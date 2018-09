ENTREVISTA A PILAR DEL RÍO: "Una persona que su único objetivo es llegar al final del día y tiene resuelto sus problemas vitales se va a dormir tranquilamente"

Voz 1622 00:00 lote hay un lugar mágico donde el tiempo se ha detenido en la casa de José Saramago en Tías son siempre las cuatro de la tarde el tiempo se detuvo cuando Saramago y Pilar Se conocieron por eso los relojes de la casa marcan siempre las cuatro de la tarde allí murió el maestro y allí sigue viviendo inmortal para quienes amamos su literatura

Voz 2 00:34 el dieciocho de junio de dos mil diez eran las once de la mañana de un día que se presentaba normal José Saramago desayunó y quiso descansar un poco a las diez y media tenía una cita en el médico himno tuvo que ir a esa hora sin agonía sin dolores sin lamentos ni llantos con la misma naturalidad con la que había vivido trabajado y amado con la sencillez con la que había vivido cerró los ojos y dejó que la vida se le fuera lleno se fue yendo de la vida rodeado querido José José está todo bien allí en esa misma casa con la sencillez que caracterizó siempre a Saramago no recibe ahora Pilar del Río

Voz 3 01:17 ayer veía una foto de un señor de Extremadura que pasó por aquí que comenzamos a hablar pactar mirando en la puerta y entró que toman algo y acabó resultando un experto en partir jamón

Voz 4 01:31 Nos enseñó partir de jamón a cómo había que hacerlo Enguita

Voz 3 01:35 han entrado lectores han entrado artistas yo siempre he dicho en aquella época mi casa era una sede de tercera instancia cuando los conflictos no sé no no se resolvían en primera instancia o en segunda instancia acababan en casa de José Saramago tampoco se resolvían pero por lo menos ese hacía Ruiz

Voz 2 01:59 Lanzarote no es mi tierra pero es tierra mía puede leerse en la rotonda que hay a la entrada de su casa con las puertas abiertas a todo el mundo allí sigue a casa y en ella aguardan sus enseres personales obras de arte objetos cotidianos quince mil libros propiedad de Saramago y Pilar sin duda uno de los mayores sino el más grande privilegio con el que puede contar

Voz 3 02:21 la isla de Lanzarote José Saramago vino aquí por una casualidad para ver a mi hermana y mi cuñado que estaban aquí decidió quedarse construyó su casa construyó parte de su obra decidió morir aquí y eso es lo único que importa vivió los últimos veinticinco años de su vida bueno los últimos años de su vida ya no estaba con nosotros pero sigue viviendo lo que signifique para los demás es un problema de los demás en el cual absolutamente no entro yo sé que un grande del siglo XX decidió de Lanzarote no por una fatalidad biológica sino porque hizo una opción vital dijo en Lanzarote en en mi tierra pero es tierra mía

Voz 2 03:09 por su cocina donde compartimos una conversación compilar pasaron antes personalidades imprescindibles de la cultura contemporánea desde Bernardo Bertolucci a Susan Sontag pasando por Juan Goytisolo Carlos Fuentes José Luis Sampedro Carlos Reis Eduardo Galeano Marisa Paredes Pedro Almodóvar pero también políticos como Santiago Carrillo todavía sobre la mesa siguen las quemaduras de guerrillas Mario Suárez Zapatero Carme Chacón jueces como Garzón Martín Pallín y al mismo nivel de igual a igual cientos de lectores y periodistas que allí se acercaban y seguimos haciéndolo

Voz 5 03:44 en busca de la verdad que dijo el maestro es increíble porque yo no conocía se lo estaba leyendo y decía pero este hombre me está respetando pero

Voz 6 04:04 me quedé me quedé perpleja el escritor el ser humano eran

Voz 2 04:17 cuando a principio de los noventa Pilar del Río le propuso a Saramago irse a vivir a Lanzarote José Le dio a Pilar una respuesta típicamente masculina

Voz 7 04:26 está donde tiene esto Pilar mi mujer me mira por qué no hacemos una casa casi me acerco hice hay una pereció al terreno en la Consejería entonces un tiempo bobo porque claro ir aquí bien llega la respuesta masculina

Voz 7 04:54 en el me me por favor no me quedaba constancia que ahora me voy a consentir pues pues pues no este es la reacción me excluir es típica de la mujer el sol Sad decir disparates la segunda reacción típica masculinas a esperar veinticuatro horas o regresar hice hicieron una fórmula clásica

Voz 7 05:31 era el hombre no tiene la hombría decir mire no hace y por lo tanto eso la verdad es que en hablar con él comedia arquitecto teniéndola la planta una vez pasados ocho está viviendo

Voz 9 05:55 tal vez llegaron aquí por el silencio porque el silencio de Lanzarote permite identificar con más claridad el ruido del mundo tal vez porque todos somos islas vez porque si escuchamos muy fuerte desde aquí se oyen los gritos de África y Latinoamérica tal vez por el paisaje árido que permite no distraerse tal vez porque estando en Lanzarote uno a veces tiene la sensación de estar en otro planeta y viendo cómo está en nuestro imaginarse que uno está en otro planeta ayuda a combatir los Martirio

Voz 3 06:25 ah claro una persona que que su único objetivo es llegar al final del día a tomar una cerveza y que tienen resueltos sus problemas vitales pues en líneas generales no no se va a planta si no se plantea ninguna otra cuestión pues se va a dormir intradía Roncal mantenerlo miedos propio que tenemos todos de quienes vamos a enfermar y nos vamos a morir si una persona lúcida está viendo el sufrimiento de la personal al lado entiende la muerte de la persona al lado como una muerte propia entiende el hambre de la personada al lado como es su su propio desgarro y qué dice digamos ante a Marte que a nuestro propio semejante pues claro que es una fuente de frustración de tristeza muy grande y yo no sé cómo quiénes tienen esta capacidad para pensar así nos están suicidándose porque realmente es insoportable

Voz 2 07:24 José Saramago llegó a Lanzarote al poco de su salida de Portugal tras el acto de censura del Gobierno sobre su magnífico Evangelio según Jesucristo es un acto de persecución y censura política inaceptable por parte de un Gobierno

Voz 9 07:36 lo que se presumía democrático sin embargo su llegada a la isla fue la mezcla de una opción vital y una suma de casualidades ir porque

Voz 7 07:47 porque estoy viviendo en Lanzarote porque eso solares nació porque lo hicieron secretario estático porque yo escribí un libro que sufrirá porque mi mujer tiene un hermano

Voz 7 08:04 ya que con con un arquitecto que trabajó en Geria pudo una casualidad antes diez diré dentro de Nigeria la Península Ibérica decidió pasar con la sabáticos días puros la soledad una estaba trabajando él mismo uno otra catolicidad tenía que volver a hacer algún trabajo más más urgente ir a mi cuñado buena persona estuvo de acuerdo en que todo esto tenía que ocurrir

Voz 2 08:37 desde Lanzarote con cada una de sus palabras llenas de honestidad lucidez compromiso y ternura José Saramago iluminó el mundo que habitamos aquejado de una ceguera a veces blanca a veces negra

Voz 3 08:49 sí somos ciegos que viéndonos vemos pero de repente hay un grupo de gente línea general de jóvenes que dicen si podemos y se ve salen a la calle y consiguen que el Gobierno salga salga por pies con los tres partidos que les sostienen que es el partido de la derecha el Partido de la Izquierda y el Partido de medio que es el más divertido de todo vivo José Saramago siempre partía de una idea fuerte de una idea inverosímil que se convierte en verosímil por la fuerza de la literatura

Voz 11 09:29 por como está redactada por cómo responde

Voz 3 09:33 a las exigencias narrativas in llega un momento que no parece de lo más normal que la península Ibérica navegue hacia América Latina hay que se quede en un fijada en un punto intermedio y que sea como un puente entre tres continentes África América

Voz 11 09:52 Europa porque porque no parece eso verosímil porque es un gran escritor

Voz 2 10:08 Lanzarote también cambió la forma de escribir de Saramago cuando llega a Lanzarote Saramago se da cuenta de que está más interesado por la piedra de la que está hecha la estatua que por la estatua en sí aunque mantenga intacta su habilidad para describir la estatua como nadie a finales de octubre está prevista la publicación del último Cuaderno de lanzas Tote de otro libro inédito del maestro el último cuaderno de Lanzarote recoge el periodo en el que José Saramago recibe el Premio Nobel de Literatura

Voz 3 10:40 el Premio Nobel de

Voz 3 10:47 un país levantado en alegría Portugal se levantó en alegría pero también el país de la literatura por los testimonios que hemos recogido que vamos a ir presentando porque vimos la vorágine que había sido que habían sido aquellos días del Nobel a José Saramago todo el año mil novecientos noventa y ocho de forma más o menos profusa y luego de forma muy muy muy contenida a partir del ocho de octubre de Nobel ahí se emplea menos porque realmente la circunstancia en su vida cambiaron los viaje en la licitación eh le impidieron que escribiera pues seguramente lo que hubiera querido de todas maneras hay reflexiones muy interesante de leer y ahí hay algunos guiños que sobre todo para los periodistas son extraordinarios Nos van a emocionar porque Saramago pues puede decir que a lo largo del día ha dado doce entrevistas pero Teja anotados los nombres de los periodistas cosa que no es habitual el normalmente en los entrevistado ignoran a a a quién entrevista y en el caso de Saramago tomaban nota del nombre y lo dejó constar su diario

Voz 2 12:03 en uno de los Cuadernos de Lanzarote Saramago dejó escrito que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos porque sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezca Amos existir por eso este homenaje desde la radio desde la Cadena SER desde las es Pons habilidad que tenemos de conservar por siempre vivo en la memoria a José Saramago la inteligencia

Voz 3 12:28 la sensibilidad de muchas personas a lo largo de la Historia personas que al contrario de lo que pueden pensar las mentes poco habituadas a pensar o dirigidas entienden que cuando un escritor escribe porque tiene afán de notoriedad no separan a entender que es que tiene una urgencia de comunicación que le lleva a abrirse ya descarriarse completamente esos grandes maestros están allí descarnados esperándonos una biblioteca es una casa llena de vida por supuesto en una biblioteca en la biblioteca de mi casa hay muchísima más vida que en la mayoría de las casas que simplemente se están dejando vivir sin sin interesarse ni por quiénes son ellos quiénes son los demás sin ninguna generosidad las casas donde no hay generosidad Casasbuenas

