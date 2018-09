SER GUANCHES (18/09/2019)

Voz 1 00:00 Diez minutos eh

Voz 2 00:02 es un placer y un auténtico lujazo saludar a nuestro siguiente invitado que cobra ir recobra la condición de colaborador de Radio Club Tenerife dicho así porque no se va a ilustrar Ibero que ustedes cuando agradecer muchísimo su presencia en las ondas de esta casa aquí en Hoy por Hoy Tenerife de la Cadena SER en Canarias Antonio yo Tejera ha sido catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna hasta el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis momento su jubilación y Premio Canarias mil once en la modalidad de Patrimonio Histórico profesor buenos días

Voz 3 00:35 hola buenos días efectivamente todas esas cosas son verdad no porque yo lo he vivido en teoría que no medias imparables hubo

Voz 4 00:44 no no lo sé si nosotros no no es patrimonio vital del conocimiento de la cultura nosotros no renunciamos a ello yo no sé lo que harán las distintas administraciones pero nosotros llama El Mundo guanches un mundo fascinante para mí no es pequeño por me por miedo que por el ambiente de de mi casa Jamal que apunta muy directa de segundo apellido Baute es verdad que sólo desciende de los

Voz 5 01:10 de lo que de llegar de la Isla Baja

Voz 6 01:13 nosotros yo es la UTE el y lo iba a Uche que de ahí viene lo voy a él y al de auto efectivamente claro que sí los aunque perdón que están ahí son aborígenes Gaspart cada uno a lo suyo pero efectivamente lo son pues dentro de los otros apellidos que aparecen Conde que aparecen con otro con Hernández etcétera También hay metidos también quisimos diez lo que parece claro que no que hay que buscarle toda la genealogía cosa que nunca me he ligado pero que hay gente que la hacen esa tierra y lo hace muy bien y con mucha profesionalidad con con sumo gusto no

Voz 4 01:47 echar un poco se llama ha estado ellos quinientos años

Voz 6 01:52 que tenemos de la última historia e está mezcla editan esclavista con esos otros mil quinientos años anteriores a la llegada de los castellanos

Voz 7 02:00 bueno pues si un día me de un ataque con la A mí pongo el Tamargo no el el el alta investir hola a la calle

Voz 4 02:12 con esas usted no deben me dio un ataque genético no puedo decir de la de promoción

Voz 6 02:17 el sana en tan marcado en Tuta Marco como dicen las crónicas cuando venían todavía los aborígenes cuando llega

Voz 4 02:23 una La Laguna puede y al de la Xunta

Voz 6 02:26 la Laguna en mil cuatrocientos noventa y seis como bien sabido hice allí llegaban los guanches en tan marcados en su Marcos no Tamargo se cambiaron de ropa que lo hasta ese momento hasta ese punto venían vestido a la a su uso tradicional lo que es una cosa bellísima de la manera en que en que lo describen las fuentes no se iremos esa esa Kant el cambio de vestimenta no era un símbolo externo sino quédate traía otros componentes mucho más importantes que avisen olvidamos eso también

Voz 8 02:52 bien e invito a los oyentes a formular preguntas a a través de Whatsapp a nuestro profesor Antonio Tejera el seis siete siete noventa y dos sesenta quince sobre el mundo guanche de partida hoy en esta primera toma de contacto radiofónica y respecto a esta página que vamos a abrir quiero preguntarle profesor por un proyecto que tiene que ver precisamente con el mundo guanche que tiene entre manos

Voz 6 03:14 bueno en este caso ya sea materializado y no sé si hace pues no es publicidad pero bueno simplemente es una manera de acercarle a a nuestros a nuestros conciudadanos pero en este caso en todas las islas desea mal es deberes contra Roma donde publicamos con público dice a García García que una ex alumna pero una corte Universidad y dieron trata de explicar cómo es o se produjo el poblamiento de las Islas Canarias en la antigüedad primero cuáles son los orígenes de de dos de los habitantes para las siete Islas Canarias no a la octava porque faltaba estaba cubierta o estaba poblada en ese momento el primero sorprendido a nosotros de la aceptación que ha tenido el el libro con todos los altibajos como todo rumana de veinte tendrá que tendrá supongo muchísimos fallos pero la gente la aceptado con muchísimas quisiera muy muchísima porque en el fondo estaban deseando tener que les explicaran de donde de verdad pero servirían las las fotos en Canarias han desvían o al menos lo más o menos podemos saber porque tampoco tenemos seguridad en todo

Voz 4 04:23 yo ignoro bueno pues me parece pero se en homenaje en los otros no me parece fenomenal en pasa por allí pone por el poblamiento de las Islas

Voz 1697 04:30 y bueno e origen bereber hizo entonces el prevalece pregunto desde el lo que uno escucha lo bueno le prevalece la teoría de digamos persona obligadas a venir a Canarias exiliada obligatoriamente iré depositadas en esta tierra

Voz 6 04:51 pues sólo tratamos de ese libro precisamente que editó ediciones le quedan meriende la gente joven quisieron nuestra ordinario que no estaba haciendo una labor de divulgación de la cultura canaria verdaderamente extraordinaria de ahí detalladamente detalladamente me parece a mí explica vamos paso por paso cuando se producen las primeras revueltas bereberes contra Roma que empiezan en el año seis de la era deberá ir a lo largo de esos primeros veinte años e incluso más pero vamos bueno luego el Coviran siglo son dos otro tres siglos de revueltas de los deberes contra Roma Il pero es eso de de deportación que a veces nos olvidamos de eso se produce dentro del propio continente africano probablemente los tu ex no son otra cosa que descendiente de esas poblaciones tras Terradas por los romanos dentro del continente poblaciones trasladadas a otra isla ya otros lugares por ejemplo la ir a la isla de Mallorca cosa que nosotros proponemos lo somos en el libro cosas muy muy muy poco conocida poblaciones transportadas a la península otras cerrada pues si yo creo que un argumento que nosotros manejamos que ya por cierto cuatrocientos años como yo siempre digo yo otros profesores gente está nosotros Mi maestro Álvaro Delgado que al quiere dedicar el libro a Agustín Payá le ya otras personas que se han dedicado este tipo de cosas pero lo que nosotros hemos ido poniendo un granito de arena ni me parece que ahí queda bastante bien explicado no resulta extraño aunque uno les resulte raro me voy a explicar con un ejemplo muy sencillo que los oyentes lo pueden entender cuando a mediados del siglo XV hacia el año mil cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta se descubren las islas de Cabo Verde que estaban completamente despobladas como estaba en las Islas de la madera y la de las Azores en esa en esa hace ya vendrá los portugueses llevaron población negra transportada de manera obligada claro está por su gusto población negra a la a para poblar las islas y por cierto distintas etnias que vivían y que aún viven en lo que hoy es Senegal eso eso es territorio que llevamos generalmente se negó cambia porque llegan ya está con ustedes han metido algún una lengua dentro y CEGAL fueron llevados Il dispersados en la distintas islas de distintas tribus que no nos entendían entre ella como probablemente también se dio en casos ganar yo quiero decir que a veces no parece una cosa extraordinaria cuando dicen que no son muchos normales no digamos

Voz 4 07:29 ya como nosotros aportamos

Voz 6 07:32 a miles de asientos de esclavos desgraciadamente de población negra del continente africano de manera obligada en los trasteros ramo porque es que no fue otra cosa de nuevo para comerciar con ellos qué duda cabe con otras digamos con otras necesidades pero son hechos históricos que uno puede contrastar a lo largo de los siglos en distintos momentos por tanto no es ninguna cosa extraña ir para terminar como quiera que sabemos que de la época del emperador Augusto vídeos siempre que mire usted el emperador Augusto el viernes el momento en que no se Cristo bien ir en la tarde de emperador Tiberio que gobierna entraña cuál es el catorce perdón y el año treinta y siete que justo cuando muere cuando muere su verdad en ese en ese tiempo en esos primeros treinta años del siglo I I las revueltas son terrible la matanza nos traslado allí en fin todo ese mundo está ahí y entonces porqué nosotros históricamente no podemos entender ese hecho como una cosa normal e ADSL siempre impopulares son gente tras cerrar medios que en su momento los sí pero esto es cada territorio tendrán forma diríamos en en Tenerife con los canarios grancanaria o endógena a orillas del Roma primero y luego canarios entre

Voz 4 08:53 ha sido profesor

Voz 6 08:55 que asumirlo así no profesor la atención

Voz 4 08:57 que optaron por el por el exilio obligado no por por por desterrar el cierre y no y no por la ejecución no en esa época no

Voz 6 09:05 bueno porque es la ejecución también existen lo que pasa es que a veces tú yo nosotros planteamos ya que tendría que saque el libro bueno pues vamos aprovechamos la oportunidad ya hice hace publicidad bueno pues creadas este publicidad no es publicidad económica como ha cobrado nuevo clorado un duro desequilibro sino que eso pero sí porque me parece que le hemos dado a la sociedad algo que estaba pidiendo y que le puede al no ahora a lo mejor ayudar a resolver el problema yo creo que hay dos cosas importantes importante es cuando uno trae gente a un lugar despoblado siguiendo la la tradición romano que luego después se continúa en época posterior sí1 trae gentes que son que me pertenecen porque son diríamos súbditos suyos ese territorio ha sido sea sellado este territorio se le ha tomado posesión de alguna manera no la es una tradición que luego después lo no no seguro peor lo hacen cuando llegan a América de ganar médica bien territorio y nuestra apostó entonces lo consideran como suyos y así sucesivamente se pasa con todas las ocupaciones

Voz 4 10:16 lo cual cuanto o qué

Voz 6 10:19 en en el en tras cerrar esas de exiliarse tiene después una doble función después de verdad que los romanos yo creo que no las las Islas no les interesaba tanto como ellos pudieran tener pero eran ya eran suyas no no lo que sí esas volvía podría ser la explicación porque también porque también aunque no resulten un poco extraño claro que sólo se los cortaron las lenguas y lo mataron y no sé cuántas cosas pero también no digo que estuvieran Humgría pero sí podrían para cerrarlo también lo hacían por lo que pudiera pasar en el futuro en islas ocupadas por gente en un momento determinado para una necesidad en el caso de que uno fuera factible como sucede también con la ocupación en época en época de europea cuando se van descubriendo en las islas del Caribe y sucesivamente pues eso también es una mecha teniendo en consideración no es lo que nosotros no suponemos la verdad es que pueda haber bares no se puede quedar insatisfecho con las con las respuestas a las preguntas que se hace y uno Le dar respuesta y a lo mejor debe haber otras más pero nosotros desde ahí ya no podemos pasar no tenemos yo ya no tengo pues lo explicas John

Voz 4 11:31 perfecto e profesor encargo personal no porque un buen oyente de esta casa amigo leal incondicional de de Radio Club dice que sabe de los nombre de Mis hijos a tener habían

Voz 6 11:47 la verdad es que si entramos entramos en las prefiero del del de la nomenclatura de los de los de los los nombres de las personas como cuando entramos en nombre lugar es decir los topónimos etcétera etcétera Llevamos en un mundo verdaderamente complicado porque yo debo decirle al oyente luego a la persona que lo haya hecho la la pregunta que lamentablemente yo soy muy pocos bueno poseedor de los temas de las de las lo digo en plural de las distintas lenguas que se hablaba en las Islas que por otra parte ninguna sorpresa porque en la actualidad sólo en Marruecos hay tres variantes del hectáreas del mundo lo que llamamos Dennis ver o Obama si la gente quiere utilizar esa otra denominación por tanto que tiene una vinculación con el mundo indígena sí pero cuál es la primera pregunta y si el nombre ejes Santo tal como nos ha llegado hasta nosotros porque en la las pariente las la la está cogido al oído la acogido al oído y entonces bueno pues igual que hay un que viven en Venezuela que no se escribe con seta Iván Carlos conoces muy bien los Velázquez porque son muy del norte muy de la sonar Garachico también no ya en territorio de la UTE ya parecen con ese los porque el primero que llega lo escribe con ese porque no sabe nada Vinci si se escribe con algo similar para que me lo entiendo algunas de nuevo después de que es lo que significa que han dicho sobre esas cosas Juan Carlos y las personas que me están escuchando muchísimas no digo majaderías atuntería hacer cosas que son muy discutibles es un tema muy delicado yo prefiero decir ya está echando balones ya no voy al Tenerife en la en la él eso es

Voz 4 13:32 profesor pregunto atrayente fin que ruin que sea extinguido la masa guanche como tal debido a la mezcolanza o quedan elementos raciales toda idea

Voz 6 13:41 yo he estado ahí todo son una suma una como diría una palabra portuguesa que la tenemos en nuestro habla que