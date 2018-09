Entrevista a Andrés Calvo (18/09/2018)

Voz 1 00:00 entrevista de la mañana en la

Voz 0502 00:02 la que pueden seguir la que pueden seguir mejor dicho a través del Facebook de Radio Tenerife Cadena Ser a través de Life entrevista que realizamos al presidente de la Asociación Industrial de Canarias Asinca Andrés Calvo señor Calvo buenos días

Voz 2 00:14 hola buenos días bueno la primera pregunta no

Voz 0502 00:17 sí es de su materia si también lo tratan en la asociación pero venimos desde ayer con una polémica arrastrada que esta mañana hemos ampliado con esa polémicas a presuntas irregularidades en las ITV de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya sabe que está sobre la mesa la liberalización de un sector a la posible vista gorda que se hacen algunas ITV con por ejemplo el transporte escolar yo no sé si tiene alguna opinión alguna sensación respecto a este caso

Voz 2 00:44 bueno no no es un tema de materia de nuestra de de nuestra asociación pero mi opinión sí sí te como todo como todo hijo de vecino no la verdad es que es preocupante escucharlo los cortes que ustedes han puesto yo creo que en cualquier caso yo creo que no se tiene que confundir con la liberalización una mala praxis yo creo que la diferencia positiva hay que recortar las colas y el tiempo perdido y la productividad que suponía para todas nuestra empresa porque la mayoría por ejemplo de los camiones nuestros tienen que pasar la ITV en plazos cortos y me parece recordar que al partir del cuarto año hay que pasarlo cada año porque son vehículo de de tonelaje y la verdad es que pensar en una u otra ITV por ganar o perder algún cliente puede ser pueda ser un poco más laxo con el cumplimiento de la no normativa me parece me parece que tiene que ser intolerable y yo espero que la Consejería de de industria pues ponga en marcha todos los mecanismos de inspección y control para para verificar si eso cierto es cierto actúe con con dureza no hablaba

Voz 0502 01:47 camiones de de los asociados de de su hijo de su organización

Voz 1 01:51 no la llegado ningún rumor de este tipo para nada para nada yo tú

Voz 2 01:56 he estado un tiempo con en un en una industria con más de cuarenta y pico camiones desde luego nunca me plantearon la posibilidad de que enviar del punto donde hacia el control de la de la ITV porque fuese más laxo todo lo contrario yo creo que la mayoría de los empresarios por no decir todos los que no lo que queremos es cumplir con la norma Isère bastante exigente porque cuando pues cuando lleva vehículo de doce catorce dieciséis toneladas pues son vehículos cante Un que ante un cualquier fallo mecánico pues pues pues genera una catástrofe yo recuerdo en su día la entrada Santacruz un la semana el exacto la red de Amaya un accidente muy muy grave porque un camión Le le fallaron los frenos que yo creo que no yo creo que espero que lo he dicho que la Consejería de Industria actúe con con firmeza con rapidez dureza si tiene que hacerlo

Voz 0502 02:45 entramos en materia sector industrial en el Archipiélago sigue siendo el amigo invisible del sector económico del o del espectro económico de Canarias sigue menguando el sector industrial en las Islas

Voz 2 02:56 bueno el el sector industrial a pesar de los industriales sigue sigue luchando para para tener un una posición dentro del PIB canario interesante pero la realidad es que nos encontramos en un en una sociedad que no está por más que se diga de palabra pro la industria o pro la diversificación de la economía pongo un ejemplo muy claro hace más yo creo recordar se vende como un gran éxito para Santa Cruz yo así lo creo la desmanteló el desmantelamiento de la refinería un punto

Voz 0502 03:36 a veces con el desmantelamiento

Voz 2 03:38 no es que no estamos de acuerdo en las ciudades crecen las ciudades son viva y probablemente pues a lo mejor la refinería pues no está ubicada en el mejor de los sitios en estos momento yo lo que sí creo es que además de preocuparme porque se desmantele la la refinería de lo que lo necesito como centro de expansión de Santa Cruz pues yo creo que hay áreas industriales en la isla de Tenerife en donde una industria de este nivel con este nivel tecnológico pues se podía dentro del convenio haber encontrado

Voz 1 04:11 un

Voz 2 04:12 con la con la empresa un punto de desarrollo para no perder cerca de un punto del PIB porque termine cerrando esta industria no

Voz 0502 04:20 me Bettencourt buenos días señoras

Voz 3 04:23 que que quería incidir en ese tema ya es triste que por el cierre de una refinería perdamos un punto del PIB sea que sea un punto del PIB eso da una ida alguna una idea de cómo está nuestro PIB industrial y en segundo lugar

Voz 4 04:37 el hombre eh

Voz 3 04:39 pero usted lo ha dicho la refinería igual está en un sitio donde no le correspondería pero perdone que le diga que me de la risa con lo que dice usted de hacerla en un polo industrial entre que se piden los permisos se tramitan los informes de impacto ambiental hice pone en marcha en una refinería no lo sé pero podríamos estar hablando de cincuenta años si llevamos veinte años con la regasificadora del puerto de Granadilla no termina de salir

Voz 2 05:03 bueno es otro ejemplo pero yo lo lo que lo que lo que lamento ahora en todo lo que es lo que me dice primero es que en ese convenio no se exija en cierta medida una contrapartida a Cepsa para que montó un centro tecnológico una industria de otro tipo que probablemente a lo mejor ya una refinería en Canarias no seco

Voz 5 05:25 no no no no no

Voz 2 05:27 necesaria o o no conseguirá los costes suficiente como para competir pero es que hemos renunciado a dos mil puestos de trabajo que llegó a tener en su día la Consejería la Cepsa con entre puestos directos indirectos también se seguía moviendo ahí de alta cualificación de alto nivel de renta y aquí no pasa nada y nos quedamos en que Santa Cruz va a crecer iba a crecer bien yo digo oye tenemos todo un polígono maravilloso Granadilla con un montón de terreno que a lo mejor observe mal lo mejor no se debió exigir llega algún tipo de acuerdo y otro ejemplo claro es lo que está pasando con la regasificadora todos estos son puntos en donde nos están dejando atrás donde a la a a la industria pues por ejemplo con la regasificadora no estamos teniendo unos costes energéticos que en cierta medida nos permitan competir con los productos que vienen de fuera puede no quieren poner a todos en el en el mismo en el misma punto de salida pues no no estamos saliendo todo desde el desde la misma raya a los industriales canarios no está poniendo unos cuantos metros por detrás en esta carrera

Voz 0502 06:27 señor Calvo cuántos trabajadores tiene el sector industrial en las Islas en estos momentos el censo habla de unos treinta y nueve

Voz 2 06:33 en mil empleos directos y el futuro del sector donde está

Voz 0502 06:36 que hablábamos hablaba usted de gas están las renovables están el gas donde está el futuro del sector en Canarias

Voz 2 06:42 bueno yo creo que hay por un lado el mantenimiento de la industria que tenemos yo creo que tenemos una una industria alimentaria tenemos una industria del letón ha fiado tenemos un industrial cartones ahí tenemos una industria vinculada a la construcción que está haciendo un buen trabajo y que tiene que mantenerse creo que tenemos áreas de expansión importante una tiene que ver como usted dice con todo lo que las energías renovables el proyecto que tiene el Gobierno a Canarias que al final en una solicitud Asinca hace muchos años de la diversificación industrial y que podamos alcanzar pues para el dos mil veinticinco cuarenta y cinco por ciento de producción de renovable creo que es un foco de trabajo pero sobre todo yo creo que hay un foco importantísimo que es El Mundo los residuo que es probablemente el que más está desaprovechando un actor momento que nosotros llevamos más de diez doce años insistiendo en que lo relacionado con

Voz 0502 07:31 el reciclaje con claro

Voz 2 07:34 lo que tiene que ver con el reciclaje todo lo que tiene que ver con lo que está entrando nuestro vertederos que que debe ser tratada seleccionada para que sea una materia prima para generar in Putin que al menos está haciendo eso ya no no sé no sé no está siendo prácticamente nada y seguimos pues dedicando en el desierto y la idea terminaremos montando una industria el reciclaje cuando ya no sea competitiva cuando ya no sea rentable mientras tanto puede de esa unidad

Voz 1 07:59 los pero parece que sí

Voz 2 08:02 yo no lo puedo justificar pero yo creo que sí que para algunas nuevos

Voz 3 08:05 a quién se está llevando a la gente que nos está escuchando y yo me imagino y a mí me cuesta entenderlo e eso de que el reciclaje no es aquí se hace fuera y que gente que se está llevando el dinero de aquí es decir qué quiere decir eso quiere decir a quién paga por el por el reciclaje

Voz 2 08:23 pues usted de pago yo hoy pagamos todos los que recogerlas producto al comprarlos los productos esos productos lleva incluido un coste para la selección tratamiento del residuo en Canarias ya lleva ese coste que uno quién lo mete en bolsillo los gestores de residuos en básicamente como estamos hablando de residuos que van mayoritariamente al vertedero pues estamos hablando de embalaje de Ecoembes que es el principal gestor de residuos de todo lo que tiene que ver con

Voz 0502 08:50 el área Ali

Voz 2 08:52 en una forma de todo lo que se está poniendo

Voz 0502 08:55 hoy en los supermercados perdón señor Calvo no está nos está diciendo o no está confirmando que que no se está reciclando como debería reciclarse en Canarias no se está tratando los residuos como deberían tratarse

Voz 2 09:06 yo tengo serias dudas yo tengo cuando a mí me dicen que en Canarias se está reciclando el setenta por ciento de los residuos que son como tal no veo que las toneladas que siguen entrando en vertederos siguen siendo las mismas que y las toneladas que las mismas que en el año dos mil siete comparativamente lo los volúmenes de de ventas son parecido pues a mí los números no me cuadra

Voz 0502 09:31 dice usted que nos están engañando

Voz 2 09:34 yo para decir lo tendría que tener prueba yo lo que digo es que mi intuición me dice que no se está haciendo todo lo que se debería ser desde luego hasta este año en donde nos han informado de que aproximadamente han llegado veintidós millones de euros en Canarias para el tema del reciclaje hasta ahora hasta ahora por lo menos desde el año noventa y seis hasta el año dos mil dieciocho no ha estado viniendo a Canarias el dinero que tiene venir para el tratamiento que pagamos todos los en los consumidores en Canarias y nosotros desde Asinca creemos que es otro veintidós millones de euros mucho menos mucho mucho menos de lo que debería estar viniendo para canaria no sólo para el reciclaje sino incluso para favorecer al que se monten industrias para la selección el tratamiento incluso aunque sea necesario compensar parte de ello porque hay una norma europea ya está recogido en el que se va a aprobar en donde se aplica los principios de continuidad y proximidad

Voz 3 10:21 o sea que estamos pagando un reciclaje que no se está haciendo en Canarias ya hay una empresa que es la que cobra que no está cumpliendo muy bien lo habitual en el tema de Canarias mire yo estuve viendo datos del año de de hablado le ha preguntado antes Miguel Ángel por empleo el IED cruzado los datos y son curiosísima en el año dos mil doce teníamos dos mil once finales de dos mil setecientas empresas el sector industrial en el año dos mil dieciocho en el segundo trimestre tenemos dos mil novecientas sesenta y nueve tenemos dos mil trabajadores menos decía hay más empresas menos trabajadores había cuarenta y un mil en el año dos mil doce hallo ahora treinta y ocho mil y pico casi treinta y nueve mil tenemos más empresa hay menos trabajadores está creciendo la pequeña y mediana empresas está fragmentado el mercado

Voz 2 11:11 yo creo que hay un proceso también que se está produciendo en general en el mundo de la economía de la empresa que es la especialización las cristalice especialización está llevando también a que ciertos procesos que antes estaban dentro de la de las empresas industriales se haya externalizado pongo un ejemplo prácticamente hace veinte años todas las industrias que se dedicaban al sector de la de la alimentación pues tenían todo lo que era la logística incluida dentro de de la de la compañía por tanto eran muchos empleos que estaban que contaban como empleo industrial y hoy siguen siendo el mismo empleo incluso a lo mejor mayor pero ya no son empresas industriales sino son empresas logísticas son empresa especializada eso no es un empleo que haya desaparecido sino que ahora contabilizan otro sector no

Voz 0502 11:56 hablemos de del asunto impuesto ya sabe que estos días de esta semana se está negociando a nivel nacional la posibilidad de aumentar la presión fiscal a las rentas más altas y también ha puesto sobre la mesa por lo menos en el debate también ha entrado la presión fiscal que tienen que soportar las empresas en este país también las del sector industrial se dice que las empresas tienen menos presión fiscal que pagan menos impuestos que por ejemplo un asalariado que que cobre veinte o veinticinco mil euros al año que cree usted que las empresas están pagando pocos impuestos en España

Voz 2 12:29 estamos en un mercado globalizado y que competimos a la hora de que se instalen nuevas empresas o que se puedan desmantelar empresas en nuestro país y en eso en una de la parte que influyen son son los impuestos yo no sé si son más o no apoyo tendría que que que verlo esos tipos de estudio lo que sí es verdad que con la parte impositiva se habla en exceso de de valores sin llegar al al digamos al fondo de la cuestión

Voz 1 13:01 yo creo que hay que mirar

Voz 2 13:03 qué valor aporta una empresa una sociedad no sólo en impuestos sino la hora de generar trabajo a la hora de generar riqueza en el país a la hora de todo el movimiento indirecto que tiene alrededor y que por tanto permite que haya empleo y que una sociedad se desarrolle pero eso sí siempre

Voz 0502 13:19 entre señor Calvo eso justifica que a lo mejor la presión fiscal a la empresa o lo que paga la empresa impuesto sea menor que él

Voz 2 13:25 lo que paga por ejemplo un trabajo

Voz 0502 13:28 dos de esa misma empresa

Voz 2 13:29 pero es que yo no pregunto es una pregunta yo no estoy muy seguro que un trabajador que cobra veinte mil o veinticinco mil euros brutos pague menos que una empresa yo no estoy convencido seguro que para quemar proporcionalmente que bueno proporcionalmente efectivamente lo que hay que ver es qué efecto tiene yo lo que lo que lo que sí digo es que si en nuestro entorno la presión fiscal es similar a la que hay en España en Canarias tenemos una una una fiscalidad un poco menor precisamente para atraer inversiones si no fuésemos muy por encima evidentemente no vendría empezó lo que pasa que a lo mejor lo que hay que hacer es una revisión fiscal a fondo profunda que no se hace en España probablemente desde el año setenta y ocho Desde

Voz 3 14:15 estoy seguro que cualquier empresa de Canarias grande pequeña para lo más que una sicav en Península mire el de quería preguntar una cosa el Gobierno ha bajado para el año que viene la ayuda a los cereales a la carne al pollo a la leche al queso y la mantequilla es decir las ayudas del REA que también va a afectar el sector industrial porque el sector se abastece de determinados productos que están contemplados en el REA o eso pensaba ella ustedes como saludo en esta medida que de la que usted dijo por cierto que no voy a tener incidencia en los precios a ver el sector industrial la parte del

Voz 2 14:54 aquellos productos que se importan como materia prima para los procesos productivos no no sean tocado a lo lo las ayuda a a la baja no apela no se han tocado en tocado ligeramente al alza para aquella para aquella a la baja pero aumentando en cantidad para aquellos productos industriales que van dedicado a la alimentación del del sector animal yo creo que hoy por hoy hay determinados productos en las cadenas de distribución en los supermercados que él el efecto que tiene la ahí la ayuda que recibe ese producto para ponerlo en el en el supermercado es mínima de hecho el pongo un ejemplo la la leche ha ido bajando de ha ido bajando de precio porque competencia en el mercado ante los excedentes que están habiendo en el mercado peninsular y en el mercado portugués por la desaparición de las cuotas lácteas en Europa ha llevado una competencia brutal que ha supuesto una bajada importante de precio una bajada muy superior por ejemplo a tocar ha reducido lo que va a reducir el REA en el año dos mil dos mil diecinueve rodillo lo que vive no es que estamos en un mercado de competencia y a lo mejor a lo mejor au es muy probable que en la competencia que hay en una seguida artículo prácticamente en todos los que se han bajado en donde efectivamente el efecto para el consumidor va a ser cero ya que probablemente muchos de esos artículos a pesar de eso el año que viene pues igual hasta bajan de precio

Voz 3 16:16 pero el IPC ha subido en Canarias son a uno coma nueve

Voz 2 16:19 punto muy por debajo de lo que está subiendo en la península no a pesar de lo que es de lo que se dice

Voz 3 16:23 pero lo del Real no lo que nos tomaron el pelo porque el REAF un instrumento de ayuda que se nos vendió como una herramienta en fin para abaratar muchas de las importaciones que se llamaba Canarias enredarse el Rey ha seguido estando ahí practicamente ahora en fin casi nuevas casi no hay dinero para el Real

Voz 2 16:40 sí es verdad que es verdad que cuando probablemente en el año noventa y uno pues se negoció el el régimen físico afecte cimiento simiente final tiene sus orígenes en las restituciones a la exportación que daba la la Unión Europea para terceros países y en Canarias aunque no lo recibíamos y lo recibía al exportador y por tanto comprobamos más barato pero efectivamente aunque ha ido disminuyendo también es verdad que han ido disminuyendo la restitución pero al final el blog volumen las los mercados también ha hecho una mayor competencia yo creo que por hoy el en el en la sexta de la compran canaria tiene mucho más efecto sin lugar a dudas el transporte que el REA tiene mucho más efecto productos de menor de menor peso mayor volumen que otros productos lo que pasa es que la realidad es que usted hoy a saber que componen la cesta de la compra para saber por qué en Canarias los precios son más caros que la península no será dicen en un lado existe un oscurantismo brutal para saber nosotros hemos vivido desde hace muchos años que no habían que artículos componen la cesta de la compra ahora determinar cómo están variando los precios no se nos informa senos niega rotundamente tanto en el Instituto Nacional de Estadística como a nivel del Ministerio a España ese oscurantismo va en contra del de la transparencia que nosotros encima una última pregunta

Voz 0502 17:57 calvo treinta segundos están mirando con temor el Brexit los industriales en Canarias

Voz 2 18:03 más que con más que conmemora estamos mirando con con preocupación hay que estar atentos vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que denominan su sabiendo esta situación de inestabilidad que vive Gran Bretaña porque internamente tiene una inestabilidad política importante no sabemos a dónde va a terminar