Especial plásticos en el mar 05/09/2018)

Voz 1 00:00 Elena Fumero alcaldesa de Arico buenos días buenas guías una de las playas en Tenerife que también ha copado portadas en relación a este asunto es la playa de Punta de Abona además unos plásticos que no se generan en el municipio señora Fumero

Voz 2 00:14 exactamente así lo indica un estudio que se hizo que lo cristianos y alumnado de Bachillerato del Área de Biología de la mano del profesor Javier Reyes con el apoyo del departamento de Biología de la Universidad de La Laguna queda de manifiesto que los micro plástico que está la playa principalmente son producto de lo que son las corrientes marinas Pi igual pues ha visto que tras una comparativa que se hizo en diferentes playas que Canarias a la que extendida con mayor contaminación que micro clásico era la de la contra Bono English se puede comprobar diariamente tienen ojo un operario en esa playa se que diariamente lo dependiendo del esta obra María pues las cantidades de kilos de residuos quise recoge cursan muchísimo

Voz 1 01:03 hablaba de Javier Reyes ese profesor que que ha realizado estudio Javier Reyes buenos días

Voz 3 01:08 bueno ya bueno ya de donde llegan Love

Voz 1 01:11 elástico que recalan por ejemplo en la playa de Punta de Abona en el municipio de Arico

Voz 3 01:17 bueno lo los plásticos son mi procedencia diversas no es aquí en Canarias producimos plástico y con ánimos plástico pero piensen que en una posición geográfica que ocupa Canarias con respecto a la Atlántico nosotros somos como una cola de ETA no recibí no la influencia de los consumos de del norte de Europa ahora incluso no no puedo llegar a influencias Mediterráneo incluso del otro lado del Atlántico no de Norteamérica no por el efecto de las corrientes no

Voz 1 01:49 iba a preguntarle si si sí resultó complicado realizaré esa estudios señor Reyes

Voz 3 01:54 bueno en principio está poner en contacto con nuestro alumnado en la en la problemática medioambiental que tenemos por ejemplo en Canarias y qué mejor manera que que yo mismo de Cultura es lo que tenemos en nuestras islas no él estudio no fue complejo o simplemente el vice lado siguiendo el método científico no aplicaron la metodología que utiliza Norman normalmente en ciencias recoge recogieran los datos siguiendo un protocolo marcado Ibai se analizaron todas las muestras a un laboratorio de centro

Voz 3 02:38 presa de ellos ven muy en vivo y en directo la problemática no cuando saltan número y los números son objetivo porque están basados en números muestra eh importantes pues realmente evidenciando el problema no hicimos el esfuerzo de comunicarlo a los demás no no sólo hicimos campaña en el centro para promover un poco la disminución del consumo de plásticos entre toda la comunidad educativa sino Petro cuando hicimos evidente en los medios de comunicación usted nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Arico

Voz 1 03:16 señora Fumero la educación es importante pero en el Ayuntamiento tienen un registro de cuántos kilos de plástico se recogen no sé si en un día en una semana en un mes se está llevando ese registro en por ejemplo en la playa en la playa de Punta de Abona

Voz 2 03:29 exactamente claro que se iba a través de la Vía Crucis de obras y servicios que eso no está en el operador pertenencias vale pues ahora te podría decir que teniendo del Estado las mareas estaba entre ochocientos y mil seiscientos kilos

Voz 1 03:46 pero a la semana al mes

Voz 2 03:50 pues te puedo decir que él directamente estamos a una semana algún dato no estamos hablando de unas cantidades eso creíble Nos planteamos ante una situación que es posible que fue venga directamente de lo que la la conciencia donde la falta de respeto en tirado más por lo tanto como bien explicaba ahora Javier Reyes las hablamos también no sólo de mí eso porque después nos encontramos bueno pues también echó al mito de bastoncillo que ahí aparecieron en la misma arena que todos éramos de Pavón porque que tomar conciencia de la gravísima problemática today tomar conciencia de lo importante es el uso de bolsas de tela de la bolsa de papel como como hacíamos hacia puesto hace tantos años gramos luego todo el mundo hasta Luis Simón soy ya ya a empezar como a coleccionar gol sobre todo las tiendas de las por entonces realmente tenemos que tomar conciencia del grave problema medioambiental que tenemos que estar bien pero tiene muchas partículas que se encuentra están ahí son batería Pinazo estrenará adoración de plástico queremos mucho me ve se alargan retornados muchos han trabajado en la empresa de que Petróleos de Venezuela y cuando yo le enseñaba imágenes dos esto es lo que en Venezuela se ha tirado a sentir más ha tirado al río ni saben perfectamente que muchos países no hay conciencia de Quirós en el ambiente tenemos un grave problema grave problema que en este momento vivamente el Ayuntamiento de Arico pero sí es verdad que su retraso cada dos pues tanto va al Cabildo de Tenerife que hemos llevado a cabo no sólo el tiene lo queréis hemos llevado a cabo en diferentes limpieza del litoral más afectado pues pues esa llegada de de de plástico pero las limpieza las haces hoy mañana ya bueno pues veremos hasta casi en en el costado pero bueno te he sido motivo para tirar la toalla y entonces bueno pues se cubre con con las empieza el litoral

Voz 1 05:59 alcaldesa una última perdón Javier Reyes creo que ibas a decir algo

Voz 3 06:03 sí sí sí y hicimos si me permites deben en la información en cuanto o a Don Gato el servicio de limpieza entre no puede no puede abordar todo plástico de dimensiones pequeñas hacen bastante con quitar los plásticos de gran tamaño que es lo que lo que realmente que básicamente hacen los operarios no pero llegamos a un momento en donde las partículas de plástico son tan pequeñas que muy difícil recolectar las para a lo mejor lo que los oyentes lo tengan claro hay una que en una los que se con el tema de los Macron plástico y lo micro plásticos no los Mataró plásticos son todos aquellos que tengan un tamaño superior a cinco de los hilos micro plásticos están por debajo de ese tan mal

Voz 4 06:48 a menos de medio centímetro para decirlo sentí exacto medios Sentin entonces yo sé recoger partículas de medio centímetro estamos hablando de una cosa ya agua de dificultosa Jan mucho más importantes cuando no metemos una fracción de lo nano plástico que ya estamos hablando sobre tácticas timple vista simple vista

Voz 3 07:09 no los vemos no los vemos en muchas veces en la playa de haber quizás armador tenemos todo esta experiencia no imponen en la arena a beber no es muy común poquito manchados no debe de tierra bese el polvo de poder ese polvo no es sólo es tierra también Aina no plástico en la arena en las playas sobre todo en la zona donde nos ponemos que es la zona alta donde no llega la Amalia que

Voz 1 07:34 veremos acumula me salto más donde se acumula

Voz 3 07:37 a los clásicos y estamos hablando de cantidades importantes en la playa de La Punta de Abona siguieran alcanzar por término medio no estoy hablando de datos máximo de más de cuatrocientos gramos por metro cuadrado de de de Macron plástico más de doscientos gramos micro plásticos por metro cuadrado si extrapolamos esos datos a la superficie de la playa que quizás a lo menor lo que quizás no sea la imagen de la cantidad de plástico que pueden acumular nuestra playa podemos estar hablando de cerca de novecientos kilos de plástico en más o menos mil quinientos metros cuadrados de playa Varela de la Punta de Abona yo cuando tengo esa cifra se me hace muy difícil pensar que entre esos granitos de arena tengamos novecientos kilos de partículas de plástico de un tamaño pequeñito que son pues muy difícil recolecta hables por los operarios de limpias

Voz 1 08:34 pues veremos veremos en qué queda todo este asunto si al final ponemos coto a este problema que está empezando a afectar y que lleva tiempo también afectando a las costas del Archipiélago de Tenerife Elena Fumero alcaldesa de Arico Javier Reyes profesor y también investigador que ha llevado a cabo ese estudio con sus alumnos de los cristianos muy buenos días a los dos

Voz 2 08:53 buenos días yo puedo públicamente quiero tras decirlas ayer pues esa ese estudio que se ha llevado a cabo en el medio insular de de a al alumnado en la problemática que tenemos ni en la concienciación de descuidó nuestro medio ambiente así que es Javier muchísimas gracias y bueno como suerte habrá

Voz 5 09:12 sí estoy lo mantendremos informados

Voz 1 09:15 muy bien hasta luego los dos adiós