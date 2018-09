EL ENFOQUE 5 SEPTIEMBRE

Voz 1

Pedro Sánchez quiere asimilar el conjunto del país al huso horario de Canarias colgarse del meridiano de Greenwich del que cuelgan Canarias Portugal y Reino Unido ya que abajo le han pedido a Sánchez están en el comité de expertos creado a nivel nacional para decidir si la raya que nos cruce será la de Greenwich la de París el Gobierno y Clavijo quiere que en esta región sigamos con una hora de retraso y es difícil no compartir con el Gobierno la conveniencia seguir con una hora menos por dos motivos uno no es la promoción que supone que cuarenta millones de españoles escuchen en todos los informativos boletines y telediarios el nombre de Canarias aunque sea sólo para recordar que nuestra ahora va con retraso alguien ha calculado millones de euros lo que supondría mantener una campaña así un montón de millones dicen aunque mejor no hacer mucho caso porque los millones de euros los carga el diablo pero al margen de la promoción que supone que el nombre de este archipiélago suene a todas horas yo creo que lo realmente importante no es la promoción turística sino que el son somete no se incorpora de forma continuada al inconsciente colectivo del resto de los españoles y eso no es malo la distancia no nos ayuda nunca están en la mente de nuestros conciudadanos y menos ahora que los currículos de geografía en la escuela son competencia de las comunidades autónomas y nadie sabe mucho más allá de sus propios accidentes geográficos siempre por la parte de dentro de su regionales fronteras osea que mejor una hora de retraso Hinault por hacer juego con todo lo demás también vamos por detrás sino porque han descubierto que tener ahora distinta resulta identitario eso ha dicho Rosa Dávila y sacan más feliz que unas castañuelas que son lo mismo que un achaca las pequeñas charol hadas y sin identidad no sé de dónde sacan el elemento identitario en esto pero mejor que no se entere la TV tres catalana porque son capaces de marcarse sobre la marcha la exigencia refrendar ya de una hora además