Gabinete de Crisis (14/09/2018)

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 2 00:03 día en Hoy por hoy todas las vías señoría Fernando Fernando Puras y durante

Voz 3 00:09 yo voy a entrar a mi casa si tengo que salir pues ya hablaré cuando usted que me iba yo a imaginar es

Voz 4 00:16 si fuera en el local mío me entiendes

Voz 5 00:18 me pillas con esa pregunta siempre gabinete de crisis

Voz 0249 00:24 fíjate que acaba a cábala dentro con son dos sinvergüenzas puede bueno no yo no perdona son dos sinvergüenzas lo digo yo los dos sinvergüenzas doblemente de crisis Jardiel Rodríguez que Bethencourt que bien se ponen

Voz 6 00:34 sé que el estupendo no mira laberínticas amarillo voy a proponer cambiar el nombre a ver lo digo hoy cuidada precedente en vez de gabinete de crisis al llamar Gobierno de Pedro Sánchez habilite en crisis si no animo a utilizar

Voz 0246 00:49 semana así esta semana lo que pasa es que que no sea

Voz 6 00:51 sí efectivamente que no sabemos cuánto va a durar ese gabinete a lo mejor tenemos nombre para un mes o seis meses haya Gaye no muy el bueno blanca sólo ahorcado

Voz 0246 01:00 tenemos muchas cosas muchos sonidos no las cosas han pasado esta semana vamos a comenzar a ver si adivinan por dónde comenzamos

Voz 7 01:09 hombre hombre los videojuegos

Voz 6 01:11 además de la semana más el Mario Bros ahí saltando claro

Voz 0246 01:14 es de lo que más se ha hablado estos días en el Parlamento

Voz 6 01:17 hay que tener para poner el vídeo antiguo que pone los perritos calientes alguno de la música moderna con Love of Legends lo entiendan todos váter fin mayor hay persona te veo a los videojuegos e te puedes bastaba yo sí generalmente en cuarto grado

Voz 0246 01:40 bueno querido que esta semana es el tema en el Parlamento canario los IES por una Liga que el Gobierno de Canarias quiere implantar en las escuelas a la oposición esto no le gusta nada

Voz 0933 01:51 lo que quiere hacer con los videojuegos es un despropósito

Voz 0246 01:54 es un absoluto disparate un despropósito disparate pero no porque lo digan lo del Partido Popular

Voz 0933 02:01 no es un disparate porque lo diga el Partido Popular es un disparate porque usted quiere huir de su realidad tal y como tiene el panorama político en Canarias

Voz 0246 02:10 sí es que según Antona Clavijo se está colocando Si no lo ha hecho ya en una realidad virtual

Voz 0933 02:17 situarse en una realidad virtual la de los videojuego la adultez la aduce en contra de todo absolutamente todos los colectivo oye Mané

Voz 6 02:28 jugaría el Mario Bros o al Call of Duty como Jorge Bethencourt bueno dentro Partido Popular a lo mejor el que salió en televisión estaba apagado

Voz 0246 02:38 bueno y claro como respondería a Antona el Señor Clavijo pues sacando los conocimientos que tiene tecnología igualito que los propios IS

Voz 6 02:47 sí sí

Voz 8 02:47 vamos a comprar cuatro David Fincher cuatro instrumentos para operar quirúrgicamente sabe cómo se maneja eso

Voz 0246 02:53 cómo se maneja los que maneja

Voz 6 02:55 con este estilo pero bueno pero yo stick es un joystick no vamos a ver no jugamos con un joystick desde el Atari por ejemplo o quién tenga algún simulador de aéreo de aviones eso sí pero con hay simula que aquí cada uno tiene su pedrada Colombia y se diría me estoy dando cuenta sí sí es una realidad virtual estamos todo todo el mundo virtual menos así que está en la vida real

Voz 0246 03:20 bueno pues espera porque la cosa ha mejorado según han pasado los días esta semana Francisco Déniz de Podemos le decía al Gobierno que son unos mentirosos vivos

Voz 9 03:29 a eso de la familia que esta mañana equivalen m a la familia como muestra representativa sociológica de una familia allí quieren que sus yo

Voz 0249 03:40 esa mentira que no hay familia Amelia todos los políticos tuvieran que llevará al Parlamento pruebas de lo que dicen en la Cámara regional aquí no haría

Voz 0246 03:48 Calle Castillo eso digo que no hay familia IAC y salió la diputada nacionalista Guadalupe González Taño a defender al Gobierno quién quieren que es suyo

Voz 0277 03:57 hoy la pueden hábil huevo yo señor dirigió

Voz 0246 04:00 ella señor Denny ella ella quiere porque ella le compró a su hijo varias cosita

Voz 0277 04:05 es que yo lo compré a mi hijo una Play Station y una Nintendo ustedes no

Voz 0246 04:09 pero pero porque es afirma haciendo daño esa afirmación de daños sirvió a Dennis para descubrir qué familia era aquella que se utilizó para el famoso estudios sociológicos

Voz 10 04:20 cuál es la Samir luego la duchaba tenga lo están

Voz 0246 04:25 señores si esa es la familia que se utilizó para el estudio sociológico sociológico Denny tenía un recado

Voz 10 04:35 yo tampoco lo somos representativos socios ella me enteré Amelia otra bien diferente oye

Voz 6 04:42 tú tienes Playstation Jorge que Ariel sí

Voz 0246 04:45 tengo una habías hay una Wii Pedro Pedro

Voz 6 04:47 Pedro de ahora que está en la cabina que también viéndonos dos Play Station dos si pero pero yo también tengo dos La2 la Play me vale es un poco la que que lo fíjate yo también tengo un ahí medio abandonado

Voz 4 05:01 sí que sea algo tenemos bueno que ella representa

Voz 0246 05:04 viva según The ni buenas esperen porque esa afirmación hirió mucho los sentimientos de tamaño

Voz 10 05:14 ya que les compraron una Playstation una Nintendo midia juego

Voz 0246 05:20 y con ironía como ella siempre ha sido de números en lugar de letra además siempre he querido ser digamos estadista pues aquí va su conclusión final

Voz 10 05:31 dentro de los chicos y chicas canario que Juana videojuego el más que estoy segura que hay

Voz 7 05:40 la mano dura e ochenta por ciento del montón me imagino imagino

Voz 0249 05:47 del Instituto Nacional de Estadística reconoce que hay un montón de imagínate determinó el palco

Voz 0177 05:52 yo creo que Paco defiende Paco Déniz defiende yo que según jugó canario eh la Liga el gofio una cosa así

Voz 4 05:59 es malo palo juego al palo claro

Voz 6 06:02 como si fuera un videojuego es sencilla una vez S

Voz 0177 06:05 una aplicación que se podía hacer en vez de Electric Fighter Estecha

Voz 0246 06:07 palo garantías para los bueno música de circo que escuchan de fondo que bien podría ser la banda sonora del Parlamento canario ultimamente ya con el comienzo la presidenta del Parlamento Carolina Darias no creo que lo hiciera muchas gracias a la intervención que vamos escuchar Se intuía por dónde iban los tiros vamos que estaba deja nada

Voz 11 06:25 presiones al decora dignidad un grupo parlamentario tiene usted un minuto señoras a mandos

Voz 4 06:30 no tenía muchas ganas

Voz 0246 06:32 Melody Mendoza de la Agrupación Socialista gomera que le daba las gracias a Podemos por los consejos

Voz 12 06:38 para darle las gracias por los consejos a mejor formación política pero para la próxima se los puede guardar porque no

Voz 10 06:45 se lo hemos pedido

Voz 0249 06:47 pues bien escala de nada no hay tensión escritora casi las nueve de la noche juntos llevan doce horas ya asentados en el Parlament no tuvieron el nueve

Voz 0177 06:55 en una tanta verdad casé sin que pico se dice bueno lo paguen entre Noemí Santana y me lo que me entonces hubo su mayor

Voz 0246 07:01 claro porque en le han pedido el consejo ni tampoco lo necesitan decía pero salió a la tribuna Noemí Santana de Podemos que empezó así de fuerte

Voz 10 07:09 que me digan mi que vengo aquí a soltar falta falsas acusaciones o que vengo a hablar sobre conjeturas cuando hay dos pronunciamientos de la Audiencia Provincial añadía deja usted mucho que desear como diputada señala Mendoza aquí sí hubo aquí

Voz 7 07:28 tú Fighter aquí disputó uno diputada pero bueno pero

Voz 0246 07:35 pero esto trajo cola sigue abucheado en el Parlamento y Carolina Darias que tuvo que intervenir

Voz 11 07:40 señora Santana yo le voy a solicitar señora Santana hacía están amaba ley tiene también retirar esa última consideración que usted ha hecho para guardar el decoro del toda legitimidad del debate que siempre puede haber

Voz 4 07:51 de con el mismo tono el PRI pocas ganas Santana que hizo Santana oye que reclama

Voz 0246 07:57 por lo pidió culpa falta hacia dónde

Voz 2 08:01 desde del momento creo que me he sobrepasado yo ahora mismo y pidió disculpas a la diputada

Voz 4 08:09 chapó porque esto no suele pasar no suele pasar esto recuerda algo así no pues no Verdi Mendoza no como un elefante ya lo sé pero no

Voz 0246 08:25 no es que a partir de esa disculpa ya todos han ido pidiendo disculpas

Voz 4 08:28 no no no no por aquí alguno alguno alguno

Voz 0246 08:31 te cuesta les sigue costando bueno vamos ahora con un hombre que nos da mucho juego en este gabinete de crisis que es Pablo Casado

Voz 4 08:40 Pablo Casado Viva el Rey claro como se conoce ahora nadie sabe

Voz 6 08:45 oye hablar si cada vez tengo una muela

Voz 4 08:47 Tales solo solo con con mirarme pero bueno

Voz 0246 08:55 Pablo Casado protagonizado va protagonizado esta semana un momento que va a pasar a la historia las gracias que tenemos que darle al Rey por todo lo que hemos conseguido

Voz 13 09:04 porque yo reivindico viva al Rey de la voz baja un viva el Rey de la bolsa susurrando viva el Rey viva complicado no o Se refiere tal y como lo dice Se refiere un viva al Rey de la voz baja porque últimamente Juan Carlos tenía la voz bastante bajo

Voz 6 09:19 eh vete tú a saber igual estaban en aguas del Reino

Voz 0246 09:22 bueno ejemplo ejemplos que empezaba a poner Pablo Casado con ese viva el Rey en la voz baja

Voz 13 09:28 porque cuando abrimos un hospital o habremos un colegio estamos diciendo Viva el Rey así según lo que ha salido en un conviva en un hospital cortando una cinta o lo del eso no no en Angola

Voz 4 09:41 y por supuesto no que quería cola hablan nos del Reino de Dios no has visto lo dicen viva dicen otras cosas si no has visto yo pregunto que no has visto a nadie viva el Rey en un hospital vale aquí sobre las pensiones cuando pagamos las pensiones

Voz 13 10:00 eso pagamos un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros de carreteras o un aeropuerto también decimos en gran medida

Voz 0246 10:10 hospitales pensiones carreteras aeropuertos toda

Voz 6 10:12 pensionistas con esa subida no

Voz 4 10:15 el gritando viva el Rey es decir tanto viva el Rey

Voz 0246 10:18 con qué digo que hospitales pensiones carreteras aeropuerto y además

Voz 13 10:21 cuando se atiende a un dependiente también se dice limpiarlo

Voz 0246 10:24 también también y todo esto son cuatro los que atiende y todo esto porque todos señores lo hemos

Voz 13 10:29 querido viva muchas cosas el Rey lo es porque los españoles también los que son catalanes por supuesto hemos querido

Voz 0246 10:39 incluso los catalanes a mí lo de incluir lo del viva el Rey en los saludos

Voz 6 10:43 recuerda a otras épocas y a otros países también eh

Voz 14 10:46 no yo creo que en España es que no damos ninguna venga mamá más acorde Tarantino estamos

Voz 6 10:50 he aquí primeramente lo lo que viva siempre es la Pepa

Voz 14 10:52 muy motivado vamos a actuar

Voz 0246 10:55 Tito porque con que otras cosas podemos decir Viva el Rey por ejemplo las listas esperan Sanidad viva el Rey vale cuando los partidos se financian ilegalmente el paro sube sube sube sube decimos viva el rey cuando se desaloje a la gente decimos viva el Rey cuando a estudiar en la universidad es prohibitivo pero nuestros políticos se sacan un máster sin acudir a clase viva el Rey así que señores por todo esto digamos bien alto vivas que viva aquí ocho en falta aún viva el Salvador

Voz 4 11:32 más cosas más cosas

Voz 15 11:34 hombre la Corona a la que ha sido el Ministerio de Sanidad bueno que pensaban que iba menos mal que no se hundió en ningún municipio el sur pero que al

Voz 4 11:45 ha estado callado nada bien vale han hablado más por la

Voz 6 11:49 a tenor de lo que es el portón Club fue muy mala descansado hasta hace bueno a veces Santiago del Teide pero bueno

Voz 4 11:55 ahora vamos por ahí bueno cada vez que ponen esta música además de no sé si son por claro a comer pero esa soy yo siempre he movido

Voz 0246 12:11 en esa zona bueno hoy preguntaba en la redacción oye cuando dimitió Montón la verdad que parece tan lejano fue el miércoles pero parece un montón de tiempo cinco minutos o el miércoles por la noche aunque previamente tras publicar el diario punto es que ella también

Voz 16 12:25 este sacó un máster de manera dudosa no todos somos iguales no todos somos iguales

Voz 0246 12:34 a Jonas cite ni todos somos iguales y además habla de honestidad

Voz 0385 12:40 he sido transparente y honesta no he cometido ninguna irregularidad

Voz 0249 12:45 yo creo que estoy dejando a la gente porque lo comentábamos también la redacción en julio en la portada entrevistamos a Soraya Sáenz de Santamaría ya Carmen Montón y yo las

Voz 6 12:53 sí tal cual ha durado

Voz 4 12:56 poco gel que sí sí sí

Voz 0246 13:01 he venido a la puerta giratoria del Rubén haber contra Pedro Suárez cuidado bueno eso fue a principios de semana pero es que el día de la dimisión pasaba a ella por los micrófonos de Hoy por hoy con Pepa Bueno por la mañana la pregunta fue muy simple

Voz 5 13:17 deja fotocopiar el ente GM fotocopia verlo no lo voy a dejar debía dejar que lo lea

Voz 0246 13:23 aquí lo mire tomamos anotaciones les pico

Voz 4 13:27 lo que sea necesario a dibujito no porque eh

Voz 17 13:31 cuando te sacan una foto te roban parte del alma con

Voz 4 13:34 no no

Voz 0246 13:35 pues ya que no nos dejaba foto copiarlo la pregunta va a dimitir

Voz 5 13:39 pues no sé decirle a mismo considero que dimitir por algo que no he hecho no es uno de los algo que

Voz 0249 13:49 claro claro los las diecinueve página plagiado

Voz 0246 13:54 cara cuando terminó la entrevista que la estaban siguiendo por streaming el resoplidos claro al quitarse los cascos fue antológica todavía no había visto lo peor que darle claro claro por la mañana lo consideraba injusto dimitir pero es que por la noche tuvo que marcharse

Voz 10 14:10 siempre merece la pena el tiempo dedicado a construir una sociedad mejor y más justa

Voz 0246 14:17 claro todo muy bonito pero para que la cosa no se fastidiar

Voz 0385 14:21 para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 6 14:30 eso hizo que les faltó incluir un viva el Rey en el trabajo y además te te dijo

Voz 0246 14:36 universal viva el Rey

Voz 6 14:38 ha sido una cosa Pedro Sánchez suelta lastre si ninguno eh

Voz 0246 14:42 mira yo te digo una cosa ustedes ya saben que esto aquí se ha convertido en en un guión en en el mismo guión se repite siempre la protagonista lo desmiente luego ya no tanto cuando tu jefe te apoya públicamente

Voz 18 14:56 por tanto lo único que estoy como presidente del Gobierno

Voz 13 14:59 es que lo administran Estoril

Voz 0249 15:01 y lo va a seguir así esto Jorge me va a decir que si te acuerdas los presidentes de fútbol cuando dicen no no yo confío en el entrenar

Voz 19 15:08 por si al día siguiente al suelo

Voz 6 15:10 el ministro de Trabajo y lo va a seguir haciendo durante cuatro horas

Voz 0246 15:14 cuando tú te apoye públicamente ojo

Voz 20 15:19 para mí ayer día en lo personal complicado difícil difícil porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor

Voz 4 15:29 pero claro si si es por la amiga llegó la tesis

Voz 0249 15:33 pero mí me hace gracia porque aquí estamos hablando todos de copiar como como si hubiéramos ido a sanitos todas las

Voz 7 15:38 a similar a nadie y menos mal que la radio no veo a gente no ve que me vi que no me creerán pero yo puedo decir venga

Voz 0249 15:52 examen nunca han más perdón pero ha dicho en un examen claro vale tampoco yo confío en el trabajo Daniel Rodríguez dentro de cuatro horas

Voz 4 16:03 como ya con el patinazo venga venga

Voz 5 16:07 el patinazo eh

Voz 6 16:09 es decir con Jorge música películas que pasó

Voz 4 16:12 suena a a Félix Rodríguez de la Fuente

Voz 0249 16:15 no no esto suena americano total lo sea

Voz 4 16:19 oye yo lo de los un poco el documental

Voz 6 16:21 al te suena Mel Gibson cabalgando vamos a ver vamos a ver Felipe fuente hacía reportajes sobre el lobo pero de de películas hombre lobo no oyes toma del hombre robo

Voz 4 16:31 pero el programa hija bueno a ver

Voz 0246 16:34 tenemos a tres candidatos a posible patinazo de la semana venga tenemos que empezar por un ex Aida de lengua de boca abriese juegas a Noemí Santana diciendo la diputada Melody Mendoza que deja mucho que desear

Voz 10 16:49 lo que me digan mi que vengo aquí a soltar falta falsas acusaciones o que vengo a hablar sobre conjeturas cuando hay pronunciamientos de la Audiencia Provincial uno un fiscal y uno de la jueza deja usted mucho que desear como diputada señora Mendoza

Voz 6 17:10 yo te hoy ya te anticipo que este no me gusta no sé si usted hubiera no pero que lo ponga pero yo digo que claro claro pero avalado también

Voz 0246 17:21 bueno segundo venga Fernando Clavijo y suyo

Voz 6 17:23 Dick

Voz 8 17:24 vamos a comprar cuatro Da Vinci cuatro instrumentos para operar quirúrgicamente sabe cómo se maneja eso pues se maneja hice y los hospitales se manejan con un yo estoy pero mire esa es una realidad que yo sé que usted no les gusta

Voz 0249 17:37 cuando dijo lo de que van a comprar cuatro Da Vinci digo mi madre que que cuatro obras

Voz 4 17:40 donar Duan atraerá Canarias día sí

Voz 6 17:45 gente que se opera de cáncer en la actualidad impotente no Amano terminó impotente con el Da Vinci el grado de éxito Momentum un veinte porque un montón un montón un montón por dentro siento que eso os trata cómo lo va a pasar alguno aquí dentro de no mucho tiempo es una noticia fantástica pero mira para nosotros yo yo yo no he mirado para nadie pero muchachos yo tengo más puntos que toda la Liga española en los últimos cuatro años que aquello está ahí fuera

Voz 0246 18:15 claro bueno ya el tercer candidato que son dos yo creo que será sólo el patinazo

Voz 4 18:21 a ver por divertido no está mal eh antiguo antiguo pero éste es mejor

Voz 9 18:28 yo suelo la familia usted ella esta mañana que me quitó a la familia como muestra representativa sociológica de una familia quiere que sus yo

Voz 21 18:37 se enganchen a eso es mentira

Voz 0277 18:40 miles Blue pluma de otra cosa dice usted señor Denny que Kiev padres quieren que sus hijos juegan a videojuegos yo Jobs esto yo soy ordenes yo es que yo lo compré a mi hijo una Playstation no me compré una hija a mi amigo una aplicación y una Nintendo ustedes no ninguno de ustedes ha comprado Playstation

Voz 6 18:58 ustedes no lo han comprado este es un patinazo colectivo digamos que yo estoy

Voz 19 19:06 qué hoy te voy a decir que sí

Voz 6 19:09 el debería dejar dinero en que la publicidad que le estamos dando a la cola ya eh pero de quiere si hubiera tocado también

Voz 0246 19:20 polen un photocall de Playstation

Voz 6 19:22 el Parlamento de Canarias ir abajo Playstation no sabe lo que pasa sponsors está bien porque es un hombre fácil de te suena suena a el Parlamento de Canarias igual no les parece adecuado

Voz 0246 19:37 la gente recordaban lo de Play Station

Voz 7 19:40 pero bueno pero daño dijo también Nintendo que si se remontó ahí

Voz 6 19:45 a tiempo porque votan por es difícil porque el joystick de Clavijo me parece muy buena muy buen podemos darle traslado no peruano a miro el debate de la familia pareció gracioso Madrid yo me apuntaría más al al

Voz 0249 20:00 cierto no nos dice un oyente aquí en el Whatsapp de redes Tenerife siete siete noventa sesenta quince que que

Voz 6 20:04 la Da Vinci cuesta alrededor de un millón de euros sí pero no los compran es un alquiler una necesidad de licencia ya no lo aparatoso cuanto dice un millón de euros no seguramente más caro eh o sea que vamos a ver qué es más caro esto que un cuadro de Leonardo da Vinci por ejemplo de nombre no hay ningún jugador que no puedo bastante por encima incluso las falsificaciones pero no no lo que pasa que no se compran el ahora los modernos sistemas lo empresas alquilan a los hospitales Los hospitales para un retén Vitali después este paréntesis yo voto pero no no es verdad porque estaba hablando en serio no

Voz 4 20:42 perdón perdón ha vendido todo lo que me gusta

Voz 6 20:46 sí yo voto por yo voto por las play station que el debate de Francisco Denny por cuarta añade que vamos a ver

Voz 0246 20:53 yo también yo también estuvieron media hora llama antaño

Voz 6 20:56 Guadalupe González Taño siempre Charles no tiene estamos Rodríguez como de todo el mundo te quita el apellido mira es que lo de tuvieron media hora hablando de las play station patinazo de la semana sólo semanas lo hacemos no

Voz 0246 21:09 por unanimidad Paco Déniz González Taño bien

Voz 9 21:15 la familia usted dije esta mañana de que tiene me quitó la familia como muestra representativa sociológica de una familia nadie quiere que sus hijos

Voz 21 21:23 se enganchen a ver eso es mentira la familia de otra cosa

Voz 0277 21:28 por ordene que Kiev padres quieren que sus hijos hoy juegan a videojuegos yo señor ordenes yo es que yo lo compré a mi hijo una Playstation no yo le compro una a mi amigo una aplicación y una Nintendo ustedes no ninguno de ustedes ha comprado nunca una Playstation

Voz 4 21:45 ninguno lo he comprado yo no voy a pedir dejas

Voz 6 21:48 de ahí que obligue a

Voz 13 21:51 y a nuestro compañero a trabajar con la misma intensidad en futuros programas porque éste se nota que ha estado trabajando en los como

Voz 4 21:57 aquí no aquí hay otras veces que viene aquí cuatro cosas ahí pero dile a los políticos el ocurría Delgado muy bien trabajado además debate de lo alguien te lo en la sexta pole intermedio oye sugerencia que aquí estamos si Podemos se a los políticos pero vamos a ver si vuelven más más y ya está

Voz 0249 22:21 hay más posibilidades de que metió la pata al veintiuno ochenta y un montón a la consulta abrimos una consulta para ver si recuperamos la vieja sintonía del patinazo o mantenemos esta

Voz 13 22:30 bueno yo creo que la de viajes batirse infinitamente mejor estos casos