Los Rodríguez (18/09/2018)

Voz 0246 00:00 ahí vamos Rodríguez buenos días qué tal Brendan tremenda sección es Rodríguez Rodri si los buenos vía nunca está mal decirlo pregunta si te hicieron alguna novatada en la Universidad sí sí a mí también bastante se puede contar que lo hicieron vamos a dejarlo para otro oye a mí me intentaron tirar globos de agua no hicieron una pequeña hacer nada las mías eran más menca decirme me pequeña era una encerrona con varios compañero Nos lanzaron globos de agua oye pero corrió como una gacela IV y lo dejo ahí en un colegio mayor el primer año con nosotros lo digo todo bueno son muchos las novatadas que se suelen dar sobretodo en las universidades que estos días vuelven los los alumnos de las facultades a las clases sobre todo se inician los primero valga la redundancia algunas facultades incluso han prohibido hasta novatada y aunque pueda parecer una tontería algunos expertos Miguel Ángel aseguran que las consecuencias pagarán un alumno primerizo de estas novatada puede tener las pruebas de de que le hacen a los novato unas consecuencias graves la asociación No más novatadas pretende aunar esfuerzos y medios para erradicar novatadas ir ritos de iniciación que en la mayoría de los casos pueden conceptualizar Se como actos de maltrato vamos a saludar a su presidenta Loreto González de peso qué tal muy buenos días hola muy buenas de grasa es por atender los micrófonos de Radio Club Tenerife de esta sección Los Rodríguez en serio lo que ustedes dicen que está estos ritos

Voz 2 01:36 que pueden ser considera incluso actos de

Voz 0246 01:39 el trato

Voz 3 01:41 pues verás con yo creo que la palabra novatada lleva mucha confusión porque aquí las palabras no atada se usa prácticamente como sinónimo de broma de hecho estos días que hemos estado dando algunos talleres en colegios mayores y residencias universitarias aquí en Galicia comenzábamos el taller preguntándoles a los chicos y las chicas que era para ellos una novatada entonces algunos contestaban tajantemente es un acoso es un es algo de mal gusto algo por lo que no deberíamos pasar pero la mayoría bueno unas bromas una broma mientras no se pasen es algo para integrarse no entonces a parte de lo que digamos nosotros sí que bueno nuestro equipo hay varios psicólogos yo concretamente soy psicóloga también en los los pocos estudios que hay en España sobre novatadas sí que insisten en esto no una una nueva independientemente de su gravedad o de su levedad del acto en sí que se cometa no porque evidentemente pues pues no es lo mismo efectivamente que te arrojen unos globos o que te emborracha en el maletero

Voz 0246 02:47 la noche que hacen algunas barbaridades

Voz 3 02:49 claro efectivamente pero independientemente tiene una estructura de dominio sumisión y un reciente estudio de del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Burgos pues destaca que esto que son percibidas como positivas por los jóvenes porque bueno tengo una parte de pues nos vamos a divertido vamos a conocer gente pero que en realidad se ajustan a esquemas de otro tipo de mantra últimos actor sexistas y machistas también en novatada

Voz 0246 03:19 hay una cosa más y una cosa más que tenemos poco tiempo Loreto brevemente cuál es la situación que se tiene que dar para llegar a que la facultad de prohiban esta novatada

Voz 3 03:31 bueno yo creo que que bueno los que los los que están en contacto con el tema que realmente son los equipos directivos de estas facultades se dan cuenta de que las facultades como han declarado no tienen nada de lo que en las novatadas no tienen nada de graciosa así que el mero hecho que que unas personas decidan lo que tienen que hacer otras porque claro dónde ponemos el límite puestas en poder algo a un grupo para que acoja entre comillas a otro recién llegado que llega con indefensión aprendida y con una percepción positiva entonces donde se pone el límite que hasta donde podemos llegar qué es lo bueno que es lo malo subir unas escaleras haciendo a mí aún me hago mientras otros se reían eso no eso sí es decir nosotros creemos que son prácticas de otro tiempo que nadie con un año más tiene que recibir a nadie a nadie mandando Le algo dominando con una imposición ya sea por un lazo rosa o ya sea de como hacían en con un chico hace muchos años que precisamente denunció un chico de Canarias no lo abandonó esto ya hace años no tenía que hacer ve como si fueran las pelotas de de tirar los bolos arrojarse por un pasillo era deslizarse de arribar los los frascos de hecho todo el mundo está de acuerdo que es horrible pero es son piensa con un pequeño acto de sumisión no yo creo que tenemos una labor educativa importante