MENSAJE RECIBIDO / HXH / 21/09/2018

Voz 1772 00:00 ocho veintiséis de la mañana abrimos también como todos los viernes mensaje recibido Eric Pestano buenos días al Miguel Angel buenos días bueno mensajes que nos llegan a ese Whatsapp de Radio Club Tenerife seis siete siete noventa y dos sesenta quince mensajes que hemos recibido durante toda la semana precisamente uno de los temas ha sido esa vista gorda esa presunta vista gorda de las ITV

Voz 2 00:23 el de la ITV desde luego el desde que lo hemos contado no hemos parado de recibir mensajes de los oyentes porque bueno pues ha sido una polémica que conocíamos esta semana Hay vamos ha explotado nuestro nuestro Whatsapp les ha encantado a los oyentes eso de que claro en broma lo haga presiones

Voz 3 00:40 dábamos Geri si se hacía la vista gorda a los oyentes en las ITV hemos recibido de todo es

Voz 2 00:45 exactamente hemos recibido de todo por ejemplo Miguel nos han dicho pues claro que se hace la vista gorda pregunten por los vehículos militares eso ha sido un oyente nos ha dicho se hace la vista gorda con los vehículos de las administraciones públicas mira claro todo el mundo piensa otro mensaje aseguró que las ITV es tan corrupta hay trato de favor cuando se trata de talleres que habitualmente llevan coches en otra de las hacíamos que hemos realizado a lo largo de la semana y un trabajador también tenemos un trabajador que dice que es sobre el preaviso de huelga reflexiona sobre ese preaviso de huelga que anunciaron los

Voz 3 01:18 sindicatos precisamente lo que se quiere es unificar criterios

Voz 2 01:22 los común único convenio porque además los sindicatos denunciaban que tienen muchos convenios que las empresas en esa triquiñuela para no aplicarlos así que bueno pues esta es la situación y alguno de los mensajes que hemos recibido a lo largo con el tema de la semana de BBVA no salimos de la carretera no no salimos a la carretera por qué no una de las cosas que tenemos que hacer evidentemente cuando arrancamos el coche si tenemos gasolina no no pues un oyente se ha puesto en contacto con nosotros Samuel se ha puesto en contacto con nosotros y no ha contado una historia que los ha llamado muchísimo la atención Le paso en una gasolinera en Las Caletillas en el municipio de Candelaria vamos Kutcher

Voz 4 01:58 muy a la gasolinera dicha de la escalerilla con una garrafa homologada de diez litros para poder carga de gasolina cuando la operaría termina dicen ser la gasolina y el surtido marcaba diez litro Miguel Rafa marcaba nueve litros le comento la circunstancia a la persona que me atendió indirectamente me dice que es que Miguel Rafa puede que estuviera mal digo mira la garrafa de homologa imposible saca me por favor la probeta de la dicha mesa con la probeta llenamos la probeta y efectivamente daba nueve litros eso básicamente es el caso de estoy mira eh tiene un problema yo pongo gasolina en esta gasolina desde hace cuatro años en dos coches una moto y toda la maquinaria agrícola que maneja no sé cuánto dinero se me ha cobrado de más ruego por favor que solvente este problema y me digas qué iban a hacer para reponer el daño acaecido presente una reclamación formal en el impreso oficial del Gobierno de Canarias pedía el operario que arte te diera siete testimonios que lo que yo decía era verídico y efectivamente el operario Antena evidencia no pudo más que firmar como que era verídico todo lo que se contempla esa reclamación donde es pongo muy escuetamente pues que me están cobrando básicamente un euro más de gasolina por cada diez euros que mi madre

Voz 3 03:14 inmigrantes y nosotros empezamos a hacer la cuenta cuánto Nozal es bastante es bastante

Voz 2 03:18 bueno pues a lo mejor tendríamos que poner una reclamación como ha hecho Samuel porque la verdad que tiene dudas sobre cuánto tiempo va a tardar en resolverse si en todo ese tiempo las gasolineras no tendría que cerrar el surtidor se lo pregunta no vamos a ver si ese sufridor sí que suministrando gasolina el claro la cuenta pues evidentemente

Voz 3 03:34 mostrado que no sale vamos a seguir hablando de carretera que también preguntábamos a esta semana sobre si los oyentes usaban el móvil al volante de manera peligrosa ya hemos recibido de todo también hay me ya ya hay gente además seguramente que diga yo sólo lo uso al volante pero cuando estoy parado en un semáforo en rojo y tampoco vale tampoco la multa la multa ahí también vale

Voz 2 03:56 exactamente el móvil apagadito en modo avión mientras conducimos bueno pues cerramos esta sección de hoy de mensaje recibido hablando precisamente de de la DGT de es el uso que hacen los oyentes del móvil mientras conduce nos dice un oyente nunca acojo llamadas ni las hago tampoco atienda mensaje mientra condujo estoy harto de ver situaciones de peligro por el uso del móvil en la razón

Voz 3 04:19 es que son situaciones peligrosas y encima hay gente por ejemplo que dice bueno yo no coge el móvil pero tengo el manos libres pero también da problemas Genaro dio otro oyente da problemas y además también hay que tener en cuenta que mucha gente lo utiliza para trabajar templo los repartidores no que es el caso de otro oyente hemos recibido mensajes Nos dice que tuvo que dejar de utilizar el manos libres porque también es súper peligroso y claro es repartidores profesional trabaja en la carretera sé que no podemos mezclar tampoco mi madre todavía está pensando con el tema de la gasolina

Voz 5 04:46 nada Eric la verdad diez litros

Voz 3 04:50 cero nueve litros por el precio de diez imagínate si por cada diez euros que ponen no están realmente poniendo nueve litros no al margen por cada diez litros que pedimos nos cobran nueve euros a donde Diego tenemos también el vídeo porque Samuel Nos mandó también el vídeo de de de esa comprobación vamos a intentar durante la mañana a colocarlo en Radio Tenerife apuntó a las redes sociales para que la gente vea cómo

Voz 5 05:12 el propio testigo de la gasolinera le