Entrevista a Soledad Monzón (19/09/2018)

Voz 1 00:00 ocho siete de la mañana entrevistada de la mañana que como hemos anunciado vamos a realizarle a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias Soledad Monzón buenos días buenos días y entre la mañana que pueden seguir a través del Facebook de Radio Club Tenerife a través del Facebook Life ya lo saben Radio Club Tenerife Cadena Ser en nuestro facebook pueden vernos a escucharnos también señora Montón le voy a preguntar por una polémica que ha surgido en los últimos días y que a lo mejor no sé si tiene tiene que ver mucho con la conseguir educación pero afecta tangencialmente ya sabe que los sindicatos que trabaja no o los representantes sindicales de los trabajadores de la ITV denunciaban presuntas irregularidades a la hora por ejemplo de hacer la vista gorda con el transporte escolar usted es consciente de esta noticia usted ha valorado esta situación

Voz 2 00:45 sí por supuesto ya ha ayer a nuestro director general de Ordenación también hacía declaraciones al respecto son unas declaraciones bastante con bastante gravedad no sea porque a poner en cuestión algo tan sensible como ya el transporte lo es pero sí estemos hablando de de niños de de alumnado pues mucho peor por supuesto que lo primero quisimos fue llamar a la Consejería de Industria a ver si había alguna algún tipo de reclamación algún tipo de denuncia que no existe ninguna denuncia una carta general eh planteada por el sindicato pero que no hace referencia para nada transporte escolar por lo tanto no parece muy grave que se haga una declaración de ese tipo medios de comunicación se constatación de algo si tienen algo lo lógico es que se denuncie donde donde se deba

Voz 1 01:44 al margen de la Consejería de Industria ustedes van a a tomar alguna resolución un poco para revisar o para para para mirar cómo están esas concesiones del transporte escolar cómo están las compañía

Voz 2 01:57 vamos a ver a cualquier cosa de esta siempre te pone en alerta no lo que lo que sí es verdad es que esos controles existen en las empresas que se contratan estamos hablando de mil cuatrocientas rutas de transporte escolar con empresas que tienen su documentación que presentan la documentación que están además y hay un programa informático que nos avisa la propia Consejería cuando hay que renovar eso eso hizo comento precisamente para para que no se despiste nadie los las guaguas tienen que ser una guagua concreta si hay algún cambio de guagua tienen que avisar lo tiene que notificarlo los centros están vigilante pero hombre y también tenemos confianza en en las empresas de transporte y la prueba está en que no hay incidencias pero sí es verdad que siempre en cualquier cosa como estará hará que estemos más vigilantes pero pero sin duda vamos y lo grave es que ese que se hagan estas declaraciones y no se no se puedan constatar en concreto se refiere a alguien en concreto a una empresa en concreto

Voz 1 03:08 otro asunto polémico en la Liga de videojuegos la Liga de Sport estos días conocíamos que el Gobierno de Canarias iba a dar marcha atrás o iba a hacer pausa para negociar con la oposición la inclusión de esta Liga de videojuegos en en los colegios en los centros escolares como actividad extraescolar se ha equivocado o se equivocó el Gobierno online al no negociar con con la oposición la inclusión de esta Liga de Sport

Voz 2 03:33 mire el el único error que podemos asumir es que tratamos este proyecto como cualquier otro proyecto de la Consejería con la misma información que se da a los centros con la misma información que se da al público aquí lo que está claro es que un proyecto como éste a la vista está debía de haber sido más o informado con más tiempo en realidad lo que ocurre es que cuando es cuando nos planteamos hacer este proyecto mandamos la comunicación con los centros como se hace siempre porque si los centros no quieren participar pues no tiene sentido que hagamos un proyecto ni éste ni ninguno y en ese momento en el que se comunica a los centros es cuando saltan todas las alarmas y sin sin siquiera explicarlo por nosotros es decir el planteamiento era si los centros participa montamos ya el proyecto tenemos la idea la de lo que queríamos hacer y en esa línea también fueron las reuniones con la familia porque entendíamos que era familias eran clave para para poner en marcha este proyecto y desde luego no contamos con que teníamos que contárselo a la al mundo mundial pero está visto que que bueno la cuestión

Voz 1 04:54 te lo normal es también comunicarlo

Voz 2 04:57 no porque ningún proyecto educativo que sea sede de lectura de escritura de matemáticas el Proyecto Newton ninguno de esos proyectos se explican a la sociedad se of

Voz 3 05:07 no dudamos también a Francisco Pomares Jorge Bethencourt buenos

Voz 1484 05:10 sí yo creo que no hemos estado finos considera lo de los videojuegos yo creo que es algo normal cien veces la Liga vamos Blair Candy igual hubieran tenido el apoyo parlamentario del Partido Popular ha habido oposición política no en los centros además no está claro

Voz 4 05:28 la oposición ha sido política ahí ha repercutido al final la información en en gente pero los centros que han querido participar y que ahora en estos momento pues están decepcionados porque porque habían puesto bastante empeño en en sacarlo adelante no tenía ningún problema a la familia es cuando hablamos con ellos y estaban divididas pero nos dieron la oportunidad a nosotros y al proyecto fundamentalmente no por lo tanto la oposición ha se ha centrado desde luego en el Parlamento otro juego pues no sé si hermosos son los juegos que a los que juegan su señoría allí lo entendería más pero a estos juegos también juega mucho eh

Voz 0232 06:12 en cualquier caso yo creo que el verdadero problema ha sido presentar este asunto como una liga de carácter competitivo no presentarlo como un proyecto educativo es decir la percepción que ha tenido la inmensa mayoría de la gente quizá como consecuencia del debate político es que lo que se pretendía implementar en una serie de colegio era una especie de de Liga de de enfrentamiento entre distintos grupos de alumno en determinado tipo de videojuegos y que eso de alguna manera era difícil encajarlo dentro de un proyecto básicamente educativo porque al final si se trataba de de formar a los chicos en cómo manejarlo los videojuegos en cómo relacionarse con ellos y lo que sí va a conseguir es que después de pasar unas cuantas horas en en el colegio jugando se prepararán masivamente en casa no para poder participan en las ligas yo creo que que de alguna manera el concepto de Liga es lo que ha generado esa esa percepción de que esto no era educativo sino más bien una competición no

Voz 2 07:12 claro pero por lo que decíamos antes porque antes de explicar el proyecto jazz y ya se sacó la parte simplemente de la Liga también es verdad que que venía de un debate anterior de los y sport en la Ley del Deporte hay consideramos que ahí hubo también parte de de de de esa oposición que hubo desde el primer momento porque el proyecto educativo

Voz 4 07:39 pues no es la liga escolar la Liga escolares él

Voz 2 07:41 el curso que utilizamos para ese proyecto porque como actividad extraescolar si queremos que el alumnado de doce a dieciocho años participe pues es mucho más fácil que participen poniéndoles algo que ya hacen que ya realiza en que llame la atención como es pues los videojuegos a los que ellos juegan ya porque en la selección del alumnado tiene que ser alumnos que ya juegan a esos videojuego ahí con esa participación el otro día teníamos un ejemplo de se lo comentaba un alumno en la la la

Voz 3 08:17 torneo que se hace en Fuerteventura se lo consulten lo decía un amigo que iba

Voz 2 08:21 que algún amigo a un alumno

Voz 4 08:25 que íbamos a poner en marcha una Liga de videojuegos por la tarde muy estaba encantado que se apuntaba entonces es lo decimos sí pero tienes que hacer unos talleres te vamos a

Voz 3 08:37 existen todo esto es genial no me gané me encanta pero señora Montón la sensación

Voz 1 08:41 es que ustedes han defendido este proyecto hasta la extenuación y que al final cuando se han visto acorralados en el Gobierno en el Parlamento regional han reculado un poco lo voy a preguntar directamente porque la oposición algunos miembros de la oposición también lo han dicho hay algún interés económico detrás de la inclusión de esta Liga de spots como actividad extraescolar

Voz 2 09:01 pero en realidad a usted cree que hay un interés económico en una liga de tres meses

Voz 0232 09:06 trayecto eco

Voz 2 09:08 proyecto de una actividad extraescolar donde la Liga Lacen la organizan los clubs que que se compre más videojuegos el interés son videojuegos además gratuitos que se compren Play Station si todo el mundo

Voz 4 09:22 la tiene saber un interés económico en una aquí

Voz 2 09:24 vida como esta es buscarle alguna razón que desde luego no no

Voz 0232 09:30 la Tien en cualquier caso vamos vamos a ver cómo queda este asunto quiero decir ustedes lo que han hecho sido paralizarlo para darle la oportunidad de explicarlo y socialmente me imagino para intentar convencer a la oposición y consensuar un un proyecto cosa que va a resultar un poco difícil pero uno tiene la percepción de que ese decisión de paralizar el proyecto en realidad una suspensión sine díe es decir que no hay una y yo creo que que pasa a partir de ahora

Voz 2 09:56 vamos a ver en lo que va a pasar en el Parlamento no dependerán de esta Consejería Si se a sí se va a crear un una comisión donde va van a llamar a todo tipo de expertos a favor en contra y demás pero donde realmente se produce el debate en la comunidad educativa es decir Si somos capaces de que ahora que no hay y la la presión política de que la gente escuche de que la gente en los centros educativos no sólo los que es los que se inscribieron para participar sino a otros centros a los que le ha llegado ahora están recibiendo la información correcta incluso centros deprisa

Voz 4 10:42 área ayer a una directora general

Voz 2 10:45 le hacía la propuesta un centro de Primaria que qué pena que no se podía exponer el proyecto en primaria entonces ese ruido que que esperemos que que baje va a facilitar que la información llegue a la comunidad educativa le llega la información y acepta el proyecto yo no creo que el Parlamento tenga ningún problema porque precisamente su señoría han basado la oposición en determinada o eh

Voz 0232 11:16 grupos de la comunidad educativa

Voz 2 11:19 a tantos sociedad hablar de extracomunitario

Voz 0232 11:21 que usted se refiere cuando se iniciaría esto

Voz 2 11:24 hombre pues me ponerle una fecha es complicado todo está en en cuando consigamos que ese que ese momento oye el Parlamento voy a veremos si realmente se crea esa como únicas esa comisión esperemos que no sea una comisión como la del Congreso de los Diputados pacto educativo cambiamos de asunto señora

Voz 1 11:44 la Monzón esta mañana no hemos despertado con un informe de la Fundación BBVA y de Ibiza diferencias educativas regionales entre el año dos mil y dos mil dieciséis y la verdad que Canarias no queda en muy buen lugar respeto esto a Educación les digo alguno de los datos de este análisis por ejemplo el gasto en educación por habitante menor de veinticinco años en el Archipiélago un catorce por ciento inferior a la media nacional otro dato es la región con la mejor tasa neta de matriculación en con la menor perdón tasa neta de matriculaciones de educación infantil de cero dos años región con el menor porcentaje de alumnos de entornos desfavorables que alcanzan un rendimiento satisfactorio en Ciencias entre las regiones con peor puntuación en Pisa y menor porcentaje de alumnos con alto rendimiento en ciencia son datos bastante malos señora Montón

Voz 2 12:33 bueno no son datos nuevos son los mismos datos que que analizamos en estos informes también hay una parte el informe que hace referencia a la situación de partida de Canarias y y la diferencia con otras comunidades autónomas en ese mismo informe no es cómo entendemos que que se hace en cualquiera que que pone y sobre la mesa esos datos indudablemente y desde el dos mil doce que se produjeron los recortes en casa Arias supuso un un bajón de seiscientos millones de euros en políticas educativas y dos seiscientos millones de euros que no se han recuperado todavía por

Voz 3 13:18 más incrementos que hayamos hecho empezar los presupuestos con más inversión de los últimos años no se ha recuperado

Voz 2 13:24 cientos millones de euros la recuperación de todo el presupuesto de canaria no va educación va a políticas sociales va Sanidad va a Bienestar Social iba educación nosotros tenemos una ley que cumplir en el dos mil veintidós con el cinco por ciento del PIB TVE por lo tanto en esa senda en la que en la que estamos muy y que y que esperamos conseguir está claro que este año este próximo presupuesto tiene mucha importancia el que podamos gastar esos seiscientos

Voz 3 13:58 los niños no supera como esta argumentar la crisis afectó a todas las comunidades autónomas de deportes

Voz 2 14:04 esta no es la misma y eso está en el propio preámbulo de la Ley canaria de Educación está

Voz 3 14:10 claro la situación de partida de Canarias que es diferente al referirse vamos viviendo del

Voz 1484 14:15 sí yo yo entiendo lo que dice es verdad que era una tierra analfabeta y en fin pero yo voy viviendo el pasado mucho tiempo ahí en términos educativos cada vez que sale alguna está queda en mal lugar no yo yo entiendo lo que usted dice que esto es un trabajo que lleva tiempo que los recortes además no afectaron pero bueno uno esperaría que de alguna vez empecemos a equipararla con la medida de las comunidades españolas aunque no estemos acercando a la media de del pozo en el que venimos

Voz 4 14:44 sí luego bueno por ejemplo en abandono escolar temprano las cifras son por encima de la media del año

Voz 1484 14:52 una cosa doña Soledad y luego hay otro dato

Voz 4 14:54 salimos en positivo y resulta que dudan de nosotros como eh

Voz 1484 14:57 la la propia Eva uno Chipre usted dijo al principio este curso creo recordar que iba a mejorar el ratio de alumnos por clase que iba a descender de los treinta y ocho treinta y cinco que está a treinta no ha acusado de hacer trampas porque en realidad lo que hay menos alumnos matriculados no es que no es que mejore el ratio de clase sino que hay menos alumnos a los que dar clase

Voz 4 15:18 claro pero en los datos que en que hemos dado

Voz 2 15:20 no es que desde el dos mil quince I

Voz 4 15:23 cinco mil alumnos menos y setecientos profesores más

Voz 0232 15:27 y eso porque netos porque ha habido jubilación no no no

Voz 4 15:32 hombre por favor son setecientos profesores más una plantilla de setecientos profesores y por lo tanto

Voz 0232 15:38 son propuso ninguna duda

Voz 4 15:40 qué es verdad y eso también lo hemos explicado se mejoran las ratios no de forma general hay una manera de bajar las ratios que es decir no supera más de un número mínimo ninguna clase son una bajada de

Voz 2 15:54 datos que sería un

Voz 4 15:57 muy muy muy con un coste muy muy elevado y otra es bueno pues bajando determinados grupos por ejemplo esos grupos mezcla que se hacen eso sí ha habido va ve bajada generales pero luego hay un efecto que se produce además en personas también

Voz 2 16:12 que en en en

Voz 4 16:15 desdoblar grupos cuando hay un un número máximo eso hace que en determinadas zonas también como la zona SUR es hoy la como Lanzarote Fuerteventura sea más difícil ver esa bajada de ratios general pero luego hay otra otra parte que que favorece ese número de profesores que la docencia compartida esa modalidad con el proyecto impulsa por ejemplo en el que hemos puesto doscientos setenta y cuatro docente en las primeras etapas sean en Infantil y tres cuatro y cinco primero y segundo de Primaria con un docente de apoyo precisamente para reforzar en esos primero curso la competencia matemática la competencia lingüística detectar necesidades educativas especiales y ahí eso es la ratio mida de distinta manera porque estamos hablando de dos profesores campeona

Voz 1 17:09 son las dos islas

Voz 0232 17:12 ha referido usted donde hay más dificultad de vez en cuando la incorporación de de profesores va a bajar las ratios son precisamente las dos islas donde hay más carga demográfica que son Lanzarote Fuerteventura donde más ha crecido la Puebla yo infantil y juvenil parece que el comentario hacía Jorge en relación con que sí se está produciendo una un un mejor ratio básicamente es en aquellos lugares donde hay menos menos niños coinciden no

Voz 2 17:37 que coincide el que sí

Voz 0232 17:40 pide que donde se está produciendo una mejor ratio es en aquellos sitios donde hay menos chicos no donde hay más profesores para no

Voz 4 17:47 son los profesores no están donde haya hombre donde hay más duro donde se divide más grupos hay más profesores pero por eso les digo que la modalidad fundamental que estamos poniendo son más horas y más profesores y aulas es decir en aulas con todos los docentes que es en la modalidad de docencia compartida

Voz 2 18:08 Don

Voz 4 18:09 de efectivamente tenemos que hacer esfuerzo pero que muchas veces se tiene que ver también con infraestructuras nuevas por eso

Voz 2 18:16 también anunciamos ya el plan de infraestructura

Voz 4 18:18 ahora hasta el dos mil veintiocho

Voz 0232 18:22 quinientos millones en ocho años

Voz 4 18:24 cuántos millones en ocho años precisamente donde más infraestructuras se necesita en esas dos islas Lanzarote Fuerteventura lo sobre de

Voz 1 18:33 pues lo tenemos que dejar aquí Soledad Monzón consejera Educación el Gobierno de Canarias muchas gracias por estar esta mañana en Radio Club Tenerife en Hoy por hoy a hacer buenos días

Voz 5 18:40 bien es un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo la Fundación Cepsa convoca esos premios al valor social para que puedas

Voz 1 18:48 financiar tu proyecto si trabajas no colabora