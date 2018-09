Debate farmacéuticos y enfermeros (13/09/2018)

Voz 1 00:00 siete y treinta y ocho minutos de la mañana se abre una guerra profesional entre enfermeros y farmacéuticos por lo menos ese es el titular la farmacias que venir fíjense a casa de los pacientes y ayudarles con el suministro de fármacos retirar cajas caducada y cobrar por ello algo que ha sentado mal al colectivo de enfermeros Manuel Ángel Galván González presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife buenos días

Voz 3 00:24 hola buenos días en Miguel Ángel que que piden que piden los farmacéuticos que están reclamando

Voz 2 00:30 bueno si no estamos reclamando sencillamente ponemos a disposición de la sociedad a los servicios de lo que somos capaces de hacer los gobiernos que lo lo farmacéutico somos lo tras coger medicamentos formación fase ser los que más sabemos el medicamento acompañamos la vida el medicamento dedicación desde el apoyo la fabricación la distribución incluso la dispensación por supuesto en la vida el medicamento con una un estado al ciudadano en la herencia en los tratamientos e incluso en el reciclaje y la retirada de los medicamentos que tenemos sistemas de él si quiere contribuyen al medio ambiente para que no haya no no reclamamos nada sencillamente qué decimos lo que estamos haciendo lo que hacemos no pretendemos hacer un servicio con Siria ni mucho menos sencillamente a personas que tienen difícil accesibilidad y vamos a intentar que puedan hacer medicamento al año una condiciones que el resto de esos lo único que es

Voz 1 01:34 pero lo cierto y además Bustelo sabrá señor Galván González que desde diferentes colectivos profesionales les les acusan de intentar hacer negocio con la salud está de acuerdo con con estas acusaciones

Voz 2 01:45 no en absoluto en absoluto intentamos hacer negocio con las estamos haciendo una visión más quedamos a la sociedad y lo que si queremos mejorar la comunicación entre los quince profesionales que entre la salud siempre para mejorar la eficiencia que recibe el ciudadano lo que está claro también que nuestra sociedad no renuncia a recursos sanitarios como farmacéutico que son seguros que tampoco Protocol pesado y que además contribuyen a mejorar la salud de los ciudadanos en ningún caso invadir competencias profesionales otros sanitaria debemos tener en cuenta que lo medicamentos sumó al uso produce un grave problema vieron de corto al sistema público en estudio es incluso la tesis doctorales una de cada tres días están relacionadas con el uso de medicamentos bien pues tomar dosis adecuadas y en menor en mayor cantidad o bien de forma adecuada para hacer hueco para esa esa labor de formación

Voz 1 02:47 pero que tienen capacidad

Voz 2 02:49 a la farmacia a diario en forma pues hay que acercarse a ellos y ayudarlos a eso porque se calcula que calcula que a nivel nacional el gasto que supone el malos un medicamento llega a ser hasta de mil seiscientos millones de euros al año una cantidad increíble que uno Iker insostenible en otros temas a lo públicas y esto pasa en la actualidad por eso el farmacéutico porque queremos colaborar en esa tarea también para precisamente esos problemas y que y que la sanidad sea

Voz 1 03:17 en relación a este asunto señor Galván recordamos estamos hablando con el presidente colegios farmacéutico de Tenerife hay alguna ley alguna normativa que les impida por ejemplo acompañar a esos pacientes a casa o o llegar en los domicilios a retirar Caja Dutt caducada So Ho aplicar nuevas dosis tiene algún tipo de restricción legal

Voz 2 03:39 o se quejan de risa o pero nosotros no vamos a aplicar dosis vamos aplicar medicamento en ningún caso a la persona vamos no aplica el acuerdo para la aplicación ya puede ser intramuscular intra a otro tipo de cosas aplicación de cualquier otro tipo de de de de la harán otro profesionales sanitario que son lo que tienen la capacidad para ella ningún caso lo farmacéutico vamos a hacer ese tipo de aplicación del medicamento vamos a explicar vamos a ayudar vamos a colaborar en lo que había dicho en que la persona siga su tratamiento que quien lo haga de la forma adecuada para qué no perjudica su salud por su supuesto como días antes contribuye a la sostenibilidad de tema público de quince mil personas que mueren al año por lo demás relacionada con el medicamento de una medida que que lo que sea posible no vamos ningún caso a hacer aplicación de de medicamentos

Voz 1 04:33 muy bien Manuel Ángel Galván González presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife muy buenos días gracias

Voz 1 04:41 vamos también a la otra parte de esta guerra profesional Ramona Mendoza portavoz del sindicato de enfermería Satse buenos días

Voz 1 04:50 al presidente de los farmacéuticos de Tenerife por qué están ustedes en contra de que los farmacéuticos puedan asistir en casa a los pacientes retirar las cajas caducadas etcétera etcétera

Voz 2 05:04 pues podrían nosotros también vemos que hay una ley que habrá que cumplirla unas competencias profesionales que todos los profesionales que tenemos algo que ver con la salud está la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que define las competencias de cada cual de hecho están lo lo que me le médico que son los que tienen las competencias para lavar evasión la la entrada vacías no ha chico tratamiento estamos los profesionales de enfermería que somos lo que alguien que estamos compre capa asustado para los cuidado cuidado tanto en los ámbitos en todos los ámbitos tanto a pitar a domicilio de hecho en una comparecencia que en el caso de los domicilios tiene la enfermera en los centros de salud entonces por un lado competencia enfermera por otro lado sí sí como ha ocurrido en algunas comunidades los presupuestos sanitarios son lo mínimo a estos señores creo que no lo van a ser gratis

Voz 3 06:19 pues sí señora Mendoza ustedes van a defender algún tipo de

Voz 1 06:25 el sesiones Si Si Si esta medida este este trabajo de los farmacéuticos Se Se generaliza están pensando desde el colectivo de enfermeros en intentar modificar o por lo menos evitar esto

Voz 2 06:39 por supuestísimo que nosotros le mandamos primero que no haya recortes en la sanidad pública para derivar no va a a otros profesionales y la habilidad para hacer un negocio de los cuidado II en defensa de las conveniencias de los cuidado hasta las últimas consecuencias en el sentido de que estamos preparados formado y legitimado por le para darlo con lo cual entendemos que hecho con elevará en un intrusismo profesional desde luego no mejorará para nada la atención a la estación de todo lo contrario irá en un empeoramiento porque vamos a adaptar para adaptar unos profesionales que no son competente define su ámbito muy importante que ya hay muchos problema efectivamente con la medicación pero un a veces son porque lo apasione no tienen dinero para sacar esos medicamentos y no se lo toman eso es una consecuencia de la crisis y la estabilidad económica y por otro lado pero existe otro problema con los genérico lo digo hasta a título personal

Voz 2 07:59 bien los pacientes se lían con con con un mismo medicamento porque viene diferente modalidad y casas comerciales no

Voz 1 08:07 pues lo tenemos que dejar aquí Ramona Mendoza portavoz del sindicato de enfermería Satse veremos en qué acaba esta guerra profesional como yo la calificaba al inicio muy buenos días