Entrevista a Ignacio de La Paz (17/09/2018)

Voz 1 00:00 Inaxio de paz muy buenos días muy bien

Voz 2 00:02 no había muchísimas gracias por estar en la antena de

Voz 1 00:05 la Cadena Ser en Hoy por Hoy Tenerife Radio Club señor de la paz qué valoración hace de estas declaraciones realizadas por el representante de Comisiones Obreras

Voz 3 00:14 bueno nosotros no queda asombrado conectó con este tipo de declaraciones porque todos los empresarios somos los primero en de estar muy preocupado en la seguridad de la guagua y cumplir todos los requisitos

Voz 1 00:29 pero reciben ustedes presiones para que el pasen la la la la los controles de la ITV o la ITV iban tiene constancia de que reciben presiones para que se tramiten en la autorización de de los vehículos

Voz 3 00:44 nosotros todas las empresas un cumplimos todos los requisitos que hay que cumplir para llevar una guagua la ITV cuando les toca como los coches particulares aquí lo único que a lo mejor puede pasar que algún transportista alguna vez creo que como todos lo llevamos nuestro vehículo pues a lo mejor notan que un mes de una u otra le siguió un poco más no sé el tamaño del neumático cualquier cosa pues a lo mejor le dice un poco para tratar de en ese momento poder seguir haciendo el trabado que a lo mejor lo hice un poco a lo mejor como en broma que en otras no se ponen tan exigentes pero en realidad nosotros creímos que todas cumplen absolutamente igual es que no sino además supongo que ya se estaría notando que todo y en a la misma porque no le es nada esos nosotros no creemos que esté pasando

Voz 1 01:38 señor de la paz y lo que está claro es que acaba de decir usted una cosa que yo creo que además aplaudo su su su claridad es que la precisión con la que nos quedamos la sensación con la que nos quedamos es que hay una ITV más laxas que son más flexibles que otras no estamos hablando de seguridad de niños y niñas

Voz 3 01:57 no no no yo no he dicho eso yo he dicho que a lo mejor en cualquiera que estemos en una en otra o en la otra en la bañera que estemos que todas más o menos igual depende también del técnico en el momento que también pues unos llevarlo lo mejor de este si ando Matti colegio eran cuatro mil Vitro y Miño o cinco milímetro y cuarto pero a lo mejor en ese momento que se pone siete seis cuatro y me siento el cuarto palo me sabe que el otro no hubiera dado pasar este neumático así pero eso normalmente en toda la ITV cuando están caso eso no sea lo menor bombillas yo no entiende muy bien o lo que sea pero pero vamos que hay alguna ITV esquí no están haciendo las revisiones como debe ser es que además supongo que eso sería hasta delitos de Carsen los era eso no está ocurriendo todo deciden bastante bien ya le digo si hubiera alguna que las pasa prácticamente siempre revisar es que estarían todo el mundo yendo ahí eso no ocurre es dominó en todas es igual los mismos técnicos también pues por por su mismo puestos de trabajo hacen lo que tienen que hacer

Voz 1 03:05 lo que sí me entonces acepto evidentemente en lo que va subiendo puede ser otra manera su afirmación el digamos que en todas las ITV hay un criterio digamos bastante rígido se cumpliendo la normativa a la legislación vigente pero lo que puede haber en la existencia de una falta de uniformidad no más tolerancia alguna que otra

Voz 3 03:26 y es que hay una hay unas hojas de protocolo que las tienen todas que lo tiene que decir que eso es por Industria ir tienen todo uno punto que revisar y una medida exacta y todo lo que pasa ahora a lo mejor depende un poquito como meter la regla esa medido lo que sea pero que eso eso suele pasar todo el mundo en todas las o sea eso no que sea una empresa transporte escolar cualquier persona cuando lleva alcohol a los menores le dice ya no pueda aquí siempre se ponen con tanta pero ahí me hubiera otros pensó en son como cosa que hice pero no es que esté pasando ya de lo que sí que le ha seguro que nadie tiene que poner en duda como están insinuando que si la guagua el transporte escolar no están cumpliendo ya que los niños están en peligro eso esos nada en absoluto se Lagun y están mucho más segura mide lo que hace falta

Voz 1 04:17 bien le pregunto muy directo están

Voz 4 04:21 a a los niños canarios viajando

Voz 1 04:23 de manera segura las niñas niños canarios en el transporte escolar están viajando de manera segura

Voz 3 04:28 hombre lo que le puedo decir no hay ninguna accidente o no una cosa que me gusta decirlo porque no es una cosa es hablar de esto pero no hay ningún accidente en Canarias ni en la península en en el transporte colectivo debía haber en transporte escolar es de lo más seguro del mundo lo que no es tan seguro es tantos padres con tanto coche llevándolo niños tantos con ellos y haciendo sus colapso de tráfico que haces lo que debería hacer es más obligatorio el transporte escolar para todos los niños

Voz 1 05:00 no sé si antes no hay

Voz 3 05:02 vamos nido un frena Sito que que se dan golpecitos de Dante que nadie

Voz 1 05:09 señor de la paja otra pregunta no pueda aclarar cuál es la normativa respecto a la exigencia de la utilización del cinturón en el transporte escolar