que eso también es un factor donde está más alejado de la zona rural que en el interior de Lugo y Orense a Dios gracias todavía se mantiene más o menos bonito porque efectivamente el entorno es maravilloso Galeria

Voz 1646 08:57 hay un fenómeno absolutamente fascinante del que hemos pues eso hemos puesto los primeros puntos que se asocie al feísmo y que es ese instante en el que la percepción estética pasan a un segundo plano y los elementos más feos acaban convirtiéndose en símbolos para la ciudad por los que los lugareños tienen incluso pues pues cariño para mí el ejemplo paradigmático está también en Galicia está en la costa atlántica está en Vigo su dinos seto por si hay algún oyente que no conozca el Dino seto de Vigo cumple lo que promete es un seto con forma de vino un seto conforme no Saura podal con forma de no sobre en principio iba infantil pero por petición pues otra cobró tanta popularidad en redes sociales que por petición popular ha acabado en pleno centro de la ciudad en la Puerta del Sol el es cierto tiene incluso fue buena tenido hijos tuvo puso un huevo tiene que ir llega llega a celebrar su fiesta de cumpleaños con presencia del alcalde

Voz 5 09:48 que estima yo vamos Cristina yo estaba ya consciente y además yo he visto que he hecho importantísimo en esta ciudad

Voz 1646 09:57 saludos Abel Caballero nada menos bueno porque crees que ocurre este fenómeno Iñaki que acaba un fenómeno o a un elemento que es claramente estéticamente discutible convertido en una referencia emocional para un pueblo

Voz 3 10:08 hombre yo creo que una vez más aquí hay que hacer cuando cuando cuando la vida te da limones hay que hacer limonada no a lo mejor es un poco ya cansino pues presumir de catedrales y de monumentos cuando lo que tienes es algo abiertamente feo al moroso pues entonces yo lo que le proponía a la gente que no sea que es un plano en el que salga los edificios feos no a eh

Voz 1646 10:32 lo turístico en el garaje de la necesidad virtud

Voz 3 10:35 en virtud exactamente porque

Voz 1646 10:37 eso también atrae un tipo turismo como yo que a lo mejor el minoritario pero quizás quizás sea creciente para para entenderle habría que ver la camisa la camiseta que trae bueno en Vigo además el Dino se opine de competencia dura competencia porque también está el Moreno también está el nadador que compiten en belleza con con el dinero como os digo en cualquier caso yo voy a hacer aquí autocríticas yo soy de Tenerife Iñaki donde tenemos una rotonda que está coronada por un muñeco de nieve que es un extraordinario motivo para una isla subtropical humilde convenido que debe tener como el trece metros de altura en medio de una rotonda en un en un barrio de la capital

Voz 1089 11:14 sí sí lo conozco conozco este esta creo que en nuestro ranking de él mismo no deseo de otro fenómeno tan tan español que es el mismo que del que vamos a hablar evidentemente

Voz 1646 11:24 no será acaso que el feísmo el pues está un poco casi te diría que necesario para contrarrestar la belleza natural porque Canarias también es un entorno fantástico algunos paisajes increíbles también te digo que tenemos muchos ejemplos de feísmo a lo mejor lo hacemos para que no caigan los visitantes no tengan síndrome de Stendhal

Voz 1089 11:40 esa pues una buena explicación efectivamente Raquel me desmaya dolor de tanta belleza de vez en cuando ponerles algo que les devuelva a la triste realidad

Voz 1646 11:48 oye es verdad que el feísmo se ha llegado a estudiar como fenómeno de las facultades de arquitecto

Voz 3 11:52 mira mira esto me lo comentó una compañera una amiga arquitecta gallega y me dijo yo lo estudiado como asignatura luego la habla con otra gente en Galicia me lo ha confirmado pero no he logrado el plan de estudios consiguió hablar con la facultad que lo imparte pero me gustaría muchísimo