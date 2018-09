Entrevista a Ángel Víctor Torres (04/09/2018)

Voz 1 00:00 Ángel Víctor Torres secretario general del PSOE en Canarias conocía

Voz 2 00:03 las hola qué tal buenos días mociones

Voz 1 00:05 censura Clavijo con los

Voz 0512 00:08 hemos dicho que no descartamos nada si finalmente es investigado no cosa que también han afirmado otras formaciones políticas hay una Podemos que ha dicho que presentará moción de censura creo que todas las demás lo que hemos dicho es que una vez se produzca tal imputación Si se produce durante que respetar los pasos que la justicia da pues cada formación política tendrá que plantear primero preguntas al presidente nosotros solicitaremos si así ocurre una comparecencia urgente a pesar de que pueda comparecer la próxima semana como lo va a ser el presidente del Gobierno de Canarias y analizaremos hice puse tal imputación tal investigación en qué circunstancia su definición plantearemos con respecto a Canarias lo que creemos que se debe hacer no pronto nosotros no descartamos nada ya lo hemos dicho si cabe o no la moción de censura en cualquier caso sí hemos dicho que la política del Gobierno de Canarias lo dos últimos este año da razones más que suficientes para censurar al Gobierno de Canarias producir un cambio político que la la vuelta de las elecciones está ahí creo que es la mejor manera pública que tienen los ciudadanos encarnaría demostrar que quiere para nuestra tierra en los futuros años se lo preguntaba

Voz 1 01:16 que es verdad que usted ha comentado esta posibilidad si finalmente Fernando Clavijo es imputado por el caso Grau grúas Un caso grúas que sabe que sigue generando titulares y que por ejemplo hoy Si Si ve la portada se ha leído la portada de La Opinión de Tenerife ahí entre comillas y vamos a decirlo de entrecomillas allí implicación también del Partido Socialista a la hora de aprobar ese préstamo es cierto que no está la denuncia pero en la Junta Local que aprobó ese préstamo a la concesionaria fue apoyado entre otras cosas por el Partido Socialista

Voz 0512 01:46 sí ha leído la opinión y la provincia en este en este caso la policía de la FEMA que también publica tal información yo entiendo que tanto el fiscal que ha hecho un escrito de acusación como también la jueza que traslada al TSJ la posibilidad de esa investigación por ser aforado el presidente del Gobierno de Canarias conoce absolutamente que esto fue aprobado en el órgano pertinente quiénes no es decir no creo que esto sea una cuestión es cierto que he tenido conocimiento de ello en la mañana de hoy a través de este medio de comunicación pero estoy convencido que esto tiene conocimiento tiene dictan las resoluciones con los planteamientos estoy convencido que si finalmente se produce tal investigación TSJ conocen a todos los pormenores ISIS se produce esa citación a declarar entenderá que ahí un supuesto delito que para ello se produce tal presencia del presidente del Gobierno para declarar pero yo creo que ni el presidente ni nadie puede negar es una situación de gravedad para el presidente para Canarias tener al máximo responsable de la política de Canarias en calidad de investigado un jugadón

Voz 1 02:50 se unen a la entrevista y saludamos también a Francisco Pomares y Jorge Bethencourt buenos días

Voz 3 02:54 hola buenos días buenos días señor Torres considerando que usted usted es el candidato previsible del partido Socialista para las próximas elecciones pero en caso de representación de una omisión de la censura como usted sabe que tiene que ser constructiva el Partido Socialista tiene que presentar un candidato a la Presidencia del Gobierno ese candidato sería Patricia Hernández o sería otro lado diputado del Partido Socialista

Voz 0512 03:14 bueno estamos adelantando a los acontecimientos yo que he sido yo años alcalde dieciséis años a la política municipal he dicho siempre que hay que tener mucho cuidado como judicializar la vida pública pero si se produce tal investigación al presidente del Gobierno de Canarias se llame como se llame creo que es el Parlamento de Canarias al que tiene que plantear qué decisión tomar cierto repito que pocos meses para una cita electoral lo cual indudablemente afecta la posibilidad de un cambio de gobierno de manera clara y entonces habrá que calibrar si eso se produce importantes estamos hablando de hipótesis si realmente y treinta y un voto para que se produzca el cambio de Gobierno lo que queda de legislatura que está en su fase terminal no pasa de fase última no ya a partir de ahí tendrá que ser ese diálogo es política en la que culmine si realmente hay esa voluntad de cambio antes de las elecciones Zimmer me imagino que se refiere usted que haya Train

Voz 4 04:03 hay un votos dispuestos a apoyar un candidato concreto porque XXXI votos dispuestos a cuestionar la continuidad del Señor Clavijo parece evidente que pueda verlos cuando está en una minoría tan tan clara pero Art digamos que articular o montar una moto es de censuras sin tener un candidato además un candidato que tiene que ser diputado es complicado yo creo que en ese sentido en el que Jorge Bethencourt le le pedía que adelantara cuál puede ser la posición del Partido Socialista no en relación necesariamente con nombres sino es posible que el Partido Socialista presente a un candidato que no es usted para que sea presidente del Gobierno durante un año suponiendo que prosperara la moción de censura

Voz 0512 04:40 sí treinta y un voto hay una voluntad mayoritaria del Parlamento de Canarias de la distintas fuerzas políticas de que es imprescindible ese cambio político por las circunstancias grave la investigación de un presidente Le puedo asegurar como secretario general que está por delante el partido Solità que mi apetencias particulares eso lo tengo absolutamente claro ya pero indudablemente como bien dices hay que acordar entre las formaciones políticas que sumen treinta y un voto a la persona que deba presidir ese Gobierno de Canarias todas las una politica que tengo mi duda estarían en disposición de esa moción de censura si Fernando Clavijo es imputado ultras juego al principio yo creo que hay que tener máximo respeto a los procesos judiciales ahí por tanto no adelantar acontecidos

Voz 3 05:20 usted ha dicho señor Torres que ha con independencia de la situación judicial que si se llega a producir que existen en materia de gestión suficientes elementos como para presentar una moción de censura contra este Gobierno no habla de políticas sociales de vivienda de educación yo yo yo yo siempre me hago una pregunta no el Partido Socialista estuvo desde el año dos mil once hasta el dos mil quince con gobernando con Coalición Canaria estuvieron gobernando hasta diciembre del año dos mil dieciséis en año y medio han hecho mala gestión en solitario los de Coalición Canaria como para que hayan causado tanto desastre en esas áreas que alguna de ellas llevan ustedes la responsabilidad de gobernar

Voz 0512 06:02 sí porque además ha tenido una situación excepcional y es que este Gobierno este último año y medio dos años ha tenido la posibilidad presupuestaria más importantes más ambiciosas con mayores recursos económicos de la historia de Canaria ese dato fundamental fundamental porque nosotros pedimos cuando llevábamos anida en el Gobierno de Canarias por ejemplo las partidas necesarias para aminorar la lista de espera tener una sanidad que fuera ajuste tuvimos encontronazos el consejero de Sanidad con el Gobierno canario diciendo que no iba a dar un euro más resulta que ahora tenemos ni un euro sino doscientos sesenta millones de euros más en la sanidad que no repercuten en la mejora de la sanidad y sino que se la pregunta a la ciudad

Voz 3 06:41 pero no se sienten concernidos por haber desarrollado durante casi seis años un trabajo en el Gobierno y no tienen ninguna responsabilidad al Partido Socialista en en en que estas áreas funcione tan mal como dicen ustedes

Voz 0512 06:53 no yo creo que la responsabilidad del tiempo que el partido sitúa al Gobierno de Canarias la asumió el partido etapa enfrentándose a las urnas y recibiendo el voto de los ciudadanos en las últimas elecciones ganamos las elecciones en votos en Canarias fuimos la formación política que se presentó a esas elecciones situó el mayor apoyo popular una ley electoral actual impidió que tuviésemos más diputados que Coalición Canaria pero ganamos las elecciones por tanto los ciudadanos valoraron positivamente la labor que se ha llevado por el PSOE también la propuesta de candidatura que te ni al Partido Socialista y el equipo humano que presentaba en esas últimas elecciones pero yo quiero recordar que los años del once al quince del quince al dieciséis diciembre fueron los años de los recortes del Gobierno del Partido Popular Central un Gobierno que ha sido condenado por la justicia por retirar de los fondos para canaria de esos años ochocientos millones para el convenio de carretera tuvimos responsabilidades en ese ramo en la última etapa coronel a Chacón y ahí está también su magnífica gestión teniendo muy pocos recursos como lo hizo también Aaron Hernández en este último mandato como decía también anteriormente es su Morer ahí lo hicimos también en el periodo dos mil once dos mil quince por tanto concernido absolutamente responsabilizado también el problema está en que este gobierno actual ha tenido los mejores recursos en la historia para poder llevar a cabo una revolución social en Canarias y ha dado la espalda haga familia que peor lo están pasando yo pongo ejemplos claro el Gobierno central ha sido capaz porque tenía a minorías y habló del Partido Popular de aprobar enmiendas de Ciudadanos para que las rentas más bajas que no llegan a dieciocho mil euros al año tuviesen desgravación fiscal lo pedimos nosotros en Canarias meses ante lo dijeron que no no existen esas desgravaciones para las familias que son la mayoría en Canarias que no llegan a veinte mil euros al año pero no dijeron que no las pensiones no contributivas a la vivienda setenta millones a la escuela de cero tres años leo hoy nueve ganaría dice que debe ser el Gobierno central quien asuma las competencias de ser Oates adhirió me pregunto explotan los al talde en Canarias de un esfuerzo tremendo Varadero en las escuelas abiertas en su municipio lo siento competencia propia no es imprescindible que tengamos en Canarias una revolución social verdadera para que en estos momentos que no comienza el curso y resulta que también el verano y resto de los año seamos la comunidad última de toda España en la educación de cero a tres años la penúltima número de docentes por habitante a la realidad que tiene la educación en Canarias con más dinero

Voz 1 09:09 señor Torres hemos hablado de elecciones de gobierno dentro de nueve meses en apenas nueve meses tendremos la próximas elecciones autonómicas va a celebrar el PSOE en Canarias primarias

Voz 0512 09:20 lo va a celebrar es obligatorio y hay que hacerlo distinto es que haya más de un candidato o no

Voz 1 09:25 que iba a haber más candidato de Costa que va a haber más un candidato

Voz 0512 09:27 no lo sé este jueves tenemos ejecutiva vamos a debatir sobre el calendario de primaria vamos a hacer algunas propuestas escucharemos a todos los miembros de la dirección a los secretarios insulares porque también tienen competencia con respecto a los cabildos a las corporaciones locales Iggy The a partir de ahí acordaremos cuál es el mejor calendario para Canarias que es de las comunidades que quedan por celebrar primarias de todo el Estado si no sé realmente yo he dicho desde hace meses que mi voluntad como secretario general que lo natural es presentarme a la presidencia del Gobierno de Canarias el Parlamento de Canarias no sé si habrá otros compañeros que lo deseen o no también he dicho que creo que hemos tenido procesos orgánicos muy recientes y sería bueno para el PSOE es mi opinión que vayamos a todas la administraciones con lista unitaria fruto del consenso y la generosidad no tener nuevas primaria a escasos meses de haberse celebrado los procesos orgánicos pero es una decisión particular de cada militante cada uno podrá conseguir los avales que desee y también de la propia militancia de votarlo finalmente pero sí creo que es una opinión compartida con muchos que es el momento de aunar a todos los compañeros y compañeras y salir en una oportunidad que creo que magnífica para el PSOE de responsabilidad social también a ganar estas elecciones en Canarias

Voz 4 10:39 yo vez señor Torres ha dicho usted hace hace un momento me deja un poco desconcertado ha hablado de los presupuestos de educación yo he dicho con los mejores presupuestos de la Historia me imagino al cielos de educación en los últimos dieciocho eso años desde el año dos mil al año dos mil dieciocho se ha producido una reducción desde el treinta y uno por ciento del gasto público centrado en educación del presupuesto de Canarias hasta el veinte por ciento no se han recuperado los datos de dos mil ocho yo yo no sé dónde acosté usted que este año hay más dinero para educación realmente hay más hay menos dinero para educación y menos dinero para sanidad

Voz 5 11:12 del que había hace ocho años

Voz 0512 11:16 menos dinero del que había en el dos mil ocho pero mucho más dinero que había en el año dos mil diecisiete mucho más dinero de que había en el dos mil dieciséis en el dos mil quince no bueno aquí

Voz 4 11:25 mejor presupuesto de la historia del preso

Voz 0512 11:27 puesto de Canarias en su conjunto jamás habíamos llegado a las cantidades de cerca de diez mil millones de euros que hemos llegado en el año dos mil dieciocho Se han producido circunstancias excepcionales y extraordinarias que hace que hayamos tenido un mil millones de euros de aumento en ese presupuesto y con esos mimbres económicos no ha habido entendemos del Partido Socialista la Nos han tomado las medidas de reajuste provocados por la crisis económica que ha hecho que las familias con menos recursos la más desfavorecida hayan sufrido más yo creo que eso en otras regiones y se ha hecho por eso ejemplos hay regiones donde hay apoyo económico para las pensiones no contributivas para la escuela de cero a tres años para la vía de la dependencia para cuestiones que son también competencia del Gobierno central y que desde las comunidades sitio una mano desde lo económico y aquí lo que se hace es decir que no que las competencias son de otro

Voz 3 12:14 eso sí leí y me parece ayer unas declaraciones en la Cadena Ser en donde decía usted que bajar el del siete al cinco y sería un error porque llevaría consigo un déficit para los servicios básicos fundamentales usted es partidario de financiar los servicios públicos estatales transferidos con fondos provenientes desde el canario es decir de financiar los servicios públicos en Canarias con los propios en puestos del bloque del RACE

Voz 0512 12:40 bueno yo lo que he dicho es que bajar elegí lleva consigo una consecuencia inmediata con el techo de gasto y por tanto se reduce las cantidades económicas que te puede destinar los servicios esenciales eso que ponen sobre la mesa porque bajar los impuestos es una cuestión Vista como muy bien por todo porque significa pagar menos y eso nos ocurre a todos pero hay que tener un estado del bienestar aquí mantener esos solamente se hace con los impuestos haciendo que quién más cobren más Paddy y por tanto es una propuesta absolutamente ideológica yo entiendo que

Voz 5 13:09 pero es crecer eso pero señor Torres Pérez pero es que eso de que en elegir

Voz 6 13:14 además cobra más paga no es real eso ocurre con otro bloque de impuestos etcétera pero en eligió ocurre justo lo contrario ocurre que paga lo mismo un rico con una barra de pan que un porque comprar una barra de pan con el mundo para ayudarles

Voz 0512 13:29 antes lo de los impuestos y lo que quiero decir es que si tocamos bajamos dos puntos que por cierto vamos a ser un poquito de historia porque tuvimos que subir esos dos puntos ocurrió con el Gobierno de Paulino Rivero y de José Miguel Pérez en el Gobierno de Canarias fundamenta la mente por la insuficiencia presupuestaria que venía del Gobierno central para los servicios básicos esenciales no sin polémica además hubo una asamblea de los alcaldes a la que yo participe como tal y salió el apoyo mayoritario de la Fecam que tampoco fue unánime pero la subida de los impuestos siempre lleva consigo una crítica ciudadana pero lo que estoy planteando es que bajar el IGIC del siete al cinco lleva consigo indudablemente tocar el techo de gasto y eso afecta a los deberes señor tremendamente perdóneme

Voz 3 14:11 les felicito porque a ser usted como don Alfonso Guerra que decía aquello de pregunta usted lo que quiera que yo no respondo lo que me dé la gana yo le estaba diciendo de si usted es partidario de que en Canarias se financien servicios que son del Estado que deberían venir dotados con fondos estatales que se financian con fondos propios porque hasta hace muy poquito todos los políticos Arias incluía incluidos los del PSOE consideraron que el bloque canario se debería dedicar a financiar la diferencia de digamos de de los costos de la insularidad en Canarias no

Voz 0512 14:41 yo estoy absolutamente de acuerdo el Gobierno central tiene que ser absolutamente responsable con todas las autonomías gobierne quien gobierne el Gobierno central no tienen que hacer los recursos insulares o archipiélago con los que mantengan la digamos el abandono que puede tener un Gobierno central determinado como podemos nosotros por ejemplo a la la puesta casi preguntándose la usted no sólo tenemos que compensar a un Gobierno central que no retira ochocientos millones de un convenio para carreteras cuando está recogido en nuestro Régimen Económico está firmado un convenio pues no tiene que ser Gobierno central quién cumpla gobierne quien gobierne el Gobierno central con las obligaciones de ganar claro pero eso

Voz 3 15:19 decían llamativas declaraciones en ese sentido cambiando un poco detrás si está usted por la hora canaria

Voz 0512 15:26 bueno vamos a ver tenemos un debate abierto yo creo que la hora Canaria magnífica creo que si hubiese un referéndum ya lo hemos visto el todo o la mayoría diríamos que nos quedamos con el horario de verano donde hay mayor número de horas Consol y estamos en un debate en el que también entra lo que la sostenibilidad el el del planeta Hay por tanto vamos a dejar que los expertos culminen su postulado

Voz 4 15:48 no pues yo creo que el el verdadero valor de la hora canaria consiste básicamente en que nombre desgrana Arias me suena a todas horas en Península y eso es un factor de recuerdo permanente no solamente desde el punto de vista turístico sino incluso desde el punto de vista de la diferencia no decir puede tener una una y otra tampoco es determinante

Voz 0512 16:07 bueno si me preguntas mi opinión John mantendría lo que la diferencia horaria con la península pero indudablemente creo que se está corrigiendo el que horarios como el nuestro el inglés sean nueve más adecuados de acuerdo a las hora que podemos disfrutar de eso

Voz 1 16:20 volvemos a la política votaremos en el año dos mil diecinueve con ya la reforma electoral aprobada porque el tiempo corre señor Torres

Voz 0512 16:28 si nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos del Partido Socialista intentaremos que sirve por urgencia el debate al Congreso nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y otras formaciones políticas con la que nada tenemos que ver de lo ideológico y ha conseguido un acuerdo entre Partido Popular Partido Socialista Nueva Canarias y Podemos que creo que es histórico para sacar esa reforma electoral teniendo en cuanta que va pasando el tiempo que queda poco que todo estará supeditado a la política nacional indudablemente el que no haya elecciones anticipadas desde el PSOE haremos todos los esfuerzos para que eso se consiga en lo que queda de legislatura ya he dicho una

Voz 4 16:59 y una última cosa señor Torres que llevamos ya sobre el final vamos a tener Renfe en septiembre se va a preparar otra vez en septiembre

Voz 0512 17:05 espero que también yo creo que es fundamental

Voz 4 17:08 depende es decir de que cree usted que depende que también o no

Voz 0512 17:11 no depende de consenso que ya se ha logrado y que fundamentalmente podamos nosotros culminarlo trabajo realizado pueblos distintos diputados en el Parlamento de España el Congreso de los Diputados en el Senado para poder tener ese Régimen Económico Fiscal junto al trabajo que ha hecho en Canarias estas una legislatura que debe pasará a la historia por conseguir el régimen fiscal el autonomía de Canary la reforma electoral lo que no podemos fracasar porque Bielsa adelante las elecciones porque no se llega a tiempo no pero para eso no no depende sólo de la bruta del PSOE nosotros la tenemos a ver si los demás también suman en conseguirlo

Voz 4 17:42 me ha parecido que decía usted que les suena que se pueden adelantar las elecciones

Voz 0512 17:46 bueno vamos a ver esa cuestión no podemos no podemos

Voz 2 17:48 captarlo es decir Pedro Sánchez está

Voz 0512 17:51 sí con la voluntad de poder sacar los presupuestos es optimista en conseguirlo pero también es verdad que Pedro Sánchez llega al Gobierno de España y al día siguiente no tiene ni un día de gracia hemos encontrado también por parte del Gobierno de Canarias una belicosidad excesiva con respeto un Gobierno recién llegado por cierto consecuencia también de que tampoco Coalición Canaria apoyó su investidura como todos conocemos a partir de ahí hay un Gobierno que quiere agotar la legislatura pero no depende exclusivamente de su voluntad eso sí querencia no pero repito para Canarias sería muy bueno que se como he culmina la legislatura para poder sacar como digo el REF la reforma electoral otro