Entrevista a Abel González (17/09/2018)

Voz 2 00:04 Madrid Villar vienen curvas en el sector de la ITV en la provincia de Santa Cruz de Tenerife Abel Gonzales Abreu secretario de Acción Sindical de CCOO buenos días hola muy buenos días han anunciado desde el sindicato un preaviso de huelga en las siete urbes como decíamos de la provincia a partir del cinco de octubre porque señor Gonzáles Abreu

Voz 3 00:24 para mí era le comento pues básicamente ha sido nuestra nuestro último paso por así exilio todo un trabajo sindical de de varios años tratando de de este sector porque desde desde que se abrió el mercado de la canaria fue así de esa regulación alguna si bien es cierto el viejo ha tenido cosas buenas para la ciudad la Liga no hay que destacar como puede ser el tener estaciones más cerca de la casa o disminución de las largas colas que había ante la lista de Per pues digamos que no ha sido todo tan tan manido ha supuesto pues precarización laboral en en todos los sentidos eh como ejemplo se puede decir que desde que se abrió el mercado poner una de la empresa concesionaria virtualmente me pidieron a diecisiete trabajadores de de una sola sentada IS iba empresa por ejemplo pues ha creado una una marca blanca donde con el mismo grupo empresarial prueba ahora con esa un convenio colectivo pues de esa manera precarizar el empleo

Voz 2 01:20 ustedes señalan señor González que hay empresas que están entre comillas esquivando el convenio colectivo creando estas marcas blanca

Voz 3 01:29 claro sí por supuesto pero creemos que eso es lamentables somos personal titulado altamente cualificado de muchos años Si no podemos permitir que ese tipo de prácticas y toda actividad pues no porque comprende que esa diferencia

Voz 2 01:43 qué diferencia puede haber entre un trabajador de una ITV que este bajo convenio y otro que esté al margen de de este convenio en el sector

Voz 3 01:52 hay que destacar que el de las expresiones y nadie juez tenemos convenios propios de empresa aquí la nueva estación de asilo no tienen convenio propio a convenios en algunos casos con el convenio de ese ese día yo quisiera no hay un convenio propio tengo una de las reivindicaciones que tenemos ahí básicamente pues son el derecho en cuanto al tema laboral conciliación laboral hizo cuidar el tema social hay mucha mucha diferencia aparte del tema salarial pues bueno

Voz 2 02:22 qué dice la patronal porque me imagino que ustedes han intentado reunirse a sentarse con la patronal para evitar este preaviso de huelga para evitar esta huelga a partir del cinco de octubre

Voz 3 02:30 el problema que tenemos es que actualmente no hay no hay patronal del sector de las situ en en Canarias con lo cual los sindicatos Si bien es verla como argumente comenté antes llevamos un trabajo sindical desde ese tiempo hemos enviado documento están todas las empresas como a la CEOE no me invitando deja a sentarse a cuidarnos tarde indicaciones sobre cómo queremos regular un poco todo este asunto y que una patronal para poder tener a alguien enfrente con quién negociar y de momento no

Voz 2 02:55 cosa por lo que me dice el sector de las ITV es una selva en la provincia

Voz 3 03:00 sí sí por supuesto temas laborales está clarísimo e incluso en el tema de de que se está jugando descaradamente con la seguridad vial que es otro pero las grandes civilizaciones

Voz 2 03:10 porque porque está jugando con la seguridad vial no pasen los controles como deben de hacerlo

Voz 3 03:14 me está desde que salió al mercado para nada estamos sufriendo fuertes presiones para no rechazar los vehículos ya no solamente que no que no presionen la las propias empresas son los propios empresarios quiénes han visto esta oportunidad única de la legalidad de latitud Nos ponen contra la pared como por ejemplo debía citar un ejemplo que para mí es bastante clave como el tema de la huelga de transporte escolar no va a nuestros hijos al colegio de excursión por amenazan constantemente con que si los vehículos iban a ir a otra estación donde de donde le pongan pues lógicamente menos pegas o sea que

Voz 2 03:49 me está diciendo señor González que en algunas ITV Jasen la vista gorda con el transporte escolar

Voz 3 03:56 sí sí por supuesto no solamente trasporte escolar tráfico pesado a los vehículos de alquiler como en grandes flotas y vamos a todo es la selva como usted comentó antes

Voz 2 04:05 pero pero claro está grave pero estos gravísimo esto esto es muy grave

Voz 3 04:08 está puesto en conocimiento de la Consejería tiene multitud de documentos comparecencia en el Parlamento de Canarias y está claro que esa está son del sector la estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras

Voz 2 04:20 la verdad es que estoy un poco impactado porque no estamos hablando de hacer la vista gorda con un vehículo particular estamos hablando de transporte escolar esto está generalizado en la lucha por por hacerse con clientes en vez de la provincia

Voz 3 04:34 sí por supuesto aquí el el el fin de de la juez de que por desgracia de cara al al al ciudadano no es que se ve un buen servicio yo siempre lo compra

Voz 4 04:45 con con un bar por ejemplo cuando uno va

Voz 3 04:47 Ari Illes y luego una buena comida en condiciones pues lo consideran buen servicio y aquí aplicarlo los criterios del manual decisión técnica y cómo tienen que ser cuando uno está auto para simular puede digamos que no es un buen servicio aquí la ITV que menos rechaza es la que la que se lleva lo vehículos quién quién hace la vista gorda

Voz 2 05:03 desde cuándo está pasando esto señor González

Voz 3 05:06 hombre vamos a decir que este servicio es así por por por naturaleza por así decirlo pero está claro que cuando estamos en régimen de concesión administrativa no solamente había Dominicas empresas consolas concesionales oiga si yo tengo una zona concesional y no tengo con Penella pues no no necesito tanto esta guerra en un momento que colocan un y tú es una enfrente de la otra hay Slam sabe que no voy a a la que está a quinientos maestro a que está más cerca pueden se se ha puesto mucho más amplio

Voz 2 05:34 si no hay alguna administración que que pueda controlar este tipo de situaciones no hay un control no hay un una serie de inspectores que que que intenten evitar esto por ejemplo que se está haciendo la vista gorda con transporte escolar

Voz 3 05:48 eso ha sido otra de nuestras reivindicaciones y es verdad que se aprobó el mismo día de preaviso de huelga Wales aprobó la Ley de Régimen Jurídico el Parlamento de Canarias y una de las artículos pues incluye dotar a este caso al a Canarias de más medios técnicos y humanos para poder vigilar todo esto porque estaba totalmente olvidado este sector y con muy poco personal para ir

Voz 2 06:09 bueno pues han sobre la mesa Ese preaviso de huelga hasta el cinco de octubre que tendría que pasar señor Gonzáles ultima pregunta para que se cancelara esa huelga prevista para para esta fecha para el cinco de octubre

Voz 3 06:21 mire básicamente nuestro nuestra petición básica que se sienten a a escucharnos las reivindicaciones que hay en compromiso de las empresas para para tratar de regularizar el sector y no dejarlo también tan abierto como está y entendemos que es una Efrén tensión no hay imponernos otra edad hace dos años y pico ya tuvimos un una huelga por este mismo asunto donde la empresa trataron de imponer sus condiciones no en el nuevo mercado no trataron de no quisieron la huelga en nosotros no queremos imponerla lo único que queremos es que se sienten a a escuchar a reivindicar a negociar básicamente

