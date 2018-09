Entrevista a José Manuel Bermúdez (07/09/2018)

Voz 1378 00:00 siete y XXXVII entrevista de la mañana que pueden seguir a través del Facebook Life ya lo saben Radio Club Tenerife Cadena Ser en Facebook allí nos encuentran allí podrán ver al alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez

Voz 1 00:12 buenos días hola qué tal buenos días

Voz 1378 00:14 ha resuelto ya la polémica con los edificios protegidos de la calle Miraflores

Voz 1 00:19 bueno estamos en vías él no estamos buscando un camino intermedio que es el camino del llegar a acuerdos con los propietarios que permitan salvar al menos alguna parte de de esos edificios teniendo en cuenta que hay que conciliar la deseable protección de los valores históricos que puedan tener con los derechos que tienen los propietarios en estos momentos hay que tener en cuenta que esa zona está protegida ni está catalogada dentro del catálogo de bienes de protección por el Plan General ni corresponde a una suena que sea

Voz 1378 00:54 especial en el sentido que necesite una especial protección el problema es que eso dice el Plan General pero el Cabildo dice otra cosa

Voz 1 01:00 el Cabildo dijo lo que dijo y entre otras cosas lo que dijo fue aprobar el Plan General sin ninguna reserva incluido catálogo es decir el Cabildo lo que es que pueden haber valores a juicio de otros expertos no los hay nosotros estamos intentando llegar a un consenso por el camino de en medio pero sobre todo hay que tener en cuenta que son valores son propiedad privada tienen propietarios no no no estamos hablando de Patrimonio Histórico público o estamos hablando de patrimonio con valores que sean públicos estamos hablando de patrimonio que es privado que tiene dueño y que tienen unos derechos entonces estamos intentando llegar a acuerdos con ellos no es fácil porque mantener por ejemplo la fachada pues tienes que darle alguna posibilidad de que ellos puedan ganar dinero no siempre es posible desde el punto arquitectónico pero bueno estamos en ello y espero que podamos encontrar un camino estaba hablando de tres inmuebles no puede cambiar de opinión el Ayuntamiento

Voz 1378 01:55 la de Santa Cruz como ha hecho por ejemplo con el

Voz 1 01:57 el trayecto el trazado de la línea dos del tranvía como que cambiar de opinión si al final en el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha alineado con el Cabildo el que el lo que

Voz 1378 02:08 en Santa Cruz

Voz 1 02:09 con respecto a la línea es que no hay un consenso político con respecto a eso no en el grupo de gobierno por ejemplo el Ayuntamiento no hay consenso político el Partido Popular opina una cosa sobre un trazado Coalición Canaria qué opina otra el Partido Socialista en Santa Cruz en el Ayuntamiento de Santa Cruz opinen una cosa en el Cabildo opina otra es decir ya se otra porque en el Cabildo ha apoyado la línea por lo más vuelo con con acto en la junta de gobierno no luego lo que no hay es un consenso lo suficientemente amplio como para poder realizar en este mandato eh ninguna acción que se pueda ver en el terreno habrá que esperar al siguiente mandato ver cómo quedan las elecciones ver qué es lo que quiere la gente con respecto al próximo mandato y entonces a ver si se pueda ser uno ahora ahora mismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz no hay un consenso el Partido Socialista opina una cosa en el Cabildo y otra cosa es del Ayuntamiento en el caso del Partido Popular y Coalición no coinciden en su planteamiento

Voz 1378 03:09 os acá habrá que esperar a las próximas elecciones para saber si finalmente el tranvía pasa por Los Majuelos evidentemente muy bien saludamos también a Jorge Bethencourt Francisco Pomares buenos días

Voz 2 03:17 buenos días qué tal cómo andamos bueno al hilo de este conflicto sobre los edificios de de lo que algunos llaman el plan de Galadí ya no porque habla de esa vieja zona que Santa Cruz la al terrible esa terrible en la clara de la prostitución que va desapareciendo de la zona no yo quería preguntarle por el Plan General de qué pasa con el general porque sea probó de aquella manera con zona en suspenso y ahora está en vigor pero está pendiente de sigue en vigor hasta que hay una resolución judicial dejaron la zona de suspensos si ve pero está pendiente de una resolución judicial y al final que que programa que calendario

Voz 1 04:01 pero bueno nosotros lo que hemos hecho y tenemos un plan general aprobado en el año dos mil trece se levantaron las suspensiones se resolvió el tema del fuera de ordenación es otro teníamos un Plan general pues en vigor hay una sentencia motivada por un asunto digamos de carácter menor pero que afecta a la totalidad del plan y es de esa sentencia señala que el Plan General es nulo porque se supone que en catorce años de redacción no se le dio el contenido ambiental suficiente eso es lo que dice la sentencia yo la respeto pero eso es ir en contra de todos los informes durante catorce años de todas las concesiones pública que validaron ese plan general bueno ahí está nosotros entendemos que hay argumentos para defender un recurso ante el Supremo que es lo que hemos hecho y estamos esperando que el Supremo pues resuelva qué es lo que estamos haciendo pues el plan A si nos da la razón tenemos un Plan General vigente y no hay problema sino nos da la razón y hay que anular el plan estamos trabajando en un nuevo plan es decir que de una o de otra manera estamos trabajando en las dos posibilidades sería una buena noticia para Santa Cruz comenzar de ser otro plan no sería una buena noticia nos quedaríamos sin plan no simplemente se aplicaría el plan del dos mil cinco tendríamos planeamiento tendríamos seguridad jurídica tendríamos todo pero con relación a un plan anterior no hay claro

Voz 2 05:21 hay científicos que esta es que dicen que la colonización de Marte va a coincidir más

Voz 1 05:28 con que se apruebe el plan de El Toscal Plan Especial de El Toscal eh

Voz 2 05:32 que hay posibilidades de que está adelante un poco de El Toscal para no esperar hasta finales es decir

Voz 1 05:37 yo espero que se apruebe antes de final de año siempre que no haya ninguna acontecimientos nosotros entendemos que es mejor tener un plan aprobado que no aspira ahora el mejor plan posible no desgraciadamente ese plan se ha ido desvirtuando dada la cantidad de cosas que otras administraciones por ejemplo Patrimonio Histórico del Cabildo nos han pedido que pongamos en ese plan y eso ha sido uno de los grandes motivos de los retrasos que hemos tenido las discrepancias entre nuestros técnicos y los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo aparte soy yo espero que antes de final de año se apruebe definitivamente el plan de El Toscal

Voz 1378 06:18 ver el señor deseo hace un par de meses anunció a a bombo y platillo en una extraordinaria presentación un acuerdo alcanzado con Cepsa para recuperar los terrenos de la antigua refinería para para el ayuntamiento ha habido

Voz 1 06:32 alguna novedad en estos meses más que denunciar firme firme Concept a un acuerdo es decir no no solamente fue un anuncio hubo un acto administrativo que era un acuerdo que inicia un expediente el que hay que trabajar en los próximos quince años no es un acuerdo se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana pero sí hemos iniciado ya la modificación del Plan General para que en esa zona que hoy es una zona de uso industrial tal y como establece el planeamiento pues ocurran usos de Syva y eso es lo que estamos en estos momentos empezando a tramitar

Voz 1378 07:07 a ver señor Bermúdez lo calificaba anuncio porque en realidad la firma que ustedes hacen es una firma intenciones no es una firma de cesión ya directa es una firma por decirlo una manera de de de inicio de negociaciones no no había no se sabe exactamente

Voz 1 07:21 las negociaciones vamos a ver es una firma donde evidentemente queda un camino administrativo por recorrer pero ya en esa firma Se establecen por ejemplo un sesenta y siete por ciento de sesión de suelo público de suelo que hoy es privado de Cepsa a suelo público establecen unas reglas mínimas del juego no una una cantidad de edificación que uno coma uno metro cuadrados metro cuadrado es decir se establecen ya unas condiciones para poder iniciar la modificación no es solamente un acuerdo de voluntades sea ese es un acuerdo voluntades con unas reglas del juego a partir de ahí ahora hay que trabajar mire usted en el año ochenta y siete Manuel Hermoso anunció lo mismo para camboyano hasta el año dos mil dos no vimos la primera torre terminada en Cabo Llanos

Voz 1378 08:07 hoy nadie se acuerda que ha acabado completar antes no hay un aparte de que acaba esa esa es la pregunta si se va a tardar tanto en esta ampliación en esta ganancia de Santa Cruz en los terrenos públicos como se preguntaba

Voz 1 08:20 venderá de muchas circunstancia no pero claro

Voz 3 08:24 eh yo yo a veces

Voz 1 08:27 a lo ideal es enemigo de lo bueno no tenemos un acuerdo con Cepsa quiera es la primera vez en la historia que se produce no ya se produjo con Cabo ya no se ha desarrollado parcialmente camboyano así hoy ahí vive gente y antes habían tanques de la refinería hoy ahí tienen un parque marítimo hoy hay tienen un auditorio tienes un recinto ferial tiene centros comerciales antes no había nada ahora solamente habían tanques tuvo contaminación hoy tienes una ciudad luego ya eso lo hemos visto en Santa Cruz tardamos un tiempo pero es que ahora lo que viene ahora es la desmantela un total de las refinerías y la conversión en una nueva ciudad son quinientos setenta y tres mil metros cuadrados y eso yo no sé yo lo veo como una buena noticia parece que hay algunos que tan escéptico yo lo veo como una buena noticia yo voy a trabajar por ello y para mí es uno de mis proyectos importantes para el próximo mandato pero estoy seguro que gobierne uno gobierna ello será un proyecto importante para Santa Cruz los próximos tú seas señor vermú

Voz 1378 09:26 desgobierno no gobernó usted como como espera que salgan las próximas elecciones estamos a penas espero ganarla que les parece que se rumorea que por ejemplo Patricia Hernández sea la candidata del Partido Socialista en el bien me parece correcto está abierto a pactar con el Partido Socialista ya paquete con el Partido Socialista

Voz 1 09:44 yo ya he pactado con el Partido Socialista real no sé si todo el mundo puede decir eso pero yo tuve un acuerdo durante cuatro años

Voz 1378 09:50 con el Partido Socialista que firme en el dos mil once

Voz 1 09:53 y que lleve y mantuve hasta el dos mil quince no fue un acuerdo especialmente beligerante vi llevamos

Voz 1378 10:02 puedo durante todo el mandato gobernamos con

Voz 2 10:05 se concejales que la mayoría que hay que tener

Voz 1 10:08 luego yo ya

Voz 2 10:09 Partido Socialista y con la refinería van a seguir el criterio de que lo que se haga esté bien hecho o va a seguir el modelo sufrimiento Méndez Núñez que está usted llorando gotas de sudor con esa calle que la la abre la inaugura no tienen que volver a abrirla están los vecinos de los convergentes echando espuma por la boca

Voz 1 10:30 bueno ya he pedido disculpas en la medida que el Ayuntamiento es el promotor de la obra pero la obra tenía una serie de vicios ocultos que solamente se pueden ver una vez abierta al tráfico con el paso del tráfico es como han aflorado su visión evidentemente nosotros no vamos a dejar a dragado de rositas en una obra que está en periodo de garantía y lo que hemos dicho dragado abra resuelva el problema que usted ha ejecutado mal himnos la vuelve a entregar y eso es lo que ha ocurrido con molestias pero sería seríamos una mala administración eso suele ocurrir ABS si nosotros no le pidiera que terminará bien la obra es lo que hemos hecho la obra ha durado en agosto me ponen se que semana y media Illa está abierto al tráfico Méndez Núñez sin ningún problema

Voz 2 11:15 el Ayuntamiento Cruz firmó en su día una serie de convenios con el Gobierno de Canarias uno de ellos por el Museo del Carnaval que iba a estar abajo en la en la calle La Noria otro para la rehabilitación del Viera y Clavijo han pasado año invierno verano ir a Iker

Voz 1 11:35 el alcalde el Gobierno por ese por el incumplimiento

Voz 2 11:38 según ahora parece que se va a cumplir con la con el acuerdo de rehabilitar el Clavijo

Voz 1 11:43 como si hemos firmado un convenio que nos da la razón mucho más de lo que el convenio el dos mil seis se firmó con más dinero de lo que la sentencia en primera instancia que ganamos nos da Nos da entorno a tres millones ochocientos mil euros y hemos firmado por casi diez millones de euros la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo y eso significa que vamos a disponer de casi diez millones de euros para que ahora el Ayuntamiento

Voz 1378 12:07 no pero no dijo Asturias hace un momento que se ha llevado qué bueno que pactó y en una ocasión con soy que se lleva bien con el Partido Socialista pero con un partido socialista con quién a lo mejor no se lleva también con su propio equipo en el que quiere hacer modificaciones también ha completado recientemente que le gustaría rehacer su equipo Carlas próxima elección hay quien dice que que ésta señalando directamente al señor Díaz Estébanez vamos a ver en absoluto no sé quién dirá eso pero desde luego va de eso

Voz 1 12:35 encaminado yo lo que he dicho es que siempre lo ha hecho no es algo nuevo es que hay que refrescar los equipos lo hice en el dos mil quince refresque una parte del equipo entraron otras personas y aquí lo mismo no quiere decir que sea todo el equipo tiene una parte del equipo es bueno refrescar los los equipo hay que refrescar lo cada cuatro años y eso es lo que he dicho ni más ni menos no voy a ser una una que me conoce sabe que no soy partidario de cambios drásticos en modificaciones en los equipo pero también reconozco que que hay que deben cuando renovar y eso es bueno hay que entre nuevas personas nuevos concejales en fin

Voz 2 13:09 el alcalde perdone porque he al hilo de la pregunta hice anteriormente le quería preguntar o Miguel Ángel pero le he pedido turno para terminar la pregunta Elvira hay Clavijo habló usted de refrescar está usted refrescando a su compañero de La Laguna a alcaldes Laguna porque la noticia que ha circulado de es que usted quiere convertir el Elvira de Clavijo en un centro de enseñanza universitaria si quiere tener ese alguna alguna instalación de La Laguna para Santa Cruz de convertir en una ciudad universitaria también

Voz 1 13:39 yo lo primero que tengo que decir sobre esos que la Universidad Laguna tiene sus órganos de gobierno deben de ser los órganos de gobierno de la misa del Laguna los que decidan lo que lo que en Lal en La Laguna en Canarias etcétera con respecto a los centros universitarios se haga no la política ni los ayuntamientos ni el Gobierno de Canarias y el Cabildo La Laguna la Universiada de algunas independiente autónoma ahí tiene sus órganos de gobierno luego la política no se debe interferir demasiado en las decisiones de la universidad y nosotros lo que hemos dicho en absoluto queremos que que la laguna de ser la capital universitaria ni se desde la universidad lo que hemos dicho es que aspiramos a tener alguna escuela universitaria alguna facultad como hemos tenido la Escuela de Empresariales estaban Santa Cruz hice fue La Laguna no paso nada nada Tica la Abbey bella náutica sigue estando Bellas Artes estaban en Santa Cruz y se fue a La Laguna no paso nada es decir Santa Cruz aspira como capital de Canarias aspira a tener alguna facultad alguna escuela universitaria más de las que tiene como las tuvo eso no quiere decir que nosotros vayamos a suplantar lo que hemos hecho ofrecerle a la Universidad de La Laguna colaboración y habrá será la Universidad de La Laguna la que decida si quiere o no quiere pero eso no lo voy a decir ni un Santiago Pérez ni los podemos de la laguna ni nada externo a la universidad la Universidad independiente tiene sus órganos de gobierno tiene un rector tiene una junta de gobierno deben de ser ellos los que decidan la expansión de la universidad Hinault los Polly

Voz 1378 15:09 dignos quedan tres minutos de entrevista señor Bermúdez así que voy a pedir brevedad pregunta cortas respuestas cortas también por ejemplo se ha equivocado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con las nuevas concesiones en la playa Las Teresitas ya sabe que hay un movimiento vecinal que se está quejando de los quioscos por qué primero porque ocupan demasiado en la playa segundo porque también provocan sonidos a determinadas horas sea resuelto eso no

Voz 1 15:31 pocos tienen una serie de condiciones que estaban en el pliego de condiciones yo las conocen qué tiene que ver con un límite de ruido de de de música un límite horario mientras cumplan el límite de ruido el horario y el despacio no hay ningún problema lo que tienen que hacer es cumplirlo yo leía unas declaraciones de la Asociación de guión donde reconocían que inicialmente por una interpretación errónea de las norma pues lo incumplieron bueno lo que se ha hecho es ordenar el asunto y yo espero que mientras cumplan tengamos servicios de restauración que está ligado a la actividad diurna de la playa quienes pensaban que hay iban a ver yo discotecas nocturna hasta las tantas de la mañana pues me en primer lugar no era esa la idea no es la idea y en segundo lugar no hay condiciones en la playa de iluminación saneamiento etcétera que permitan penúltima cuestión hablaba de las próximas elecciones

Voz 1378 16:25 sí repite como alcalde será su última legislatura

Voz 1 16:28 yo lo que yo el bueno yo lo he dicho no pero en cualquier caso lo que sí quiero reiterar mi compromiso de exclusividad en la ciudad yo voy a dedicarme al Ayuntamiento de Santa Cruz en exclusiva no voy a compartir ni con el Parlamento Nico con otras actividades lo que Santacruz

Voz 1378 16:49 necesita Santa Cruz necesita dedicación es que

Voz 1 16:52 el va a un alcalde no entendería yo que ningún candidato a la alcaldía de ningún partido compartiera dos lista sería muy poco ético hay que ir

Voz 1378 17:02 a Santa Cruz a dedicar en Santa Cruz hay trabajo hay trabajo suficiente años no no lo sé hay trabajo Sufi yo lo que he dicho lo que voy a ser yo como en el dos mil once como me presente del dos mil quince exclusiva el Ayuntamiento como dice Paco venido al Ayuntamiento no voy a compartir el aviso a navegantes y quiere decir que en dos mil veintitrés no va a repetir esa candidatura

Voz 1 17:23 yo voy a presentarme el año que viene a las elecciones a alcalde de Santa Cruz en exclusiva para eso no voy a estar pensando en el Parlamento

Voz 1378 17:31 en breve en el Congreso y el Senado yo voy a Santa Cruz de dedicarme previamente Jorge Basanta como aviso a navegantes ya dejaba el Cabildo también muy rápido no queda una pregunta

Voz 1 17:40 no quiero ni pensar en el Carnaval de Santa Cruz con las obras

Voz 2 17:44 al frente de la Plaza España

Voz 1 17:47 yo no he tenido eh eh que ya las hemos tenido pero se formó un póster de morosidad estuvo espectacular un y el resto la gente disfrutando ya las hemos tenido el último carnaval la tuvimos va a seguir las obras entonces yo supongo que estarán casi terminadas cuando llegue el próximo carnaval bueno veremos a ver cómo llegamos a febrero Josema

Voz 1378 18:08 no es Bermúdez alcalde de Santa Cruz de Tenerife muy buenos días gracias por estar