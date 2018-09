Radio Club Deportivo (Tertulia) - 17/09/18

Voz 1 00:00 venció la más hermosa la además no sitio

Voz 1371 00:04 y cinco estamos en directo hasta las cuatro de la tarde como ustedes y con Gustavo Alonso con Iván González y con Domingo Falcón hay mensaje de los oyentes muchos de ellos al de hiriendo a la proclama que ha hecho en defensa del Tenerife nuestro estimado domingo Falcón Coke domingo dudas muy irritado en el día de hoy si no estoy irritado porque yo creo que las cosas no sé son de esa manera y y volvemos a lo de siempre volvemos antaño esto tiene que ser un club señor tiene que hacerse las cosa bien hecha y como nos hacen bien hechas pues estoy de acuerdo contigo domingo en que el problema sigue dentro el problema sigue dentro cuando hablas el problema sigue dentro no no sólo un nuevo modelo deportivo o hablamos de problema del Tenerife que evidentemente es deportivo porque un club de fútbol pero a lo que voy domingo Falcon es que aquí en los últimos años desde que desde que caímos de la Primera división ya se esto cuánto tiempo muchos años desde que caímos de la Primera División hice fichó a Gonzalo Arconada dice prescindió justamente de José Luis Oltra fíjate tú como lector también por la quinta jornada cuando aquí un poquito hasta si me dicen por aquí un oyente que Víctor Fernández Víctor Fernández con Javier Pérez y Gonzalo Arconada con Miguel Concepción han sido los entrenador destituidos más pronto no digo domingo Falcón que desde aquella determinación errática de prescindir de José Luis Oltra en un hachazo la ilusión de la afición que me acuerdo cómo reaccionó traer a Gonzalo Arconada que entró como un elefante una noche herrería desde entonces hasta ahora que ya hemos pasado por este auténtico trauma de estar tantos años seguido fuera de onda sólo ha habido no así en este en este tramo tan largo de Presidencia Concepción sabido un oasis hizo así fue el año de Víctor Pérez Borrego en la dirección general eso digo que el problema sigue dentro el problemas de gestión

Voz 3 01:49 sí estaba detectado los males no estaban desde todo lo mal el convicto pero Borrego y al final sale quién de todos los males del Club Deportivo Tenerife

Voz 1371 01:57 quién detectó los males quién se puso encima de los que tomaban decisiones por ejemplo la parcela deportiva porque no había fichaje quisiera Serrano que no pasará por el tamiz de te Víctor Pérez Borrego que pedía informes independientes fuera del club para saber si de verdad hacía falta su fichaje que de algún modo detectó que la política de comunicación del club no podía seguir ni un minuto más en manos de Javier Armas Padilla que detectó de algún modo que que había que hacer cambios también que tenían que ver con la secretaría general con Jorge el área social que entonces ni existía ese es el único así que hemos tenido injustamente es atmósfera llegó el cuarto la puesto de Liga llegó él casi ascensor de Getafe Sidique después de irse Pérez Borrego hemos vuelto a lo mismo otra vez a lo pasó peor

Voz 3 02:37 o peor al pasado muerto ha pasado entonces eso molesta eso molesta porque llevamos digo bueno

Voz 1371 02:42 está al aficionado porque si le molesta los dentro de parece

Voz 4 02:45 bueno pero eso mole la ofrece ahora

Voz 1371 02:48 pongo acepción me decía pero aquí quién quiere que quién quiere más que subo al Tenerife tuvo yo yo hombre digo yo que los dos lo digo aunque aunque entiendo lo que quiere decir entiendo que él quiera lo mejor para el Tenerife lo tiene claro entiendo

Voz 4 03:02 espero un poco más la cosa fríamente au pensar en no sé qué realmente es que la afición está harta el hartazgo tremendo son

Voz 5 03:09 bueno tantos años dando palos de ciego por supuesto que quiere para volver a regatear por su modo que el consejero es que no tengo la menor duda pero ya tenido tiempo para darse cuenta demostrar están los errores mucho tiempo mucho tiempo Ritchie no tiene que tomar las decisiones que hay que tomarlas y no corregimos lo que está mal pues seguirá

Voz 1371 03:29 además ha entrado no lo era pues

Voz 5 03:30 es que lo desconozco una crónica una lo eche barriga una crónica una muerte claro está clarísimo

Voz 1371 03:37 por eso exactamente teniendo la información que tiene dos

Voz 4 03:40 cierto pero es bueno por eso justamente yo sí

Voz 1371 03:42 estaba a sospechar que era lo mejor si va a caer ante todo después iba a caer tardo temprano yo creo que era lo mejor lo que las vacas se ha aprovechado este bajón

Voz 3 03:49 es decir esta jornada

Voz 1371 03:52 los resultados no le acompañaron Air

Voz 4 03:55 es lo que ha sucedido mira llegó el momento fuera no le dieron el partido el Córdoba cuando yo te dice a ti yo me voy a empezar a preocupar a partir del partido lo tiene muy claro que lo tenía era entrenador

Voz 1371 04:04 más o acuerdo con un entrenador claro

Voz 3 04:06 entonces yo le digo pase lo que pase en Sipán las está las dos

Voz 5 04:12 partido las cosas van mal hasta con un empate

Voz 3 04:14 en uno de ellos una cosa va mal lo van a cesar entonces yo no querían meter más gasolina a porque esto Grass también encendida desde el principio temporada

Voz 0685 04:24 es que yo creo que que digamos en análisis más claro creo que yo puedo hacer es que esto era una una crónica de una muerte anunciada Iker permite ver ya se los puso en bandeja para mí está claro que se ha equivocado en esta primera jornada cambios alineaciones

Voz 5 04:41 pues ha jugado nada así pero cantidad de goles que frenó a que a pero pero la sensación del equipo nacido bueno estamos Rato hiciera puesto hice lo ha puesto en bandeja para que tomara esta decisión concreta

Voz 4 04:54 como lo son en Las Palmas pues bueno que ser un equipo

Voz 5 04:56 hola cita siempre lo mismo siempre se va a los mismo porque como debe estar entonces ir el Sporting pero es que el Dépor en la clara la claro

Voz 6 05:05 Ana

Voz 0685 05:07 otro ejemplo

Voz 5 05:09 de que cuando vino aquí para el Bayern de Munich y el Alcorcón Leganés el otro día que tiene menos aquí porque Tenerife no ha que no domino no

Voz 4 05:15 no yo no es similar o igual

Voz 5 05:17 entonces vamos a competir y oportunidades de puntuar en campos importantes contra equipo incluso inferiores pues que se lo ha puesto en bandeja ahora te deja no quiere decir que haya un responsable también aquí pero si es que fracasó con fracaso y mira ahora Gustavo ahora queda manos a la cabeza pero cuando acabas de Martín me me quitó las manos a la cabeza chapeau por Martí sienten al Castellón chapeau

Voz 0685 05:42 pero qué es que a lo mejor es por ahí lo tienen que pensar

Voz 5 05:45 porque quienes tienen que foguearse poquito más abajo para después llegar más arriba

Voz 7 05:50 es que no no es que no queremos

Voz 5 05:53 creemos que entre en traído entrenadores que no han entrenado no han entrenado a nadie pero a veces funciona con martillo hacía jugando a veces llevarle muy mal a ver sí pero como en la época

Voz 4 06:06 Martín Wall

Voz 5 06:08 con lo que se llama No porque aquí hubo alguien que controló todo lo que también porque es no quiero ser yo gracias a a claro que fue acusó a Xaki que ahí Pepito Pérez Borrego tuvo mucho que ver en el rendimiento y todo

Voz 1371 06:20 mucho o todos en a mí me me apena mucho la situación actual del Club Deportivo Tenerife yo sigo pensando que problema estructural pero evidentemente se puede poner parches parche que función puede ser que llegue Oltra y que sea la receta perfecta la solución perfecta para que haya una comunión

Voz 0685 06:38 debe tapar

Voz 4 06:39 no no lo que ha pasado lo dije el día

Voz 0685 06:42 el Reus si llegáramos a un parche que no sea un partido

Voz 5 06:45 con la la la la determinación otomano por eso no porque va a Córdoba gana

Voz 0685 06:49 aquí a lo mejor tienes que esperar dos o tres semanas después demasiado tarde como ya domingo se veía venir esta institución sino a la hora eran poco más tarde pero se veía venir con lo cual que no sea un parque lo que pasa ahora que aquí tiene que salir más gente que aquí tiene que salir la gente es responsable de los han fichado

Voz 8 07:06 o de los que mantuvieron a estos entrenadores cuando

Voz 4 07:10 no se creía en ellos en este tema cuántas veces lo hemos tocado Gustavo y sabemos que a pasar exactamente lo mismo hasta por lo menos hasta hasta junio quizás porque para empezar

Voz 1371 07:19 junio el creo que es cuando expira el contrato Alfonso Serrano iba

Voz 4 07:23 que ver si sigue o no y Gustavo el cambio de política

Voz 1371 07:26 K porque si yo les doy una lista que empieza pobre Kraus sigue con Toño Oltra Arconada Alfredo Merino Mandiá Tapia Amaral Calderón Tébar Quique Medina Cervera Agné Martí y Etxeberria se han tomado decisiones absurda la mente contrapuestas una con otra en función de quién fuera el que estaba en el banquillo

Voz 7 07:51 no se lo cargaron

Voz 1371 07:53 daba

Voz 7 07:55 Amaral lo trajeron de forma absolutamente rocambolesca

Voz 1371 07:58 a Quique Medina lo pasaron del banquillo la dirección deportiva a ver lo aguantaron cuando el ambiente era insostenible Le dieron más oportunidades que a ningún otro

Voz 4 08:09 situaciones de todos los colores le renovaron

Voz 1371 08:12 porque además me lo dijo Concepción subiendo las escaleras que conducen a este estudio porque venía para otra cosa aquí y me dijo lo he renovado porque la plantilla me ha dicho que lo renueve renovaron Agné luego destituir eh con Martí tuvieron más pasión Asia de la que era aconsejable y en cambio Etxeberria quedan cinco partidos con la excusa que no sé si ejecuta o no ustedes dirán de que sólo ha ganado un partido de los últimos sí seis qué recetas diferentes para cada situación porque estos bandazos en la forma de gestionar el club Mencía Gustavo porque hay veces que es problema entrenador porque hay veces que problema plantilla

Voz 4 08:45 si te problemas entre enero y para mí el problema

Voz 1371 08:48 básicamente me veo arriba de plantilla el problema es de estructura

Voz 0685 08:51 ahora me refiero en los últimos año hombre el año que era problemas de plantilla fíjate si si antes de que fuera problema plantilla cometió un error que pasas de una forma de jugar en dos años o dos años y medio tres con Oltra atraer lo lo contrario al cuando el equipo estaba a siempre había asimilado los conceptos de de un fútbol que fútbol que gustaba en la isla me ha todo lo contrario y al final pues pasó lo que pasó no

Voz 1371 09:18 qué qué pensará ahora todo ese todos esos jugadores que según me recuerda mi aquí un compañero profesión en un mensaje dijeron el acero en otro medio de comunicación vine porque me lo pedido llover Ríos

Voz 5 09:30 sí pues nada te contrato intervendrán que ya se ha hecho

Voz 1371 09:35 esta blandía se ha hecho de acuerdo con Etxeberria lo decía antes domingo conforme a las conforme a la manera de jugar de Joseba Etxeberria y luego es verdad que el equipo no ha tenido ni un pimiento de la DNI de la filosofía Etxeberria

Voz 3 09:48 el problema es lo que que yo lo llamaba antes y que te has cargado el proyecto y el proyecto de todo claro

Voz 1371 09:56 pero no todos lo demás no pero de momento todos los tacones

Voz 3 09:58 cuando después ahora al que vendrá tendrá que volver a retomar todo eso y a ver si Si es su forma de jugar Si los jugadores que están ten en cuenta que la plantilla está también más cortitas

Voz 1371 10:07 son veintitrés jugadores como un con este con no

Voz 4 10:10 cortitas cortita no yo creo que no pero bueno de la plantilla por ser el domingo hablamos otro día porque o dentro de esos jugadores habrá jugado

Voz 3 10:19 pues que te gusten más no te gusten bueno para la forma que tú puedes tener tenerles jugarlo la forma que tú tienes concebido al fútbol entonces eso es importantísimo lo está claro

Voz 4 10:26 el fútbol profesional muchas veces ese revulsivo en cambio entrenador pero todo lo contrario más vencerle por ejemplo si llega Oltra el revulsivo que necesita pero

Voz 1371 10:40 llega Oltra y el equipo no sale hacemos

Voz 4 10:42 sí sí que estamos en un que es un grave problema

Voz 3 10:45 de pasar puede pasar si yo mensaje pero ese que nunca fueron cero dieciséis

Voz 1371 10:50 Concepción ha reiterado el banquillo el Tenerife diecisiete veces en doce años se imaginan cambiar de coche diecisiete veces en doce años sino no plantearte que el problema quizás es el conductor lo firma Adrián Noda Naranjo titular por decreto hubo una falta de respeto a los demás me pregunta muchos oyentes por lo que ocurrió en la grada y me cuenta lo que ocurrió en la grada también debo decir también debo decir iba a ser la única vez que espero decirlo en antena que hay el material fotográfico material fotográfico relativo a su vida privada a la del entrenador que está circulando por Whatsapp de forma insistente el peligro de las redes sociales desde primero de la mañana un material al que no le voy a dar ni un segundo de relevancia porque cada uno hace en su vida privada lo que quiero eh entonces como esa es la filosofía que aquí mantenemos y sostenemos ni un segundo de de protagonismo que se pudo haber equivocado porque están denunciando ustedes oyentes de la Cadena SER de forma persistente de por la mañana en salir de fiesta tampoco sé cuándo tampoco sea que ahora pues muy bien me parece perfecto pero es una cuestión creo relativa a su vida privada a su tiempo de ocio que a su día libre

Voz 3 11:59 este libro no

Voz 1371 12:00 es que no voy a entrar ni en eso domingo porque

Voz 4 12:02 es decir porque no noto entrenaban en Egipto es peligroso

Voz 1371 12:05 estar dando el protagonismo aún material fotográfico que ni tan siquiera está confirmado que corresponda termina afectando se y lo doy protagonismo capturas vi ni impacta ya soy yo ni entro ni se me ocurriría nunca meterme en la vida privada de de nadie más mensaje lo digo porque hay un aluvión de mensajes hoy si el Tenerife hubiera metido la mitad ocasiones que ha tenido estaríamos alabando a Etxeberria Gustavo el sábado lo dije sí Concepción quiere que se alargue ya domingo en los próximos cinco partidos de pretemporada otro dice ahora locos por Oltra ojo que ya no tenemos a Nino a Etxeberria sólo cargaron los fichajes sobretodo Naranjo que algunos comentaristas de este programa de otros programas casi sí se lo exigía al club en los dos últimos años yo creo que aquí nadie ha exigido al club que fichen Naranjo sí que se ha elogiado el talento en un paso Fulton esta plantilla está hecha para Oltra o la todos hola domingo ahora qué hacemos nos vamos a dar nosotros a desayunar el Mundialito

Voz 3 13:03 poco podemos ir ahí porque ahora mismo no está en condiciones

Voz 1371 13:06 los rara Serrano ser el ocupante del banquillo ahora todos especular si es acertada acertado no sólo sabremos en el futuro otro dice Si yo fuera Oltra renovaría el paro después de lo que lo hicieron es no tener vergüenza volver sería iban hasta que no tenga deuda no interesa subir a Primera qué pena de club qué pena del club bueno eso lo sabemos todo esta crispación es por la sucesión de fracasos del Tenerife por la época de enfado y odio en la que vivimos las cosas insultar juegas de tu equipo peinetas de jugadores esperemos que venga quien venga los niños puedan y felices al estadio es una vergüenza una verdadera vergüenza lo que le han hecho al señor Echeverría es toros puede llegar a costar la categoría amigo Domingo otro dice que no sabes qué Amid Achi echaba pestes de Oltra pobre Tenerife a los jugadas de rositas también otro comunicante dice maestro da Juani usted se crece ante la presión mediática oiga pues muchas gracias no sea que se refiere te comunicante otro dice que no sea que se refiere otro ya ficharía Gustavo Alonso

Voz 0685 14:07 bueno es ir entrenador contrastado nombre pues mire ahora mismo que es que puede estar Oltra puede estar Pepe Mel puede estar Paco Herrera

Voz 1371 14:17 muchos muchos mensajes Toril puede gustar más no

Voz 5 14:19 un Toril a lo mejor menos Luis Milla padres entrenadores que han ha sentido te has jugado

Voz 1371 14:26 la que son de oyentes de Radio Club nuestro mensaje ningún informante que sino lo diría saben ustedes que es habitual este programa que a veces les digo me manda un mensaje un informante un compañero profesión Un directivo lo que fuera eso mensaje de oyentes me apuras algunos Greco alguno de algunos me dicen me costa que P Meles otra opción otro oyente me dice por aquí Pepe Mel está en la lista hay otro oyente que me da la lista completa además hay muchos oyentes el apuntan el nombre de de Mel otros que me apuntan el nombre de Luis Milla otros que me dicen que es imposible venga Oltras y le consultan a su uso

Voz 4 14:52 ustedes no son cosas tan ahora supuso una cena porque que dijo el susto de Oltra tengo yo veía que no no lo había

Voz 1371 15:04 a ver si en alguno de los más de dos y seis aquí almacenado como persona y como entrenador Oltra me demostró que no vale

Voz 4 15:11 bueno uso com

Voz 1371 15:14 veintipocos Mika Toxo claro Gustavo mira si creían en él que trajeron jugadores no acorde a lo que él juega otro dice buenas tardes qué raro que ustedes no se acuerden de Mazinho otro dice errores la destitución como mínimo dos partidos más había buen juego en Córdoba buen juego y resultado en casa ya cometió el error bienvenido Oltra ya jugar ataque otro dice portero Oltra no ante el equipo necesita gol otro dice que Zidane ya en en el mercado Gustavo Si tras a Oltra le estás dando un caramelo envenenado a un amigo tuyo que yo sepa Gustavo los amigo de Oltra

Voz 0685 15:45 así y no lo conozco personalmente

Voz 1371 15:48 tarde por decir algo me da pena del entrenador porque siempre paga el mismo esto es lamentable que se manden a mudar todos o nos hundimos club tercermundista manos tú que crees que Miguel podrá rectificar su error soy Marcelo el argentino quiero que vuelva Oltra aragoneses Echeverría es ahora la Ciudad Deportiva de las horas el Mundialito otro más dice Concepción no Oltra así buenas tardes no hay quien les entienda hoy estaríamos hablando seguramente de que había que el entrenador o poniéndolo en esa situación yo digo que no tengo muy claro que era lo más adecuado

Voz 0685 16:14 le digo una cosa con el hecho con el tema de Oltra si es que al final es más para lo cual si es que se compromete pero para una pincelada lo a los oyentes que no crean que el Oltra de hoy es el otra de hace diez años que hacía un fútbol preciosista tras adaptado a la categoría otras adaptado a los topes salariales Oltras adaptado la calidad que hay ahora mismo división que para mí es mucho menor que la que había antes yo entré ya no sólo a y lo que también al equipo estaba te digo porque

Voz 7 16:44 me gusta Oltra porque habiendo como hay un problema estructural habiendo como hay personales que los personajes personal que no está a la altura de las circunstancias Oltra se puede convertir

Voz 4 16:56 en buen gestor porque tienen que salió el hablamos

Voz 0685 17:01 desuso tú te crees que Oltra ahora mismo no pueden cómo estás uso seguro que sí

Voz 5 17:05 claro que nadie piense que va a tirar piedras

Voz 4 17:09 no no para nada va eso estaba olvidado eh yo qué sé

Voz 0685 17:14 ese año hubo tú lo sabes mano que lo hemos hablado mucho hace años que vengo diciendo que entrenador contrastado con este con estas ligas hechos de visión con tope salarial es importantísimo que el líder de proyectos sea un entrenador sea el entrenador enough

Voz 1371 17:27 pues sigo más mensajes Oltra ya los ha salido a primera mano felicidades por el programa siempre al pie del cañón te escuche esta mañana con Castañeda Etxeberria nunca le gusta el presidente y encima estaba desesperado por traer a otro de todas formas el Tenerife necesita una limpia de técnicos desde la base hay que apostar por el entrenador de aquí que diferencia a los paquetes que traen de fuera los don Domingo Falcón hoy habló con coherencia con corazón mejor verdad no hay estoy con usted esto no seas en cinco partidos tres empates da Juani creo sinceramente que los dirigentes veían el Etxeberria a otro Borrego quería cambiar cosas y le dieron la patada tal cual otro y se gracias por todo gran profesional lamentable forma de actuar del club otro de llevarnos es verdad que llega a un acuerdo con Joseba Etxeberria para que no cediera las alineaciones en Twitter no fue un acuerdo pero sí fue un compromiso por mi parte tras una reunión en privado con con Joseba Etxeberria otro hice menos y progresía el sábado están diciendo que no había que esperar tanto como con Martí es así Gustavo Alonso el Jünger construido sagas de domingo Falcon ella lo todo va fuera hombre manos en cuanto a las formas te hubiese ahorrado la llamada Etxeberria y esperar a que sólo dejará el club no bueno a ver yo estoy pensaba trabajo yo estoy haciendo mi trabajo tratando de contrastar la noticia lo último que me podía esperar es que Etxeberria todos los hubiera cuando la noticia ya estaba divulgada a través de las redes sociales ha sido un mal trago yo no recuerdo una lo lógico

Voz 3 18:43 que antes de todo eso lo supiera

Voz 1371 18:46 el entrenador no ante la primera persona por aquí dice un oyente te habla murieron hoy a puede fantástico y no sé de qué murga EPO fantástico tome lo decimos que te apuestas atraen a Oltra que es muy buena persona pero como entrenador no quiero ni hablar otro dice en unas pruebas al Tenerife que no es un portero lo de Serrano amigo Domingo es un fiasco más no suele cuestionarse dentro no lo entiendo vamos fallan entrenador se le echa falla secretario técnico no se le echa cuántas veces van nada en Adena esperemos que no solo

Voz 3 19:12 pero el contrato años el último otro diseño

Voz 1371 19:14 Gustavo te cuento cómo estoy hice responde cansado aburrido desilusionado asqueado desanimado desganado hastiado harto apagado fastidió

Voz 9 19:23 dado abatido destrozado comprendo conmigo

Voz 4 19:26 bueno no les de los bancos

Voz 5 19:29 yo creo que estamos muchos voy como mensaje de los oyentes

Voz 1371 19:31 gracias a todos por la participación y la confianza dice otro Pedro Rodríguez Zaragoza bien tranquilo su poltrona este equipo es la bomba muy bonito mensaje el Etxeberria en las redes sociales es que para para mí

Voz 7 19:41 para nosotros porque ese rían omite Gustavo porque sería vamos a ver en una situación como esta

Voz 5 19:47 hay que ayudar no me no dábamos casi de aquí lo vamos a ver

Voz 7 19:54 de los oyentes de la SER que están muy

Voz 1371 19:56 bien informados saben que dicta generalista pues no está

Voz 7 19:59 de acuerdo a un caso como éste es mejor que no me acuerdo de goma espuma para el dinero y cobran más

Voz 4 20:12 el domingo El loco claro es que hay cosas que es que no me quiero enfadar de verdad porque hay cosas que no cobrando cuatro perras no no decimos aquí no cobrando cuatro perras a ver simula entrar en eso no voy a dar

Voz 1371 20:24 la cifra ha tomado sin entrar en Éxodo viendo Falcón tú sabes lo que hay el director general quería marcharse el director general se despidió incluso de algunos peñistas

Voz 7 20:32 con algún hablaron con nosotros no entonces se domingo hombre que se vaya a las empresas de lo que no lo defiende por favor

Voz 1371 20:40 nosotros la verdad era sigue verían y el director Berger el que el director general a mí me decía menos gota que atendido te amañada Jamal un periodista que le llamado bueno pues como buenamente ha podido pues ha aplicado bueno pues esto esto no se podía sostener más sostenible lo suyo don Pedro no lo que es insostenible no suele

Voz 4 20:59 Dios mediante levantamos cabeza no lo suyo lo de Javi

Voz 1371 21:02 mal lo dejó jugar más eso sí sostenible dice otro problema el Tenerife se llama Concepción y Serrano dice otro

Voz 10 21:08 entra Mel ya Gustavo

Voz 1371 21:10 le va a encantar

Voz 7 21:14 este Mel también les digo al oyente que no es el mío que el

Voz 4 21:17 pero no lo decía don ningún punto de ironía yo creo que lo decía bueno tú ves tú si eso

Voz 5 21:23 yo también estuve hace tiempo ya pero es que él no es el mismo que ayer es bueno

Voz 1371 21:28 contaré los que mandan las fotos de jugar sabiéndose lo mismo que si el Tenerife tuviera como les invita a una copa no hay que ser oportunista

Voz 5 21:34 eso es cierto en este caso no son

Voz 0685 21:37 que no no digo lo ya te digo que es cierto que cuando

Voz 1371 21:39 no sé cómo lo explico cientista hasta la Copa pero pero a ver cómo lo explico sin hacer el juego a nadie hay circulando por Whatsapp unas fotos de Etxeberria de fiesta apuntando directamente que es la causa del se esto no es verdad es verdad me parece que es entrometerse en la vida privada de los demás yo no quiero dar Paul a este asuntos que ya estoy dándole más tiempo del que había prometido que iba a dar otro comunicante dice de verdad el Tenerife está preparado para en el nivel de don José Luis no sabe dónde viene a día de hoy para atraer a Oltra hubiera quedado con Etxeberria otro dice Domingo me parece bien que hable claro pero te faltó decir Naranjo titular por decreto con Echeverría es una falta de respeto a los demás compañeros jugadores del Club Deportivo Tenerife donde en tiene dos vertientes no

Voz 3 22:25 es decir hay entrenadores que puede hacer lo que ha dicho Etxeberria Joseba para darle minutos y que se vaya poniendo forma otro otro entrenador a lo mejor yo o Gustavo lo hubiésemos tenido no banquillo hubiésemos audímetro el banquillo

Voz 4 22:38 frente las formas cada entrenador tiene su lado

Voz 7 22:41 es que pero no está bien el caso porque el otro día nos revela que hay un problema serio porque sí

Voz 1371 22:49 no se produzca ese divorcio yo que he sido crítico

Voz 0685 22:52 pero ser crítico he comentado lo que he visto de los partidos creo que ver ya tiene mucha culpa de lo que de lo que ha pasado también quiero lanzar un una lancha en su defensa no porque es cierto que que posiblemente el naranjos esté para para a salir desde banquillo Isern más revulsivo como lo hizo en Tarragona si no me equivoco donde hizo buenos minutos en Tarragona saliendo pues me haya ahorita creo que fue algo así su de Verón y física pero es que vuelva a decir lo mismo me gustaría que me hicieron una alineación sin Naranjo en el campo fea

Voz 5 23:24 no me refiero Naranjo lo ha puesto a lo mejor viene ahora donde no es que uno rendido al igual que lo llevo en otra posición sino

Voz 1371 23:33 fuera porque lo llevo diciendo y además

Voz 5 23:35 seguro privado lo dicho en público si no fuera porque no

Voz 1371 23:38 lo dicho sería ventajista pero para mí hay deficiencias presente en el plantel

Voz 0685 23:42 lo dije que desde que se fue Juan Millares cuidado cuidado eh

Voz 1371 23:45 yo espero es clara yo espero estar liberado el compromiso porque he dado mi palabra de que no voy a contar determinados episodios pero yo espero a partir de mañana está liberado mi compromiso para contarles cosas que han pasado ahí dentro que sabe Gustavo hace algunas hemos contado ya el grado de intervencionismo de Alfonso Serrano lo que podía llegar a pensar Etxeberria de que se presentara cerraron el entrenamiento a decirle Alberto oye esto o lo otro o que llegara Serrano entrenamiento de sigla Borja oye vaya crecida que llevas que los tuviste que el partido le quiero decir que aquí ha habido un caldo de cultivo en las últimas semanas y en las últimas fechas que les hemos venido contando testigo porque se lo ha contado en privado porque Gustavo maneja información también porque lo hemos contado y lo hemos compartido con los oyentes aquí no es una cuestión sólo de entrenador aún

Voz 5 24:25 quién decidió que puede que puede eh

Voz 1371 24:28 aunque evidentemente puede ser Cambil cursos de acontecimientos pero aquí cuando les

Voz 4 24:31 nosotros lo deportivo es otro de la amistad desde el cariño y el respeto

Voz 1371 24:35 calidad decíamos domingo Falcón que no entendíamos que no estuviese preocupado decíamos que iban pero hay ingredientes aquí

Voz 3 24:41 qué le cultivo mucho que era la hoguera lo único que faltaba ahora es seguirle poniendo gasolina o madera no porque

Voz 1371 24:47 desde aquí había dicho sí ha gustado evidente quiero decir mira no es casualidad que Serrano hoy opte por despedir a Etxeberria no es casualidad que desde hace días esté manejando se en el club una lista con cinco entrenadores por parte de Serrano discos en lo que está claro es que cuando se había roto ya la confianza salvamos tuyo

Voz 5 25:08 eh en privado de de lo que había pasado de puertas adentro en esa en esa

Voz 0685 25:13 la bronca Alberto así en nombre al bronca Alberto

Voz 8 25:17 bronca

Voz 1371 25:19 además que mida la palabra para no no no invadir

Voz 8 25:21 una broca llamada tensionado

Voz 1371 25:24 lo digo para no invadir las cosas ya no verla

Voz 5 25:28 pero me refiero que que hombre que sólo entrenado no Le les gusta pero me gusta creo que hay unos códigos en el fútbol pero como que tiene que respetarse no debería no le gustó está claro como tan pero ya ya eso

Voz 1371 25:42 pero eso es síntoma de que claro que eso sí más de lo que a estar nervioso Serrano está acudiendo el entrenamiento serranos el que da el toque de atención a los fútbol

Voz 5 25:48 no nos olvidemos que eso ahora no le queda un año contrato si se está jugando mucho que para mí ya hace tiempo que perdido el crédito pero bueno

Voz 0685 25:55 este este icono pero que para muchas

Voz 5 25:57 te ha perdido el crédito pero para esta concesión no

Voz 7 26:01 bueno pues no se lo digo porque he visto porque he manifestado Domingo hay un caldo de cultivo ahí hombre es que el caso no deja absolutamente esperaba

Voz 1371 26:08 antes pero es grave muy grave esperemos a

Voz 4 26:11 a ver en qué acabas ese caso esperar a que acabe la oficialidad ya se dilató cuanto lamé y ahora otro proceso democrático

Voz 1371 26:19 Sage de de Seven Hernández entrenador que dirigió al al Assam pasajes de una entrevista Alejandro Melo con seven Hernández entrenador Marián Sanya y que viene a contarnos aquí en la SER ojo al dato han escuchado lo ha escuchado ustedes no lo escucho lo que te escuchen atentos porque viene a decir que Chile y que él ya lo ha transmitido no está para rendir a corto plazo

Voz 11 26:42 con un poco de la prensa Etiopía un poco así pues sí sirvió lo que al final no no no un poco la la apuesta que este me en este caso el club había tenido o creo que no se tragan yo en su momento pues bueno tú y algunos compañeros más me preguntaron yo yo mi opinión la sigue manteniendo creó un futbolista con talento empero que creo que no no no está para dar rendimiento todos a cortos los propios intimista que hay que tener en cuenta más a inclusive a largo plazo

Voz 1371 27:12 y la progresión que tú esto es si ya se ven domingo Falcón yo lo escuchaba no daba crédito

Voz 3 27:18 claro que hay ni yo estoy dando crédito a lo que estoy oyendo no

Voz 1371 27:20 porque si es un entrenador que haya pasado por el equipo de Tanzania que haya tenido a sus órdenes Achille Unda que te transmita como se lo ha hecho saber a los dirigentes del Tenerife que no está para rendir a corto plazo y que Serrano lo haya hecho una ficha profesional en contra del criterio de entrenador es gravísimo vale

Voz 4 27:37 tú me dice eh

Voz 3 27:40 por qué es el hace una ficha te jugador y la verdad de profesional porque su dinero vale un montón de cosas para que cogerle una ficha amateur porque tiene la amateur

Voz 1371 27:53 castiza

Voz 3 27:54 por presentado eso no que eso él lo lógico cuando los ha hecho con un montón de jugador una una más es que es una diferencia abismal gran mente les pum

Voz 5 28:04 ahí tenemos venimos diciendo hace unas semanas es eso sí una semana no

Voz 4 28:08 los deportiva económica sobre todo la diferencia abismal

Voz 5 28:11 pero Iván que hay venimos Salario

Voz 3 28:13 por concesionario van con un jugador que tú no sabes

Voz 4 28:16 el rendimiento que te va a dar que a lo mejor no sé si lo habitan lo intuye pero eso lo vimos eh domingo venimos libio envidias que fue

Voz 0685 28:26 así es él hace ficha profesional o cuánto cuesta hacerle a un a un pibe de la cantera ficha profesional que fases a otro no inhala contra el una nada ojalá

Voz 1371 28:39 a las tres y treinta y tres voy a meter publicidad el tiempo suficiente para hacer una llamada de poder confirmar les ya que José Luis Oltra el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife

Voz 12 28:48 te entiendo

Voz 13 28:50 el Caja Siete una entidad financiera canaria moderna hay profesional para ser unos la vida más fácil íntegra insolidaria con nuestra tierra así es Cajasiete Caja Canarias

Voz 1 29:04 hay cajas y comprometidos con nuestra gente

Voz 14 29:11 Renault Clio seducción sin límites ahora tu nuevo Renault tío límite desde nueve mil ciento cincuenta euros sólo para Canarias y además con ventajas especiales para la isla de Tenerife ni lo pienses venga porel oferta Rs iban válida hasta fin de mes consulta condiciones Renault Motor Ariza Santa Cruz Las Chafiras y reta gentes

Voz 15 29:30 en el caso Tenerife no sólo tenemos una flota de camiones totalmente renovada dedicados al transporte de mercancías no sólo tenemos el personal más eficiente que hace lo correcto para que nuestro servicio sea impecable queremos ser parte de su empresa y sentirnos orgullosos de que su mercancía llegue a tiempo en buen estado

Voz 1 29:49 era a Tenerife al servicio del comercio canario en general

Voz 14 29:54 cada invierno sufres las goteras en casa anticipa Tey prepara tu azotea con In perplejos cubiertas de el impermeabilizar ante con tecnología termo sin que favorece el confort térmico en el interior y ahora descuentos especiales consulta la red de tiendas sin prohíbe Saint sin canarias punto sin todo cambia

Voz 1 30:15 él haría Tenerife dos mil treinta del Cabildo de Tenerife se suma la Semana Europea del Deporte segundo concurso Día Europeo del deporte escolar en deportes tenerife punto com elige las mejores proyectos para la promoción del deporte y hábitos saludables te Tenerife los centros premiados recibirán un lote de material deportivo pitos hasta el veintitrés de septiembre Activa tu vida

Voz 16 30:39 tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo la Fundación Cepsa convoca eso

Voz 17 30:44 premios al valor social para que puedas financiar

Voz 18 30:47 el proyecto no si trabajas eso colabora con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social inscribe tu proyecto en fundación Cepsa punto com del once de septiembre al cuatro de octubre Iyad que tú idea solidaria se haga realidad

Voz 14 31:01 cada invierno sufres las goteras en caso anticipa Tey prepara tu azotea con perplejos cubiertas decía el impermeabilizar ante con tecnología termo sin que favorece el confort térmico en el interior y ahora descuentos especial

Voz 4 31:14 les consultan la red de tiendas sí

Voz 14 31:16 Saint sin Canarias punto es fiel todo cambia

Voz 19 31:22 bueno de este mismo año que le parece señora precioso qué bien te lo de

Voz 20 31:26 Aaron lo del baño barato con tu mampara y todo para nos salpica y lo principal es verlo a su legado con el regusto viene

Voz 19 31:37 el baño barato en Taco San Miguel Adeje San Jerónimo en La Orotava

Voz 17 31:44 quieres disfrutar del baloncesto femenino mundial Tenerife acogerá del veintidós al treinta de septiembre la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino entrada punto es hoy por hoy estrena temporada de Pelé por torete antes que nadie a los protagonistas más queridos por los chicharreros bueno pues te quiero aquí dentro de poco que quiero hablar contigo que quiero hablar de carnavales que vuelvas a diseñar Reina que quiero hablar de muchas cosas Juan Carlos Armas que son muchos años ya

Voz 4 32:19 darte lo último aunque algunos se resista

Voz 1371 32:22 no les no

Voz 17 32:26 y por ser nosotros quiénes escuchemos lo que siente eres feliz ahora mismo con tu trabajo por renovarse cada día

Voz 4 32:37 que no hace falta renovarlo porque se levanta días tú eres por ejemplo

Voz 17 32:41 ya hubo un momento que hay cosas que están bien y que no se cambia soy Pucci Mendes si te espero aquí como siempre a las once y treinta en Hoy por hoy Tahar cuando escuchas por primera vez con motor Eco Boost por dieciséis mil quinientos euros es como escuchar por primera vez o siquiera era

Voz 21 33:07 luchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por dieciséis mil quinientos euros es irrepetible financiando con FC llevan condiciones en fue ese solo esta final tienes

Voz 1 33:19 a las tres y treinta y ocho el Tenerife elegido técnico el Tenerife

Voz 1371 33:24 se ha decantado por José Luis Oltra pero todavía no hay un acuerdo económico todavía no hay acuerdo con Oltra en el Tenerife esperan que a las cinco de la tarde esté cerrado para confirmarlo hoy para que se ponga cuanto antes manos a la obra domingo Falcón decíamos fue Alejandro cale a las dos y cinco está siendo lunes frenético

Voz 4 33:44 lo que nos queda amigo lo que te queda no lo que te rondaré morena bueno a la vieja usanza como se decía no cuando íbamos al ha cambiado mucho pero hay una guardias de horas de combates pero bueno ahora sigue habiendo la pelota está aquí tranquilito con la condicional

Voz 1371 34:01 el delito no estoy a los oyentes que están siguiendo la misión de saben que hoy estamos haciendo el programa con el caldero al fuego muy el fuego pero es verdad que me voy yo tengo he sido testigo Domingo faltón Gustavo Alonso e Iván González de las llamadas que se han producido en el tiempo de publicidad yo pensé que te iba a decir

Voz 4 34:18 qué cree que no que no se quede sin embargo me alegro me alegro de que si es así que al final se confirma ese arreglan esos flecos económicos que está complicado es complicado por tema La Liga ponente mal

Voz 3 34:28 lo que sea

Voz 1371 34:29 ojalá sea José Vergara

Voz 0685 34:32 bueno se han abierto la mano con algún equipo como el Reus deberán hacerlo con los demás no echen el peligro de hacerlo con un equipo lo que está claro es que rectificar es de sabios y Si se opta por qué porque las cosas que pasaron a quedar a un lado no

Voz 4 34:51 también por encima en lo deportivo sea venir

Voz 5 34:53 en lo deportivo sacar del equipo donde está que sea

Voz 4 34:56 venir y que la usabilidad fue Oltras horrendas muy muy triste tú salida sale por la puerta de atrás puede todo lo que había dicho que él el junto a Chema Sanz una dupla que que Maiso historia es una hace una década de una década para acá y el día algún entrenador que haya calado tanto en un preparador físico de Chema Chema olvidemos

Voz 1371 35:19 Semana Santa dicen que es bueno que es buena señal en un periodista acostumbrarse a dudar de todo yo estoy dudando de todo hoy yo dudo de la conveniencia del cese dudo de la conveniencia de la elección de Oltra tú incluso de la confección de esta plantilla

Voz 5 35:37 a la altura de competir todos lo tercer lo habrá de momento tenemos una confesión de la plantilla hay que esperar a tiempos la rendimiento que yo hecho es problema que

Voz 3 35:49 porque es otro estilo se puedan actuar más al estilo de jugar

Voz 5 35:53 es que lo te tienen muchos jugones esta plantilla tiene mucho

Voz 0685 35:55 hablamos antes Domingo Dorado no estaba rindiendo no es que no sabemos y otra si al final o qué

Voz 5 36:02 venga lo va a poner en banda izquierda o o lo por arriba y a punto de piso

Voz 4 36:07 hablando un entrenador que llegó a colocar a Sicilia el lateral izquierdo a Juanlu del lateral derecho y al final jugando

Voz 1371 36:12 a mí lo que me mueve tranquilizar

Voz 4 36:15 sí de José Luis Oltra que justamente se puede convertir

Voz 7 36:18 el líder que tire del carro porque ahora mismo eso es lo que vengo diciendo yo si eso lo tengo buen gestor el entrenador que sea el líder de la noche y por eso yo pensé seguramente me equivoqué y tenían razón ustedes

Voz 1371 36:33 que Joseba Etxeberria iba a ser el líder o qué estaba haciendo

Voz 7 36:35 líder podría serlo porque nunca lo que

Voz 1371 36:38 en verano que Javier Armas Nacho Abad y compañía que se están enterando esto antes ayer hay una anécdota muy curiosa del primer partido de Liga que contaré ahora se están enterando ahora os han entrado en las últimas fechas del grado de compromiso que tenía Georgia con con la isla hasta el punto de intentar manejar también el asunto mediático y de intentar manejar tantísimas cosas como las que ya se saben de reforma las instalaciones de pedir o no a sala de fisioterapia de hacer desayuno junto de tantas y tantas cosas Etxeberria se implicó a fondo Etxeberria se implicó a fondo hay una curiosidad porque hay un empleado del Tenerife que en la jornada uno estando de viaje con el equipo en en Tarragona pues le transmitió a a otros integrantes de la prisión que estaba solo tendido porque porque había tenido conocimiento ahí de que Etxeberria efectivamente pues había mantenido una reunión con algún periodista de que se había implicado para resolver el asunto de las filtraciones y estaba atónito este empleado del del Club Deportivo Tenerife y luego se habló con Etxeberria Noise le preguntó yo creo que Etxeberria dentro de sus limitaciones como dice Domingo dentro del ámbito de influencia que tenía pues hizo todo lo posible

Voz 3 37:48 como la mejor de las voluntades para que con todo eso fue un trasplante

Voz 1371 37:55 ya lo hizo todo muy transparente

Voz 3 37:58 edad por eso digo que es un entrenador que lo ha intentado todo

Voz 4 38:02 por ser líder queriendo arreglar los problemas tu efectivamente para mejorar la visión es para mejorar muchas

Voz 3 38:11 cosa que si querían que les quizás tiene esa idea más de Lezama por qué es así pero esto es diferente pero ha intentado hacerlo un poquito llegar aunque sea lo pequeñito pero aquí no será dejado por es como el que se interfiere en la labor de otro o se creen que están por eso podía ser eso es interferir en la labor de esa progresar

Voz 4 38:33 decisión de crear un acabas es decir un mini Lezama pero es que el Athletic Club de Bilbao hasta Tenerife está años luz de un club de me lo cierto pero sí sí tres y cuarenta y tres lo cuenta la Cadena Ser

Voz 1371 38:45 José Luis Oltra le acaba de dar el sí al Club Deportivo Tenerife

Voz 4 38:49 sí es la cinco no hasta ante el sexo

Voz 1371 38:52 falta que también dé luz verde a la liga de

Voz 7 38:55 profesional como apuntaba Gustavo Alonso

Voz 0685 38:58 porque tope salarial cuenta el entrenador también

Voz 7 39:01 y ahí tiene que dar el visto bueno pero seguro sí sí claro claro es

Voz 5 39:04 a ver si lo exigiendo únicamente no

Voz 4 39:08 no porque haya bueno hagas biliar

Voz 5 39:10 ella no cuentan el médico ya no puedo decir si no hay médicos de trabajar gratis no es verdad que en este equipo trabaja en los otros no es verdad que nosotros no necesitamos otro tienen médico si no bueno pero pero sí claro

Voz 7 39:24 yo veo mi es que de verdad esto es que de verdad decida para otra cosa pensando que

Voz 4 39:31 Joseba Etxeberria ha hecho todo lo posible por el Tenerife un equipo pues eso ascensor hilo hablamos varias veces ese a comer se convirtió está un influencer lo que se se llama ahora que el afición fue a muerte se volcó con él porque su sustituto y su su mensaje que van directos a la afición metemos todos juntos al final todo caído en agua de borrajas porque bueno mira sabemos que hemos lo estábamos aquí Alba pero molestas y personal que hay una cosa ganarse su terreno

Voz 0685 39:58 no hay una cosa que está clara Joseba Etxeberria quieres el entrenador y cuando digo quiere ser entrenador

Voz 5 40:04 quiere llegar oye de llegar condiciones que vive el fútbol

Voz 0685 40:08 K empezase poco a dirigir el sólo los banquillos dos años un creo que es el un equipo ya el Portugalete algo eso

Voz 5 40:15 entre las filiales del Atleti que el partido pero es que es el Baskonia filial del banco

Voz 0685 40:22 el Baskonia ir si quiere ser entrenador quiso trasladar lo que

Voz 1371 40:27 el absorbido en el

Voz 0685 40:29 ha sido otra palabra quiso trasladar aquí pero es que estamos a años luz bueno yo en uno que quieren nada tiene nada que aquí no hay nada todo se yo lo que creo es que deben seguir con lo que con eso porque yo me río con ese proyecto Etxeberria deben seguir porque seguro que no va a decir que no

Voz 4 40:46 ver que el primer día hay voces encontradas

Voz 7 40:48 que porque se va un caballero porque se va a alguien que

Voz 1371 40:52 tuvo demasiado comprometido con el Tenerife diría incluso demasiado porque es verdad que llegó a invadir competencias que no eran suyas pero con el mejor de los ánimos y la mejor de las voluntades pues intentó aunar fuerzas para tener un Tenerife grande Etxeberria creyendo que esto es una locura porque porque no estaba el equipo muerto han infundido pero al margen de esto quién tengo una luz al final de túnel de Esperanza Domingo Falcón porque Oltra al margen de ser un tipo que no cae fenomenal y que y con el que tenemos una relación excelente

Voz 4 41:19 muy bueno el ciclo por lo menos

Voz 1371 41:22 lo que tengo que hacer yo hace un año que no te voy a decir yo de José Luis Oltra que Oltra ello convivimos juntos en en en el play off último de ascenso a Primera División fue nuestro comentarista a nivel nacional junto a Cañizares fue fue nuestro comentarista de la Ser y fue una experiencia magnífica con Oltra hay Oltras un tinerfeñista más no hay algo que le ilusione más a Oltra que que entrenará su Tete

Voz 4 41:43 de hecho uno de los de sus hijos nació aquí no

Voz 1371 41:46 pero bueno un detalle pero dice Pablo Blanco tampoco porque yo en el fondo se aunque me ilusionó todos los años y aunque me me comprometo a regenerar Mimi mi ánimo todos los veranos que el problema está dentro el problema que te no no podemos ir todos al concierto a la hora de domingo faltó a los a los estimados compañeros del dorsal punto com lo acuñaron creo que lo acuñaron bien la triple A

Voz 4 42:11 se equivocaron dejaron claro dejó una jugadora que un entonces pero vamos a ver pocas ideas ADE ADE ad pero no de haces de administración ah vale vale vale todo de tiene razón siempre lo tiene más armas

Voz 10 42:28 y Amador no pero el domingo que poner otra

Voz 1371 42:31 yo quiero poner me lo de la otro deportivo a la de Alfonso eso sí no quedaría as

Voz 4 42:39 el diario As porque el jueves a lo tenemos aquí en La Laguna eso sí que a ver qué decía lo mismo pero no solo

Voz 0685 42:49 ahora lo primordial es sacar al equipo

Voz 4 42:52 no pero lo que no es el problema puede ser las prisas por bien pero hasta dos partidos

Voz 1371 42:57 llegar IES vamos que igual

Voz 0685 43:00 vemos cómo están los nervios porque si es verdad que Oltra ha seguido la segunda porque de hecho lo está incluso comentando

Voz 4 43:06 bueno que le muy bien el fútbol sea no sé cómo se muy bien lo es el Tenerife perfectamente lo siquiera segunda División a diario los equipos los estudia pues

Voz 1371 43:20 no Martí también escuchó ayer en la Liga Un dos tres televisión comenta

Voz 4 43:23 no el Mallorca por la mañana su mayor clase señor sí señor

Voz 1371 43:27 mensaje de los oyentes la última tanda la peor noticia acerca del Tenerife que Serrano sigue la triple A deben irse a la isla de enfrente a hundir a Las Palmas a ver las instalaciones del club de Primera división no invadir ninguna competencia manos quiso hacer el trabajo de los gandul es pues mira tienes razón y con el portero que hacemos no lo cargamos al hombro otro dice Oltra otro comunicante dice a quién se ha ganado Joseba a toda la isla pero sólo ganó un partido de los últimos dieciséis está claro que cada vez que entra alguien que quiere mejorar gol en el club no interesa directiva dimisión otro dice manos entonces desierto de realista con Joseba yo creo que no hace falta contar otra vez que sí qué es decir se reúne con Joseba en

Voz 7 44:07 en el restaurante del hotel

Voz 1371 44:09 foráneo buenas tardes y Serrano fichará por cierto con un oyente Si ya el cese de Joseba me libera de compromisos que tenía con él para no dar las alineaciones en Twitter una hora antes no lo pensado

Voz 4 44:20 yo pensé pero esperando a que cavar

Voz 7 44:22 el programa para preguntarte hombres

Voz 5 44:25 que hay que hacer no sé si alguno que sabe manejar eh

Voz 7 44:28 además manejar José Luis Oltra no molestan demasiado buenas tardes

Voz 1371 44:33 ahora en invierno no es el momento del cambio Oltras el perfecto por fin se hace justicia ganó el trato llegará Naranjo moverán de posición y rendir hay recuperaremos Alberto otro dice Javier Armas mantendrá vetada la SER en cuanto a las entrevistas con Oltra espero que las de porque siempre aprendió a Radio Clube de la mejor manera yo también espero que lo primero que no todos están si acabaron no tenga vetados y segundo que sí que espero que Oltra hace por aquí si es que llega pero sí ha trasladado a los medios en casa no muy dado e insisto que es un día de situaciones encontradas en un día feliz no es un día fácil ningún día no pues yo sé que después domingo nuestra gente están un tinerfeñista tan de su equipo que se regenerar se levantará de las listas de hoy si sigue en pie