Escuela de padres y madres (21/09/2018)

Voz 2 00:00 Yaiza Delgado nuestro psicóloga infantil buenos días volví a ritmo trepidante no también torneo ajetreado

Voz 3 00:17 no bueno no se llamaba al término de un

Voz 4 00:20 programa dos días una familiar pero que la madre si mal no recuerdo con un caso una niña ir vamos abordar porque para mí la condición Yves ocasión de la radio la condición de servicio público pues está por encima de cualquier otro papel y en este caso me ayudaron a una madre con una niña que vive una historia que puede ser

Voz 2 00:41 bastante frecuente pero a lo mejor los niños y la niña lleva uno en el anonimato no

Voz 5 00:44 exactamente no en el tema de pues sobre todo mucho de de los miedo a las inseguridades el se niños muy impresionantes que cualquier comentario o cualquier imagen que puedan ver o algún algo que le comenta algún compañeritos de clase pues a lo mejor eso les puede causar muchos miedos no llegando al punto al menos depende también hay mucho helada y esto suela para aparecer más aparte a partir de los seis siete años no son niños con que que les dan que suelen tener miedo y está muy muy apegados a sus familiares en casa lo mejor pues no van solos al baño si es una casa de dos pisos pues hasta que no sube otra persona ellos no sube al piso de arriba y eso muchas veces genera un agobio por parte de de los padres no de e incluso qué estamos haciendo mal que podemos ir muchas veces no tienen las estrategias suficiente para poder ayudar a sus propios hijos no porque bueno el título de padre te lo dan sin haber cursado absolutamente nada no

Voz 2 01:44 la revista Se padres que yo no sé si sigue ligando lo cual es no da Génova María muy buenos días

Voz 6 01:51 hola buenos días no sé la situación que

Voz 2 01:53 de tu niña

Voz 6 01:54 bueno pues ella que es miedosa en el colegio pues hay una compañera que le mete miedo Bono sin miedo a ser traslada que en casa pues no no quiera hacer océano va de un sitio a otro sola siempre quiere conmigo yo la verdad no sé cómo afrontar el problema me dije que no lo nombra la palabra miedo

Voz 2 02:17 vamos a la niña la tienen aterrorizada con las historias que le cuentan no

Voz 5 02:25 y qué tal María cuántos años tiene tu hija

Voz 6 02:30 siete siete añitos hasta

Voz 5 02:32 edades lo que comentaba antes no hay niños que a lo mejor hay cosas que no no le dan miedo pero hay otros niños que que cualquier comentario cualquier ir y los otros los otros niños a lo mejor se lo toman como un juego no lo ven que que que que lo estoy comentando causa causal algo la otra persona entonces más lo hacen no muy sobre todo mucha muchas veces lo que te sientas a lo mejor en casas agobiada te te sientes porque a lo mejor estás haciendo tus cosas y tienes que las porque tienes que ir con la niña partes porque ella voy

Voz 6 03:07 y la cosa es que no sé cómo afrontar muchas se lo afronto pues en Fa dándome creo que es la manera acordó no

Voz 5 03:13 la la manera no hay una manera correcta no depende también mucho de la situación de cómo vengamos el trabajo de cómo hemos tenido el día pero en estos casos vamos a ver esto se va a ir pasando con la edad es normal Maale dentro de de de su etapa evolutiva es normal que ya tenga miedo que pasa que muchas veces la conducta que tenemos los adultos hacia estos miedos de los niños lo que hacemos es reforzarlo en dándonos con ellos obligándoles a que a lo mejor lo hagan ellos solos a que ellos lo que necesitan en estos momentos acompañamiento que tú le acompañan que que con tranquilidad no tomarte los pensar que esto va a pasar y que va a llegar un momento en que no va a querer estar contigo tomándolo no

Voz 6 03:55 caso contrario exactamente no

Voz 5 03:58 aprovechar si es cierto que bueno pues oye pues espera que ahora mamando puede no darle nosotros más importancia de la que tiene ahora mismo mamá que necesito ir al baño que pues bueno espero momentito está haciendo esto es que no me aguanto pueden miras pero momentito luego vas con ella no pero no enfadar no no también esa moción ella por ejemplo que te dice que no le nombre la palabra miedo porque ya bastante miedo tiene ella como para encima recordarme que tengo miedo

Voz 6 04:25 difícil además es que me dice que la palabra que más detesta es miedo

Voz 5 04:29 por qué puede ser ya que ya ella también se extienden edificando con que ellas miedo sano que eso su su auto concepto el concepto que ya tiene de sí mismo de sí misma es que es miedosa y eso no le gusta entonces vamos a cambiarlo porque incluso comentarle vamos a ver que todo el mundo tiene miedo todos tenemos miedo a muchas situaciones los adultos también lo único que las personas valientes son las que afrontan ese miedo tú miedo miedos tiene no hacérselo ver como que es algo malo tener miedo porque tienen miedo incluso en el ser humano ha sobrevivido gracias al en muchas ocasiones no entonces no hacerle ver que que que el miedo es algo malo en el caso de que los comentarios de su compañero de clase sigan y demás pues con mucho tacto pues intentar abordarlo con la familia de la otra niña pero pero para para aportar no para para para crear conflictos sino para ayudarse mutuamente

Voz 6 05:22 el lado positivo exactamente

Voz 5 05:24 no porque claro muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos para que no no tengan problemas para que no tengan problemas pero no educamos últimamente a nuestros hijos para que no cree en esos problemas entonces cuando viene otro papá otra mamá te es que tu hijo nos ponemos siempre a la defensiva porque no nos gusta que nos digan que nuestro hijo entre comillas pero malo no se dinamice al está pasando esto siempre desde el respeto

Voz 2 05:48 escucha el resto ahora están amable para seguir abordando cuestiones que tiene que ver con esto acuerdo muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros muy buenos días cómo combatimos a miedo que qué más podemos ir al respecto a este capítulo tan tan tan normal si te conmigo tengo miedo no me e incluso hay va porque se aproxime al ámbito escolar con lo cual habría que hablar con la dirección del colegio no

Voz 5 06:13 hombre si va mucho si hablando a lo mejor con la familia no se soluciona porque a lo mejor nosotros

Voz 2 06:19 pero es un punto de vista conflictivos desde generaron confrontación sino eh

Voz 5 06:23 sí sí si no oí sobre todo es que hay niños que son más impresión es que otros ni hay con sobre tomas en las niñas no hay comentarios vive más que que te pueden hacer el otro que te pueden causar miedo te pueden y muchas veces y sobre todo pues sí puede mediar alguien del centro el la tutora al tutor y ayudar a que pues están pues eso no cree más conflicto de lo que pueda estar generando ahora mismo el tema de los miedo la verdad que es algo bastante lo que desean es una moción no moción positiva es una emoción negativa pero hay que validar será también a los niños no decirle que es malo que tengan miedo lo que decía antes incluso es bueno tener miedo de no tener miedo a que me puedo caer tener miedo a que a que me puedan hacer daño pero también a lo lo comentaba ahora mismo no en educar a nuestros hijos para que no hagan daño a los demás claro educan peto

Voz 2 07:16 es que estamos a nuestros hijos para para que

Voz 5 07:18 yo no no para que para que no somos un aspecto positivo para que no sufran pero no los educamos para que no hagan sufrir a los demás no es un poco también con con el tema de de ahora mismo que está tan de moda

Voz 2 07:31 dice un oyente hola yo le quite el miedo a mi hija diciéndole que nosotros éramos bruja se metía con nosotros pues mira eres tiene la ofensa que un buen ataque qué es exactamente

Voz 5 07:42 no ya es cuestión también de nosotros y los niños lo que buscan es seguridad en sus padres no y entonces muchos miedo cuando surgen cuando no están con sus padres en la adolescencia vuelven a surgir también miedo te encuentras niños da lo mejor a dormir en niños adolescentes incluso con dieciséis años que en situaciones pues se vuelven a la cama de los padres por qué miedos algo inconsciente entonces están en situaciones de estrés con ansiedad ante los exámenes posibles repeticiones posibles eso le genera tal estrés que donde único se sienten seguros durmiendo es con sus padres dentro lo que cabe es algo normal

