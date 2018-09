en un momento de asueto entre los grandes asuntos que preocupan al país como el máster de Casado la tesis de Pedro Sánchez o los huesos de Franco el Congreso encontró tiempo ayer para ocuparse de una nimiedad como votar la reforma del Estatuto de Autonomía que nos llega con más de una década de retraso por supuesto a todos los que se alegra el asunto les ha parecido histórico no así a ciudadanos que se abstuvo ni a Podemos que votó en contra es cierto que el nuevo Estatuto no incorpora un catálogo de nuevas competencias ni falta que hace la mayor parte de las competencias de interés para Canarias llegaron con la Lotraca de mil novecientos ochenta y dos Pero además del reconocimiento el mar canario sí implica la plasmación de un modelo basado en dos patas fundamentales un amplísimo autogobierno reconoció en el propio Estatuto y un sistema de financiación que envidian el resto de las regiones españolas incluido el País Vasco España no solamente asume y financia vía REF un extraordinario elenco de ayudas estatales de distinto tipo y pelaje también renuncia a cobrar el IVA con un tipo general del veintiuno por ciento que en Canarias es sustituido por el ICIC con un tipo general tres veces inferior al estatal cuyos recursos se destinan íntegramente a financiar el funcionamiento de las administraciones canarias rever Estatuto han recibido un empujón del Congreso hacia el Senado en la misma semana N

yo antes de finalizar octubre el Estatuto antes de final de año el único escollo las normas electorales no va a frenarlo el presidente Clavijo volvió a recordar ayer que aunque Coalición no comparte la ampliación de la Cámara canaria a setenta diputados el estatuto es tan importante para las Islas que Coalición no pondrá ningún tipo de obstáculo o pegas al sistema electoral porque si el Estatuto no se aprueba en esta legislatura de cara y habrá que empezar de nuevo desde el principio en la próxima el problema no va a ser por tanto a la reforma electoral sino la inestabilidad política nacional crucemos los dedos para que no se convoquen elecciones anticipadas antes de que concluya el recorrido legislativo del Estatuto y el REF no vaya a ser que tengamos que esperar otros cinco o diez años más