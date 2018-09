Entrevista a Fernando Clavijo (03/08/2018)

Voz 1 00:00 entrevista de la mañana para lo que para la que también contamos con habituales de la portada Jorge Bethencourt Francisco Pomares buenos días muy buenos dieron medio brevemente qué tal esas vacaciones yo a Jorge lo veo Moreno ya se lo decía antes fuera de micro quemado quemado Paco mismo color de siempre no

Voz 2 00:15 sí más o menos bueno entrevista

Voz 1 00:18 de la mañana que inauguramos con Fernando Clavijo presidente el Gobierno de Canarias Señor Clavijo muy buenos días buenos días primera pregunta además asunto complicado asunto por el cual usted pedido con de ser en el Parlamento de Canarias si no cambia va a ser alrededor del once de septiembre la próxima semana a me gustaría preguntarle si finalmente es imputado por el caso grúas tiene pensado dimitir como presidente del Ejecutivo regional hombre yo no suelo

Voz 0632 00:43 hacer política ficción yo realmente prefiera esperar los acontecimientos y en función de eso voy mejorando a mí realmente el hecho de que te llamen para poder explicar un expediente que me parece bastante claro pero que puede que genera alguna confusión no creo que sea motivo de culpabilizar una persona que son pues bueno me llama pasado en otras ocasiones y he podido ir y explicarlo sin ningún tipo de problema ahí ha quedado todo todas las dudas que puede plantear a cualquier magistrado satisfechas en este caso yo creo que que va a ser así entre otras cosas porque en derecho administrativo todo queda escrito y los acuerdos están ahí

Voz 1 01:23 ya sabes que los periodistas no justa ser un poco de política ficción yo le decía lo decías imputado finalmente

Voz 0632 01:30 lo valoras y lo está valorando usted debería retirar la pregunta usted sería una posibilidad a valorar dejar el cargo yo puedo valorar cualquier circunstancia porque las circunstancias son muchas pero no me gusta insisto a hacer política ficción ni desde luego entiendo que le hago la pregunta de otra manera ver si si no entendemos yo te voy a contestar si le pasara

Voz 1 01:53 una imputación a otro líder político del Archipiélago pongamos sobre la mesa Asier Antona Ángel Víctor Torres usted exigiría su dimisión

Voz 0632 02:00 no nunca lo he hecho nunca lo he hecho porque creo en la presunción de inocencia porque entiendo que cuando eres de llamado a declarar al juzgado la en este caso es la condición de investigados de permitir acompañado de tu letrado para garantizar tus derechos jurídicos yo creo que eso sea a lo largo del tiempo se ha ido en este caso pues utilizando como un arma arrojadiza no es la primera vez que señor Santiago Pérez ni podemos presentar denuncias políticas como en este caso con un único objetivo no que la persona en protección a sus derechos Bahía a declarar en un momento determinado y poder utilizarlo como El Rey elemento de desgaste político no pero cada uno hace la política como lo estima conveniente

Voz 1 02:43 señalaba Santiago Pérez ya Podemos pero lo cierto es que en este auto dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias serían cosas bastante preocupantes en la gestión sobre ese préstamo yo no sé si usted está de acuerdo con todo lo que se dice en ese auto

Voz 0632 02:57 no no estoy de acuerdo porque puedo hablar por ejemplo se habla de que la concesión del préstamo lagos ríos lagos ríos la hace la Junta de Gobierno Local es más yo no estaba en esa junta de gobierno local se habla de que no había plazo en y garantía de devolución el plazo está en el propio acuerdo la gala de la Junta de Gobierno Local ir a garantía de devolución de un préstamo de ciento veinte mil euros de la fianza de ciento ochenta y dos mil documentos firmados por los propios empresarios por lo tanto yo creo que de la lectura del expediente se desprenden que las dos principales circunstancias que pueden apreciar y en este caso a en el auto de elevación al TSJ están perfectamente claro en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local eso es algo que yo espero que quede perfectamente claro en la comparecencia que a petición propia y eso visitados en el Parlamento pero también creo que es algo que de la mera lectura del expediente desde su origen pues se desprende

Voz 2 03:53 por por aterrizar en ya no usted que no le gusta la la ciencia ficción por aterrizar en lo que no es ciencia ficción está usted en en en una situación a la que pueden ocurrir dos cosas que le imputen o que no le imputen de hecho ya todo el mundo daba por hecho que es eleva imputada o al menos en determinados medios de comunicación pero bueno falta cuál es la decisión que finalmente adopte si si si usted resulta imputado hay algo que no es de ciencia ficción que es lo que ha planteado el partido socialista que considera la posibilidad de presentar una moción de censura usted cree que eso realmente va a ocurrir au es una de esas cosas que se dicen bueno queda más remedio que decirlas

Voz 0632 04:32 no lo sé el cómo no depende de mí tampoco me preocupa demasiado el será el Partido socialista el que tenga que que explicar cuáles son las causas una moción de censura y en el podemos citar siento de cargos del Partido Socialista que han sido dotado alguno han sido condenados y otros han salido una vez aclarado si fuese otra causa pues entendería no pero insisto una denuncia política para que te llamen para que explique el expediente otra cosa estaríamos hablando de que se hubiese juicio oral que estuviésemos hablando de una condena bueno pues creo que estamos intentando a lo mejor en esa vorágine de generar ese ruido en precampaña ese posicionamiento ante unas eventuales primarias para demostrar que es es duro con Coalición Canaria hice firme para adaptar mejor posicionado internamente dentro de su partido pues puede motivar algunas declaraciones

Voz 3 05:31 la alcaldesa incluso con juicio no han dimitido pero de todas maneras y saltando en el ámbito judicial en mi caso saltando hablando político el partido de Liga lo ha dicho es que usted merece una moción de censura aún al margen del del famoso caso grúas no ya empieza el curso reprobado a tres consejeros dice que que ha llegado el fin de ciclo sea que Coalición Canaria lleva demasiado tiempo en el Gobierno y que es el momento en que ese tiene que se tiene que ir que se dan las condiciones para las próximas elecciones se vayan ustedes

Voz 0632 06:07 bueno a mí me sorprende no es el me gustaría preguntar porque no ha pasado tanto tiempo que lleva más tiempo señor Hernando a una vez y sin embargo la higiene democrática que yo lo prohíbe no hacen que se Bahía o o en otros municipios donde llevan tiempo en Andalucía con unos indicadores sociales económicos peores que los de Canarias donde yo llevan gobernando el principio yo no creo que la ciudadanía ya entiendo la que el quítate tú para ponerme yo es decir lleva mucho tiempo me toca a mí yo creo que a lo mejor si se tiene una propuesta ilusionante para Canarias seco de manera constructiva en la oposición se dice cómo se pueden hacer las cosas mejor pues bueno realmente y en fin vinieron pueden sería a lo mejor alguno algo lógico pero simplemente el argumento de llevas mucho tiempo se acabó tu siglo pues pues no me parece un ciclo o un argumento lógico pero en fin doctores tiene la Iglesia cambiamos

Voz 1 07:07 punto Relaciones Canarias Estado ya sabe que en las últimas semanas hay un un tira y afloja entre el Ejecutivo regional hiel Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de del techo de gasto de gastar a que el superávit de la comunidad autónoma en asuntos sociales un tira y afloja que nos lo resume de esta manera Ana Martínez

Voz 4 07:25 pero lo que más nos preocupa que haya vuelto por ciento de ganar al fin canario es la pobreza extrema y ante eso el Parlamento de Canarias el en Canarias

Voz 5 07:40 siempre y cuando el Gobierno de Canarias dote de fondo

Voz 0419 07:42 lo suficiente a la Conselleria de Educación claro porque podía volver si quiere

Voz 6 07:45 que el Gobierno de Canarias tiene una responsabilidad con esos esos cuarenta y tres mil

Voz 0632 07:49 pensionista no contributivo

Voz 7 07:51 ayudar a la familia que siguen en la pobreza volverá la gratuidad de los libros de texto complementar las pensiones no contributivas la lista de necesidades de los canario es extensa y casi todas las peticiones de fondos para financiar la se dirigen a la administración autonómica entre tanto el Gobierno de Canarias se queja de que pese a tener quinientos noventa y ocho millones de superávit no puede dedicarlos a paliar todos estos problema el motivo la regla de gasto que impone el Gobierno estatal sus reproches que sólo se beneficia a las comunidades incumplidoras a las que desautoriza mayor déficit en detrimento de las que sí han venido cumpliendo pese a la crisis

Voz 0419 08:23 Canarias no necesita poder endeudarse más hay comunidades autónomas como valentía como Cataluña que tienen un déficit muy importante pero Canarias que ha ido haciendo la tarea ajustándose todos los años a lo que estrictamente que tenía este nuevo margen se van a poder beneficiar aquellas comunidades autónomas que no han ido haciendo la tarea

Voz 7 08:46 pero quizá techo y regla de gasto comunidades incumplidoras son términos algo complejo Rosa Dávila pone un ejemplo doméstico para explicar porqué el planteamiento del Ejecutivo estatal e injustos

Voz 0419 08:56 es como si durante los años de crisis cualquier familia pues se ha ajustado a los ingresos que tenía si además tiene unos pequeños ahorros y sin embargo la familia dan lado pues ha comprado un chalé se ha ido de viaje que ha comprado un coche y resulta que cuando llega el momento hay alguien en este caso el Gobierno de España que dice mira le vamos a dar más margen a la familia que se ha comprado el chalé ya usted que ha ido ahorrando esos ahorros no son los dejó a aplicar

Voz 7 09:22 la clave está según explica en que con el superávit algunas comunidades se compensa el déficit de otras

Voz 0419 09:28 está siendo muy injustos que está calculando ya que Valencia se va a armas y que se a utilizar el superávit de Canarias para compensar a Valencia

Voz 7 09:36 la cuestión es que es mucho dinero para hacerse una idea de lo que se podría pagar con quinientos noventa y ocho millones tomemos como ejemplo que el plan de choque contra las listas de espera cuesta cuarenta y cinco millones de euros el transporte escolar cuesta este año cuarenta millones y Los desayunos en los comedores de los colegios trece construir un colegio para escolarizar a seiscientos setenta niños y niñas de educación infantil y primaria precisa cinco millones y crear cuatro mil cuatrocientas sesenta plazas residenciales para mayores y dependientes costaría doscientos cincuenta y seis millones de euros

Voz 1 10:05 Señor Clavijo todos los males del Archipiélago Se acabarán con esos quinientos noventa y ocho millones de euros o nos están contando una historia

Voz 0632 10:12 para intentar ocultar

Voz 1 10:15 ciertos problemas estructurales que lleva viviendo el Archipiélago los últimos años

Voz 0632 10:18 en en absoluto con quinientos noventa y ocho millones de euros y se desde luego se acaban todos los males los problemas estructurales se resuelven con medidas estructurales cosas que hemos aplicado en esta legislatura y que poco a poco están dando sus frutos esta subiendo el salario medio en Canarias frente a la bajada en el resto de comunidades autónomas estamos bajando el tiempo de espera y las listas de espera estás generando empleo se está empezando a generar empleo en sectores de mayor valor añadido para subir el salario medio si está en sacando adelante un cambio energético donde hemos prácticamente duplicado de la penetración de las energías renovables y los cambios estructurales llevan tiempo ahora bien no poder poner en los presupuestos del dos mil diecinueve es más recursos para la sanidad para la educación para los servicios sociales recursos propios de los canario porque como bien efectivamente se decía en las distinta en el resumen que sea presentado pues el Estado que no ha hecho la tarea hiciste ha desviado más de ese dos por ciento que le permite Europa utiliza el superávit de Ayuntamiento idea algunas comunidades autónomas como la canaria o la navarra para poder pues a ser el el equilibrio yo voy a poner un ejemplo muy simples es decir tú sacas un nuevo ellos algún cuadro pero no ponen a los dos Un seis porque claro porque al final tienes que hacer el balance no pues esto es lo mismo no creo que es injusto y a todas luces algo que habíamos negociado y que el Partido Socialista ahí podemos habían predicado durante todos estos años pues lo que esperamos que se cumpla or

Voz 2 11:57 en cualquier caso este conflicto parece que ha provocado una clara sintonía ante ustedes el Gobierno nacional no es frecuente que Coalición Canaria tenga una situación de conflicto con el Gobierno nacional es algo solamente ocurrió en la época de de Paulino Rivero esto está a esta falta de entendimiento se va a mantener au consiguieran ustedes volver a reconducir las cosas

Voz 0632 12:20 hombre yo no lo calificaría de conflicto yo lo que calificaría es que la comunidad autónoma en la defensa de los intereses generales de los canarios tiene que tomar un posicionamiento y eso fue lo que hemos hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera yo les recuerdo aquí que cuando Montoro el año pasado lo llevó también les votamos en contra porque ya en el dos mil dieciocho teníamos esta situación de superávit fruto de eso Se permitirlo las inversiones financieramente sostenibles en aquel momento estábamos hablando de ciento sesenta y pico millones de euros nada más pero claro a medida que te sigue limitando con la regla de gasto el superávit se hace mayor hay les votamos en contra tuvieron que volver a ser otro Consejo de Política Fiscal y Financiera el finalmente llegamos a un acuerdo este año hemos hecho exactamente lo mismo que hicimos el último año con Montoro con lo cual no hay ninguna porque yo sé que algunos le interesara es decir no es que ahora estamos en uno y otro a hemos actuado con la misma y con la misma intensión y es los recursos de una economía que está creciendo más que la media de España y que está obteniendo unos réditos en su recaudación lo que queremos es revertir lo entre otras cosas porque Canarias tiene como muchos luego se encargan de decir indicadores de empleo indicadores sociales mejores es que el resto de las comunidades autónomas porque han sido muchísimos años los de la financiación injusta con Canarias y eso no lo vamos a recuperar en un año lo tenemos que recuperar en los próximos años pero para poder recuperarlo tiene que permitir que Canarias introduzca su recurso en los servicios pulso

Voz 3 13:48 a gastar los ahorros pero que no le deja Madrid pero el origen de este follón Partido Socialista Victor Torres el secretario general dice que se ha producido una de sintonía entre Coalición Canaria y el Gobierno del Gobierno canario el Gobierno central que están a la gresca todo parece haber arrancado con aquella infausta hace declaraciones el ministro de Fomento sobre el transporte de viajeros es decir había un buen clima de entendimiento entre el Gobierno de Canarias y luego central parece que se han roto los puentes

Voz 0632 14:19 insisto porque lo dirá Ángel Víctor Torres yo sigo hablando regularmente con los distintos ministros yo sigo y seguimos la senda en la que estamos yendo a los distintos consejos colaboramos sin ir más lejos el último fue el vicepresidente del Gobierno con el lío que montaron con los taxistas no y qué quiere que les diga que a lo mejor hay menos atención a Canarias por parte del Gobierno de España porque está tremendamente ocupado buena el problema catalán y a Ike hombre pero meses después pues no se ha producido una entrevista con el señor Pedro Sánchez pues miren no es responsable el Gobierno de Canarias nosotros estamos aquí cuando nos llamen estaremos si a lo mejor el señor Ángel Víctor Torres lo que estima eh que él y que quiere generar un clima de hostilidad apruebe porque a lo mejor no le interesa que las cosas y los problemas de Canarias Sarro sólo hay en Madrid porque evidentemente los resuelve el Gobierno haya Gobierno España hiel que el Partido Socialista de Canarias pues no no puede estar en la foto rojo y no pasa nada

Voz 1 15:26 Señor Clavijo nos quedan seis minutos entrevista le voy a pedir brevedad porque hay varios asuntos también sobre la mesa de los que me gustaría preguntarle hay que preguntarle por la polémica Liga de ellas Ports en los centros escolares ya sabe que ha generado infinidad opiniones para todos los gustos hoy a las once de la mañana se va a presentar una plataforma en Las Palmas de Gran Canaria plataforma además secundada por bastantes profesionales en contra de esta Liga de videojuegos como actividad extraescolar en los centros públicos usted siga adelante con esta propuesta

Voz 0632 16:00 pero es que siga adelante el mundo no sigo ante yo Fernando Clavijo pero en el espacio para esta Liga

Voz 1 16:06 el colegio el centro escolar es el espacio para fomentar esta Liga de videojuegos

Voz 0632 16:10 no no no para fomentar vamos a ver es para desarrollar es una actividad extraescolar luego como una actividad extraescolar primero no están las aulas primer asunto que algunos han intentado decir de manera torticera segundo son iniciativas que ya se lleva en otras comunidades autónomas como Barcelona como Madrid en tercer lugar estamos propiciando al igual que que es que que hay actividades extraescolares de voleibol extremidades extraescolares de ajedrez de pimpón de fútbol de baloncesto es una realidad en la que es preferible que en un entorno en el que se tiene a personas que realmente saben que son profesionales puedan desarrollar su actividad por qué es que algo que se está desarrollando Nos guste o no guste será olímpico en los próximos ocho años que ya vino comité presidente del Comité Olímpico Español hiciera una disciplina como lo puede ser el tiro con arco el tiro con precisión porque hoy en día los pilotos de Fórmula uno actúan en simulador es hoy en día los pilotos de aviones están en simuladores pero no le ha hecho recapacitar un poco las

Voz 1 17:18 los comentarios por ejemplo asociaciones que tienen que ver con el actividades físicas asociaciones deportivas no le hecho recapacitar un poco sobre la idoneidad de incluir a esto como actividad extraescolar

Voz 0632 17:30 pero entiendo y cuál es el problema explique usted cuál es el programa ya sabes que yo

Voz 1 17:35 que ellos ya sabe perdón que ellos argumentan que no tiene nada que ver con con con el fomento de una vida sana

Voz 0632 17:43 el ajedrez y leer libro también es una actividad ociosa que está o tú lees un libro corriendo es que no sé por qué leer o no sé porque jugar al ajedrez o no sé por qué ahora a cualquier otro tipo de deporte que más estático tiene que ver osea creo que eso es fruto del desconocimiento sea para para poder estar en un simulador de en este caso un simulador de Fórmula uno lo puedes hacer y Leopoldo sin embargo tienes que tener una esos desarrolle una actividad física tienes que tener una facultad de concentración de psicomotricidad sea realmente nos preocupamos de eso Hinault no preocupamos de que se de bollería industrial en los colegios cuando nosotros no hemos preocupado hemos metido menos ecológico y estamos metiendo Cruz yo yo

Voz 2 18:34 pero con la principal preocupación que hay en relación con este asunto eje se abre la puerta a introducir un partenariado de empresas interesadas en el en el mundo de la vida de la vida escolar yo creo que que quizá por ahí es por donde va la la crítica más más solvente no porque al final el control del del uso que se hace

Voz 3 18:52 de de de los videojuegos

Voz 2 18:54 es algo que tienen más que ver con los padres que con el colegio no pero en cualquier caso yo creo que la la principal crítica viene bien en ese sentido que se abre la puerta a la entrada de de empresas privadas en los colegio

Voz 0632 19:05 porque en en en entran empresas privada

Voz 2 19:08 porque son las que de alguna manera patrocina no financian que diga diga

Voz 0632 19:11 la ACB de baloncesto con la empresa privada es un grupo de empresas de club en Sociedad Anónima ahí es una empresa privada la NBA está dirigida por una empresa privada yo creo que eso tenga

Voz 3 19:23 hay de todo el mundo de lo que luego se está convirtiendo en una industria en Industria enormemente rentable en el mundo no a mí que no me toquen la Play mire una última pregunta una herramienta aparentemente fue no mental para que cambie el panorama electoral en Canarias muchos partidos de la oposición la tienen como la herramienta definitiva para echar a de Ankara Coalición Canaria del Gobierno es la reforma electoral no llegan rumores de que la reforma electoral se puede atacar porque no se ha definido como se eligen eso nueve diputados en los comenta a la plantilla el Parlamento de Canarias para la próxima legislatura que Coalición Canaria tiene su mano recurrir retrasar o poner un palo en la rueda de esa reforma

Voz 0632 20:05 nosotros ahora mismo hemos dicho aquí independientemente de lo que ocurre con la reforma electoral el Estatuto de Autonomía nosotros lo hemos trabajado es es demasiado importante para Canarias en cuanto a las competencias en cuanto al al poder entrar como comunidad autónoma en un hipotético debate de reforma de la Constitución como una comunidad autónoma de primera nosotros eso lo vamos a apoyar vamos a propiciar que Salgado cuanto antes a partir de ahí los promotores de la reforma electoral tendrán que hacer lo que tenga que hacer pero nosotros con el Estatuto de Autonomía lo he dicho alto y claro no vamos a hacer ningún tipo de obstáculo

Voz 1 20:38 minuto señor Calvi dijo hablando del Estatuto Autonomía que va a pasar con el REF a partir de septiembre dar ya finalmente el paso definitivo

Voz 0632 20:46 esperemos que exige a nosotros o Si ya en comisión sale adelante tal y como se ha negociado que yo creo que es un salto de gigante vamos a ver quedaría tendríamos un REF adaptado a los nuevos tiempos para la mente con el Estatuto de Autonomía podríamos anclar ese REF al Estatuto de autonomía para garantizar no ha pues bueno pues que esos derechos a los que tienen los canarios que ningún gobierno ha cumplido nunca pues sean de obligado cumplimiento yo creo que esa es un buen final de curso político en este caso de año político dos los dieciocho

Voz 1 21:20 hay una última cuestión treinta segundos señor Carrick Clavijo

Voz 0632 21:23 qué es más difícil que cada vez es más difícil quitándole tiempo

Voz 1 21:26 las elecciones autonómicas próxima primavera las encuestas dejan a Coalición Canaria las que hemos visto no no muy bien no repitiendo los mismos resultados cuál es su previsión de cara a la próxima primavera bueno yo creo

Voz 0632 21:40 queda mucho las cosas cambian y las encuestas son elementos de trabajo ya veremos yo lo hago política ficción en principio nosotros estamos convencidos de haber hecho con muchas dificultades un trabajo es positivo en estos últimos cuatro años todos los indicadores de la comunidad autónoma ha mejorado lo más importante hemos nada o presencias respeto y yo creo que la ciudadanía ha dado cuenta de la importancia de tener un partido nacionalista en Madrid que defienda los intereses canarios yo creo que eso al final tendrá su premio por parte de la ciudadanía

Voz 1 22:15 Fernando Clavijo presidente de Gobierno de Canarias muchas gracias por inaugurar esta temporada en Hoy por hoy la portada además se que tiene que coger un avión ya digo ya es ya así que muy buenos días

Voz 0632 22:25 los días muchísimas gracias