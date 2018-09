Entrevista a Javier Martín y Francisco Bello (06/09/2018)

Voz 0502 00:00 Javier Martín gerente de la Asociación Canaria alquiler vacacional buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días ya sabe que el alquiler no

Voz 0502 00:06 nacional Ésta está en el foco por lo menos desde desde diversos colectivos se le acusa de esta subida en los precios de alquiler en zonas por ejemplo como ha deje ahora no en el sur de Tenerife que tiene que contestar ustedes señor Martín

Voz 2 00:22 bueno que siempre esto es un un karma que que lleva repitiendo muchísimo hace hace un par de años prácticamente de que inicio vacacional y por supuesto que tiene que ver también la subida de los precios no Claire pero cuando comentamos siempre siempre hemos dicho que que cuando hablamos de esto tenemos que hablar de todas las variables que que que hacen que esto ha sido ocurra no tan bien la vivienda vacacional por supuesto tiene una influencia pero es residual hay muchas variables como la precariedad salarial

Voz 0502 01:01 como eh

Voz 2 01:03 de la la cuestión de las era la del cambio de mentalidad de la gente ya hacia la vivir de alquiler que que vive en propiedad iba de jóvenes juegan con la las dificultades para encontrar trabajo oí

Voz 0502 01:18 es el único problema señor Martín es que nos hemos pasado el alquiler y ahora resulta que suben los precios del alquiler prácticamente casi tampoco podemos pagar un un alquiler mensual

Voz 2 01:30 sí sí por supuesto pero hay un dato muy importante que estos dos días a una semanita que allá en Canarias en unas ciento cuarenta mil viviendas vacías entonces cuando ya al estamos ante datos no encontramos desde la culpa ahora viviendo la Casona esa nos encontramos con que hay centro me a la ciudad en Canarias por un montón de circunstancias en las que veinte mil viviendas que viene vacacional pues no puedan ser la causa de una subida uno de los alquileres entonces por supuesto tampoco tiene un Plan Vivienda de daño desde el dormido ocho dos mil nueve en la última década ninguna vivienda

Voz 0502 02:11 pero sea que ustedes ustedes reconocen que han influido parte una parte pequeña en ese en ese alza de los alquileres pero que no es no es por decirlo así no son los principales culpables de que hayan subido los alquileres de la manera en que han subido

Voz 2 02:24 supuesto de hecho de hecho lo que me gusta de turbidez momento la semana pasada a nivel nacional analizaba la explosión de la vivienda en toda en toda España ir de hecho ni siquiera me tomaba tenía en cuenta el tema de de de le íbamos a la influencia de leyenda sino que hacía hincapié en motos muchos en otros muchos muchas variables que septiembre profesor Simo por ejemplo de los fondos buitres que constó concentran muchas viviendas para especular todo ese tipo de cosas pues tienen influencia por eso digo que hay que hay que hablar de todo a que meterlo todo en un saco todo la importancia tiene plena yendo por supuesto

Voz 0502 03:12 Francisco Bello miembro de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios buenos días cuánto ha subido el alquiler en Tenerife por ejemplo en algunas zonas de Tenerife en el último año los últimos dos años

Voz 3 03:23 pues una capital podría estamos hablando sobre un once dos por ciento aproximadamente

Voz 0502 03:27 un once y un doce por ciento en la zona sur por ejemplo de Tenerife Adeje Arona

Voz 3 03:32 pues a lo mejor una un veinte por ella

Voz 2 03:35 el un veinte por ciento

Voz 0502 03:37 aún veinte por ciento y usted Iker cree que a qué es debido este ascenso porque estamos hablando también con Javier Martín de la Asociación Canaria alquiler vacacional

Voz 3 03:46 yo lo he estado acabó haberlo pero bueno son para el segundo estoy

Voz 2 03:56 el Gobierno canario en política de vivienda

Voz 3 03:59 Ana pasó la reválida yo creo que hay incluso el han presentado al examen de todo el último diseño no han presentado ninguna Vivienne pues yo también digo una cosa en el sentido que no nos hemos olvidado que en esto último del año hay muchas familias que han perdido sus viviendas por los desahucios por impago hipotecas y parecía que esa gente parece como que la han metido en un campo refugiado en Montaña Pacho no entonces eh no así sería gente han pasado ya a ser ahora en su rol en su vida pasar al mercado de alquiler y eso también lógicamente pues influye bastante también la demanda porque la demanda su eso es otra variante aparece pues también que la banca también hacer de los suyos aporta esa subida también a la hora de que no se generan préstamo hipotecario tan fácilmente como antes para la adquisición de vivienda eso así que también en el mercado te quería comprar pase también al arquitecto claro entre Pérez Variante

Voz 4 05:00 hay que llevan al

Voz 3 05:03 te hacen que la demanda su propietario

Voz 4 05:06 lo ve que antes no tenían pero

Voz 3 05:08 zona dos candidato una visita de un alquiler niño aparecen veinte

Voz 0502 05:13 una pregunta breve para cada para cada uno treinta segundos la primera parada Javier Martín gerente como decíamos de de las Cup donde está ahora mismo esa regulación del alquiler vacacional en Canarias en qué momento están las negociaciones y ese borrador que se publicó han presentado ya alegaciones

Voz 2 05:32 no a uno la cara de hace prácticamente cuatro años está en el mismo punto que hace cuatro años de hechos ICADE eran otros despectiva el borrador de decreto que sea estado forjando ya sea caso es más restrictivo que el decreto que ya tumbaba un supere canaria no entonces en principio la situación sigue siendo una situación de caos receptiva prohibitiva que bueno que de manera que ha actuado de manera totalmente contraria a lo que establecen los productos o sea que vamos a ver que el acabar todo esto

Voz 0502 06:10 la última pregunta treinta segundos para Francisco Bello experto inmobiliario de la Asociación de Expertos Inmobiliarios API tiene techo el precio del alquiler en Tenerife

Voz 3 06:21 pues hombre debería tenerlo en su momento no pues lógicamente tocará colado el tope salarial de cada persona a la hora de adquirir ser candidato de adquirir una vivienda pero sí que aunque toque techo no creo que va a Huelva siendo variante la creación de viviendas sociales que no se van a ser de la noche a la mañana habrá que esperar durante dos años el lógicamente estelas personas a los salarios ni los contratos sean de mejor que la bancada

Voz 2 06:52 el crédito hipotecario

Voz 3 06:56 para que la adquisición de compra entonces pues lógicamente pues ahí se podrá ver a efectos de que pueda bajar un poco a la demanda de Arkin ERE pero esto está claro que toda la oferta y la demanda India hay poco oferta no hay mucha demanda

Voz 0502 07:11 Javier Martín gerente de la Asociación canaria alquiler vacacional Francisco Bello miembro de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios muy buenos días a los dos