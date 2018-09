Voz 0475

00:00

hace unos meses cuando se anunció la subvención del cien por cien al transporte de mercancías en Canarias dije en este mismo micrófono que me parecía un verdadero dislate una cosa es facilitar la reducción de los costes que supone la lejanía y la insularidad y otra muy distinta ofrecer patente de corso a las empresas para que se tumba en a la bartola ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió un informe sobre el sistema de ayudas al transporte de mercancías recomendó que esas subvenciones utilicen como referencia para su cálculo los costes de una empresa eficiente no la media ponderada del coste de todas las empresas las buenas y las malas un coste que es muy superior el Gobierno de Canarias reaccionó ante esta más que razonable petición del organismo regulador poniendo el grito en el cielo y agitando de nuevo la bandera de la incomprensión y el maltrato nadie debería discutir la lógica solidaria de que los productos alimentarios la ropa y otros de primera necesidad no se vean afectados por unos fletes disparatados pero es que lo que plantea la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia no es eso lo que pide es que la subvención al transporte no sirva para perpetuar una administración poco diligente de las empresas transportistas para enjugar los gastos desproporcionados en los que algunas incurran por mala gestión o ineficiencia las subvenciones deben servir para que la cesta de la compra cueste menos y a pesar de las subvenciones sigue siendo la más alta de España Hinault para que los malos empresarios puedan seguir siéndolo sine díe con cargo a la solidaridad nacional alguien cree que es razonable subvencionar el cien por cien de los costes de transporte a empresas mal gestionadas yo creo que no creo que Europa acabará por ver lo mismo qué ha visto la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia mejor rectificar a tiempo antes de correr el riesgo de que nos llegue de Bruselas un efecto dominó