Voz 1539 00:10 yo le dije que la familia va creciendo pero no porque ello EC en en edad de París porque ya eso eso me pasó sino porque ya yo me vienen cría Hadid todo y además con toda la sabiduría debajo del brazo una novedad que les presentamos en esta temporada haya saben que poquito a poco se va incorporando pues no solamente nuevos colaboradores no un espacio nuevo fisio nuevo beneficio un poquito de todo y en esta jornada si ustedes quieren el seis siete siete noventa y dos sesenta que inserta su disposición para preguntarle en este caso a Javier ya Reggie Reggie Javier muy buenos días bienvenido

Voz 3 00:42 hola buenos días ustedes son los chicos de

Voz 1539 00:44 la Mika qué bien suena eso que Mika exactamente

Voz 3 00:48 bueno a una página web independiente especializado en videojuegos comunicación hablar de videojuegos que es lo que me gusta realmente otra cosa hablamos básicamente

Voz 1539 00:57 juego juegos irreal juego no porque al final hay mucha gente que le gusta participar jugar comprar vender compartir enseñar disfrutar que todo esto no es un sufrimiento no me refiero a los juegos en internet

Voz 3 01:14 hombre los videojuegos a día de hoy es una industria muy importante tener en cuenta los videojuegos a día de hoy no solamente son unos como hace veinte veinticinco años que era una cosa muy minoritaria habría que hoy estamos hablando de que perfectamente puede mover más que el cine la música y la literatura juntos Rey

Voz 1539 01:30 en Cuéntame una cosa hoy estamos saliendo a través de Facebook pero este espacio se va a poder también escuchar posteriormente en lo que se llaman pocas explíquenos exactamente de qué estamos hablando

Voz 4 01:41 básicamente podcast viene siendo una evolución más moderno en el sentido de escuchamos la radio donde queramos cuando queramos ya la carta básicamente es decir es como en la vieja usanza de lo del botón del Recre para agravar la programa que estoy escuchando de la radio lo escucho luego en el coche más tarde por la noche cuando a trabajar algo

Voz 1539 01:57 no teníamos la cinta Radio Exterior de Corder Ile dábamos con el bolígrafo y ahora voy a coger y volver a poner la canción que habíamos grabado cuarenta Principales en aquella época los cuarenta la del día de hoy chicos cuando se habla de algo a la carta es porque el que es consumidor de de videojuegos consume cuando puede o cuando quiere cómo les sienta ustedes esto de que los llamen viciosos que lo llamen vago obesos y todas esas

Voz 3 02:24 pues bueno lo de obesos salta a la vista de que no no lo no lo está

Voz 1539 02:28 dos cuerpazo que va a no

Voz 3 02:30 tanto él lo de ocioso pues bueno no te digo yo que no que echa un videojuego se echa un rato y esto es una tarde pero lo

Voz 1539 02:38 bien hecho cigarro no eso no es malo para los pulmones

Voz 3 02:42 quién hecho una tarde en una terraza viendo sabes bien viene a ser más o menos lo mismo lo que el videojuego está ahí sentado en tu caso que jugando

Voz 4 02:49 a fin de cuentas como cualquier otro hobby jugar a videojuegos es leer un libro o una película disfrutado nacen en Familia veinte mil goza

Voz 1539 02:56 Ice Center ustedes ahora mismo un poquito coartada en el tema de elegir libremente qué afición que hobby que gusto personal pueden elegir

Voz 4 03:05 hombre lo que sí notamos dos cuenta con el paso del tiempo que tenemos menos tiempo para disfrutar otras arte lo videojuegos consumen mucho tiempo oí cuando decidimos ir al cine o ver una película pues siempre ponemos por pérdida los videojuegos después el resto de The Hobbit

Voz 1539 03:19 viva el videojuego decía el señor Pablo Casado cabía te sirvió al Rey cada vez que apetecía era no pues yo voy a imponer aquí en este espacio viva el videojuego atención porque si ustedes son amantes del videojuego o no lo son y pueden preguntarnos lo que quieran que ya si eso los chicos responde poco como les responda yo sale aquello de nuevo juego no actúa

Voz 3 03:41 que lo que fuera que estamos aquí para para resolver cualquier duda que puedan tener

Voz 1539 03:45 el la duda y a las cosas que además se le plantean incluso a los padres son ustedes capaces de transmitir esa idea porque no estamos hablando con dos pitos porque me gustaría que me dijeran la edad además una ningún tipo de sino yo tengo cincuenta Reggie cuántos tiene

Voz 4 04:02 veintisiete veintisiete y Javier cuántos tienes tú

Voz 3 04:04 XXXVIII XXXVIII pues ya saben que de hecho

Voz 1539 04:07 a gritos no tienen nada que esto ya son hombres de pelo en pecho jugaron videojuego pero en torno a los videojuegos hay muchísimas noticias que se que se genera pero te vamos a hacerlo como así de una sección fantástica se tratara Pedro Deborah ponme eso que Tussam las noticias con Mika

Voz 6 04:34 ya no traen dice la noticia que empiezan y acaban la semana que viene los echa a la calle ella no

Voz 3 04:39 ya ya lo sé que lo vamos no estoy seguro que no además ahora para te te tramos noticias para tía las pasiones que nos escuchan para que sepan también de que en Canarias está haciendo cosas muy importantes y muy positivos para el mundo desarrollado videojuego que repetimos es un industrias más a tener en cuenta una industria que mueve muchísimo puestos de trabajo muchísimas clases dos entes muchísima gente muchísima ahora muchísimo esfuerzo tanto es así que estoy son tales que es una especie de que además de que está siendo prestigio en Iberia solamente prestigio en España

Voz 1539 05:08 el exceso para que no lo sepa por ejemplo mi madre es una de las grandes empresas o quizás la más importante de la empresa multinacional que se dedica a play jugar Station jugar con los chiquillo lo que haga falta y con los grandísimos también no

Voz 3 05:21 exacto la gran consola de Sony una todo el mundo que son lleva con nosotros muchos no

Voz 4 05:25 eso sí a Sony

Voz 3 05:26 sí sí sí claro Sony son eléctricos

Voz 4 05:29 la madre la el padrino de prestigio

Voz 1539 05:31 vale pero mejor Sony que por ejemplo aquí tenemos dos Tele Sony

Voz 4 05:36 me Sony tendría que tener

Voz 1539 05:39 de la Play Station porque quería eso eso

Voz 3 05:42 la consola dijeron pero eso no era una gran

Voz 1539 05:44 seductora de cine son también

Voz 3 05:46 y tiene sólo tiene muchas cosas tienes de televisor hasta prestigio hasta la no

Voz 4 05:50 de poco de complejos pues yo voy a decir una cosa

Voz 1539 05:53 a nuestra compañera Sony que está aquí que siempre atiende muy amablemente a todos los a todos los que llegan a la puerta no pertenece a ninguna multinacional ella es la multinacional seguramente será la inventora bien entonces Play Station ya está ubicado Sonia está ubicado y ellos son los Number One no

Voz 3 06:08 si algo por así decirlo por lo menos aquí en nuestro país lo que está haciendo es los precisión Talens que son como dice su nombre como si fuera un Got Talent Tienes talento busca entre todos lo desarrolladores que hay en España

Voz 1539 06:20 que es un desarrollador desarrolladores

Voz 3 06:23 son las que hacen videojuego entre todas esas personas que hacen videojuego las a un concurso anual en la que Trump todo el mundo lo puede mandar su videojuego que se han hecho ellos mismos en casa sólo mandan iba a ser una selección común un tales como tú tienes talento presentes

Voz 1539 06:37 como esto de la cocina por ejemplo dice pues yo la tarta que me inventados de fresa pues el videojuego que yo me he inventado resulta que se trata por ejemplo de hacer tartas o de pintar manda

Voz 3 06:48 a tu lado acontecimientos está totalmente se lo manda

Voz 6 06:52 a lo mejor y me lo devuelven de una patada

Voz 3 06:55 si ellos te dicen bueno pues vamos a hacer una valoración entre los más de quinientos juegos que son mandado en esta edición en la listas veinte finalistas hay un equipo perdón un desarrollador canario que es una solamente una persona que reiteró el estudio que ha sido el resultado finalista bastara de disputando una final con otros veinte juegos de la maravillosa beca que llevada al prestigio en talent que es que es un dinero e con dinero intendente

Voz 1539 07:19 por tanto este estudio al que hace referencia o esta persona que ha hecho esa ese desarrollo que ha inventado ese videojuego que sea que que que estamos hablando de que es de Tenerife de Canarias está vive en Silicon Valley vive en Londres

Voz 3 07:33 las Palmas

Voz 1539 07:34 osea que vive aquí desde Las Palmas a absorber

Voz 3 07:37 los su videojuegos se lo mandó prestación tal a ver si colaba ha colado está dentro los veinte finalistas gana le van a dar una beca de doscientos mil euros y un espacio para poder trabajar y desarrollar

Voz 1539 07:47 pero su momento estamos hablando de una beca de doscientos mil euros a un desarrollador de videojuegos

Voz 3 07:52 es una tónica que vamos a repetir mucho en este espacio para que la gente se quede claro de que los videojuegos es posiblemente la industria del entretenimiento digital más importante que hay actualmente en el mundo

Voz 1539 08:01 de hecho me han contado que los Reyes Magos Papa Noel y el niño Jesús son accionistas de Play Station porque ya los niños muchas de las cosas que piden a través de sus cartas son videojuego

Voz 3 08:11 Papa Noel es de ex Vox pero eso es otro día

Voz 1539 08:13 ex y eso lo dejamos para otro yo tengo que ir aprendiendo todo esto yo te espero que vayan aprendiendo también se confirma el dato los tres Reyes Magos invirtieron perra en Play Station Papa Noel está en ex Vox el niño Jesús no sabemos si está optando por alguna fábrica de videojuegos

Voz 3 08:28 si alguien es de PC pero lo dejamos para otros se va al ordenador se lo está

Voz 1539 08:31 metido en algo de Ericsson

Voz 3 08:35 que hace mucho tiempo

Voz 1539 08:36 hace mucho tiempo la dejado ya atrás bien más novedades que me cuenta más noticias tenemos hoy en día lo del día

Voz 4 08:45 que sea de la caja X siempre me ha parecido interesante no una noticia que realmente nos ha encantado que salieron netamente hace poco y es que el Instituto del Oriana ha inaugurado un curso de diseño desarrollo videojuegos impartido por tres profesionales de industria con más de diez de diez años de su espalda compuesto podrá bien Suárez que encaró de parte de diseño artístico la parte de todo lo que viene haciendo alarde del videojuego tenemos Salvio Ojeda que es un guionista diseñador narrativo bastante ente y por supuesto donde el del estudio primer USA entiendo la parte de programación ni informática que una vez más estamos ante un curso en el que no sólo enseñamos a jugar sino a crearlos dijo hoy conocer todas las herramientas para que la gente pueda jugar fuego

Voz 1539 09:25 pero puestos de trabajo atención porque están teniendo hoy la suerte del novato dice por aquí un oyente en el seis siete siete noventa y dos sesenta quince una pregunta para Ghani me escribe aquí Game Mika que ya los el revés yo reinventado no es Game chica dice buenos días tengo un niño de siete años cuyo juego favorito son los videojuegos creame que le entiendo perfectamente porque no es lo mismo meten ser un mundo virtual que hubo la chapa pero claro siempre tengo el run run de Cicero perjudicial para mi hijo solo juega los fines de semana pero la pop tarde practicando con el padre incluido la verdad que me doy cuenta que tiene una habilidad especial y que jugará de una manera continua de resolver problemas que por ejemplo el jugar con un cochecito no lo da busco un lavado de conciencia profesional porque como veis yo me tengo mi autolavado y se echa reír que les decimos a este padre chico

Voz 3 10:15 todo eso en un en un guasa maravilloso bien sí

Voz 1539 10:18 no es tu tu padre o a saber está apagado

Voz 3 10:22 amor somos lo duro que estamos jugando ahí ojalá me padre me escuchara les puedo hacer años no

Voz 1539 10:26 no no puede ser el niño y la verdad es que si Pedro ponme la otra separación porque resulta que ellos traen el juego del día

Voz 5 10:34 Koeman

Voz 1539 10:37 menos mal que Pedro Deborah siempre creo que Javi quería decir algo

Voz 3 10:40 pero le respondemos no claro responda le un apunte para todos estos padres que todavía está pidiendo de nuevo al mundo los videojuegos una recomendación súper rápida en la parte de atrás de los videojuegos cuando compramos la cajita de la parte de atrás tenemos las indicaciones de la SR B que la agencia reguladora de contenido los videojuegos yp si hacemos caso a las y con hitos con los dibujitos que pone siempre avala uno dieciocho continuaba contenido violento explícito

Voz 1539 11:04 pero no son como los rombos de las películas de la época

Voz 4 11:07 algo parecido de los ritmos pero un poco más actualizado

Voz 3 11:10 entonces si le hacemos caso cuando vamos a comprar si ese jugador chiquillo es decir mira este juego tiene contenido explícito es para mayores de trece mayores dieciséis dentro se ahí sí hay que mirarlo o por lo menos y lo vamos a comprar jugarlo con otro niño

Voz 1539 11:22 además de silenciosa a hombre todavía no tiene da para eso donde va bueno que tenemos juego no juego de la semana del mago del año

Voz 4 11:31 el juego del año son otra cosa que entre veremos más adelante mucho porque eso todavía queda un ránking no el ránking del juego no sólo lo vamos nosotros podemos hacer

Voz 3 11:41 sí sí lo hemos esto son cosas son momentos muy complicados porque les un jugador años muy difícil el juego que tenemos para ti esta semana en la más Sin Spiderman de precisión cuatro tocado hoy de que sea también de Play Station el juego desarrollado pero insomnio Un juego que si no se postula para todo el año está casi casi ahí porque es una maravilla jugar el clase

Voz 1539 12:01 de momento Spiderman no era el de la película el que se ponía el pijama pegadito grafito por cierto que ha ido mejorando con el paso de los años porque Spiderman no estaba tan cachas

Voz 4 12:10 no es más joven que era como yo así como brillito llegase

Voz 1539 12:15 hay que está en Facebook que la gente te está viendo a vino esté pasando que aquí no se engaña al oyente todo el mundo sabe que yo soy como Claudia Schiffer Elle pero en pequeño Kiefer por eso digo enchufe es un juego en el que aquí se juega al lanzarse por las ventanas

Voz 3 12:28 es una recreación específica casi casi clara de cómo ser Spiderman en un videojuego el hecho de poder balance portó reportó la metrópolis de Nueva York es una maravilla lo han recreado perfecto tiene un montón de detalles tanto del cómic como de las películas pero sobre todo el cómic es una verdadera maravilla de cómo coges Spiderman que te mueras ciudad Alan sonoras telarañas a yo no la gente tiene misiones superé picassos algo más pequeñito más sencillo como rescatar un niño hasta incluso cosas

Voz 1539 12:55 y cómo se pierde Reggi

Voz 4 12:57 cómo se pierde la telaraña o viviendo en Canarias ya que no tenemos rascacielos

Voz 1539 13:01 bien vamos que te lo digo porque seguramente voy a empezar a jugar al videojuego voy a perder fijo lo mismo tengo también la suerte el novato sea pega telaraña eso todo a punto

Voz 3 13:10 no no pierdes tú vas caminando por ahí te cuento una es la historias de cómo Spiderman hace mayor básicamente

Voz 4 13:16 yo lo bueno del juego que tiene la el el título de San Vox lo que viene siendo una caja de arena donde puedo jugar lo que tú quieras acaso te puede hacer arte y