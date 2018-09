Entrevista a Edudardo González Solsana (10/09/2018)

Voz 0152 00:00 doctor Eduardo González Sorzano muy buen hacía hola buenos días encantada de saludarle y se vuelve al colegio vuelve la pionera no

Voz 1 00:07 eso es lo vemos con los ojos de nuevo es la historia de todos los años iban hay que alertar no sé no es una enfermedad grave ni mucho menos sí que es verdad que es un problema eh pues que que que bueno pues que que a los padres les les cuesta mucho pero como digo se puede solucionar oí bueno vamos a ver si en estos minutos podemos dar luces

Voz 0152 00:30 sí yo quiero preguntarle esa duda frecuentes que tenemos los padres se puede prevenir la infección de piojos que ya sabe usted que se llama culo

Voz 1 00:38 eso es sí se puede de es muy importante aquí la colaboración de los padres muy importante es decir si nuestro hijo padece tiene piojos es importante decirlo al entorno al colegio para que así podamos en los que los niños no tengan piojos puedan utilizar productos pp lentes para evitar que el Piojo entre en la cabeza importante también el uso de la le enreda que es la forma de visualizar bien los piojos no simplemente con los dedos algo o a simple vista porque a veces es complicado mejor con chaval esa visualización sin no hay piojos pero hay la cabeza pero hay piojos en el entorno utilizar repelentes y si tenemos Piojo en la cabeza utilizar pedí complicidad

Voz 0152 01:19 dejar de ir en color como doctor

Voz 1 01:22 no nunca nunca el el niño tiene que ir al colegio no matizarlo yo por supuesto que no puede hacer una vida totalmente normal simplemente que bueno pues tendrá que los padres tienen que tener una serie de medidas como hemos dicho ese tipo de productos au poner en cuarentena algunos peluches au cimientos de la casa que pueden estar infectados

Voz 0152 01:41 en las piscinas que es algo que preocupa porque dice que acabó el colegio sacaban lo peor resulta que el chiquillo está invadido desde que ha pasado todo el verano en la piscina muchos colegios también tienen piscina tienen educación deportiva en en la piscina se contagian por las piscina los piojos doctor

Voz 1 01:56 a ver el agua no se contagia en los que no saben nadar pero sé que el contagio puede venir de la convivencia de niños que tengan pijos con otros niños que no pues en el tipo dejo que haga no comparten toallas au otros elementos gorros Collet pero eso o lo que sea no pero no se conté GER por el hecho de bañarse se pueden contagiar simplemente por el hecho de convivir con otros niños que tengan pijos

Voz 0152 02:20 más niños que niñas menos niños que niña depende de la composición sanguínea de los chiquillos quién sufre más de la película osito actor

Voz 1 02:28 hay controversia es que puede haber y bueno pues es una composición sanguínea con los niños tengan más frecuencia de tener piejos que otros pero sé que se ha visto que hay algo más de riesgo en niñas pero por el tipo juego porque juegan más tiempo juntas en los pocos como hemos dicho no saltando nadan se desplaza entonces cuando juegan juntas una encabeza con cabeza hay será el riesgo Illa mientras comparten también más objetos es el tipo de juego lo que hace que las niñas tengan mayor riesgo de de o con mayor frecuencia de San infecta

Voz 0152 02:58 me imagino que cuando se empieza un proceso que para todo hay champús ahí lociones ahí espuma ese proceso tiene que cumplirse tal cual porque me imagino que si no se erradica completamente Elbicho crece se reproduce a sigue llamando a la otra vi Chano claro claro

Voz 1 03:13 dejar aquí bueno pues es muy importante que que dejarse asesorar por el farmacéutico el conoce exactamente como hay que hacer el tratamiento con qué productos la manera no independientemente el producto siempre es fundamental el producto de sol aplicar una vez después vendría varios días seguidos ya los siete días en general se suele repetir el reglamento pues acaso a bueno pues aún a un huevo a una liebre durante esos días después de la primera aplicación puede o haya jugada explosionado Jayne viejo nuevo para el cual el producto no ha sido todavía eficaz puedo saber pronto el tratamiento es muy importante como digo la persistencia en la paciencia y el pasará al Enresa continuamente y actualizar los productos adecuados en cada momento por lo tanto como digo el el aval del farmacéutico oí a dejarnos asesoras

Voz 0152 04:01 dice un oyente aquí en el Whatsapp de Radio Club Tenerife seis siete siete noventa y dos sesenta quince dice los piojos de mi hijo me unieron más a él debe ser claro ese contacto diario de limpiarle la alguien era pues la verdad que yo he echado alta lo hace años que no pero egipcio eso se necesite no bueno es que estamos viendo la la vuelta al colegio en positivo doctor no no geniales

Voz 1 04:24 pero si eso es el positivismo y el optimismo siempre verdad ahí bueno

Voz 0152 04:28 vamos yo yo me he llevado alguna sorpresa efectivamente con el de la Pantoja allí gritando aquello menos mal que la chica

Voz 1 04:35 esto en el del incordio verdad pues hacen que los padres y los niños pues estén más unidos pues mira qué bien

Voz 0152 04:42 bendito bicho hombre no es una cosita doctor para terminar como se sabe yo sé que se ponen en el fleco detrás de las orejas iba en la parte del cráneo donde están en la nuca donde están calentitos ya ya East para chupar pero como se sabe si están vivos o muertos

Voz 1 04:57 pues eso es sencillo es generalmente el Piojo vivo es muy

Voz 0152 05:00 a mí me refería a la vivienda sobre todo