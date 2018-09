Voz 1 00:00 la portada Miguel Ángel Rodríguez Villar

Voz 0502 00:06 siete catorce de la mañana en Canarias fíjense en los últimos meses han sido varias las noticias que han tenido a la prisión Tenerife II como protagonista sucesos y quejas que viene de lejos genera el Falla buenos días

Voz 2 00:19 buenos días Miguel Ángel abordamos hoy lo que quizás sea un asunto desconocido para muchas personas pero también objeto de denuncia para otras porque la asistencia sanitaria y por consiguiente la adquisición de medicamentos dentro de las prisiones forma parte de los derechos de los internos son acciones cotidianas que se realizan todos los días en las cárceles pero sobre las que convergen dos normas el deber de la Administración Penitenciaria de velar por la vida la integridad y la salud de los presos y la competencia propia de los médicos de decidir cómo se dispensan fármacos prescritos pudiendo hacerlo a diario o de forma conjunta para varios días y esta norma por supuesto apunta excepciones los casos en los que las capacidades físicas y mentales de los internos pongan en riesgo su salud y los tratamientos de metadona hay para la tuberculosis que se deben administrar siempre bajo observación directa

Voz 0502 01:02 es un asunto complicado saludamos a Bernardo Fernández representante sindical y funcionario en Tenerife II el señor Fernández buenos días

Voz 3 01:09 hola buenos días en la cárcel

Voz 0502 01:11 el control estricto de los medicamentos que se suministra a los presos

Voz 4 01:16 pues sí sí encontrado les estricto otra cuestión el rock como ustedes acaban de mencionar que los fines de semana a determinados internos hija bueno una gran cantidad de ellos a la medicación para todo el fin de semana

Voz 0502 01:32 y esto es un problema de la planificación un problema de la falta de medios de funcionarios en la prisión

Voz 4 01:39 es son de planificación no es un problema de falta de personal en los servicios sanitarios dentro de la de la prisión lo que obliga a que durante los fines de semana tenía que prescribir esa medicación y entregárselo a los internos porque no hay personal suficiente para entregársela directamente esos fines de semana

Voz 2 02:00 señor Fernández buenos días buenos días a mi me gustaría preguntarle si esa falta de funcionarios que denuncian desde el sindicato y de la que habla ahora también falta de funcionarios médicos compromete la salud de los internos y la seguridad dentro de Tenerife II es decir hay menos seguridad de la que debería haber

Voz 4 02:16 hombre de seguridad avisó en el sentido de que sin con menos personal tenemos que hacernos cargo de los mismos servicios pero bueno vamos a ver una cuestión son la dispensación de fármacos que como usted bien dijo hay determinados internos hay los que se llaman tratamiento directamente observado eso a pesar de la falta de personal se sí cumpliendo durante los fines de semana otra cuestión también es la responsabilidad de los propios internos a la hora de autogestión a su propia dedicación quiero decir con esto que vamos a ver la medicación no se aquellos que tienen determinados problemas físicos mentales o a aquellos otros que por sus propias características los los servicios médicos de determina que será entregada diariamente se sigue entregando diariamente bajo la observación directa de un de un enfermero

Voz 0502 03:13 señor Fernández a usted le consta que es este traficando y que los medicamentos se conviertan en casi moneda de cambio dentro de la prisión

Voz 4 03:20 eso siempre ha sido así otra cosa es otra cosa distinta es que nosotros lo intentemos

Voz 3 03:25 ver a toda costa toda la vida

Voz 4 03:28 el determinados medicamentos que deben ser consumidos por un propio interno sí puede

Voz 3 03:33 inquiere pues los ven veo

Voz 4 03:35 los cambia o o hace un mes

Voz 3 03:38 el uso de los mismos pero vamos la vida dentro de la prisión y fuera de la prisión

Voz 0502 03:44 Bernardo Fernández representante sindical y funcionario en Tenerife II muchas gracias esta mañana en Hoy por hoy la portada

Voz 3 03:51 muchas gracias a ustedes buenos días

Voz 0502 03:53 Nos Yanire de casos de quejas relacionado con este asunto hay un asunto bastante importante

Voz 2 04:00 en el caso de un hombre que ingresa en julio de dos mil tres en Tenerife II en la unidad terapéutica y educativa allí cumple la mayoría de su condena hasta que da positivo en una analítica por consumo de tóxicos es trasladado el módulo IV donde fallece en abril de dos mil catorce la Cadena SER ha tenido acceso a la autopsia a los documentos relativos al expediente del interno fallecido documentos que corroboran que fue una muerte violenta a causa del consumo de psicofármacos metadona cannabis lo cual le costó un edema pulmonar agudo hoy conocemos además el testimonio de su madre

Voz 5 04:30 hay que hay que tener poca vergüenza para para no es cargo de estas personas y quienes desean dar medicación para que ellos mismos se mueve en porque si a una persona que tiene tendencia a la depresión porque estar están presos bastante dieciocho tiene ya preso por encima dejarle la nación entera esos que son unas también son personas como las drogas a un enfermedad tú mismo puedes tuvo el patio tonteando pues sí pues con el noche tomó la pastilla toda toda la tarde y toda la noche se dentro del Patio de las ocho de la tarde

Voz 3 05:00 llevo un chico que que dijo cuando

Voz 5 05:04 estaban dentro del patio para la celda por favor este chico porque mi hija estaba él en la fila no sabes lo decía por favor este chico está mal hice seguía igual al mismo se seguía y seguía cayendo dice funcionario por favor este chico está mal lleva una enfermería ha tomaba mucha medicación que yo lo vi tomando muchas que hacían el patio ya mi hija no se llegó a ningún enfermería fue mago

Voz 2 05:27 también en esos informes y ante un instructor el médico de guardia declara que el fallecido estaba diagnosticado de esquizofrenia consumo de tóxicos y estaba entrenamiento con tranquila tranquila lírica y Valium ni rastro en el tratamiento de la metadona cuya concentración entre el cuerpo y según fuentes farmacéuticas consultadas por la SER se puede elevar al consumirla junto al de ansiolítico de hace pan tal y como hizo el fallecido

Voz 5 05:49 otra denuncia más cómo es posible que en un patio donde eso supone que no no no hay drogas que lo tienen todo tan controlado como ellos decisión que controlan cada tipo debí hacer una limpia hice hace una visita no duelo promotores ese recuento y tiene controlado de las drogas como mi hija tomo metadona con las pastillas en las mezclo si la metadona se les viene encima de ellos delante de funcionario con la misma bien controlado ir déjalo ahí donde donde no toman porque pretendo primero es que mi hijo descanse en paz mi hijo murió y nadie da la cara ni me ha dado una explicación coherente razonable mi hijo por primera vez muchos años yo enfrentarme en un vi David conmigo y hablar Colsa gerente como personas

Voz 6 06:33 culta porque a mi hijo ya por lo menos una persona

Voz 5 06:35 tenía la cabeza ufana vale pues yo fui a pedir explicaciones es el veinticinco de abril cuando subí digo yo solamente quiero el informe médico de mi hijo y hablar con la psicóloga esas señoritas ella no trabaja aquí los informes médicos ya se los iremos mandando en cuatro años que han pasado mi abogado ha estado intentando conseguir ese ese historial médico inusual nunca sí o no existe o ya no está o ha extraviado los archivos igual que la cámara del módulo cuatro cuando menos esto va tambaleándose tampoco tampoco existe esa cámara tampoco funcionaba acaso buenos mentes que cómo es posible que se gastan el dinero estaba para mantener esta comisión

Voz 2 07:11 cadena SER ha consultado Instituciones Penitenciarias lo sucedido en torno a este caso la respuesta instituciones pone todos los controles y un sistema de reinserción y reeducación pero la permeabilidad del de ese mismo sistema hace que sustancias como la metadona puedan entrar desde fuera

Voz 0502 07:27 Ernesto Yanes portavoz de presos de la cárcel Tenerife dos buenos días

Voz 7 07:32 buenos días en este caso que hemos escrito

Voz 0502 07:34 chador en esto es un caso único o es un caso que se está dando en Tenerife II habitualmente

Voz 7 07:41 tenemos que no conocía y que no es un caso único lo que sucede es que la información que que sale de desde el centro casa no no sale hacia fuera seguir sino son familiares o el interno qué pero es así decir sacan información del Centro va a hacer cantidad a acerca porque si por eso porque yo no interesa que que salga a la luz pública las cosas que se están haciendo los la negligencia que se están cometiendo en ese centro como como acabamos de escuchar ahora mismo no repartir médica ha sido un viernes a internos que verdaderamente tienen problemas psiquiátricos problema psicológico que son drogodependientes que a ellos no les interesa que esa información salga a la luz pública

Voz 0502 08:26 pero pero esto es un caso de negligencia o es un caso de falta de personal

Voz 7 08:31 Ellos siempre han alegado que en falta de personal pero pero vamos a dice Si Si lo que tenemos uno dentro de prisión son personas consideran persona tienen su tratamiento hizo una enfermedad él supongo que se les debe dar el mismo trato que se le harían la calle el mismo trato vigilarlo cuidarlo velar por su salud por su integridad física y psicológica no está haciéndolas Tenerife

Voz 0502 08:56 escuchábamos junto al Falla este testimonio la verdad es que bastante impactante de la madre que que no ha tenido acceso a esos informes médicos estoy habitual también que que un familiar no tenga acceso un informe médico de un preso en en Tenerife II

Voz 7 09:09 si por desgracia no sólo lo informes médicos y no a cualquier informe es decir cuando tu pasa por Junta de tratamiento para recibir un permiso un grado tú pide tu un informe para saber verdaderamente como tan valorado mi saber dónde está cometiendo el error para corregirlo esos informes no se quedan cuando logra conseguirlo te da cuenta que no se ajustan a la realidad que no son informes reales de hecho no lo que vemos que mucha de la muerte que han habido que se han yo te son de sobredosis como hemos visto ahora este caso no son sobredosis de drogas ilegales sino son sobredosis de drogas legales que son las que suministró al centro claro

Voz 0502 09:47 se lo voy a preguntar directamente Ernesto señor Ernesto Yanes muere mueren presos en Tenerife II por negligencia

Voz 7 09:57 nosotros queremos que sí pero creemos que si como en este caso mismo que se ha visto que que que pensando una cosa el la mayor parte de los interno no están ahí por causa de las drogas insiste entran en el mundo de la droga y eso les llevó a robar entonces verdaderamente si tú quieres reinsertar a esa persona tú lo primero que tiene que hacer es sacarlos del mundo de las drogas no darle las drogas allí que no suministrarse las porque lo que va a hacer es esa persona cuando termine su condena va a salir a la calle para salir igual lo peor entonces es verdaderamente eso eso no es la corrección que estamos me arreglando el problema estamos empeorando todavía más

Voz 0502 10:33 bueno es un asunto como están escuchando un asunto peliagudo la situación de de muchos presos en la cárcel Tenerife Tenerife dos Ernesto Yanes portavoz de los presos de la prisión de Tenerife dos muy buenos días y gracias por estar esta mañana aquí en la portada contando la experiencia las situaciones que se están viviendo en la prisión

Voz 7 10:53 muchísimas gracias buenos días a todos

Voz 0502 10:55 muy buen trabajo muchas gracias seguimos hablado este tema porque seguramente seguirá coleando