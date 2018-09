Escuela de Padres y Madres (13/09/2018)

Voz 1 00:00 tenemos con nosotros nuestra psicóloga infantil Yaiza Delgado muy buena a la que tengo que elogiar porque además tiene un corazón enorme grande que se sale de sí mismo eh porque la semana pasada de residían por un comunicado una comunicación de un oyente que había vivido una situación especial su sobrina una niña pequeña irás echa una mano a título personal desinteresado muchísimas gracias para ayudar bueno pues hablamos de un vamos a abordar un tema bastante delicado algunos resultará ajeno a me pilla lejos pero es asunto muy importante porque ayuda a entender muchas cosas no vamos a hablar de esas criaturas esas niñas y esos niños que que que sufren el síndrome de han sufrido el síndrome de alcoholismo

Voz 2 00:42 fetal y las consecuencias que tiene el nuevo como cuando se desarrolla siempre hablamos del alcohol en términos con adolescentes es uno de del consumo de alcohol en los adolescentes pero el consumo de alcohol mientras las mujeres estamos embarazada no se nos prohibe durante el embarazo tomar durante todo el embarazo tumba tomar por ejemplo jamón serrano no ir porque es perjudicial pero el alcohol no te dicen que durante los tres primeros meses pero realmente no sabemos ni la cantidad ni cuándo el alcohol puede estar afectando al feto si ya de por si afecta a los que afecta la madre puede no tenemos consecuencias cuánto más va a afectar al feto no hay y la verdad que lo lo que denominan el síndrome alcohólico fetal es algo relativamente nuevo pero algo que lleva sucediendo durante muchísimos años bueno y para ello hoy hemos contactado con con Pilar Laguna

Voz 1 01:35 sí exactamente socias de la asociación de padres y madres de niños con síndrome alcohólico fetal Pilar buenos días

Voz 3 01:43 hola buenos días encantada de saludaron

Voz 4 01:45 muchas gracias por estar en la antena de la SER

Voz 2 01:47 hola Pilar a la en queríamos un poco pues darle voz a todas estas familias con con con estos niños con este síndrome y demás y bueno tú como también como madre también eres directora de del Observatorio Educación de la Universidad de Juan Carlos del Rey Juan Carlos y queríamos pues un poco que nos explicara qué es esto de síndrome alcohólico fetal las consecuencias las causas no de las cosas el alcohol pero un poco pues que nos digas tú también tu visión tanto como profesional como madre

Voz 5 02:20 fíjese yo lo primero agradecer de verdad porque es muy

Voz 3 02:23 cortante que ese trastorno trastornada respecto al COI costal se visualice hila con la sociedad tomé conciencia porque salta un poco a la luz en el momento en el que empieza a haber muchos niños de origen adoptados de origen eh del este del cinturón el cinturón del vodka bueno pues salta la alarma tampoco social cuando pase con volumen ya más más elevado pero debemos saber que esto ya no es un problema solamente de los niños adoptados sino que cada vez empiezan a aparecer más casos nacionales en lo que llamamos además familias normalizadas es donde se supone que no hay ningún problema y empieza a hablarse de una pandemia encubierta osea que es importante tomar conciencia de esta realidad os agradecemos mucho que no os deis por yo te escuchaba hay decías hasta los primeros meses del embarazo cuidado con el alcohol y el jamón no no

Voz 2 03:17 qué es lo que te dicen ginecólogo

Voz 3 03:20 claro es es terrible ya estamos tratando de hablar con las sociedades científicas porque no está demostrado no hay evidencia científica de que cantidad y en qué momento de la gestación el alcohol afecta pero lo que sí que podemos decir con absoluta rotundidad es que el alcohol que debe la madre durante el embarazo o la lactancia va directamente al feto provoca daños cerebral y ese daño cerebral irreversible es cien por cien evitable el trastorno pero es irreversible estaba toda la vida

Voz 2 03:53 exactamente sí claro un impacto puede ser

Voz 3 03:56 de mayor o menor efectivamente dependerá de cantidad de momentos de cuerpos de personas como todo en la vida no sé lo que está claro es que provoca un daño cerebral y es un daño cerebral como digo irreversible y es un daño cerebral que que provoca una inadaptación a lo largo de la vida terrible

Voz 2 04:16 cómo podemos saber si perder un pilar íbamos a ver si un niño tiene síndrome alcohólico fetal

Voz 3 04:23 bueno lo primero que te preguntan es si nosotros Mis hijos Mis hijos adoptados el mayor sí que tiene el trastorno Pedro Montaner es madre biológica de día muchas veces no exista esta evidencia pero Si bien el de determinados países por lo menos la sospecha la debemos tener pongámonos en cuarentena para empezar después son niños con una actividad motriz que risible una hiperactividad muy grande con una sintomatología que se puede confundir con el Celta

Voz 2 04:54 exacto pero sí muchos niños vamos a ver muchos de los síntomas que tienen estos niños se muchas veces pues se confunden con otro tipo de trastornos verdad

Voz 3 05:03 ahí está ya entonces qué ocurre que nos lleva a una a un mal diagnóstico lo cual termina de complicar más el problema que vemos en estorninos porque esa esa inquietud motriz una impulsividad que no hay manera de controlarla la función ejecutiva esta practicamente bueno cuando voy a decir anulada pero muy alterada de manera que si tú les das instrucciones como la memoria a corto plazo está muy aceptada pues a lo mejor se queda en la primera o ni siquiera empiezan a acción pero nunca son capaces de terminar la porque no tienen el mecanismo a nivel cerebral que les permita hacerlo son niños que confunde realidad con ficción con lo cual muchas desde están mintiendo y te están contando una cosa quitar Dios mío qué es esto bien yo

Voz 2 05:44 se lo están querellante actualmente sólo están creyendo

Voz 3 05:46 eso que les hace muy vulnerables su capacidad de abstracción también es muy baja y entonces tiempo dinero mal

Voz 2 05:54 no no tiene no lo controlan todo lo contrario a lo que ya no y cómo afecta de tener un hijo con con con este trastorno cómo cómo afecta a la familia

Voz 3 06:07 fue el impactó muy grande pero va a variar mucho el impacto en función de varios elementos el principal el primero el diagnóstico precoz nosotros siempre supimos que nuestra hijo tenía el síndrome el trastorno que ha ocurrido pues que desde el principio hemos podido poner medios y entonces el impacto en la familia es distinto a cuando tú tienes un hijo que te lleva la contraria que maleducado que respondón que es impulsivo que es hiperactivo que va mal en los estudios que no tiene amigos que se va quedando descolgada de todo que empieza a ser llega la adolescencia vulnerable que empieza a coquetear con las drogas con otras sustancias con alcohol que empieza a desaparecer de casa que empieza a ser violento en casa como digo que el impacto puede ser Terry

Voz 2 06:52 claro cuando uno cuando uno lo conoce cuándo pueden empezar a entender a su hijo puede entender lo que está ocurriendo con un diagnóstico ya sabes teniendo un diagnóstico pues ya uno empieza a entender qué es lo que le puede estar ocurriendo a partir de ahí la familia pueda ayudar más no

Voz 3 07:08 lógicamente yo siempre digo que más del cincuenta por ciento el tratamiento está cuando los padres a gestión a sus hijos

Voz 2 07:14 es perfecto y la tentación

Voz 3 07:17 me aceptación la comprensión que si yo le digo a mi hijo vete a alabar los dientes hizo tengo que decir cuatro veces y la quinta tengo que ir con él al baño no pasa nada no es que me esté tomando el pelo sea un niño mal educado o no o un desobediente es que él no sabe ejecutar esa instrucción y lo mismo si con veinte con veinte años me tengo que seguir explicando que una barra de pan cuesta cinco euros o cuesta un euro le cinco euros lo tienen que volver quads es que esto es así si nosotros lo entiende no les podemos ayudar podemos levantar el pie de la acelerador porque todos los padres tenemos expectativas sobre nuestros hijos pero con las expectativas cada uno puede reaccionar de una manera una expresión presionando una es con con con la pues el pomo digo al acoso y derribo al al menor y otro ex acompañándoles ayudándoles para que no sientan claro no sentarnos a tres

Voz 2 08:17 igual me imagino

Voz 1 08:20 es el impacto de esas personas en el caso de la casuística que ha nombrado Pilar inicialmente no son niños adoptados que vieron de del cinturón como decía del vodka y que y que comienza el nuevo tener unas reacciones completamente que capaz

Voz 6 08:35 dígale a las entendederas de los padres

Voz 1 08:38 no cagado toda la criatura tiene que ser tres

Voz 6 08:41 vale no es es

Voz 3 08:43 profesor si no lo aceptas no lo comprendes es terrible yo tengo que decir que para mí mi hijo igual que a mi hija eh son mi luz brillan Cristo tiene propia es encantador porque tienen otras capacidades como estamos en en ese ámbito o en ese marco de cariño colaboración amor pues yo se lo puedo pedir el Lazio bueno como todo en la educación de sus hijos Nos aportan muchísimo pero yo veo en el entorno muchísimas familias que es una auténtica pesadilla que se convierte en un gran problema decía hace poco unas declaraciones Javi Guerra que en los centros de reeducación que hay violencia Julio que estamos hablando de temas muy graves con los que no estaban teniendo éxito era con los niños adoptados yo digo por qué no nos planteamos si detrás suya todo este trastorno igual a partir de ahí un buen diagnóstico después un buen tratamiento puede ayudarles a salir del agujero en el que algunos encuentran lo que muchas veces no salen

Voz 2 09:53 exactamente y y Pilar todos esto todos estos síntomas de Ifema cuando en desde qué momento empiezan a aparecer cuando podemos tener pues la mosca detrás de la oreja de que a lo mejor nuestros hijos pueden tener este este trastorno

Voz 3 10:10 pues desde muy prontito a ver de nuevo vamos a la casuística Si alguien un niño ir segundo está dotando depende de qué países pero en general según de qué países ya que sepamos incluso cuando vamos a ir a adoptar que las familias a conciencia de que nuestros niños va a tener una pesada mochila lleno de las de los las cargas de la puedo es precisamente el alcohol de su madre durante la gestación eso nos permite ya Oscar por lo menos en alerta después de muy pequeños yo cuando conoció a mi hijo rebotaba como una pérdida de tiempo y porque no paraba de moverse Mi marido y yo no repartimos el apartamento en el que estuvimos conviviendo con él quién no paraba de moverme no puede ser nos vamos a morir luego ya aprende a cada uno se repartía no ponemos cada una esquina decíamos que va para para porque el riesgo es enorme a ver que esa inquietud motrices tremenda luego son niños con microcefalia en la cabeza suele ser pequeñita de físicamente hay algunos rasgos quiere decir que todos aquellos que no tengan rasgo no tienen el bueno pues sé que puntualizar el TEA es el espectro el trastorno del espectro alcohólico fetal y que tiene cuatro manifestaciones súper amplio como se puede presentar en el niño por lo que yo creo que también por eso es difícil de de diagnosticar ver físicamente siendo tienen los rasgos los ojitos parece que está más separados tienen la como es la parte que hay entre la nariz y la boca más planita no tiene ese surco el labio superior se suele son labios finito tienen como carita de ángel de tamaño pequeño mucho menos vítores

Voz 1 12:05 ya lo tengo que dejar aquí pero pero lo has conseguido transmitir a una problemática dolorosa pero que es un reto hermoso para las personas que son solidaria a las personas que quieren ayudar muchísimas

Voz 2 12:14 sí pero además gracias Pilar por otra cosa

Voz 4 12:16 en un abrazo muy grande

Voz 2 12:18 sí es un tema apasionante proceso no coger alma yo estaba muy complicado es complicado y también lo que de lo que comentaba ella no que que no sólo existe casta sólo en en niños adoptados extremo que que está apareciendo también en biológico por todo el tema del alcohol que el alcohol durante el embarazo no cero alcohol durante el embarazo y la lactancia ahí ya eso no los ginecólogos durante los tres primeros meses te prohiban el jamón durante todo el embarazo y luego el alcohol no cuando el alcohol tiene muchísimas consecuencias ir siempre damos el alcohol en términos de adolescentes de infancia además no tenemos en cuenta el alcohol que consumimos las madres o podemos llegar a consumir sí sí sí porque no lo tenemos presente con uno o no lo conocemos todo todo esto que que no acaba de explicar Pilar

Voz 1 13:07 muy bien algo más que añadir además bueno recuérdanos como pueden ponerse en contacto contigo los oyentes