Economía de bolsillo (21/08/2018)

Voz 1 00:00 nueve diez minutos hablamos economía

Voz 2 00:03 la economía marca nuestras vidas tanto en lo individual como en lo colectivo Diez años después de la caída de Lehman Brothers la crisis que afecto a nivel mundial deja la situación en Canarias con un panorama de desigualdad invulnerabilidad así lo hemos podido leer durante estos días en La Opinión de Tenerife el paro continúa siendo elevado con una tasa que ronda el veinte por ciento lejos aún del diez por ciento que hubo antes de la crisis otros indicadores sociales tampoco terminan de mejorar en las Islas el porcentaje de población en riesgo de pobreza supera el treinta y tres por ciento el turismo en cambio sigue siendo el salvavidas de la economía canaria vamos a hablar de economía en términos que todos podamos entender con Juan José Hernández economista forense que está con nosotros aquí en Hoy por hoy

Voz 1 00:45 vamos a estar con nosotros bien buenos días económico

Voz 3 00:49 esta Florenci gerente del Colegio de Economistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife bienvenido gracias por estar con nosotros todo un reto

Voz 4 00:55 hablar de economía y hacerlo de manera digamos entendible llana para todo el mundo no si es un reto

Voz 5 01:02 también por la fama que tenemos no son cosas normales no somos sí lo son

Voz 4 01:06 sí leí ayer una cita que es bastante aplicable a nosotros no somos ni profeta en hijos de profetas por si acaso que alguien no escuchen de Macía y ponga muchas esperanzas en lo que decimos pero bueno también los han dado leña no nos han dado leña en estos últimos diez años bueno se nos han pedido explicaciones Hay muchas veces hay que decir que nosotros nos dedicamos a eso no quizás son otros los que se atribuyen esa

Voz 6 01:32 la ciudad de A eso sí

Voz 3 01:34 por puede eres es no pero quizá los economistas de a pie

Voz 4 01:37 tenemos esas capacidades no cuántas crisis que ha tenido graves

Voz 3 01:39 sabes el capitalismo cuatro cinco cuántos eran cuatro cinco

Voz 4 01:43 el capitalismo como tal si no nos adentramos a los inicios desde inicios pues bueno yo creo que son se pueden estipular en cinco cinco no la hay una que recientemente pues leí no no conocía en profundidad fue el batacazo que sufrió Francia cuando introdujo el papel moneda no a través de un escocés de también catalogó como locos que se es que era lo uno dice hubo una hiperinflación se pusieron a darle a la maquinita del dinero il eso fue dicen los expertos el precursor de la de la posterior Revolución francesa no osea que ahí estamos el capitalismo yo creo que es acusado de varias piezas

Voz 3 02:23 si bien el iba a ser una pregunta muy infantil a los niños cuando lo dices que gente pobre gente que no tiene gente que lo está pasando mal y los niños dice porque no les damos a la máquina

Voz 4 02:30 a esa de hacer billetes

Voz 5 02:33 poniendo más dinero habría me dieron la Caixa eso es mundo como se les remates argumentos pues porque

Voz 4 02:39 el dinero es dinero es papel es papel de muy buena calidad y con una tinta muy cara pero detrás tiene que haber algo que lo sustente no eh

Voz 5 02:49 a lo largo de la historia pues lo ha sustentado pues metales preciosos

Voz 4 02:52 después hemos avanzado en ese modelo oí ahora en lo que todos estamos de acuerdo en que es una un medio o fiduciario sea es un medio de confianza en el cual nosotros depositamos un valor que va directamente relacionado en este casi todo el mundo lo entenderá con el trabajo si alguien no lo entiende con el trabajo que cada uno realizamos día a día eso es lo que sustenta una moneda no

Voz 3 03:17 hablar de muchas cosas que me va a ser un poco dispersa esta este primer contacto lo digo por la cantidad de de de palos que queremos tocar estábamos aludiendo la introducción a un fenomenal reportaje como siempre el sello de Marta Cantero del pasado domingo en el rotativo La Opinión y también en la provincia anatomía de la crisis la sociedad Canarias más desigual vulnerable que hace una década el paro sigue siendo demasiado elevado su economía aún más pendiente del del turismo es un

Voz 4 03:46 diagnóstico Chapo no es que tampoco hay que tener vamos mucho mucha carrera como se dice ahora que está tan de moda no tanta tantas te si tantos másteres no parase para llegar a esa conclusión a la crisis nos ha dado duro nos ha dado un buen meneo y resulta que ahora que cuando estamos bueno teóricamente saliendo estamos pues todavía no hemos llegado a como estábamos no este temporal ha pasado hay bueno pues se ha llevado

Voz 5 04:15 lo cierto poder ser gracias

Voz 4 04:17 yo no he ciertas macetas que teníamos se llevado el techo del Porsche y a los datos cantan no los datos cantan la la economía real pincho los salarios están más bajos todavía de lo que de lo que estaban en el año dos mil ocho

Voz 6 04:36 por contra pues lo el eh

Voz 4 04:40 el el excedente bruto de explotación que es la parte que la otra parte del del producto interior bruto la que habla de los excedentes de los beneficios de la inversión aunque la inversión productiva también a Gay

Voz 6 04:50 pido pero vemos que lo lo las rentas de de de la propiedad no

Voz 3 04:56 de los empresarios pues no no lo ha sufrido tanto no en este caso todavía estamos un cinco por ciento por debajo

Voz 4 05:04 de lo que teníamos hace diez años no hay en cambio los bienes

Voz 3 05:08 Ellos están tres por ciento por encima algo está pasando no hay una cosa que me tiene que me subo por las paredes no más pobres más pobres y los ricos más ricos si si hay más ricos los que eran ricos son más ricos más ricos todavía

Voz 4 05:21 si en este caso quebró el modelo de

Voz 3 05:24 del contrato social

Voz 4 05:25 si es que alguna vez lo hubo no porque no hubo algo parecido yo desde que tengo uso de razón Mi madre me decía bueno estamos en crisis estamos en crisis no yo soy del setenta y dos y Barris no lo que está claro que Canaria en particular pues tiene un modelo pues estructural que siempre adolece de lo mismo mismos no de una de una desigualdad muy grande no una desigual red de un desigual reparto de la la de la renta porque de eso se trata de la aquí estamos formando sociedad la economía no son compartimentos estancos es que aquí si uno tiene el rol de de empresario tiene que ponerse también en los zapatos del del del trabajador y viceversa e hice ver y de eso se trata no se puede decir bueno a mí me va bien yo tiro para adelante ahí él es el último pues que que cierre la puerta no en lamentablemente hombre en este caso los poderes públicos y uno le asigna alguna función pues debería de tener ese papel de de ayudar a que eso no se produjera no pero vemos más vemos cuando abrimos el periódico cuando nos sentemos la radio que los poderes públicos están en otras cosas no muy ocupados en otras materias no seguimos igual seguimos igual nuevo REF bueno uno se les saltan las lágrimas parece que vamos a amarrar los perros con longaniza era que me gustaría tirar de beber bodega cuantos REF han habido qué efecto han tenido y es que seguimos igual no entonces lamentablemente si seguimos haciendo lo mismo tenemos el resultado pues a lo mejor habrá que cambiar algo no

Voz 3 07:00 pero como se cambió la economía del de la modificación de de la del cambio del sistema productivo yo pienso que la economía la mueve las personas en la mente de las personas

Voz 4 07:10 IU también por así decirlo el sesgo político todo todos política no es decir si abrimos el el el foco todo desde el momento que tu decida eso ya es un acto político no pero también lo que hay que hacer es llegar a un consenso llegar a un consenso a primero a una a una diagnosis de en qué situación estamos de mirar hacia atrás que recetas han tenido un efecto Iker recetas no ir después de Siri de marcarnos objetivos sino a largo plazo pues más a corto plazo que a batalla ganada yo creo que si no ganamos la guerra por lo menos vamos ganando batallitas es más a lo mejor es llevadero para para todos no marcar objetivos cosa que no se hace no si se marcaron enamora a corto plazo planificando bien la economía rego fijando unos de los de los hitos conseguidos a lo mejor la gente no estaría con el Guaje la pesadumbre el hartazgo que uno palpa en la en la que bueno hablamos de la

Voz 3 08:10 situación desigual socialmente hablando de esta tierra y en España evidentemente a siglos de los indicadores de de la pobreza son más que el bochornoso para para este país en ciertos segmentos a población comprado a países que que que se ha incorporado prácticamente a la Europa moderna y con los que tenemos problemas Ello de las actitudes autoritarias y la xenofobia Iker preguntarle ya que hablamos de las desigualdades que por la reacción de los que más tienen tan reacio siempre a ser objeto del incremento de de la subida de impuestos y la banca mismo que he sacado ya los colmillos para decirle dónde van un bancas que que que que que el sector bancario que que que fue ayudado con el dinero público es decir a qué pasa en este país

Voz 4 08:55 sí es una una impresión como siempre hablábamos de impresión personal aquí la sensación es que el pato siempre lo paga él mismo no

Voz 3 09:03 claro

Voz 4 09:04 aquí un hombre lamentablemente vivimos en un en un pequeño infierno fiscal ya que tiene posibilidad pues les sale quizás es ramalazo de la insolidaridad frente al que aquel que dice bueno yo con lo que gano yo qué necesidad tengo yo de dar una parte de mi de mi producción de mi producto para el bien la redistribución no y bueno pues a eso lo llaman capitalismo salvaje liberalismo neoliberalismo etcétera no quizá así pour por estar donde estoy quizá uno piensa ya es como la gran mayoría pero lamentablemente uno no descarta no deben sí sí hace fortuna como dice el otro empieza a pensar de otra manera y ese es el problema quizás el problema se debería de atacar pues como siempre pienso desde la educación más educación más educación más sensibilidad

Voz 3 10:02 esto ayer un estudio de conocíamos escuchando la la Ser a nivel nacional el estudio de la Fundación del BBVA hablando del informe pizza y lógicamente del Informe PISA perdón ir lógicamente no llevaba atención el dato no la conclusión al que vienen a llegar los estudiosos es la siguiente ponen el ejemplo de Euskadi que mete una pasta increíble en en y para la formación de su alumnado pero la conclusión es terrible no funciona mejor que Mann quién más pasta mete sino el que invierte en los hogares más vulnerable

Voz 4 10:36 durante porque es ahí donde está la verdadera palanca no quizá lo que vamos es

Voz 3 10:42 el presupuesto no es presupuesto por civismo el presupuesto

Voz 4 10:45 no es una finalidad es un medio para no quizá estamos muy cansados de escuchar objetivos a presupuesto planteado y nunca se pregunta cómo liquidar el presupuesto pero no liquidar por liquidar cuantitativamente sino cualitativamente no partimos de indicadores de origen indicadores de finales de analizando que a ellos se presupuesto no hay ahí tienen mucha razón y no es no es cuestión de invertir por invertir de echar dinero como quién riega una maceta

Voz 3 11:18 que ha hecho muchos muchos minutos en Canarias

Voz 4 11:20 que Ike pervierte el sistema que es otra no supervivientes sistema permite la actitud de los agentes económicos

Voz 5 11:28 bueno desde luego vamos sobre un

Voz 4 11:30 un artículo que me pasase delante no me voy a poner el ejemplo no pero normalmente cuando el Estado hace hace su función que debería de ser no de de de compensar de redistribuir normalmente cuando no tienen cabeza pues a lo mejor una un unas variables de de optimización lo que hace es meter la pata es ayudar pero a que se acentúe el problema

Voz 3 11:57 bueno bien ahora entramos en en esos aspectos que hay una serie de asuntos apasionantes pero evidentemente ya dejó claro de entrada que no eres profeta eh

Voz 4 12:07 la que optaría aquí era pasar efectivamente sí

Voz 3 12:09 pero bueno vaticinio sus pronósticos para ser más exactos económicos hay quien dice que nos medimos a una nueva crisis o sea habrá de Se habla de una desaceleración que hay todo el mundo coincide pero se dice que el crecimiento de España es un crecimiento robusto es decir que no sé

Voz 4 12:25 puede mantener los incrementos del del tres por

Voz 3 12:28 siento que que ha acompañado a la economía española en los últimos años pero que se va a realizar pero que es un crecimiento continuado qué opinión tiene nosotros lo lo primero

Voz 4 12:37 que tenemos que hacer como como persona como individuo es no suba rendar facetas de de de de responsabilidad propia consumo lo estoy diciendo de que nos tenemos que preocupar por la economía tenemos que que leer más que enterarnos más hay que estar preparados porque la economía va y viene ahí tenemos los ejemplos no

Voz 6 13:00 segundo se están viendo algunos

Voz 4 13:04 aspectos preocupantes en cuanto a primero a nivel internacional me refiero en la guerra comercial que se están planteando

Voz 3 13:11 eso eso es importante explícanos por favor porque la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China influye en el resto de la economía

Voz 4 13:19 en el agua está Estados Unidos China Europa y bueno pues han optado por coger cada uno gráficamente un cubo lleno de agua y meter la cabeza a ver quién aguanta más pues yo te subo los aranceles por qué porque los problemas económicos de cada uno ellos no asumen cada país no asume la responsabilidad propia y se la achaca al de fuera quizás también porque hay un sesgo político y un electoralismo no entonces pues Estados Unidos les sube aranceles a China chinas en los Estados Unidos estadounidense lo sube a Europa y el efecto cuáles

Voz 6 13:52 el feto es que

Voz 4 13:55 va a ser el paro muchas veces las empresas que fabrican productos de importación no van a poder soportar esa esa esos incrementos de de de aranceles tan brutales y ojo a Canarias nosotros nos dedicamos a proveer les dé descanso a los trabajadores de Europa osea que si el trabajador de Europa pierde el trabajo en un medio plazo yo creo que ya deberíamos de estar pensando cuál va ser el efecto que por supuesto vendrá a cola de de de serpiente lo último pero pero no llegará el ese efecto tarde o temprano pero la coyuntura ahora mismo es esa y eso tiene que ser conocido por todo y tiene que ser valorado oí tendrían que tomar medidas en ese en ese

Voz 3 14:41 a quién no quería plantearle varias espetó uno muy concreto hip perdón la dispersión ya la vertiente entre el recibo de luz el incremento de la tarifa eléctrica explicación tiene esto de ahora dice el Gobierno que va a intentar bajar el precio del impuesto para que sean o no teme es que es de lo que lo que sí

Voz 4 15:01 más mercado mercado energético no es no es un mercado es más bien un son bien Frankenstein no de mercado tiene un porcentaje mínimo que es lo que nosotros los economistas llamamos a la la la confluencia entre oferta demanda todo el resto o la gran mayoría son in puestos subvenciones incluso prebendas al sector energético y eso al final como como siempre mucho me temo que quien paga el pato al final es el es el consumidor final ni siquiera nadie está dispuesto en la disposición de comprender su factura de la luz nadie levantas el teléfono y es que ni siquiera el interlocutor te lo sabe responder

Voz 6 15:45 pero es así su puesta

Voz 4 15:46 te hay un pool hay un pool de de de de productores energéticos que ponen para ser gráficos en una piscina toda la energía que se produce una es nuclear otras hidroeléctrica otra es como la de aquí producida por todavía por motores vídeos pues el hidrocarburos ir se supone que ese ese pecio esa oferta va fluctúa actuando

Voz 6 16:12 el informe que llega el invierno hay más potencia hidroeléctrica conforme

Voz 4 16:22 sube el precio del petróleo cuesta más producir energía desde otro tipo ir y lo que no cuadra es que en épocas donde se supone que entre comillas ha llovido y la y la la aportación de la energía hidroeléctrica ha sido mayor y que por ende ha sido una energía más barata no porque ha subido la es que ni ni siquiera la comisión don de de de del mercado de desde la energía se lo se lo puede explicar

Voz 3 16:54 doce pues no lo tendríamos que hacer mirar porque son recursos que ceban no se sabe adónde van no donde se están yendo vamos a ordeñar por mor gráficamente pensiones una pregunta muy sencilla sabemos el el lema de los pensionistas que están dando una lección de compromiso social en este país para mí la esperanza viene por verlas por la calvicie por nuestra gente mayor no qué pasa con las pensiones no sabemos la teoría si los salarios son bajos si no sé si no se incorpora gente al mercado no se producen afiliaciones a la Seguridad Social no sabemos la teoría pero por qué no nos garantizan porque piensan que hay una bolsa aquí que es la de las pensiones el fondo de pensiones como ciudadano no tengo la tranquilidad de que los presupuestos del Estado se va a contemplar la partida para las pensiones porque porque porque si yo pago impuestos y pagamos impuestos porque me lo restringe a un ámbito nada más bolsas bolsa del Estado