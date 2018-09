EL ENFOQUE 17 SEPTIEMBRE

Voz 1646

cuando yo era un pibe allá por la prehistoria las reglas para ver la tele eran las mismas que hoy tiene mi hijo para usarla la hizo dos horas al día y sólo los criados y los argumentos muy parecidos la tele no haría sedentarios perdíamos el interés por la vida real nos pasábamos el tiempo en casa y también íbamos a acabar tontos como ocurre ahora con los videojuegos todos esos argumentos eran verdad la tele volvió más sedentarios lo que no pasaba en la tele dejó de ocurrir el salón de casa se convirtió nuestro principal proveedor de ocio y nos hemos vuelto mucho más tontos de lo que eran nuestros padres y abuelos más dependientes incapaces de arreglar una tostada ahora un grifo que gotee o de llegar a algún sitio sin ayuda de Google Maps todo lo que se dijo de la tele hoy asumida integrada no ya en el salón de casa sino también en la cocina y los dormitorios vale para las consolas que además son aún más adictivas pero conviene recordar que la ofensiva de las fuerzas vivas contra la tele no sirvió absolutamente nada hoy la tele es peor y la tele generalista es con escasas excepciones basura manipulada y entonces cede ahora como los videojuegos las consolas aún así no es muy sensato vivir ajenos al tiempo que nos toca vivir el rechazo a llevar a las escuelas una Liga de videojuegos como actividad extraescolar es legítimo aunque el debate surgido sobre el particular resulta bastante hipócrita hoy hay ordenadores consolas tabletas os marzo en la práctica totalidad de los hogares los chicos dedican los videojuegos un porcentaje elevadísimo de su tiempo de ocio los es expertos piden que la escuela quede libre de ellos aunque los chicos usan sus teléfonos y consolas para jugar en los recreos y a veces en clase de tapadillo y los políticos plantean una norma que los prohiba una norma para prohibir una actividad que no es obligatoria qué cosas pero expertos y políticos también tienen hijos en casa son incapaces de evitar que jueguen o ellos si lo logran que me expliquen cómo por qué en España según los datos de la patronal del sector hay quince millones de usuarios de videojuegos de ellos el setenta y seis por ciento tienen entre once y catorce años