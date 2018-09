Entrevista a Pedro Suárez (14/09/2018)

Voz 1 00:00 entrevista de la mañana que pueden seguir como siempre a través de Facebook de Radio tres Radio Club Tenerife perdón Cadena Ser a través del Facebook Life entrevista de la mañana que cuenta con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Pedro Suárez muy buenos días hola muy buenos días aterrizando en el puesto eficacia

Voz 2 00:17 sí bueno

Voz 3 00:20 además marcando alegato atacando lo han sido tragando no

Voz 4 00:23 la atacando además tiene un un una connotación pelo

Voz 1 00:26 pero acá pero sí a los tendidos

Voz 2 00:30 Tico atacando atracan

Voz 1 00:32 considera su nombramiento como un cambio de cromos entre partidos políticos

Voz 2 00:36 en absoluto es fruto de un de un pacto entre partidos y un cambio de cromos sino un pacto firmado por el cual el Partido Popular se comprometía a dar estabilidad a al Gobierno de Canarias en este última etapa de de de legislatura y nada más

Voz 1 00:58 y ese pacto no no nos iguala o no parece un cambio de cromos yo te apoyo en la legislatura te doy las autoridades portuarias

Voz 2 01:07 no esto no sólo eran las Autoridades Portuarias fue una negociación incluso en los cargos institucionales tanto de de consultivo como el Diputado del Común se acuerdan que en en esa época en la que se empezó a negociar también entraban las autoridades portuarias que no tenían nada que ver y si al final pues es producto de eso de acuerdos políticos de una situación donde la aritmética parlamentaria pues no va

Voz 1 01:38 se lo pregunto porque la sensación a veces en la ciudadanía es que se nombran cargos sin sin tener entre comillas experiencia para ese cargo y al final esto acaba siendo un yo me quedo con esto tú te quedas con lo otro no sé si a usted le ha llegado a esa sensación

Voz 2 01:53 no a mí no me ha llegado la sensación pero puedo entender que puede haber esa percepción para nada yo

Voz 5 02:00 al final de las decisiones nombraría

Voz 2 02:05 esto de las instituciones funciona de esta manera Si bueno

Voz 5 02:09 que he llegado de de de la Mamén

Voz 2 02:12 ya no sin tener ningún conocimiento como en algún momento porque bueno ya había tenido experiencia como consejero de la Autoridad Portuaria en su día cuando fui director general de Comercio también fui miembro de la administración de la Autoridad Portuaria por el puesto que desempeñen en aquel momento que era director de comercio de de del Gobierno de Canarias tenía la responsabilidad del comercio interior pero también del comercio exterior lo cual me hacía tener mucha relación pero no tiene formación académica relacionada con con con esta labor me imagino que formación académica se exige para

Voz 1 02:53 a preguntas esa es una pregunta interesante pero bueno estamos hablando de Autoridad Portuaria al final se abre ese debate no es si hace falta un gestor o alguien ligado a ese entorno pero esto pasa en muchos nombramientos políticos y sociales

Voz 2 03:06 sí sí bueno a mi formación está en mi currículum

Voz 3 03:10 lo que ya te digo un máster por ahí

Voz 2 03:15 sí efectivamente

Voz 5 03:17 el pero vamos yo creo que

Voz 2 03:21 incluso a mí me avala que gestionando en vamos ya digo no sólo en el Gobierno de Canarias una Dirección General de Comercio que en aquel momento tenía unas competencias enorme y tenía la el Régimen Específico de Abastecimiento tenía el comer el interior tenía Proexca la promoción exterior de Canarias y me avala también la gestión en el Consejo Insular de Aguas pues yo no sé si al final la formación o la experiencia pesa más una cosa que la otra pero para mí la experiencia es muy importante ya lo hemos escuchado

Voz 1 03:58 damos Jorge Bethencourt es decir que yo quiero

Voz 4 04:00 hay un precedente para el IVA aportó ayer que fue su pase en el Cabildo poner la necesidad el Consejo Insular de agua de Agua dulce agua salada pero entonces mira al final del medio es el mismo si y vamos a ver todos los nombramientos hacen por acuerdos políticos eh porque hacia la democracia a los partidos políticos mandan persona pues toda responsabilidad y pactan entre ellos lo que pasa es que como bien me preguntaba Miguel Ángel su nombramiento estuvo es verdad que se anunció

Voz 2 04:31 de

Voz 4 04:31 eh de los conflictos de la Laguna se conoció ante su candidatura pero incluso ha habido políticos e incluso político encaré no a Canarias por ejemplo tienen más lejos que ha acusado de usar el puerto de Santa Cruz para pagarle favores al PP de que esto estaba vinculado a que no se presentara o que el PP no participara en una moción de censura en La Laguna todo ese tipo de cosas que están saludando ahora los nombramientos estas intoxicaciones ya sean verosímiles o no echa un poco de de de de desliz deslegitima la política no

Voz 2 05:07 bueno yo opino lo mismo yo creo que de alguna manera cuando se utilizan subterfugios au argumentos para poco intoxicar a las situaciones a sabiendas de los los antecedentes los ha descrito perfectamente estos venía bastante ante de cuando empezó a oírse en serio la posibilidad de una moción de censura en La Laguna aunque una moción de censura La Laguna al principio del mandato siempre se ha venido

Voz 1 05:41 oyendo usted estaría de acuerdo en apoyar que el Partido Popular apoyó una moción de censura en La Laguna

Voz 2 05:46 no yo respeto absolutamente la la autonomía de mis compañeros en en La Laguna porque así lo ha manifestado porque no sólo soy en estos momentos ocupo el cargo pum pum sino orgánicamente en el partido también tengo una responsabilidad

Voz 1 06:02 mi volviendo lo que decía Jorge esto su nombramiento sirvió para calmar un poco al Partido Popular Ana Laguna o para evitar esa moción de censura pero es que

Voz 2 06:12 son dos cuestiones que han ido totalmente en paralelo nunca Saint cruzado que que una cosa iba por un lado Illa otra iba por otros no tenía ningún tipo de vinculación sí que se han calmado las cosas o no en La Laguna no no tiene ningún tipo de de de connotación con lo que haya ocurrido en nombramiento que la autoría por

Voz 4 06:36 Pedro el saque del tema de la Laguna estoy de la interminable interminable la moción de censura a puerto no le escuché decir perdón le ley decirse decir pues hay que dejar claro que esta es la primera entrevista

Voz 6 06:52 Rice que como

Voz 4 06:55 como presidente yo creo que casi casi casi la primera entrevista como presidente de la anteriores era como proyectos de le leí unas declaraciones que decía mi objetivo es recuperar parte del litoral de Santa Cruz me quedé temblando porque claro si lo dice el presidente el puerto quiere decir que el resto el título en Santa Cruz de que queda es decir luego ya seguir Allende a mí me enteré que usted pretendía devolverle a la ciudad parte del litoral no y que está ocupado por un han línea portuaria que va prácticamente a lo largo de toda la fachada del puerto no me perdone que le digo una cosa pero eso eso lo llevo escuchando de decir eso eso es un clásico como hay que diversificar la economía ganarían no todo presidente de la Autoridad porque tenía que llega llega con el sano espíritu de hacer el puerto un poquito más pequeña

Voz 2 07:43 no no no no voto más pequeño no a lo mejor me me me expliqué mal pero me alegra o Jorge que haya seguido leyes

Voz 4 07:51 no porque mucha gente se queda en los titulares o en la entradilla y el resto se lo imagina no sé por qué

Voz 5 07:57 también el el el periodista pues destaca lo que quiere destacar y después en el desarrollo de de la entrevista

Voz 2 08:05 ah pues se se se matiza la lo los mensajes no no yo sé que es Un la frase recurrente recuperar el litoral el devolver a Santa Cruz pero yo creo que en once kilómetros de de de Costa en el litoral de Santa Cruz todavía queda muchísimo por hacer salgo a caminar durante bueno sí de siempre me meto pues en la avenida Naya hay incluso llegó hasta ya está el palmito por ahí hay un montón despacio perteneciente a la Autoridad Portuaria que está totalmente que puede ser una salida perfecta para para Santa Cruz para recuperar su negocio para recuperar a eso su puerta el mar yo no pretendo en absoluto que la actividad portuaria se reduzca en ningún momento en detrimento de recuperar litoral para Santa Cruz yo creo que una buena organización dentro de del Puerto siguiendo creciendo ahora tenemos el tema de que tenemos que mejorar nuestra visión cara al turista que nos viene vía crucero se puede hacer un montón de cosas y creo que a él no Passió todavía para que para que que los ciudadanos de Santa grupo disfrutar de nadie

Voz 4 09:29 que Santa Cruz es como un desierto quiero decir yo no creo que ninguna ciudad en el mundo que tenga la cercanía que tiene y que no tengo un malecón que no tenga un una relación directa con el mar Las Palmas tiene el puerto más importante de Canarias mayor un y uno de los más importantes de España el puerto está en su sitio y la debilidad en el otro no yo no entiendo porque aquí se ha convertido en el puerto como una especie de barrera o de frontera entre la ciudad y el mar no en dónde cree usted que se puede producir bueno ya se ha empezado a producir por la zona del Parque Marítimo un pequeño botoncito el Castillo Negro el Parque Marítimo pero mire usted yo yo no sé si hablo en nombre

Voz 1 10:09 no veo espacios yo no sé si el nombre de la gente pero

Voz 4 10:12 llevamos oyendo hablar de que se va a ser la gran playa Valleseco para dar una salida a un pulmón al mar de el puerto de y a en pero el otro iba a ser puerto de cruceros intereses iba abrir la entrada al puerto para que nadie pudiera otra llegar abajo al Dique Sur y verla y todo eso pasó un año pasado pasa a otro y no sé

Voz 2 10:34 le bueno ya estamos viendo pequeños atisbos no la obra que se acabará en breve también Vara dará acceso a la Marina dará acceso a un montón de de Espacios Portuarios en verdad que nosotros por no Jorge me refiero por edad nos acordamos de haber pescar a al al muelle pasear por la la parte alta de que había un paseo cuando venían los cruceros los porque nuestros padres no llevaba no había mucho más entretenimiento que ir a ver grandes barco y y todo eso ha perdido la verdad es que se ha perdido y efectivamente yo estoy de acuerdo que hay un muro un muro que divide la ciudad de El Puerto y yo bueno tengo también

Voz 7 11:24 en algún mi afición es la náutica

Voz 2 11:27 en averiado en la península me acuerdo perfectamente porque lo tengo en la retina cuando ante de las Olimpiadas en Barcelona íbamos a navegar allí y aquello era exactamente igual no lo el muro me acuerdo de saltaron para ir a desayunar al al muelle pues una verja y bueno a partir el noventa y dos luego en la Olimpiada se recuperó totalmente en muy poco tiempo para la ciudad y ahora tiene pues el Maremàgnum que aquello yo lo veo que en un fiel ejemplo de lo que bueno que yo

Voz 1 12:02 visual hizo para el puerto Santa Pedro Soares no queda tres minutos entrevista sí que lo voy a pedir brevedad primera pregunta relacionada con con su presidencia la Autoridad Portuaria hemos hablado el puerto Santa Cruz Tenerife pero ayer teníamos el director de operaciones

Voz 4 12:12 sí

Voz 1 12:13 de Fred Olsen que hablamos por ejemplo del puerto de Los Cristianos

Voz 2 12:16 tiene solución el puerto los cristianos tiene solución es muy buena pregunta yo lo primero que he preguntado nada más

Voz 5 12:25 en el despacho de presidente bueno

Voz 2 12:28 en qué situación nos encontramos en los Cristiano fundamentalmente la operativa de los barcos que ahora hay un nuevo operador en el en el en en el puerto ir sobre todo el conflicto que se origina con el desembarco de de lo he y si el Estado

Voz 1 12:46 con forma de eh

Voz 2 12:49 hay alternativas que se han puesto sobre la mesa y Borja algo en lo que estoy ocupado por no es preocupado a la hora de buscar una alternativa desde Shirov llevó cuarenta y ocho horas en el

Voz 4 13:06 puesto puesto que la publicación salió el martes de la semana pasada hielo es este tipo

Voz 2 13:12 esas porque son punto caliente lo

Voz 4 13:15 me rápidamente también porque Granadilla el puerto de Granadilla que que que que ha sido polémico en su puesta en marcha no termina arrancar no bueno proyecto

Voz 2 13:27 sí ya se entregó el dique de abrigo está ahora la parte de la obra terrestre y en muy breve plazo de tiempo bueno ahí está ya promocionando se la Zona Franca casi dos millones de metros Adrados y hay un interés enorme por parte de operadores que ya han mostrado su interés en estar en el puerto de Granadilla

Voz 1 13:49 cerramos con política también muy rápidamente ya sabe que está hoy el líder del Partido Popular Pablo Casado Pablo Casado en Canarias que le parece ese redescubrimiento o esa vuelta es amenaza devolver de de José Manuel Soria del ex líder de los populares en Canarias cree que Asier Antona líder actual tiene una posición débil

Voz 2 14:09 bueno lo lo de la vuelta de José Manuel Soria a la política activa y creo que no deja de ser un rumor porque él ha manifestado esta muy bien en su situación actual y que no pretende en absoluto volver a pero desde luego para el Partido Popular de Canarias nacional de la figura José Manuel Soria es una figura a tener en cuenta

Voz 1 14:37 el líder consolidado en el Partido Popular en las isla

Voz 2 14:41 ha puesto superó unas primarias las primeras primarias que celebramos en en Tenerife y en Canarias con cum laude en que ahora está tan de moda porque fue el único candidato que llevó al Congreso y que fue ratificado por la base directamente no

Voz 1 15:00 hablaba de Pablo Casado hablaba de máster debería dimitir Pablo Casado por las dudas que hay sobre su máster y sus estudios

Voz 2 15:06 efectivamente las duda P dimitiría por Duda yo no dimitiría por Duda con lo cual creo que la respuesta está

Voz 1 15:14 realizada muy bien Pedro Suárez presidente de la Autoridad Portuaria de Santa de Tenerife muchas gracias por estar esta mañana que la esta primera entrevista radiofónica en Radio Club Tenerife