ENTREVISTA CARLOS FERNÁNDEZ (GESTHA)

Voz 3

01:42

en unos tiempos máximos ya nos estaremos acercando a los países digamos más más más tributan como en los casos de los países escandinavos no obstante esto también un por ejemplo en Francia se ha subido hace unos años se estableció un puesto muy elevado a la a las personas que daba mucho miedo aunque tú mediáticamente tuvo mucho mucha repercusión realmente tampoco se ha hablado mucho de la fuga de capitales y demás pero realmente no a partir del caso paradigmático que fue Gerard Depardieu que estoy más que se trasladó a otro país pero no realmente no no les ha supuesto una fuga digamos de personas yo ahora mismo sabía que me iban a preguntar estoy estaba revisando por ejemplo los datos históricos de los Estados Unidos yo para que los radioyentes se hagan una idea en la época de Eisenhower tipo de la Renta de las Personas Físicas por ejemplo en el país más capitalista del mundo como de la Estados Unidos alcanzaba el noventa y cuatro noventa y uno por ciento de equipo margen de tipo marginal máximo aquí estamos hablando de un cincuenta por ciento del me dijo no es tampoco un una cifra exagerada otra cosa es que se negocie un tipo mayor un tipo o un tipo menor en eso ya es una cuestión política que los políticos distraer ni en cuanto a la presión la capacidad recaudatoria de estas medidas tampoco es muy muy elevada porque siempre en nuestro país cuando hay una necesidad de recaudación eh que sea hay una escala que es fundamental que sea entre los veinte y los cuarenta mil euros de ingresos esa escala es la que realmente determina el gran pagos de impuestos en este país sobre todo de la tres