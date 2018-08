Entrevista a Carmen Luisa Castro (28/08/2018)

Voz 1976 00:00 Carmen Luisa Castro alcaldesa de de Güímar gracias por atendernos Buendía muy buena guía bueno acaba de usted escuchar hace tan solo un momento ardió el Rodríguez que hablaba de esa noticia de ese comunicado del Foro Canario de víctimas del franquismo vamos a escuchar a Francisco González al coordinador del Foro Canario de víctimas del franquismo que hablaban en estos términos

Voz 1 00:19 por un lado nos parece que vulnera la Ley de Memoria Histórica claramente por otro lado humilla y surge a la víctima del franquismo fueron miles solamente en Tenerife más de mil setecientas personas fueron asesinadas es defender la democracia a apóstol a lo estáis de al mar fusilada en consejo de guerra totalmente ilegales en el propio Wyman hay gente asesinada por el franquismo y esta mujer está humillando a insultando a la familia a estas personas y pisoteando la memoria de gente que fue asesinada por defender la democracia

Voz 1976 00:51 alcaldesa que tiene que si usted esto

Voz 2 00:53 bueno pues en plena democracia me pidan una opinión sobre el tema de sacar los restos de Franco y yo lo que digo es que ahora después de cuarenta años que sin perro un dictador volverá a Vauvert el odio de la Guerra Civil pues no me parece pero lo que me asombra más es que porque una española eh que que me pregunten por este tema iría una opinión que yo respeto muchísimo a las víctimas del franquismo igual que las de la República yo no viví esa época Mis soy franquista pero cuando me me pero me preguntan al medio de comunicación sobre este tema pues yo soy claro y transparente

Voz 1976 01:33 que qué es lo que ha dicho la alcaldesa que es lo que ha dicho usted exactamente

Voz 2 01:37 bueno pues lo que he dicho cuando me han preguntado qué le parecen los me gustaría Weissmahr y que tuvieran los gestos de Franco le he dicho que no que a mí y en este tema yo no me meto que que que en las temas de los restos de Franco qué opina su familia iré hecho me dije mono y qué opina José ahora del que se saquen los restos liderado misión que no lo creo que veo una error volver a remover estuvo odios que existió hace cuarenta años que ya pasamos el predicador que el presidente pues lo que se donde también que ocuparon tiene oye es lícito están en el Congreso de los Diputados si sale adelante esa ley yo la tengo que aceptar pero cuando a mí me piden mi opinión que estamos al democracia IU nadó les Museo no muchos que también pues muchos opinan y haber cambiado pues estamos de acuerdo o no con total respeto pero bueno porque me pida la dimisión porque yo dar una opinión cuando me preguntan pues pues es muy antidemocrático yo respeto muchísimo a las víctimas del franquismo como las de del otro bando insiste en que que que ya están ella la que James Ross volver a remover esos hola que ya siguieron anteriormente en digo digo pero bueno ir detrás de todo esto que hago porque el el volverme y sobre todo a mí digo pero qué interés tienen en que era alcaldesa de Güímar opina de estos temas igual pero yo me consiguen una política transparente que siempre lo que pienso aunque sea políticamente incorrecto ir a nadie sino es que estamos en una democracia y uno dar

Voz 1976 03:21 bueno piden como usted bien decía

Voz 3 03:23 eh el cese de Madrid inmediata

Voz 1976 03:26 y le han pedido a su partido se ha puesto en contacto a alguien de su partido del Partido Popular en Canarias con ustedes ha puesto en contacto al que en los últimos en las últimas horas en los últimos minutos

Voz 2 03:35 no es que no entiendo que yo doy a una opinión que además mire yo ni huato en el Congreso de los Diputados mi más ya el je me lo harán en mayo tengo elecciones Iyad pues los votantes y los empadronados mar decidirán si me eligen no no pero por lo menos tiene una alcaldesa que oye le pregunto no una pensión aunque sea a nivel nacional irá su respuesta acertada o no pero yo mire soy transparente yo creo que estamos en una democracia gracias a Dios que estamos ya en una democracia Iker remover estos temas yo es mi opinión de que que para mí este es el desacertados

Voz 1976 04:13 estamos hablando de un tema sensible entiende usted pues ese sentimiento

Voz 2 04:19 sacar ahora después de cuarenta años y lo que no entiendo porque a ser presidente pues pero que está hoy es presidente y pues ACAI aprobarlas leyes y demás a veces hay formas en que yo no opino que se deberían hacer pero también es no se habían dos bandos yo no me pongo Nine un idiota me estoy defendiendo el franquismo sino que lo lo que defiende la España democrática hora que si sacan los restos de Franco con una ley se apoya pues totalmente democrático pero también es democrático pues también mi opinión como el resto de españoles

Voz 1976 04:53 ya a un lado y por otro su candidatura al Cabildo de Tenerife últimamente ha sonado sobre todo desde su agrupación en en Güímar que que que piden al partido que sea usted la candidata que tiene que decir esto

Voz 2 05:06 la decisión del partido el popular lo que más sombras que el Partido Socialista se haya renunciado dio pues tampoco nosotros nos hemos pronunciado posen en el candidaturas yo sí es verdad cuando me han preguntado medios de comunicación sí aspiro algo pues una administración supramunicipal digo que sí de yo voy despacito política que si mi partido pues me me ofrece la oportunidad pues voy a ellos esto fue una inerte nativa que de algunos el del Comité pues lo ven vigente había es también la anterior alcaldesa fue también de consejera inicien oye pasé una o dos bueno lo que quieren los míos pero yo siempre a disposición del Partido Popular

Voz 1976 05:47 si usted estaría dispuesta a ser candidata al Cabildo

Voz 2 05:50 porque no te pregunto pero sí sí sí sí porque no además por defender también a esta isla Hay Iggy bueno también pues desde el ámbito municipal pues ponían claros ejemplos que pasa con con lo cual esa sentencia de los barrancos que ejecutar que no administraciones supramunicipales que que bueno que yo sí es verdad que me gusta pero despacito siempre pues esa decisión la tiene bipartidista que también por supuesto pues habrá ahí tendrán seguro muchos candidatos pero bueno porque digan que Güímar también puede te puede ser posible que que que vaya en las listas el Cabildo oí yo por supuesta disposición

