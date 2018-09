SER Estilo (11/09/2018)

Voz 2 00:00 dicen los oyentes un programa dedicado a los

Voz 3 00:17 súper alimentos por favor por supuesto muy buen programa feliz

Voz 0460 00:20 ciudades eh

Voz 2 00:22 muchos más los leo después si puedo hemos tenido muchísimo Whatsapp y no puedo darles salida ya ustedes el ritmo del programa pidiendo pedir perdón todo el tiempo porque felizmente Se no sale en la gente va de lo tratado Álvaro muy buena muy buenos días señor Castañeda como estamos bien establecido romano estoy elegante que pelado demandante que dice bona nit no está el Facebook Like tiene un pelado que está entre Clavijo muy a gusto cesara

Voz 0460 00:47 entre llega sí sí sí

Voz 2 00:50 claro la Cicciolina y no voy a decir yo no quiero decir aquí cada cual tiene los tuyos te parece Yo Claudio qué bonito ese truco atacando Calvo ya le gustaría a usted a ver levanta flequillo elemental flequillo que tengo el pelo fatal estoy ideal mire tengo Castañeda ataques e ir a mentira bienvenido no pasa nada bien no no disculpe ya le gustaría a usted que yo me parece Antena

Voz 4 01:15 el juez apunta número uno el tema vamos a empezar había mente en primer la alegría de la huerta hay hola guapa que acabo de perder a lo vuelto a recuperar

Voz 2 01:25 primer lugar de Pedro repite por favor el el la página que del nutricionista de Alejandro sirve de aquí está la gente pidiéndole contactar con el vengo encantado yo lo conozco hace muchísimos años no hable tú más de alguien no desprestigia Tutti que no conoce hable bien de la gente no le conozco ni mal ni bien de qué vas a hablar no

Voz 0460 01:45 mira que me parece muy fuerte quizá como me están llamando ya por la calle como el after hour acaba de me va ha metido más a este programa en breve voy a salir ya con Puche que el Steaua que me estás viendo usted

Voz 2 01:59 como mobbing a quien te muevas Ringo Starr te voy a dar casi casi varía así

Voz 0460 02:08 en el Facebook nadie lo sabe

Voz 2 02:11 luego hay tiendo a toda esa gente me parece muy bien

Voz 0460 02:14 oye me me van a traer la fregona el cubo para fregar ya todo esto porque yo decir que cierra todavía tras este por lo que estoy viendo cada vez más atrás ya bueno vamos al lío te Doncic es que esto es muy fuerte lo que me está pasando a mí que a mí no me van a hundir ni usted ni nadie muy buenos días señoras y señores muy buenos días queridos amigos y amigas bienvenida a este espacio dedicado al estilo aunque a veces me tengo que pelear con el garrapata este bien tema importante que vamos a continuación es una de las tendencias aseguran que la semana pasada ya estamos hablando que ha perdido ya la próxima semana me voy de vacaciones olvídese de mí que no tema tema la semana pasada estamos hablando de los colores del del otoño invierno hablábamos del marrón muy muy oscuro casi chocolate hablamos que era uno de los grandes colores tendencia y que en el hombre también aparte del marrón había otro color que está perfilando de forma muy importante que era el yo lo llamaba el

Voz 3 03:04 pese a los que el marrón entre otros colores todos del arco iris no matan

Voz 0460 03:08 claro es que tenemos Señor Señor Castella usted es una avis rara en todo esto usted una persona que color le queda mal pero hay seres humanos que quedan los colores bien pero hay hay me queda todo mal

Voz 2 03:18 pero hay cosas que me quedan mamá marrón

Voz 0460 03:20 el amarillo usted le quedaría muy bien no

Voz 1697 03:22 no lo sé el amarillo limón que lleva la compañera

Voz 0460 03:26 que dice que su sobrino su hija María déjame que te Agatha ya tiene una amarillo hay precioso se lo aconsejo bueno mira no es muy importantes todos los tiene toda la razón del mundo porque aunque los colegios son de temporada uno no tiene porqué ponerse todo lo que está de moda también es verdad que no se puede ponen los colores que están de moda mezclado con otros colores que le va mejor por ejemplo si el marrón extra de moda el color chocolate es el como el marrón muy oscuro Illa apetece a ponérselo pero resulta que le queda como un tiro en la cara Pou te hace una cosa muy sencilla como ponerse una camiseta blanca preciosa hice un pantalón de ese color por ejemplo Ikeda fenomenal está de moda sigue teniendo el si la la gracia la moda es Cuno puesta constantemente jugando con él yéndose muy importante y comentaba que en los hombres con lo que hay me encanta personalmente que el verde yo le llamo de casa lo decían el otro día le llamaban el verde a Leroy el Werder si hay publicidad bueno importa pues el de casa hoy verde como muy muy así como muy muy salvaje tan bien al tema de hoy voy hablado una de las tendencias para la mujer que van a arrasar en mayo aparecen en todas las tiendas aparece todos los negocios todas las Hit lo llevan todas las ideas

Voz 3 04:31 tienen buenos días señora quién llamó horca o Ballena a don Álvaro pero sí es un osito indefenso os quiero yo no he llamado a Pedro Rodríguez

Voz 0460 04:38 no porque porque ya la gente aquí se da cuenta de que palo va a usted señor Castañeda muchas gracias querido oyente oyentes

Voz 3 04:44 hola buenos días tratando de Palop Álvaro bienvenido a la radio de nuevo no importa la hora que sea

Voz 0460 04:48 muy bien esa es la actitud con amor Álvaro yo quería ver tu look de hoy no

Voz 1697 04:54 canta escucharlos Gorosito bueno pues no se preocupen porque tú

Voz 0460 04:56 no después tengo una en la autonómica tengo me van a hacer un reportaje entonces no podrán ver en autonómica reposa

Voz 1697 05:01 tal sí canarios sin gustos íbamos programas de Juanito

Voz 0460 05:09 déjeme callarme al igual cuando cuando entregan porque cuando tengan al primero porque yo tengo un amigo mío que tiene una clínica privada que ha llevado un médico a Turquía para el tema de del pelo para para atraer no quiero pelo por donde yo estoy ahora

Voz 2 05:22 no quiero pero te ya no lo arregla López

Voz 0460 05:25 la Virgen de Regla entonces a ver el tema de las reglas de los supere el sábado el sábado el estuve la subida del Socorro me encantó me lo pasé genial

Voz 3 05:36 tanto el tornillo que el fuer socorro preguntó por el uno uno dos

Voz 0460 05:40 no el absoluto no me daba tiempo ni tenía que la cabeza para pensar en el uno uno dos yo estaba Mis cosa en doce para que lo sepa para que vea usted que yo también

Voz 2 05:48 es Juan Carlos y te mando una foto será enseña Álvaro a ver qué le parece

Voz 0460 05:52 hombre claro que suena funciona también

Voz 2 05:54 qué le pide pide el número de un vasto mantener un caradura usted sí

Voz 0460 06:00 vale que razón Pedro que me te dice no Pedro Rodríguez que me caí hay un torneo Pedro no que me calle no que baje el tono

Voz 1697 06:06 claro está chillón está no pegas un kilo dice remanso

Voz 2 06:10 es que me parece muy fuerte que usted me diga eso cuando me está echando cae bueno a ver quema en la foto venga venga de la

Voz 0460 06:15 esto viene por uno de las grandes tendencias para la mujer y además está viendo ya muchísimo son los flecos exacto acaban cayendo y que van corriendo nuestro cuerpo que cuando uno Semenya se mueven graciosamente eso efectivamente mire entonces estilo como De Cospedal es decir cómo algo así como de chica vaquera del oeste pero como en una versión más banda notan campestre no rollo de cómo como que me voy al campo con un mantel de cuadros no no sino no me gustan los con me gusta rollos y chica Baker a sexy y guapa pero como de ciudad como un una diferencia bastante importante que decir que eres un feminista de pro

Voz 2 06:54 sí sí no en absoluto porque a veces hablo de hombres

Voz 0460 06:57 mujeres dice usted sí que pueden flecos te lo ponemos que la frente que le queda ideal hacemos flequillo un fleco con usted Bale en doce vienen en todos los tamaños vienen todos los colores vienen todos los largos vienen en todas las altura vienen a final de las faldas vienen en las chaqueta llama Annie gusta mucho por ejemplo cuando en los trajes se pone al final de la falda porque eso ayuda mucho a alargar la silueta de la mujer no se queda como una una imagen como hacemos lo di la verdad la foto a verla decir describe la tú pues me parece fenomenal pero un caballero que lleva en fin como describo esto de arriba abajo le parece bien a mí me recuerda mucho a estas actuales mujeres que se dedica a influencer de la moda ahora hay una tendencia muy buena que son señoras de más de sesenta años que se dedica a la moda pero sin nieta es la foto o para la foto hay un señor maravillosamente y maquillado como muy blanco de piel los labios muy rojos un azul muy profundo en la mirada al asombroso mí me recordó muy antigua yo la cara un cuadro Andy Warhol el modelo podríamos decir que como una especie de mono en azul muy fantasioso muy Kelati déjeme déjeme terminar de contarlo porque si yo no me también a Gonzalo si usted lo va a contar cuéntelo usted venga muy fantasioso muy imaginativo como dice el señor castaña en donde de repente pues como que no tienen medio como una especie de body a sino en el propio modo de propia o mono a estas sino con una especie de body con unas telas

Voz 2 08:24 a suele un poquito más clara casi reflejando un esqueleto no es que no me Keller y pasión yo creo yo

Voz 0460 08:30 pese como si hubiese caído encima Un

Voz 2 08:33 jardín un ante y un vaso de leche vale un vaso de leche dado una fotografía me pegan la presión para quedarse con él

Voz 4 08:43 un vaso de leche caído encima dan cuando el De7 noventa sesenta

Voz 0460 08:50 lo que te quiere y me encanta mucho la Londres la de eso a mí me parece fantástico porque además tienen todavía no haya más me encanta mucho porque eso me me me me recuerda mucho a cuando uno cuando yo he ido mucho a yo vivienda temporal de mi vida en Madrid yo me he disfrutado mucho del Orgullo de Madrid de ahí me encanta este tipo de vestimentas que lleva este señor porque a mí me parece maravilloso que la gente se playa la gente disfrute de lo que les gusta vestir de cómo les gusta en la página de

Voz 1697 09:19 Alejandro Silver al nutricionista es cera con X punto éste será Consulting Huete Alejandro Silver nutricionista será Consulting me dice Pedro Rodríguez para no

Voz 0460 09:33 vale puede enseñar al que no conozco de nada pero es un encanto de hombre para que lo sepa vienen entonces yo me gustaría recobra hizo sobre se ha vuelto viral esto de los flecos un tema muy importante porque determinado momento terminado a usted sabe quiénes Talía la cantante de verdad la cantante mejicana señora maravillosa que vive en una especie de burbuja de Lucy de pasión en un momento determinado sacó un challenger maravillosa que vive en una en una burbuja de no sé qué y pasión de acuerdo lo que digo ABC en doce y es verdad porque yo me aplico porque porque yo creo que ya Modric

Voz 2 10:00 este Alejandro Silver ha es el nueve dos dos veinte en noventa y cinco diecinueve hay lo tiene para lo que quiero

Voz 0460 10:06 entonces

Voz 2 10:08 bueno para lo que quieran dentro de un orden que profesional por eso te digo tú a lo tuyo

Voz 0460 10:12 ya lo mio bueno que lo ha puesto de moda muy de moda pero de repente en el en todo lo que el mundo latinoamericano a nivel mundo hispano se ha puesto muy de moda porque de repente Thalía has sacado un Challenger un Challenger viral en donde bueno pues ella aparece con un traje en rosa pastel con muchos flecos cantando una canción maravillosa es como una especie de pequeño vídeo poco casi uno de coña en su casa de repente se hace famoso no habrá escuchado Castellà que dice algo así como está a Mis vidas estáis ahí me oyen me escucha Gobierno cantas yo no me veo cantando esto se estaba lo bastante has Thalía Italia móvil tiki tiki tiki buscarle una canción pero hay me

Voz 4 10:52 Rice cuya en campo no

Voz 5 10:55 ella está ya veo oye escucha bien de mi vida pues de ella cuando vuelto conflictos Rosa vamos a ver vamos a ver si un plato precocinado

Voz 6 11:25 estoy feliz feliz feliz peli

Voz 2 11:31 bueno ya se mueve ya muy loca en su en su casa maravillosa porque ya está cansada ella es normal se convierte una canción claro Vidal de repente estaba en su casa si ésta con un tres por la mañana como pastel de flecos Rosa una cosa que usted se lo pondría ponen los Premios Cadena Dial usted se lo pondría remedio para el carnaval de verano que viene ahora el Puerto de la Cruz tú estás cosa deviene mucho con este estilismo que le gusta mucho el fleco y el brazo aparecer flequillo provincial

Voz 0460 12:02 ella hace lo pone pasta por la mañana en su casa para tomarse

Voz 2 12:05 a sí

Voz 4 12:07 pero en su macha esta señora hace años se casó

Voz 0460 12:12 eres eres Daniel pero del malo de Boris ahí rabino no es muy grande no llegó a lo mejor un gran entonces me permito usted señor alcalde permita gracias entonces ella de repente está en su casa en ficharle porque ella se casó con el cantante con el perdón con el dueño de la zona señor muy mayor y hace caso es un montón de años ya muy Feli ya se dedica a usted emita musicales comer disfruta ya ya ya estaba por su vecina Idoya de repente el momento también estaba como loca la cabeza ya estaba divertidísima Hoy mal de la cabeza yo

Voz 3 12:40 a Palma promociona la ruta San Mao para atraer turismo chino es una

Voz 1697 12:44 noticia de Europa Press me viene muy a la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma Alicia la consejera Alicia van de presenta este jueves y viernes en Shanghai China la ruta turística dedicada a la escritora taiwanesa Mao en Canarias con el fin de atraer a visitantes del país a los lugares en los que la autora dejó su huella Salma

Voz 0460 13:04 yo no sé si eso un fe eso sería son ya sería bueno pues yo tengo que decir que va a ser un poquito complicado porque los chinos tiene solamente una semana de vacaciones concierto cierto lo sabe lo no lo dos millones que claro que parece que no tiene una solamente una semana oficialmente así que como de los tres rápidamente se lo lleven pero también verá que lo dice un oyente se ve que el amigo ha tomado clases

Voz 3 13:23 canto con arreglo a las primeras intervenciones

Voz 0460 13:26 hombre ya hacen hombre claro ellas te ya ya haya bajado los Juan Carlos

Voz 1697 13:29 dos días el facebook de Álvaro venga

Voz 0460 13:32 ay por favor me encanta el facebook a modo de las dos cosas el facebook a usted le parece bien alto

Voz 1697 13:38 otras historias es de mi Facebook al yo transitorias el Instagram

Voz 0460 13:45 es tan lo tengo que españolizar usted perdóneme no me ha dado tiempo

Voz 2 13:50 el pelo fue fue te mira me that

Voz 0460 13:52 mira que mi momento fue Ametlla Tasso limpio no es bonito esto se llama El Corte romanos instarán es algo and Other Stories que es al y otras historias en inglés pero si me busca por Álvaro Luis Hernández adelantarle matar hormigas se vamos a ver

Voz 3 14:09 a día guapo estoy loca por conocerlo a qué hora sale la canaria muchas gracias un saludo fuera porque no ha venido aquí

Voz 0460 14:16 pero por qué esa señora no ha venido aquí a la radio si lo llevo diciendo Millo ni a caballo me va a estar dos semanas de vacaciones no me moleste todo hay que decirlo por qué no venir quizás señora señora porque usted no venido aquí si lo dicho millones de veces y a mí me encantaría que entrase la gente aquí con Serafín colegio

Voz 1697 14:31 quisiera

Voz 0460 14:32 exacto cien eficiente la cien lo que me encuentro con usted aquí Castalla vengan no ya no en dos semanas no venga porque no voy a estar la siguiente semana ya en octubre yo estoy aquí usted viene con un café con leche

Voz 1697 14:46 hombre el libro de las ideas buenas maneras y es decir

Voz 0460 14:51 que pueden no se puede comer en el estudio no

Voz 3 14:53 aceptan regalos y prebenda eh

Voz 1697 14:55 pero eso no es el Rey es otra cosa distinta

Voz 0460 14:58 hay disculpa una cosa yo estamos hablando pero bueno pero usted señor Castells el yo soy yo soy un colaborador es decir yo soy una Un caso aparte lo cuenta usted entrega me lo que quiera Maddalena haya a propósito es un tema no me ha dicho nada del bolso maravilloso que llevó hoy no lo vi no lo ha visto así que bonito que bonito que le gusta pues mira esto no de cocodrilo verdad no eso de tela imitando cocodrilo a entrar

Voz 3 15:24 cómo eres tan insensible con la madre naturaleza pensé que te voy estoy sube la IV grande el salmón

Voz 0460 15:29 señor estoy súper sensible obsesivo que hace yo estoy hablando con usted todos los martes no le parece mayor sensibilidad eso es un animal que eso se llama altruismo te llama poca vergüenza pues que sepa que es de una marca España Canarias faro Vacas saca a mí me encanta llevar marcas canarias me gusta apoyar a los diseñadores canarios en este caso así que un saludo Elisa sino está escuchando y si no pues nada mi hija caras trabajando bueno pues que no te lo digo muy en serio señor Castañeda y yo estoy absolutamente encantado a mí me encanta Thalía yo soy muy fan de Talía soy muy fan de su flecos y los flecos es una de las tendencias que situado este otoño va a morir todo el mundo por ella yo usted le veo con flecos a usted no se ve con fleco

Voz 1697 16:06 no sí muchísimo tiempo cabeza tiene

Voz 0460 16:10 ah por oye te quedan unos minutos que me voy a ir que me voy dos semanas de viaje otra la moda para que a la gente que me interesa es que usted como me pregunta apoyo me explico mi vida bueno mire otra cosa muy importante y otras las tendencias también que se va a dar en este caso hablamos de mujeres una tendencia además que Mubarak jugará Titan gratuitas de hacer iba a quedar todo el mundo muy glamouroso sobre todas las muere porque una tendencia he dedicado específicamente a las mujeres las famosas horquillas del pelo que se han llamado toda la vida que las niñas que llevan toda la vida el colegio que es una cosa como que está ahí ha estado todo me encanta buena bolsillos

Voz 1697 16:49 no yo hablo de ACI claro tiene que abrir algo una cosita

Voz 0460 16:55 quería usted está incitando a la gente a que a que con la actual

Voz 2 16:58 inmóvil esto es que no se pueden coger la horquilla en la puntito para que voy a ser yo sí señor

Voz 1697 17:03 sí sí

Voz 2 17:03 ah pues eso tantas otras cosas no bueno no se crea si Jomeini soy hijo venía

Voz 0460 17:09 casi inocente bueno no no es que lo diga yo cuidado no porque yo de repente me haya venido aquí a la mente sino porque las mayores influencia en las mayor le las mayores celebrity del planeta del mundo mundial han sabido ver el potencial de este accesorio que para mi opinión que mantiene ahí bastante infantil hoy de pero que bien mezclado puede quedar muy y muy bonito bueno pues todas las fascina adicta han recurrido están a la horquilla para marcar el peinado sabe ese famoso opinado Rita Hayworth que ahora está muy tendencia que así con la Honda aquí al agua maravilloso engancha ahí bueno pues es un accesorio muy recurrente lo bueno y lo interesante está accesorio es que se puede cómo se puede tunear muchísimo porque puede ser la típica es finita de metal hasta convertirse en una joya entonces puede dar un aspecto muy diferente cambiar mucho el el total look de cualquier mujer desde el muy sencillitas con horquilla de metal hasta usted la mete ahí o compra con un montón de brillos de historias y convierte como una muy glamourosa encima hay una mujer súper súper

Voz 1697 18:07 sensual y eso es lo que quiero decirle te repite su para Sanzol era sensual amante súper sensual a eso

Voz 7 18:15 le gustó sí sí sí pero bueno que me voy que muchas gracias pierdo sabido les quiero que alegría me voy le voy a echar de menos mentiras hay perdón