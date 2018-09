Voz 2 00:00 catorce Canarias Eric Pestano

Voz 1035 00:06 hola qué tal está haciendo una semana típicamente activo en las islas porque la actividad política no está marcada por las propuestas por las declaraciones son las intensiones anunciadas sino por hechos consolidados tras el visto bueno al nuevo régimen económico y fiscal en el Congreso y la modificación de la norma superior con la que se rige la legislación en el Archipiélago estatuto de Autonomía de Canarias ha sido aprobado en el Congreso

Voz 3 00:27 hoy es un día de felicidad porque hoy aquí está naciendo una nueva comunidad hay un nuevo pueblo pero es el resultado

Voz 4 00:35 el esfuerzo de todos desde la discrepancia

Voz 5 00:39 o de tela que Canarias pierde una gran oportunidad sobre todo pierde la oportunidad de mirar hacia el futuro hoy no es un día importante para Canarias

Voz 2 00:48 si acaso lo será para un reducido grupo Love

Voz 1035 00:52 es jueves trece de septiembre un día histórico para las Islas dedicaremos una buena parte de este informativo a ese nuevo estatuto de autonomía de Canarias realiza Pedro Deborah es la una y seis minutos empezamos bueno Canarias ya tiene un nuevo Estatuto de Autonomía el Congreso lo aprobado con los votos a favor de la mayoría de los partidos Unidos Podemos va a ser el único ha sido el único grupo parlamentario que ha votado en contra del documento que llega a la Cámara Baja tras ser aprobada en el Parlamento canario en el año dos mil quince Se trata de la segunda gran modificación desde que en mil novecientos ochenta y dos se creara la norma autonómica fuera modificado en el año noventa y seis la sesión en las Cortes la seguido autor palmero qué tal buenas tardes qué tal Eric buenas tardes

Voz 0760 01:34 es el nuevo Estatuto recoge modificaciones en el sistema electoral también en el blindaje constitucional del Régimen Económico y Fiscal o la supresión de los aforamientos por lo que este estatuto de las Islas se convertirá en el primero en entrar en vigor con esta medida de la aprobación sea desmarcado Podemos que vota en contra ciudadanos que seas tienen Mary Pita diputada de la formación morada Melissa Rodríguez de Ciudadanos

Voz 6 01:54 ni una sola mención hace ese texto al objetivo de aumentar nuestros niveles de soberanía alimentaria y energética han bloqueado ustedes toda posibilidad de incluir en nuestra Estatuto cláusulas que hagan posible el cambio de modelo productivo

Voz 5 02:08 mejora el Estatuto el texto que llegó pero no es un Estatuto pensando en el futuro no es suficiente

Voz 0760 02:15 votado a favor por los diputados canarios de Coalición Canaria el PSOE PP Nueva Canarias Ana Oramas Sebastián Franquis María del Carmen Hernández Bento y Pedro Quevedo

Voz 7 02:24 este Estatuto es el hijo del nuevo nacionalismo canario ese nacionalismo firme responsable y sensato

Voz 8 02:32 yo fundamental de este documento es que no Astún partido no es tu partido ese es el error que alguno intente decir que esto tiene un cuño un sello de un partido hoy

Voz 9 02:43 es un día importante para Canarias y lo es porque un estatuto de autonomía no es una norma cualquiera es la norma la norma que regula la convivencia de los Canal

Voz 4 02:55 no pedimos un procedimiento de urgencia para su trámite posterior a que este estatuto relevante muy relevante sea posible

Voz 0760 03:03 ahora una vez aprobado en la Cámara Baja el estatuto pasa al Senado para continuar con su tramitación antes de regresar de nuevo al Parlamento autonómico

Voz 1035 03:12 gracias lector asiduo un camino largo con algunas dificultades pero sí cumple el actual Gobierno de Canarias con Fernando Clavijo al frente uno de sus grandes objetivos nos atiende desde la Cámara Baja presidente buenas tardes hola buenas tardes bueno que supone la práctica presidente para la población este nuevo Estatuto

Voz 0632 03:28 bueno yo creo que consolida derechos fundamentales de todos los canarios como es el blindaje del el poder cumplir con las inversiones media con la compensación de la lejanía Nozar mucha mayoría de decir lo permite tener mayor cota de autogobierno como comunidad autónoma y desde luego a ponerlo estatutos de no baje un futuro debate constitucional estaremos en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad

Voz 1035 03:57 de las modificaciones con cuál cuál es el aspecto que más destaca de esta reforma con qué se queda

Voz 0632 04:02 es difícil destacar muchos no por ejemplo el mar canarios importante padre estaba con nosotros en medio de un vacío hay entre consiste en las aguas canarias que realmente era algo histórico que veníamos demandando pero si se me permite el hecho de demostrar la mayoría de edad de poder tomar nuestras propias decisiones de poder dar nuestro Régimen Económico y Fiscal y garantizar el bienestar de los canarios y sus opciones para desarrollar me quedaría con eso básicamente

Voz 1035 04:34 por otro lado el contrapunto de todo del esfuerzo después de todo el esfuerzo en que cree que cojea la nueva reforma

Voz 0632 04:40 no hemos tardado hay más perdido muchos años con un nuevo Estatuto y el régimen promete el fiscal blindado la crisis a la tierra saquen sin que poner un pero es el tiempo que puedo sacar en documentos pero que era aprovechar y felicitar a todos los que han participado en una comisión aquí a todos los que trabajaron canaria también al Gobierno actual y el anterior que trabajaron para que esto se había convertido en un jardín

Voz 1035 05:10 copresidente primeras declaraciones tras esa aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias buenas tardes un placer tenerlas

Voz 0632 05:16 buenas tardes gracias

Voz 1035 05:21 bueno entro otros asuntos es el nuevo Estatuto de Autonomía la de Canarias contemplan la supresión de los aforamientos a los diputados es el primero de todas las normas autonómicas España que suprime este privilegio a los diputados su línea con la posición de Ciudadanos y que ha desembocado en la ruptura del pacto en Andalucía este asunto se ha referido el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Gerardo Pérez Sánchez considera que esta figura está obsoleta acabará por imponerse su eliminación en toda España en modificará la concepción habitual de la política justicia

Voz 0632 05:49 esa regla de quién es el tribunal competente llevaría y ahora pues si se algún tipo de delito un diputado regional pues como el resto de la ciudadanía pasará el Kun jugados de instrucción al juzgado competente para conocer del tipo B esta figura como privilegio o no le discutibles

Voz 1035 07:09 no hay dos doce la polémica sobre los síes por podría Sandhurst en el Parlamento y bloquear la iniciativa del Ejecutivo para incluir estas actividades en el programa educativo como actividades extraescolares que ya se aplica en el reciente curso escolar iniciado el Partido Socialista trabaja en un borrador de una proposición de ley a la que previsiblemente se sumarán todos los grupos parlamentarios excepto Coalición Canaria podría terminar con la retirada de la idea conseguir la educación que inaugura hoy oficialmente el curso dice que el Gobierno como no puede ser otra Ford va acatará la decisión de la Cámara regional Santiago Moreno

Voz 13 07:39 los grupos parlamentarios presionan a Coalición Canaria para que retire su proyecto de introducir en los colegios públicos una Liga de videojuegos como actividad extraescolar tras el rechazo ayer en la Cámara autonómica de todos los partidos excepto Coalición Canaria esta iniciativa el diputado socialista Gustavo Matos confía en que los nacionalistas a rectifiquen en las próximas horas de lo contrario dice los partidos de la oposición presentarían una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley canaria de Educación que prohiba los Sports

Voz 0485 08:05 si el Gobierno insisto te mantiene una posición de rebeldía frente al Parlamento y a los grupos parlamentarios de una que hemos apoyado la de ayer la proposición no de ley de Canarias nos pongamos de acuerdo en tramitar conjuntamente una modificación de la Ley de Educación que sí que vincula haría

Voz 0632 08:22 Julia ya jurídicamente informalmente algo

Voz 0485 08:25 ayer no esperemos que no tengamos que llegar a este límite

Voz 13 08:27 momento el Gobierno canario mantiene su proyecto aunque la consejera de Educación Soledad Monzón admitió en la Ser que tendría que cumplir la ley si se modifica para prohibir los videojuegos en los con

Voz 14 08:36 Sergio se plantean como propone el PSOE como

Voz 15 08:39 propone el Partido Popular modificarla

Voz 14 08:42 la Ley canaria de Educación prohibir el uso de videojuegos en los colegio está claro que eso es

Voz 13 08:53 el Gobierno de Canarias no se caracteriza por incumplir leyes la consejera lamenta que no se haya querido entender la iniciativa de educación que se basa dice en las recomendaciones de la OMS usan para hacer un uso responsable de los videojuegos

Voz 1035 09:06 pues los y es por han generado un intenso debate político que ha sido recriminado por Miguel lo Betancort catedrático de Educación Física de la Universidad de Las Palmas a favor de la implantación de eso sí a Sports

Voz 0632 09:15 una cosa es opinar y otra cosa es justificar temas por intereses político punto Es una actividad extraescolar los mismos juegos que se proponen allí ya se realizan en la Comunidad de Madrid que que gobiernan en la Liga de ellos pues el fin de semana pasado en el Ayuntamiento de Pájara en masones y aún peor introducen el Counter Strike cosa que el Comité Olímpico prohibe los que llamado violen Comité Olímpico lo que dice es que quiere los poemas deportiva

Voz 1035 09:45 una y cuarto más noticias al Falla

Voz 15 09:49 la Policía Nacional registra la sede de tan en Las Palmas de Gran Canaria para recuperar inventario dispositivos informáticos y repositorio para facilitar su devolución a los pacientes séptima que podría haber cuatrocientas mil personas afectadas en toda España dieciséis mil de ellos en Canarias

Voz 1035 10:04 Consejería de Sanidad recomienda extremar las precauciones

Voz 15 10:06 en esa ante la intensa calima en las islas principalmente en niños ancianos y pacientes con enfermedades respiratorias cardiovasculares para evitar perjudicar las vías respiratorias defendió en Lanzarote una mujer de veintinueve años y nacionalidad albanesa por un presunto delito de falsedad documental la acusada fue detenida en el aeropuerto después de hacerse pasar por una mujer italiana

Voz 1035 10:24 Nos quedan los deportes buenas tardes saludos

Voz 1371 10:27 tal buenas tardes la Unión Deportiva Las Palmas salta al ruedo de la Copa del Rey esta noche contra el Rayo Majadahonda equipo que ascendía la pasada temporada a Segunda División con el propósito claro de pasar de ronda de de Ertzaintza a los menos habituales así lo explica el técnico de los amarillos Manolo Jiménez

Voz 16 10:40 bueno ahora también tenemos que mostrarnos como como una buena plantilla Hay ir como de todo el mundo está trabajando bien puede merece oportunidades no

Voz 1371 10:51 las palomas el único equipo canario superviviente en esta competición porque ayer caía el Club Deportivo Tenerife con un gol en el tiempo de prolongación del Cádiz que se impuso por uno dos en el estadio Rodríguez López el cuadro de Joseba Etxeberria que sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada y en baloncesto todo el protagonismo para el Mundial femenino de Tenerife que arranca el día veintidós antes este mismo fin de semana torneo clasificatorio también en Tenerife y en Santa Cruz el sábado en La Laguna el domingo juega la selección española

Voz 20 12:12 abrir una vía de comunicación para ver si era posible la creación y se han cerrado completamente ser motivo de de la huelga ha sido el el último paso no

Voz 1035 12:22 además hoy también conoceremos las posibilidades de la geotermia en las Islas un proyecto piloto en Tenerife que también en La Palma se producirá en menos de dos años

Voz 21 12:30 yo me imagino que caso en Canarias caso voy de La Palma pues estaríamos hablando de entorno a dos años y medio de no

Voz 1035 12:38 y una noticia que acabamos de conocer al menos veintinueve personas en trece viviendas en la calle Tegueste en el barrio de Punta Brava del Puerto de la Cruz serán desalojadas de manera inminente al detectarse que la grieta que ya existía en la zona se había ensanchado durante las obras de recalcan los vecinos tendrán que permanecer fuera de sus viviendas al menos durante tres meses López ex alcalde de la ciudad

Voz 11 13:00 decías previa este semana en los técnicos han detectado un impone una posible dilatación de la grieta que estaba preparándose y ante la duda se ha mantenido dos días anteriores y observación de comprobar que se había mantenido durante algunas horas la dilatación nos aconsejan que en definitiva con seguridad para los residentes en de hasta trece viviendas de la calle se procederá a su desalojo provisional

Voz 1035 13:29 pues enseguida vamos con todos estos asuntos de la mañana a través de las emisoras de red de Tenerife de Cadena SER Radio La Palma es la une diecinueve empezamos la reforma del Estatuto de Autonomía en la aprobación del Régimen Económico y Fiscal ha consolidado la implantación del setenta y cinco por ciento de descuento en las rutas aéreas y marítimas entre la península y Canarias desde el verano cuando han empezado la aplicación de esta unificación se ha incrementado el número de pasajeros en más de un cincuenta por ciento las rutas y las frecuencias también se han incrementado también las marítimas porque sólo hemos contado empezará su aventura Nacional en colaboración con Balearia hoy el responsable del director de el responsable del Departamento de Operaciones y flota de Fred Olsen ha pasado por los micrófonos de Radio Club Tenerife ya ha destacado la mejora del sector con el incremento de la competencia en Juan Ignacio Liaño

Voz 22 14:17 la la ruta o lo que es la demanda pues evidentemente se regulará caerán barcos y que irán compañías no es la gente

Voz 15 14:26 según la intención es que exista competencia competencia bueno escrito en buen servicio y por lo tanto ir

Voz 22 14:31 de la mano a nosotros nos ayuda que además de eso podamos dar un servicio global integral en el ámbito nacional para competir con el otro grupo creado pues era lo natural bueno pues la AP

Voz 1035 14:43 así de ese descuento de residente de momento sólo se emplean el billete del pasajero y no el de los vehículos Liaño angustiado que trabajan en ello están dispuestos a que también se aplique para los coches algo en lo que insisten desde el Cabildo de La Gomera al Falla

Voz 15 14:58 ocho euros por viajar en barco desde Los Cristianos hasta La Gomera cincuenta más por llevar el coche el presidente insular Casimiro Curbelo reclama la creación de una referencia de costes para el transporte de vehículos entre islas hizo extensible a la península

Voz 0632 15:12 aquí no sólo el coste sino que además

Voz 23 15:14 a mí me da la impresión que como es la bonificación al residente va a durar porque está recogida en el resto durante mucho tiempo pues puede haber una tentación para incrementar las ganancia de la naviera a través del coste de el vehículo

Voz 15 15:29 desde Fred Olsen aseguran que aplicar el setenta y cinco por ciento de descuento a residentes en el transporte de vehículos es una posibilidad a tener en cuenta con sus nuevas rutas mediterráneas Juan Ignacio Liaño es su director de operaciones y flota siempre estar sobre la mesa en nunca ha descartado

Voz 24 15:43 como como una posibilidad

Voz 25 15:46 la reivindicación que viene de largo y que quería

Voz 24 15:49 que que ese debería seguir analizando

Voz 15 15:51 velo insiste es necesario lograr la cohesión social entre islas y con la Península

Voz 1035 15:57 Comisiones Obreras ha anunciado un preaviso de huelga en el sector de las ITV en la provincia de Santa Cruz de Tenerife según denuncian los representantes de los trabajadores los más de doscientos empleados que trabajan en el sector están sujetos a las triquiñuelas empresariales para evitar la aplicación del convenio colectivo son diecisiete los centros de inspección técnica de vehículos que trabajan en la en las Islas once de ellos en Tenerife por ejemplo en comisiones denuncian que sólo un trabajador se va de vacaciones cada mes para hacerlas coincidir con el periodo de verano puede pasar una década además de no tener los mismos sueldos en las mismas condiciones del puesto de trabajo Abel González es el portavoz

Voz 0632 16:35 la empresas han creado pues marca blancas para acogerse a su propio convenio colectivo de empresa y esto esto es lamentable que un mismo grupo profesional esto o empresarial que cree un sí diferentes solamente para poder competir cansar el personal cuando somos personal titulado digo altamente cualificado puede algo que queremos que no que no se puede permitir lo bastante fatigado está muy aconseja ser un referente europeo en en precario laboral y empleo basura como para que permitir que este tipo de cosas no tener actividad y no entendemos que no

Voz 0485 17:07 pero puede ser

Voz 26 17:10 yo creo que el servicio meteorológico estatal tenía una deuda con tener ese general pero con unos amigos en particular por qué porque ese centro que muchas veces la visión meteorológica patológica de la Península y algunas veces ha descuidado en esa misma información cole Piscu detalle ícono ibas actitud y que incluso podría tener la misma discusión para

Voz 1035 17:34 cuántas veces habrán dicho ustedes que un naves más equivoca al tiempo con las Islas pues Lasa acaban de escuchar a Miguel Ángel López que es el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología el problema de la falta de presión se resolverá tras la instalación de un radar meteorológico inexistente ahora la Punta de Teno en Tenerife hasta ahora prácticamente toda la provincia occidental no con no estaba cubierto por el radar pues bien en el Cabildo de Tenerife demuestran su alegría por el impulso de esta obra Manuel Martínez es el consejero ex consejero del Gobierno insular

Voz 27 18:01 estamos contentos de que se ha adjudicado pero la verdad que ya llevamos haciendo desde hace tiempo en esta fase de infraestructuras y a ver si en ese periodo de obras pues ahí a los plazos moderno está con el objetivo cuanto antes de tener una información más detallada

Voz 1035 18:21 la geotermia en un lugar como Canarias puede ser una solución para dejar de producir energía con fuentes fósiles y contaminantes Canarias es el único lugar en España autorizado para el desarrollo de esta actividad que de momento sólo se ha experimentado con ella en Tenerife por su actividad volcánica también en La Palmas estudia esta posibilidad aunque habrá que esperar bastante tiempo para poder ver la marcha Eduardo Cabrera

Voz 25 18:43 aún deberán pasar al menos dos años y medio para que La Palma comience a realizar las primeras catas de geotermia en superficie Tenerife en cambio podrá hacerlo en un año y medio desde los años setenta se estableció que Canarias es el único lugar de todo el territorio nacional que cuenta con este tipo de energía sin embargo nunca se ha realizado sondeos para conocer en qué medida se pueden aprovechar Nemesio Pérez vulcanólogo lo tiene claro no podemos pasar otros cuarenta años sin determinar si es o no viable

Voz 21 19:11 la isla que llevó a este programa más desarrollados Tenerife en esperamos que para dentro de un año y medio definir ya en qué lugar en Tenerife deberíamos hacer tres sondeos profundos de dos kilómetros y medio ya me imagino que en el caso grancanaria y en caso de de la pauta pues estaríamos hablando de entorno a dos años y medio de ahora no

Voz 25 19:33 se trata de una energía limpia que funciona las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año el proceso no es sencillo las primeras catas se realizan en superficie para determinar esos lugares en cuyo subsuelo existe la posibilidad de encontrar bolsas de energía geotérmica que sean merecedoras de una segunda fase ésta se llevaría a cabo a profundidades que se calculan en los dos kilómetros y medio una vez que se lleven a cabo los sondeos podremos saber si merece o no la pena su explota

Voz 1035 19:59 con los farmacéuticos y los enfermeros han intercambiado posesiones por decirlo de alguna forma respecto a la iniciativa de los primeros para ser atención domiciliaria controlar el suministro y las dosis de los pacientes los enfermeros consideran que esta idea invade sus competencias propias al roces

Voz 0246 20:17 es lo farmacéuticos lo dejan claro no quieren invadir el terreno profesional de los enfermeros pero si quieren poder acudir a los domicilios de los pacientes

Voz 1035 20:25 para poder llevar un control de las

Voz 0246 20:28 dictamen todos

Voz 0632 20:30 de la sociedad de los no los ser diciendo que somos capaces de hacer un Gobierno que lo delicado lo Farmacéutico son

Voz 28 20:39 no lo tras el medicamento

Voz 0246 20:41 Miguel Ángel Galván presidente del Colegio de Farmacéuticos en la provincia tinerfeña una guerra profesional que se abre ahora Iker desde el sindicato de Enfermería su portavoz Ramona Mendoza advierte por un lado

Voz 0632 20:53 están la la que Misionales médico que salvo los que tienen las competencias para alabar a nación la vacía no a chico no tratamiento

Voz 0246 21:04 sí sobre todo que ellos los enfermeros

Voz 0632 21:07 estamos los profesionales de enfermería que somos lo que legalmente estamos con capa asustado para los cuidados hospitalarios como a domicilio

Voz 0246 21:17 un dato según SATSE sólo el nueve por ciento de los enfermos crónicos eligen ser atendidos por los farmacéuticos

Voz 1035 21:24 cinco segundos un y veintisiete

