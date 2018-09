Entrevista a Manuel Domínguez (21/09/2018)

Voz 1 00:00 entrevista de la mañana que pueden seguir a través del Facebook lights de Radio Club Tenerife Cadena SER Nos buscan en Facebook con ese nombre Radio Club Tenerife Cadena SER podrán vernos también las cara al margen de escucharnos como viene siendo habitual a esta hora en Radio Club Tenerife y entrevista de la mañana a la que tenemos a la que hemos invitado al presidente del Partido Popular en Tenerife y alcalde de Los Realejos Manuel Domínguez señor Domínguez buenos días

Voz 1799 00:21 muy buenos días primera pregunta relacionada

Voz 1 00:24 solamente con Los Realejos porque esta semana hablábamos con el presidente al Cabildo de Tenerife y en relación a los vertidos decía esto

Voz 2 00:31 hay ayuntamientos que ha mirado hacia otro lado por otro lado el Estado habiendo dicho que iba a invertir no lo hizo ese es el principal problema el el noventa por ciento el problema hay ayuntamientos que no tienen su municipio con con red de alcantarillado el municipio de El Realejo por ejemplo sólo vierte a al alargar el el veinte por ciento las agua

Voz 1 00:54 ha hecho la tarea el municipio de Los Realejos señor Domínguez

Voz 0834 00:58 bueno el Ayuntamiento de Los Realejos el Ayuntamiento de La Orotava el Ayuntamiento de Isora el de

Voz 1799 01:04 Puerto de la Cruz puedo decir que que no está dentro de lo que voy a mencionar pero la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la isla de Tenerife

Voz 0834 01:14 no han podido hacer la tarea como debería haberla

Voz 1799 01:18 dicho indistintamente de la formación política que está al frente al fíjese que nombrado tres ayuntamientos los cuales están representados o gestionados por distintas formaciones políticas

Voz 1 01:28 pero es un problema de los ayuntamientos es un problema

Voz 1799 01:31 desde mi punto de vista de las administraciones superiores dejando y abandonando a los ayuntamientos y luego teniendo a presidentes del Cabildo como los que tiene esta Isla que lo que hace en lugar de ayudar y de buscar soluciones a los problemas es señalar con el dedo a los municipios yo siempre había tenido una visión y una idea del Cabildo de Tenerife totalmente distinta de la que encontrado con el presidente del Cabildo al frente no porque Nos ha abandonado no sólo no ha abandonado sino que al mismo tiempo ha acusado a muchos alcaldes Deza se ha entrometido en asuntos que no le compete suele ir a los municipios y no avisar a los representantes municipales porque no son de su formación política en definitiva nos hemos encontrado un grave obstáculo y una contaminación política por parte del presidente constante esta es una clara situación el otro día visita la depuradora de Puerto de la Cruz son tres ayuntamientos los que vierten a la misma de los cuales el primero en cuanto al número a la cantidad de vertidos el Puerto de la Cruz lógicamente tuvo una un momento importante allá por principios del año dos mil en donde tuvo una canalización fundamental con subvenciones de la Unión Europea ciudad turística con recursos distintos etcétera y luego por la perdón La Orotava hay y Los Realejos Los Realejos es el segundo en cuanto a vertidos sin embargo el presidente cabildos señala a Los Realejos para no hacerlo con La Orotava que es de su misma formación política no por lo tanto en este sentido nunca nunca

Voz 1799 03:09 ningún ayuntamiento de la isla de Tenerife será capaz de llegar a cumplir los objetivos solo

Voz 1 03:16 pero entonces qué pasa con lo que pagan todos los ciudadanos al a los ayuntamientos de turno en función de de alcantarillado de vertidos de residuos impuestos que paga qué pasa con ese dinero que no se invierte en los municipios

Voz 0834 03:29 no bueno lo los ciudadanos no todos pagan

Voz 1799 03:32 en ese esa tasa la tasa sólo la pagan aquellos que tienen el servicio de acometida en su Gallen su puerta de su vivienda y lo pueden utilizar porque también hay lugares por los cuales puede pasar una canalización pero el vecino no esto no se une claro esto esto consta en una red primaria que es el tuvo grandes el Gordo digamos que va pero el centro de la calle luego una secundaria que son las vertientes hacia los laterales hacia las aceras y luego una terciaria que es la que va por las aceras Ike deja de esa cometida en la puerta de las viviendas bueno pues sólo pagan aquellos que tienen esas tres red en Sudán en su calle el que no lo tenga pues no la paga indistintamente que esté conectado no es verdad que es una obligación también de la ciudadanía el conectarse hay muchísimos vecinos muchísimos vecinos que no se conectan a esa red aún existiendo la misma hay más metros de canalización que la que se conectan o vecinos conectados a la misma ese también es un déficit que se tiene a nivel municipal y que hay que buscar la fórmula de poder ayudar a los ciudadanos para que de una forma u otra se conecten nosotros lo que hemos hecho por ejemplo eliminar el el la tasa que está unida en impuestos de de obras para que el vecino que se quiera conectar a la red de saneamiento pues no tenga que pagarlo ahora que estamos hablando

Voz 1 04:54 a esa relación poco amistosa que mantiene con el presidente con Carlos Alonso va a repetir usted como candidato del Partido Popular al cambio Tenerife Se lo digo porque está muy de moda el debate de los dobletes de doblar Ayuntamiento Cabildo usted aspira a volver ser a volver a ser candidato en el Ayuntamiento de Los Realejos y candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife

Voz 1799 05:14 bueno yo lo que sí he planteado ya al partido son dos cosas la primera es que me gustaría y quiero ser candidato a la alcaldía de Los Realejos eso ya está en conocimiento de la presidencia regional de Asier Antona

Voz 1 05:27 y ahora Cabildo o Parlamento y luego está la

Voz 1799 05:30 otra situación para la otra situación quedan tres opciones y además voy a ser muy sincero es toda una conversación privada pero la he dicho en muchas ocasiones también de forma publica en la que le he dicho al presidente oye junto con los órganos pertinente no me hagan decidiera mi sobre mí es decir creo que uno es poco objetivo sobre sí mismo y a mí me gustaría que fuesen otro quiénes decidiesen lo que yo tengo que hacer o no hacer

Voz 1 05:56 pero miembros no pues tendrá preferencia

Voz 1799 05:58 bueno yo mi preferencia ya la ha puesto sobre la mesa es decir he dicho pero también quiero estar ahí en al Ayuntamiento y a partir de ahí estoy a la entera disposición pero además esto no es una frase hecha un típico tópico no a un tópico típico sino es realmente a lo que pienso y lo que he dicho lo he dicho no me hagan que elija yo no me digan que lo que yo pensaría que debería de hacer sino que ustedes de forma objetiva consideren sí debo primero de ir a alguna de las dos administraciones segundo a cuál de las dos hice unos T al

Voz 1 06:32 desde su partido Asier Antona que le interesa más dejarlo en el Cabildo o tenerlo de compañero en el parlamento regional

Voz 1799 06:38 bueno yo creo que no no es una decisión fácil porque es cierto que migrado de conocimiento en la isla a Crémer se ha incrementado de fíjate qué feo quizás el oyente que que éste ahora al otro lado pues dirá bueno pero que claro pero podría ser que está ahí que que visión es la que tiene pero yo tengo que ser también objetivo como presidente insular y analizar cuál es la situación real es verdad que migrado conocimiento ha crecido y hemos planteado iniciativas que creo que están mejor posicionadas que estaban hace cuatro años ya no soy el candidato que fui hace cuatro años en el año dos mil quince Si bueno probablemente en el Cabildo de Tenerife tendría una llegada distinta de la que tuve micro que no sólo distintas sino mejor que la que tuve en el año dos mil quince Si el hecho de apuntalar la situación del Parlamento pues a lo mejor también le viene bien pero bueno no no sé si para él será una decisión fácil no

Voz 1 07:36 su relación con Asier Antona es buena es muy

Voz 1799 07:38 bueno yo en esta casa en una entrevista que celebramos antes del congreso regional fui el primero fue mi primera vez que me manifesté públicamente con quién y a quién iba a apoyar en aquel entonces en aquel congreso regional y dije que lo iba a hacer con Asier Antona los compañeros que estaban aquí no me creía mucho pero luego creo que el tiempo pues demostró esa

Voz 1 08:03 cómo cómo ha quedado el Partido Popular en Canarias después de las primarias entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría hay ruido de sables dentro del Partido Popular en Caner se lo digo porque la figura de Soria

Voz 0834 08:15 vuelve a revivir el ex ministro vuelve

Voz 1 08:18 a tener comparecencias pública se rumorea ciertos movimientos del exministro dentro de la del entorno del Partido Popular como hasta ahora mismo el Partido Popular en Canarias

Voz 1799 08:29 bueno el Partido Popular en Canarias desde mi punto de vista está con una fortaleza importante que para mí es fundamental para todos los equipos y la cohesión el partido en

Voz 1 08:40 esta ocasionando el que votar en Canarias es verdad

Voz 1799 08:42 que puede tener algún a algún verso suelto como lo tiene

Voz 0834 08:47 toda formación política o toda empresa o todo

Voz 1799 08:50 organizada a quién se refiere como verso suelto no digo que puede haber gente que haga declaraciones en determinados momentos de que vele más por sus intereses personales que por los del general

Voz 1 09:00 pero pensando en alguien no no son nadie

Voz 1799 09:03 hemos celebrado en estos últimos días bueno ya no es miembro de esta formación pero hemos visto alguna denuncia de algún ex candidato a la presidencia etcétera etcétera que bueno que quiere aprovechar la coyuntura para seguir metiendo iba a decir otra cosa pero basura a todo esto bueno es verdad que hay gente qué les gusta vivir en el lado oscuro constantemente no pero ciertamente yo me quedo con las mayorías no y las mayorías en este caso están cohesionada dentro de este partido algo de lo que yo ciertamente me alegro porque en su momento no fue fácil el Congreso para mí personalmente fue muy duro yo no voy a a recordar lo sucedido el lo vivido en aquellos en aquellos momentos pero es cierto que no fueron momento fáciles pero ahora y tras algunas conversaciones que he mantenido con el presidente nacional una de ellas fue el pasado el pasado fin de semana he visto que que la situación está absolutamente tranquila hay un respaldo total a Asier como candidato a las próximas elecciones y esto pues te permite trabajar con un con una visión y una un objetivo muy claro no

Voz 1 10:12 es usted presidente del Partido Popular en Tenerife tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina le voy a hacer varias preguntas claras Zaida González va a ser cabeza de lista del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife están pensando en otros nombres y le ponga sobre la mesa por ejemplo Ángel Jean

Voz 1799 10:26 Nos vamos a ver en la decisión todavía no está adoptada con lo cual eso quiere decir que hay una equipo distintas opiniones eso quiere decir que que la figura de salida

Voz 1 10:39 a lo mejor no no es la figura que ahora mismo están valorando ustedes

Voz 1799 10:42 no no no Zaida está en esa posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de Santa Cruz en las próximas elecciones sin lugar a dudas Saida primero ha sido una mujer a la que yo he apoyado segundo soy de los que cree en la cantera y tercero ABC nos iluminados más con la luz que pueda traer a alguien desde fuera

Voz 0834 11:03 que con lo que alguien desde dentro tiene no sea que lo que no está muy por la labor

Voz 1 11:08 entonces es de ese de ese rumor o por lo menos esa opción de de la vuelta de Ángel Llanos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Voz 1799 11:14 hay que hay que resolver una incógnita no hay la incógnita viene marcada por el Cabildo el Parlamento una vez se resuelva esa incógnita pues seguramente la la margarita será mucho más fácil de deshojar que sin resolver esa incógnita en este momento entonces ahí pues bueno esto va a ser un trabajo no es sencillo en donde vamos a intentar sacar a los mejores en en cualquiera de las opciones Santa Cruz La Laguna Cabildo Parlamento

Voz 1 11:42 ahora que habla de La Laguna que pasan la laguna porque la verdad es que el Partido Popular no sé si está valorando nombres candidatos pero lo cierto es que no hay noticias en La Laguna del Partido Popular o por lo menos en la sensación queda

Voz 1799 11:53 bueno lo que pasa es que a veces no intenta marcar los ritmos no quieren que que nosotros cambiemos el paso de del andar que llevamos yo no soy de eso a mí yo soy bastante firme en en toda este tipo respeto muchísimo en los tiempos y sobretodo respeto a las personas con lo cual yo no puedo día anunciar nada que no haya primero he tratado con alguien o con quién compete y segundo y no respetando los tiempos rutinario todavía no está en en los tiempos de poder empezar a mencionar a la nombraron asignar los candidatos

Voz 1 12:27 eh tienen un problema en Santa Cruz de Tenerife en La Laguna para encontrar candidatos con tirón señor Domínguez

Voz 1799 12:33 tenemos un problema el problema es que hay varias personas que pueden ser candidatos IS problema es como el entrenador que tiene a los mejores en el banquillo oí tiene que anunciar el once por lo tanto en este sentido yo me encuentro como un entrenador del Real Madrid y del Barcelona con un plantel importante ir con una toma de decisión por delante que no va a ser sencillo

Voz 1 12:57 ya en esta dinámica política en la que estamos inmersos desde hace bastantes meses bastantes años de conflicto político entre los partidos como se lleva que el líder nacional Pablo Casado al AVE los acuerdo o esa relación con Coalición Canaria y el líder regional critique precisamente también a Coalición Canaria no una incongruencia

Voz 0834 13:18 bueno yo creo que Pablo Casado le ha dado un giro a la política cosa que celebro de la que me alegro de que aplaudo y demás he visto nuevamente a un hombre natural hablando de política y esto a veces

Voz 1799 13:34 a quiénes intentamos estar en esa naturalidad

Voz 1 13:38 Nos pasa factura pero pero es natural alabar a un partido a nivel nacional y criticarlo a nivel regional a lo mejor los ciudadanos que despistan un poco yo yo estaba

Voz 1799 13:47 es lo que dijo fue que celebraba profundamente las relaciones y los acuerdos mantenidos con Coalición Canaria en ningún momento habló de la gestión que haya podido llevar Coalición Canaria

Voz 1 13:57 pero esos hilar muy fino señor Domínguez no

Voz 1799 14:00 que es que cierto vamos a ver los acuerdos que se mantuvieron con Coalición Canaria permitieron muchas cosas la primera vez que se aprobase un presupuesto a nivel nacional eso hay que celebrarlo por qué porque hoy en día vemos como otros están intentando eh apoyar o no los presupuestos en su beneficio yo voy a poner un ejemplo el Partido Socialista cuando el Partido Popular propuso los presupuestos que ellos hoy están gestionando dijo que no iba a apoyar no sin aún conocerlo eso qué quiere decir que hay responsabilidad a la hora de de gobernar pero a la hora estará la oposición eso una absoluta irresponsabilidad por lo tanto aplaudimos la responsabilidad que en su momento tuvo también Nueva Canarias hay que estuvo Coalición Canaria en esos momentos en los que pudimos sacar adelante unos presupuestos nacionales que beneficiaban particularmente a Canarias y que hoy en día nos vuelven a castigar con la gestión del Partido Socialista pero que bueno que es en el numéricamente beneficiaba a esta tierra y esto es lo que aplaudió el Pablo Casado también aplaudió que los presupuestos regionales haya permitido la incorporación de enmiendas del Partido Popular en el pasado el presupuesto actual del año dos mil diez de como por ejemplo ese acuerdo que se ha mantenido una PCI vamos a llamarla así para los venezolanos retornados que no están cobrando la pensión ese acuerdo lo incorpora el Partido Popular dentro de los presupuestos de esta forma se apoyan eso presupuesto o también la reducción

Voz 1 15:32 determinaba pero resumiendo entonces se llevan bien con Coalición Canaria o no se llevan bien

Voz 1799 15:37 bueno yo creo que en este momento hay una muy buena relación con todas las formaciones políticas a nivel regional desconozco cuál pueda ser la que se tenga con Podemos porque yo ahí soy bastante reacio no se me caen los anillos en decirlo pero yo creo que hay buena relación con con casi todas las formas

Voz 1 15:52 nos quedan dos minutos de entrevista me gustaría cambiar de tema aprovechar estos dos minutos para preguntarles sobre Brecht cuestiones la primera está de acuerdo usted con las declaraciones de la alcaldesa de Güímar sobre la situación del monumento a Franco sobre la situación de la Ley de Memoria Histórica comparte todas esas afirmaciones incluso llegó a calificar de dictador a Pedro Sánchez

Voz 1799 16:14 bueno yo lo que he escuchado de Luis y ha hablado personalmente con ella son distintas cosas primero en ningún momento ha dicho que quiere atraer a Güímar los restos de Franco les ha ofrecido

Voz 1 16:24 no pero pero del monumento de Franco de Santa de Tenerife se ha posicionado segundo

Voz 1799 16:29 se ha posicionado con respecto al monumento de Santa Cruz de Tenerife cuestión que yo no voy a valorar porque es una opinión de una representante municipal para su municipio

Voz 1 16:40 entonces no comparte su dominio llamo yo no

Voz 1799 16:42 me llamo Carlos Alonso que

Voz 1 16:45 qué le gusta estar en lo suyo lo de los demás pero señor Domínguez ex alcaldesa del Partido Popular es de su partido

Voz 1799 16:51 sí sí pero no yo no yo no gestiona bajo yugo no ni ni soy presidente bajo un yugo en la que respeto absolutamente la opinión de los muy Marrero respeto la opinión de lo de la alcaldesa de Güímar en este sentido lo tercero que quería decir

Voz 1 17:07 a este respecto a respetar la opinión de la alcaldesa de Güímar respeto la opinión de pero no la comparte o no quiere pronunciarse no no es que no quiero pronunciarme es que desconoce

Voz 1799 17:15 co yo a mí a ir de forma soslayado Hay

Voz 1 17:20 además me parece le hago de otra manera a la pregunta Lago otra manera la pregunta está de acuerdo con llevarse o por lo menos con mantener el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que que qué opinión tiene sobre ese asunto tengo una opinión

Voz 1799 17:33 muy clara y es que la lo absurdo en lo que estamos viviendo hoy en día con la Ley de Memoria Histórica que no está desviando de la realidad provoca debates estériles como este Easy esa el monumento ha costado lo que ha costado tiene la historia que tiene hice puede mantener yo creo que se debería de mantener soy de los que opina que se debería mantener la la goma para borrar la historia no existen y debería desistir porque la historia está para aprender también de lo que se ha hecho mal no en este sentido sigue insistiendo en lo mismo y además le ha dicho que ha llamado dictador a al presidente del Gobierno cuestión que desde mi punto de vista sus acciones son comparables porque lo que ha hecho eh saltarse las reglas del juego ir por decretos leyes en toda una gestión que son para excepciones no