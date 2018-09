Entrevista a Manuel Martínez (11/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy la portada Miguel Ángel Rodríguez Villar

Voz 2 00:06 Manuel Martínez consejero insular de Aguas buenos días muy buenos días comienzo de curso verano también complicado con el tema de las aguas y los vertidos

Voz 3 00:14 sí ha sido complicado pero no tan complicado como el año pasado con con con la situación de las microalgas pero pero sí efectivamente de desgraciadamente sigue habiendo vertidos al mar en unas condiciones adecuadas que está pasando monta

Voz 0610 00:32 apelada en en El Médano en el Médano

Voz 3 00:34 la pasando ahora mismo es que hay una infraestructura obsoleta está cual depende del del Ayuntamiento y que hemos visto que ha habido episodio continuado a lo largo de este este verano pero el Ayuntamiento señal

Voz 0610 00:46 al Cabildo de Tenerife no no competencia

Voz 3 00:49 siempre se municipal lo que está haciendo el Cabildo de Tenerife está traer Consell Insular de Aguas impulsar el proyecto la depuradora los letrado Un proyecto que empezamos con el Ministerio de Trabajo e está redactado está en exclusión al público visitar iniciando los trámites para la expropiación sea que todo esto una vez que se culminen que será espero que en un mes y medio dos meses el convenio de obras hidráulicas que también están dentro de las prioridades que el Estado establece en este tipo de infraestructuras podamos licitar esa opinión

Voz 0610 01:23 claro escuchamos al Ayuntamiento le escuchamos a usted

Voz 3 01:25 aquí

Voz 0610 01:26 creo yo creo que mucha gente se pregunta quién tiene las competencias sobre los vertidos sobre la depuración de aguas porque no sólo escuchamos la queja del Ayuntamiento Granadilla hasta la semana pasada hablábamos con el alcalde de Fasnia decía que el Ayuntamiento no puede asumir la vigilancia de las costas y que necesitaba la intervención de otras administraciones

Voz 3 01:47 sí pero son cosas pues tienes es el otro día fue un vertido ilegal de una granja de cochinos que vertió un barranco y por lo tanto nosotros como como organismo de cuenca somos los responsables de vigilar si levantamos no tracto correspondiente y hemos mandado a Fiscalía esta esta situación que es lo que lo que corresponde independientemente de que se abra el expediente sancionador a esta esta empresa eso no tiene nada que ver con el tema de lo que ocurre en las redes la la ley es clara en el recibo del agua a quién se lo pagamos al Ayuntamiento

Voz 0610 02:22 o sea que los ayuntamientos de la isla han hecho la vista gorda en las últimas décadas en Tenerife hombre en yo creo que todas las administraciones

Voz 3 02:30 yo quiero culpabilizar a los ayuntamientos

Voz 0610 02:32 ya y tenemos que entre todos

Voz 3 02:35 en general que ver cambiar esta esta invertir esta situación porque está claro yo llevo repitiendo no me pero no me preocupa excesivamente los vertidos al mar a día de hoy porque sé que están proyectadas con financiación para ejecutar todas las depuradoras necesarias en la isla sino la cantidad de agua que se está vertiendo al subsuelo en la isla un agua que no cede

Voz 0610 02:59 los pozos negros a favor de una esos en el efectivamente

Voz 3 03:02 los pozos son negros que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque la Administración colocarla la tubería a la puerta del vecino realmente lo es sino no tiene el poso negro en la parte de atrás de su casa tendría que hacer obras en algunos casos pues los ayuntamientos que no son subvenciones lo que he licencia de ese tipo para que también ponérselo facial sino mejorar considerablemente que es el reto qué tiene esta Isla en recuperar la mayor cantidad de agua que se suele que vaya la red pero no sólo porque debe de ir a la raíz debamos depurar porque escasea el agua y tenemos que convertir ese vertido hoy en día con la tecnología que tenemos en un recurso para la agricultura por lo que me dice usted

Voz 0610 03:44 es tanto ayuntamientos como cabildos como Gobierno de Canarias han pasado literalmente de solucionar el tema de los vertidos y los pozos negros en los últimos años había otras prioridades

Voz 3 03:54 hombre por lo que se ve si las situaciones de una radiografía de los treinta y uno municipios y otro tipo de prioridades siempre y un comentario de que creo que padece tiene algo de certeza de que no va votos que una red de alcantarillado es molesta es afrontar la calle el vecino no lo ve pero pero en el día de hoy pero hoy en día

Voz 0610 04:15 el político debería pensar en algo más que fotos no

Voz 3 04:17 eso mismo yo creo que no yo creo que hoy en día eso era en tiempos pasados hoy en día la población la gente joven considera que las políticas medioambientales son políticas importante que debemos avanzar y que debe ser un apueste que por lo tanto eso que hace unos años se consideraba que no ha voto yo creo que hoy en día y por responsabilidad de los políticos esta situación si genera conciencie a la población gracias a las microalgas y la crisis que se provocó el año pasado pues ha puesto encima de la mesa el debate de la situación de los vertidos la Isla Tenerife

Voz 0610 04:52 cuándo va a concluir el problema del Polígono Industrial de Güímar el problema del polígono industrial de Wyman terminará cuando construyamos la depuración de aguas residuales Feito

Voz 3 05:02 esa fecha tenemos previsto que entre noviembre de este año saquemos a licitación la obra calculamos que entre doce y veinte meses se construía cosa que vamos a estar casi dos

Voz 0610 05:15 años todavía echando al mar

Voz 3 05:18 sí en la situación en la que estamos dentro de una no un acuerdo sino de las pautas que ha determinado al juzgado pues es lo que hay que mejorar el control y vigilancia de los vertidos que se están realizando que es lo que está pidiendo porque antes no podemos no podemos fabricar acortar los tiempos porque es necesario construir

Voz 0610 05:41 se puede prohibir esos vertidos mientras tanto ya dónde vas

Voz 3 05:44 el subsuelo a las calle lo que hay que hacer y la normativa establece permite algunos parámetros a haga a verte y por lo tanto lo que hay que ser no perder ni un minuto en estas cuestiones seguir pero sobre todo vigilar que no haya ninguna empresa que vierte en unas condiciones no adecuada a la red

Voz 0610 06:10 Nos llega a través de el Whatsapp de Radio Club Tenerife el seis siete siete noventa y dos sesenta quince también quejas de oyentes en los hablan por ejemplo de vertidos continuos en la depuradora de Garachico hoy en La Caleta de interior de interesan perdón no sé si es consciente de este problema

Voz 3 06:25 sí estamos trabajando y estamos haciendo una obra Ésa es la fase una de la depuradora de la Isla Baja es una obra que esperemos terminar en unos meses aquí y tendremos que ver en qué condiciones se podrá verter al mar porque también hay que mejorar la la infraestructura el cabecero de la cabecera el emisario y también estamos pues en esa discusión social que hay con con respecto a la ubicación de la depuradora

Voz 0610 06:53 en qué fecha de solución tiene el problema de Garachico

Voz 3 06:56 el problema de Garachico una vez que termine la obra pues tendrán que ponerse de acuerdo las distintas administraciones para verter las aguas hacia hacia el emisario de los hilos

Voz 0610 07:07 cree que la ciudadanía es consciente del problema que tenemos con este asunto hizo lo digo porque claro nosotros vivimos del turismo y no lo mismo llegar a una playa perfecta o a una playa llena de porquería

Voz 3 07:18 efectivamente sea yo creo que no es sólo el turismo por nosotros mismos

Voz 0610 07:21 o bien porque lo mismo da alimenta muchas bocas efectivamente yo creo que sí

Voz 3 07:27 motivo para para preocuparse y que seguimos preocupado en este mandato hemos hecho no está funcionando la depuradora de Valle Guerra es una infraestructura excelente estamos finalizando la depuradora de Gerona estalla licitada la depuradora de Santa Cruz pero también que impulso el Cabildo a través del Ministerio quedan por hacer urgentemente la depuradora de los letrados en Granadilla la depuradora de de Guía Isora Santiago del Teide estamos haciendo las depuradoras industriales del polígono de Güímar también estamos siendo la del polígono La Campana estamos redactando el proyecto de la depuradora de San Juan de la Rambla La Guancha está encima de la mesa parados el de la Isla Baja hay por lo tanto todo ese tipo de infraestructuras están en marcha

Voz 0610 08:16 sin hubiera habido sanción y amenaza de sanción de la Unión Europea ustedes habían afrontado todas esas obras sí

Voz 3 08:23 seguro seguro porque le porque la sentencia ha llegado ahora en una sentencia del melón se en el dos mil quince cuando entré el en octubre del dos mil quince asistió a una reunión más que una reunión era presidirlo un juicio con lo de bautizó a los hombres de verde en Europa seamos un hombre negro con

Voz 0610 08:46 IPIC la gravedad de la situación o los hombres marrones también viendo viendo el color de algunas zonas

Voz 4 08:51 que hoy en día

Voz 3 08:54 que se me había olvidado evidentemente la depuradora del Valle de Güímar

Voz 5 08:57 sí se ha llegado ahora la de la obra se licitó hace un año

Voz 3 09:04 por lo tanto no dependía de sanción pero es va a seguir viniendo las sancione a Europa obliga a tener a poblaciones de más de cinco mil habitantes equivalente una red de alcantarillado

Voz 0610 09:17 de hecho la vista gorda señor Martínez sí pero

Voz 3 09:20 que yo ponga encima de la mesa y lo comparo con carretera hablado mucho problema carreteras pero lo que tengan una carretera echa o no es un problema para los ciudadanos evidentemente movilidad pero si no tenemos hecha la red alcanzaría de las depuradoras es una sanción por lo tanto pero hoy también con el nuevo Gobierno estatal impulsar y se está viendo que quieren

Voz 5 09:44 poner el el Ministerio de

Voz 3 09:47 la Transición Ecológica la economía una apuesta importante por el tema el saneamiento hablando

Voz 0610 09:52 de carreteras que lo comentaba usted ahí fracturas en el en el equipo de gobierno entre el PSOE y Coalición Canaria se lo digo por porque usted seguramente habrá leído críticas de compañeros de su partido de compañeros de del equipo de gobierno hacía Carlos Alonso más críticas duras sobre las carreteras precisamente bueno yo creo que dentro de la entrevista estábamos hablando más de los cuarteles idea otras cuestiones

Voz 3 10:14 hice y entre de eso de perdón dentro de esa entrevista a un comentario como que el grupo Gobierno o parte del PSOE no estábamos no parte PSOE parte del del del grupo Gobierno parte socialista no había enterado por la prensa de las campañas de publicidad con respecto a lo a la financiación de los bonos y demás pero bueno como cualquier gobierno socios hay discrepancias evidentemente

Voz 0610 10:42 cosa que no están de acuerdo con esa campaña no yo creo que no que no estemos de acuerdo no estábamos de acuerdo en la forma

Voz 3 10:48 sí somos socios de Govern Gobierno pues bueno habría que ver cómo cómo se hace esa situación hay que bueno no hay comunicación en el equipo

Voz 0610 10:57 a ver no la hay a diario todos los martes

Voz 3 10:59 ahora mismo pues hay un Gobierno donde estamos obligados a ir todos los consejeros insulares donde ya hablamos

Voz 0610 11:07 todo con el anuncio de esta campaña para los bonos de transporte

Voz 3 11:11 bueno pues lo olvidó alguien como

Voz 0610 11:13 contárselo bueno también cogió él

Voz 3 11:16 herido de alguno de vacaciones yo por ejemplo estaba de vacaciones en esos días y bueno compañero Miguel Ángel que estaba sola

Voz 0610 11:25 el comentario no pero sé que no hay ningún problema entre en el equipo de gobierno entre Coalición y el partido socialista en el Cabildo Insular yo en principio a mí no me consta en ningún tipo de problema

Voz 3 11:35 ningún problema nos daban de hecho yo dentro Insular de agua el presidente del Consejo Insular de agua El presidente escribirlo porque así lo establece la ley yo soy vicepresidente y a diario pues tengo una comunicación fluida con con el presidente

Voz 2 11:49 por cierto poniendo al tema de los vertidos hablaba de esas obras cuál va a ser la primera obra que se concluya de todas las que nos ha enumerado Se lo digo porque claro si vamos a tener que comernos el vertido durante equis tiempo a lo mejor a la gente le importa o le gustaría saber cuál va a ser la primera que va a facilitar a lo mejor que no tengamos problemas en una zona de T

Voz 3 12:11 Tenerife Adif Gerona en la primera que se terminará que será largo de estos de estos meses y lo que es la la línea depuración hemos hecho un proyecto importante y novedoso en Canarias porque tenemos otro otro problemas no sólo de los vertido sino la gestión de los fangos de los residuos que produce que una materia prima importante que puede ser utilizado para el abono iba a invertir cuatro millones de euros en una infraestructura de secado solar para reducir considerablemente el agua en los lodo y no tener que transportar ese esa cantidad de agua y material al Pierce que a dónde va al vertedero por lo tanto esa será la primera instalación que esté en marcha está claro que que son proyecto grande actos que necesita una tramitación medioambiental un expediente administrativo desde que se toma la decisión de de ejecutarla hasta que se finaliza pues pueden pasar tres cuatro años yo espero que

Voz 0610 13:10 tenemos que dentro de tres o cuatro años este esto solucionado si sino lo va a estar vale lo recordaré dentro de tres o cuatro años mantiene sí sí mantengo el cargo de consejero de agua está claro yo creo las

Voz 3 13:22 la semilla de que para que eso finalice no seré no sé si seré yo el que las inaugurará pero sí le puedo garantizar que que en el dos mil veinte dos mil veintiuno no se le va a dar una un vuelco considerable de ese cuenta que son las depuradoras donde mayor población hay como la de Santa Cruz o la de Gerona no