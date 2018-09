Gabinete de Crisis (21/09/2018)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy

Voz 0246 00:05 hoy buenos días señoría Fernando

Voz 2 00:07 si Fernando unas iba a entrar

Voz 3 00:10 entrar a mi casa si tengo que salir pues ya hablaré cuando usted que me iba yo a imaginar eso fuera en el local mío me entiendes

Voz 4 00:18 me piñas con esa pregunta malas son dos siempre gabinete de crisis hoy del hoy si somos así ahora explicamos eso eh

Voz 1378 00:29 planteando me seriamente empezar la portada todos los días a las siete de la mañana con esta sintonía con Trini es una manera de perder hace bien hace muchos

Voz 0246 00:37 años cuando Jaime Perelló en portada son la sintonía era levanta no podía ser titular no la sintonía era la banda sonora Misión Imposible pues mira mira es que a veces estos misa

Voz 1378 00:51 imposible pedal Misión Imposible Smither hablaba hablabas dos sinvergüenza hoy lo tenemos que me te exponer falta Jorge Bethencourt pero justificada eso a falta justificada con nota

Voz 0246 00:59 de de de los padres se me da rabia de que no venga porque hoy otras las dos sintonías del patinazo de la semana que no él y que lo mejor para que el señor Jorge Bethencourt la eligiera y me dejara tranquilo a lo mejor nos estás escuchando desde casa desde el coches de algún lugar quemando que cuando en Whatsapp no sé si tiene bueno la empezamos venga empezamos

Voz 4 01:21 mi madre que es señores

Voz 0246 01:25 esta semana volvió José María Aznar al Congreso de los Diputados y aunque como decía Ángels Barceló por suerte Aznar es el pasado regresó durante unas horas comparecía en una de las tantas comisiones de investigación creadas y que tu decías

Voz 5 01:42 sí numerados las que hay ahora activas se darán cuenta que el Parlamento abierto ir permítanme la broma comisiones de investigación por encima de sus posibilidades

Voz 0246 01:50 yo también creo Miguel Ángel que hay convicciones por encima de nuestras posibilidades Jo de sus posibilidades en el Congreso bien vamos con Aznar la primera andar Aznar no rondar Aznar como decía usted vamos con él la primera para que todo se quedaran tranquilitos

Voz 6 02:06 yo no tengo que probar ninguna inocencia y por eso no tengo que pedir perdón de nada

Voz 0246 02:11 Pancho se quedó y ya está se acabó yo creo que con eso ya podía haberse ido de la misma forma que no tenía que pedir perdón tampoco tenía por qué conocer a Correa ese hombre desconocido que por cierto fue a la boda de su hija

Voz 7 02:24 con mucho gusto con este señoría Johnny conocidas en el correo que contrate al señor Correa

Voz 1091 02:30 no sé si le produce frustración pero me conteste le contesta

Voz 0246 02:33 oye vamos estoy con él en una boda no tiene porque conocer a no

Voz 1378 02:37 si se casa mi hija o tu hija o me caso

Voz 0246 02:39 yo yo te digo no puedes invitará

Voz 8 02:42 yo recuerdo una boda de una tía mía que invitó a

Voz 0246 02:46 a vecinas de vecinas debe sí pero sabía de dónde venían pero bueno también es Hellboy II Río de El Escorial ahí estaba siempre y la madre ahí es difícil hasta perderse con los invitados realmente bien no hace falta que no se falta creer en las en las sentencias judiciales que para Aznar no existe caja B

Voz 1091 03:05 sobre la supuesta caja b del PP mientras usted lo demuestre su existencia no está demostrada su existencia yo digo que no existe ninguna caja B del PP

Voz 1378 03:14 bueno pues lo a los tribunales si lo dice él pues tribunal al carajo Ramos todo lo hace una pregunta para ti Si Aznar es Dart Aznar Pedro Quevedo que se las vio con Aznar con Rufián con Pablo Iglesias quien sería Pedro Quevedo R2D2 es podría

Voz 0246 03:31 a ser posible pero podría ser bueno atención porque durante la época de Rajoy no se decían estas cosas que estoy muy

Voz 1091 03:38 el orgulloso de haber pertenecido de haber sido presidente del Partido Popular presidente del Gobierno de España

Voz 0246 03:43 pues toma ya orgulloso pero además además culpa al pecho que herido

Voz 1091 03:48 te tengo la sensación de que mi partido me quiere mucho a usted a lo mejor no le ocurre lo mismo periodo

Voz 1378 03:56 hay que yo que soy muy querido hay que decir que ese reitera Gabriel Rufián sino que yo creo que sí yo pero es decir se no

Voz 0246 04:02 cómo lo mejor en todo esto siempre es defender con un buen ataque pues aquí va el primer dardo para Pablo Iglesias

Voz 9 04:08 mi su populismo mire usted no me importan en primera impresiona ni poco ni mucho es que no hay no me impresionan nada hacemos de esquí no me impresiona nada el segundo Missy Mississippi para Rufián

Voz 1091 04:20 después de su intervención Le repito mi recomendación no se entra en las mejores páginas del Parlamento a base del histrionismo el histrionismo y el parlamentarismo están enfrentados

Voz 0246 04:32 hoy no duro vino dura a veces si que yo creo que eso es le se le ponía rígido los labios porque no se el entendía muy lejos

Voz 4 04:37 no pero están forma sigue estando en forma

Voz 0246 04:40 no está finos nada eh venga vamos con más cosas

Voz 4 04:42 sí

Voz 0246 04:46 mi madre intuir por dónde vamos algo si algo generalmente el Gobierno de Sánchez Silva vender el paquetillo de bombas a Arabia Saudí inteligente bombas inteligentes muy inteligentes pero ustedes tranquilos porque no matan a yemení

Voz 10 05:01 es pero por la es características de los misiles láser no parece que vayan orientadas a ese fin

Voz 0246 05:10 ya me dirá la ministra no tan marciano como Ana Pastor en La Sexta que vamos a reírnos mejor que no yo era el bueno es lo que decía la portavoz del Gobierno el pasado viernes en el Consejo de Ministros pero llegó el domingo Sánchez apareció en La Sexta con Ana Pastor lo primero dar un tironcito de orejas a la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 1722 05:28 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y una relación económico comercial el tercer país en este caso por Arabia Saudí

Voz 0249 05:39 como diría David Broncano en la vida moderna han recogido K

Voz 1378 05:44 hable de una manera muy bueno usted

Voz 0246 05:46 pues no entienden que estamos ante un tema muy delicado es es es muy delicado delicado y además

Voz 1722 05:53 evidentemente la políticas muy compleja porque lo que ocurre

Voz 0246 05:55 hombre es que no nos ponemos en el lugar del Gobierno cabeza ACB tomar decisiones complicada compró

Voz 1722 06:02 política es muy compleja hay un Gobierno que tiene que decidir y tomar decisiones en algunas ocasiones bastante complejas y difíciles

Voz 1378 06:09 oye yo me preguntaron que si estás bombas inteligentes no matan a yemeníes a quién matan porque claro pregunta a alguien le tendrán que hacer daño porque las bombas no van a estar expuestas en un museo pero España inteligente no son

Voz 0246 06:21 era Miguel Ángel porque llega lo bueno se ponía divertida la cosa porque pregunta nuestra responsabilidad no no no no la de otros sí

Voz 1722 06:28 no la responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras lo que puedan hacer terceros países no responsabilidad

Voz 1378 06:37 que es que yo fuera de Andorra yo fabricó armas imagínate armas de destrucción masivas en las vendo a quién sea bueno no perdona las vendí lo que hagan con ellas no es problema mío

Voz 0246 06:47 cuando hace una semana Arabia Saudí era mala mala mala ahora es buena buena buena

Voz 1722 06:51 a mantener una relación diplomática económica y comercial muy importante con un tercer país en este caso

Voz 1378 06:57 Arabia Saudí es que ojo hay mucho dinero hay mucho dinero en juego y aquí se abre esto yo creo que es hasta muy serio para deleite de crisis pero un debate puestos de trabajo venta de bombas que crecemos hacemos claro

Voz 0246 07:08 eso ya sería para otra parte no para el Gavin Eto'o muy serio si lo hemos entendido no Arabia Saudí es buena el anterior Gobierno el de Rajoy

Voz 1722 07:16 nosotros hemos entregado unas bombas que fueron vendidas por la anterior administración

Voz 0246 07:20 claro nosotros hasta nuestras fronteras y ellos lo vendieron ante llega la traca final

Voz 1722 07:25 vivido lo que le puedo garantizar es que este Gobierno defiende los derechos humanos

Voz 1378 07:29 defiende la paz en el mundo la paja en el mundo como las misses sí sí sí bombas inteligentes esto cada día cada día no sorprende más la política cualquiera lo que llegue al a ver

Voz 0246 07:44 porque esta semana que sintonía supongo que por cierto esto seguramente ha dicho

Voz 0249 07:48 que están actualizando el Tetris osea ahí hay un programador por ahí que lo ha dado una nueva cara a este juego histórico que seguramente los millennials ni les sonará

Voz 0246 07:59 bueno por cierto yo Últimamente me me he aficionado

Voz 1378 08:01 lo encontré en una APP las el juego no va a hundir la flota de la serpiente de sí si todavía está por ahí

Voz 0246 08:11 bueno el Gobierno de Canarias decidió aplazar la implantación de los por en las aulas la consejera Soledad Monzón pasó este miércoles por Laporta

Voz 12 08:17 nada el único error que podemos asumir que tratamos este proyecto como cualquier otro proyecto de la consejería

Voz 1378 08:27 reconozco me sorprende la respuesta a estos otra recogida de cable auténtica así pero así rapidito

Voz 0246 08:33 el único error dice pero pero veamos y lo explico mejor

Voz 12 08:38 con la misma información que se da a los centros con la misma información que se da al público

Voz 0246 08:43 bueno vamos para que lo entendamos a venga verse Monzón que la información se mandan los centro hay en los centros cuando saltan todas las alarmas

Voz 12 08:52 el planteamiento era si los centros participan montamos ya el proyecto tenemos la idea la de lo que queríamos hacer detuvo es mandar lo que sea lo que sea

Voz 8 09:02 la de dulce videojuegos juegos igual no cables para recoger luego

Voz 0246 09:07 y aquí llega la gran afirmación de la consejera

Voz 12 09:10 ya desde luego no contamos con que tenía que contárselo a la al mundo mundial

Voz 0246 09:14 al mundo mundial pero la baja en el mundo menos mal que no dijo lo de que los videojuegos son inteligentes y hace las harán los colegios con los videojuegos los llegaba hasta la puerta de la colocación lo mismo mira la misma pregunta que nos hicimos nosotros seguro que sólo han hecho ahora ustedes como también laicistas Miguel Ángel B

Voz 12 09:34 pero bueno la cuestión educativa lo normales también comunicarlo al claro dentro ahí a todo el mundo que respondió no porque ningún proyecto educativo que sea sede de lectura de escritura de matemáticas Proyecto Newton ninguno de esos requisitos se explican a la sociedad

Voz 0246 09:51 viva la transparencia se auténtico eh es decir ponemos una nueva le ponemos un nuevo planteamiento que explicarlo calladitos pos calladitos calladito se lo damos a los entre ustedes callado pero tranquilos porque llegó la gran pregunta de Jorge Bethencourt

Voz 12 10:06 se hubieran puesto al igual hubieran obtenido el apoyo parlamentario del Partido Popular

Voz 0246 10:11 ya esto Quezada trágica sí ya esto que sin anestesia y sin nada que dijo la consejera

Voz 12 10:18 está claro la oposición ha sido apolítica hay a repercutir al final la información en en gente

Voz 0249 10:25 bueno lo de crack venía con con intensión si con intensidad Ana

Voz 0246 10:30 aunque Soledad Monzón reconoció que no le gustaba la idea a todas las familias

Voz 12 10:36 la familia es cuando hablamos con ella estaban divididas pero nos dieron la oportunidad

Voz 0246 10:41 a medias pero es que claro la familia claro la semana pasada hablábamos también de la familia de una familia modelo para para la para la Play son para la prueba sociológica no para el excepcional bueno carpín él decía Paco Denis que la Familia podía ser la de los que en sale estaño no menos mal que siempre nos quedará es la coman menos mal que siempre nos quedará la comarca que yo creo que el grueso de los diputados ha sido esta semana nuestra particular comarca ver donde reina la tranquilidad y el buen hacer la gente es que su Gobierno aquella atroz sí ahí está el buen ambiente de esta semana es que mucho se ha hablado estos días de la atajo parlamentario que ha encontrado el Partido Socialista para sortear la mayoría de la derecha en la Mesa del Congreso y la mayoría absoluta del PP en el Senado

Voz 13 11:27 señor Sánchez La Moncloa le queda grande

Voz 0246 11:30 la Moncloa le queda grande señor Sánchez hilo bueno nos queda grande Toure a un precio grande es alquiler en el suelo estar por dos mil euros y lo mejor de todo convoque elecciones cuanto hay elecciones cuanto antes pero no sólo Pino abrazado porque también apareció por aquí el líder de Ciudadanos Albert Rivera el señor Sánchez no tiene escrúpulos bueno buen rollo en el Congreso en buen rollo por eso pongo la sintonía de la comarca hay buen rollo esta semana pero claro hay que aprovechar el Congreso para volver a hablar de la tesis de Pedro Sánchez el señor Sánchez no se va a escapar de esta Cámara no se va a escapar sin que hablemos de hoy más buen rollo y yo creo que suena amenazador suena muy amenazadas pero la verdad que no te vayas por ahí bueno mentiras y más mentiras dice Pablo Casado

Voz 13 12:16 en dirá porque yo hemos visto una vez más que se publica pruebas de lo que hacen es poner en evidencia a sus mentiras

Voz 1378 12:22 y mientras y aquí Pablo Casado sigue sin hablar de su máster y un estudio

Voz 0246 12:28 presentar su trabajo Sánchez que dice a todo esto

Voz 14 12:31 bueno es perfectamente legal es una técnica parlamentaria

Voz 0246 12:34 se ha utilizado en reiteradas ocasiones por qué no encontrado el sonido de Pablo Iglesias sí que decía que ya le le le cansaba estar siempre defendiendo la tesis de él él es el defensor de la tesis de L mucho más que Pedro Sánchez bueno patinazo de las semanas y las Cortes de estos día vamos venga a ver Primera sintonía la vieja

Voz 15 12:58 en esta tiene que yo mira voy hablar por Jorge Ariel está la sintonía llegada

Voz 0246 13:03 pues ya está cerramos el paréntesis de no no no ponemos a ETA

Voz 1378 13:07 es que esta en vez patinazo de la semana parece que va a poner el momento épicos de la semana a mí me suena documental a mí me suena a que van a anunciar la declaración de independencia vete tú a saber una cosa

Voz 0246 13:19 bueno pues nos quedamos con la sintonía vieja vamos con los candidatos primero saben que esta semana hemos hablado de la denuncia que hacían los trabajadores de las ITV con las presiones que estaban sufriendo interna y externa para hacer la vista gorda con muchos vehículos vehículos pesados transporte escolar oye pues le preguntamos al representante el responsable de la Asociación de transportista a Ignacio de la Paz el tema muy serio y aunque decía que les sorprendía esas declaraciones dice bueno pero es que en ti

Voz 8 13:52 no no de broma un sí que la hay

Voz 16 13:55 creo que como todo como lo llevamos nuestro vehículo pues a lo mejor notan que aún un mes de una u otra poco más no sé el tamaño neumático cualquier cosa pues a lo mejor le vi un poco para tratar de en ese momento poder seguir haciendo el trabado que a lo mejor un poco a lo mejor común broma que en otras no se ponen tan

Voz 0246 14:18 sí también pasan en broma

Voz 15 14:20 claro claro también lo mira cara lo enmascaran en broma a lo mejor dan hasta hasta pegatinas hacen bromas osea y hasta dos mil diecinueve en broma en broma las ruedas en broma bueno el primer candidato segundo candidato

Voz 17 14:35 no tiene representación quién me acuse de algo que diga de qué de qué

Voz 7 14:41 es con mucho gusto pues mire usted señoría Johnny conocía señor Correa ni contratar

Voz 0246 14:45 el señor

Voz 1091 14:46 sobre la supuesta caja b del PP mientras usted no demuestre su existencia no está demostrada su existencia yo digo que no existe ninguna caja B del PP

Voz 1378 14:55 lo afirma que no no me canso de escucharlo no me emplazado no

Voz 0246 14:58 me gusta que me localizan un lado en otro se le paraliza los labios bueno en fin curioso según revela que no tenía presentase tercero Monzón

Voz 8 15:06 videojuego lo de no presentarlo al mundo mundial

Voz 17 15:11 el único error que podemos asumir es que tratamos este proyecto como cualquier otro proyecto de la consejería con la misma información que se da a los centros con la misma información que se da al público ir a lo que está claro es que un proyecto como éste a la vista está debía de haber sido más ha informado con más tiempo en realidad lo que ocurre es que cuando es cuando nos planteamos este proyecto mandamos la comunicación con los centros como se hace siempre porque si los centros no quieren participar pues no tiene sentido que hagamos un proyecto ni éste ni ninguno y en ese momento en el que se comunica a los centros es cuando saltan todas las alarmas

Voz 0246 16:00 todas las edades al oye yo creo que ya que tú

Voz 8 16:03 se ha hablado en nombre de Jorge porque la sintonía de gallinas tu voto hoy vale doble pues mira porque me gustan los tres candidatos a mí también

Voz 15 16:11 pero te voy a decir una cosa a mí lo de pasar la ITV en broma sí me parece una metida de pata en broma pero gorda pero gordo de la gorda pero gorda porque estamos hablando de transporte pesado guaguas escolares oye en bromitas no pero no estamos jugando comprometa estoy poniendo muy serio en el Gabinete

Voz 0246 16:28 si pues si no no vamos a muy serio por si votamos los tres aunque no está votamos los tres a Ignacio de la Paz

Voz 16 16:36 creo que como todo como digo llevamos nuestro vehículo pues a lo mejor notan que aún mete un ninguna otra ley sin ir un poco más no sé el tamaño del neumático cualquier cosa pues a lo mejor le dice un poco para tratar de Inés momentos poder seguir haciendo el trabajo que a lo hice un poco a lo mejor como en broma que en otras no

Voz 0246 16:58 no en broma de falta de del freno en broma no te funciona los parabrisas