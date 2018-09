Entrevista a Guillermo Burillo (24/09/2018)

Voz 1 00:00 doctor buenos días hola buenos días una una pregunta directa a tenor de los datos que ha facilitado nuestro compañero con cómo van las cosas en urgencia que en otro momento pues ha sido foco

Voz 1 00:15 situaciones que se hacían eco los medios de comunicación las últimas medidas arrojaron los resultados previstos en cuanto a la ampliación reforma dotación de nada más

Voz 3 00:24 sí sí cuando tenemos al un alguna situación un poco incómoda porque que la demanda ha crecido de forma exponencial pero en general las medidas que se adoptaron pues han dado han dado resultado bueno pues

Voz 1 00:41 esto es positivo doctor nosotros de manera seria porque lógicamente a medida que hemos ido conociendo los detalles que resuelven acompañan al caso de la turista británica en el atendida en el centro del monzón pues ahí lógicamente más riguroso no ponemos que dio imagino que ustedes lo decía hace unos minutos que la facultativa también del Servicio Canario de Salud Maite Pulido que ustedes en en urgencias se miden absolutamente a todos los lógicamente al margen de situaciones inusuales llamativas de de de esta índole el servicio de urgencias como prácticamente digamos ya no dispuesto para enfrentarse absolutamente a todo no

Voz 3 01:27 el hombre que en Suez precisamente lo lo bonito si se puede llamar así de la medicina de Urgencias no que que cada día que que viene a trabajar no sabes a qué te vas a enfrentar no hay unos patrones que se repiten en cuanto a afluencia iraquí comportamiento de la población y de los enfermos pero cada paciente es un reto y probablemente que no y cada día hay una hay una o más anécdota en cada uno de los médicos enfermeros que atienden a los pacientes

Voz 1 01:59 acciones dramáticas por supuesto situaciones de extrema tensión por la salud de los pacientes que pintan entra que acceden al servicio de urgencias pero lógicamente supongo también que que que otro otro vector otro la asistencia a tener en cuenta es la la la tensión de los familiares no oí digamos la exposición unas situaciones de agresión que ustedes viven no

Voz 3 02:26 afortunadamente son la son las menos no he pues siempre hay pacientes pues con algún tipo de patología psiquiátrica o efecto de de drogas que bueno que tiene un comportamiento violento pero está está dentro de lo de lo asumible no pues surgen situaciones desagradables bueno que intentan reconducir aunque a veces como el lamentable o los lamentables episodios que ha habido en La Candelaria no el incendio y esto porque que uno no no la verdad que lo entienden y sabía que no parece que reflejen una una patología médica no situación un comportamiento de tipo social también nuestro servicio ha habido agresiones hay alguna grave con ese han tomado medidas para que nos ofrecen ocurren no

Voz 1 03:14 ya el se sienten ustedes sienten que su seguridad está garantizada

Voz 3 03:19 yo creo que sí yo creo que si eso no quita que claro que cualquier servicio grande y con muchos enfermos muchos pacientes muchos familiares pueden garantizar el cien por cien de seguridad no es posible

Voz 1 03:35 me está claro una situación bastante compleja evidentemente el el hoy no opinado de cualquier agresor en cuanto a su actuación pues se rompe las barreras de seguridad doctor deje claro queríamos abordar también el el tema de la situaciones de esta naturaleza la que ustedes se se encuentran leyenda urbana los de la serie de objetos que se que de pacientes que ellos y ellas que acuden a urgencias porque ha utilizado no digo que sea el caso de la turista eso es lo que estamos hablando se está especulando os estamos especulando barajando con la la la la hipótesis terrible hipótesis sea lo lo que pasó en Mojón la atención del Centro Médico del del centro de salud del Mojón pues ya el el resultado nosotros estamos manejando con prudencia dando vueltas para abordar la cuestión puesto que se está hablando que puede ser una agresión sexual claro si estamos ante un delito de esta naturaleza lógicamente no queremos meter asuntos pero en cuanto el comportamiento sexual de los galones de los hombres y de las mujeres

Voz 1 04:43 a tan propias como las que indica la leyenda varones con o no

Voz 3 04:47 no son no son leyenda de vez en cuando puede surgir alguna situación de esta que se salen de lo de lo habitual y que lleguen a servicio no muy también con el uso de drogas eran si tus circunstancias eh curiosa nunca unos o no sale nunca vez asombro cuando uno piensa en lo he visto todo aparece en situaciones nuevas o algún

Voz 3 05:16 de alguna postura que siempre hombre esto tiene sus riesgos no igual no aparecen circunstancia que después tiene sus consecuencias grave en en los pacientes

Voz 1 05:27 alguno se puede responder incómodo yo no lo porque las cosas de la vida que hay que situarlas no el otro día me explica un facultativo que claro que que el tema de introducirse objetos tanto los hombres como las mujeres si son si no son objetos digamos homologados como pueden ser la utilización de vibradores que idioma tanto para ellas como como con ellos

Voz 2 05:50 que nos decían que la cavidad anal

Voz 1 05:55 también la vaginal pues una vez tinto se parcialmente un objeto puedes resume sufrir una especie de succión interna no y de ahí la cantera del hacerse un vacío

Voz 3 06:05 es que yo yo no sé si esto es lo que tratamos homologado desmiente hay una norma ISO que los que los homologo bien pero cualquier caso efectivamente no puede haber una generarse un un vacío igual cuando es complicado hay que llevarlos a quirófano para luego extraer no

Voz 3 06:28 no otro objeto relativamente frecuentes son los transportadoras de droga vía rectal intestinal lo vaginal no eso sí que nos preocupa más porque que alguno puede que sea un grave y morirse

Voz 1 06:43 yo no lo pregunto al punto de vista morboso lo pregunto el punto de vista real justificó ante la Audiencia para que quede claro es si no tienen nada leyenda que

Voz 1 06:56 ha introducido por el ano quiero decir en los hombres botellas de refresco oí otro y otro tipo de de objetos

Voz 3 07:04 no no no me ocurre incurre en cuando

Voz 1 07:08 ya también me imagino que en sentido contrario en el caso de las mujeres no

Voz 3 07:13 de todos damos fe se Feve ébola ida que la realidad supera la la ficción como se suele decir en estos casos

Voz 3 07:26 de forma profesional y no no sólo el problema no hombre habérsela justificaciones queda no puede estar jugando con mi hijo me senté sin darme cuenta el mítico esto no no no pasa nada pues la verdad parece somos profesional

Voz 1 07:41 mire el bochorno de de vivir una situación vamos a decir nada usual o vamos a llamarla estrambótica o rocambolesca y que se presta a mofa por parte lo demás pero ustedes evidentemente

Voz 3 07:58 yo si me permiten Carlos que contarle porque es a raíz del caso este del sur siempre se vuelve a la leyenda urbana del Dhanga y Galicia usado drogas el rara hay sé que para producir estos que se llama sumisión química no todo esto eh posible acto no o delito no sé y hay que decirle a la población sobre todo la población joven que la principal droga en la sumisión química el noventa y pico por ciento de los con ojo con los pasiones con el alcohol porque se producen situaciones de de de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual cuando no de delitos sexuales sin que uno se dé cuenta

Voz 1 08:47 es decir que el porcentaje por la praxis por la práctica que ustedes conocen por la casuística que manejan está más centrado

Voz 1 09:01 de la voluntad por consumo de alcohol que por drogas

Voz 3 09:05 efectivamente sí que es una leyenda un caso muy marginales lo que ocurre en pago por uso de de Burundi Dhanga Hay drogas de este tipo la gran mayoría en lo que se llama de sumisión química oportunista no aprovechar alguna persona está bajo efecto del alcohol que en está cercana al coma o con o bastante mal para que la gente no entiende ya se producen estas adhesiones

Voz 1 09:31 ya lo dice usted que además es psicólogo clínico no

Voz 3 09:36 efectivamente todos nuestros estudios hecho multiétnico toda España hechos aquí estuvieron europeos todo ha terminado domingo alcohol Alcoy Alcor

Voz 1 09:46 ya de todas maneras aprovechamos consideremos doctor eh que estamos un medio público nada emisor de carácter privado porque cumple con su vocación de servicio público de de de remarcar el respeto que se merecen todas las personas especialmente las mujeres también en situaciones de voluntad anulada no es que parece ser que todavía la sociedad es que ella salió y se emborrachó y perdió el conocimiento perdió el tino como decimos en en en Canarias y eso da como una una especie de licencia

Voz 3 10:20 hay que me iría más pareció una cobardía sin permitir aprovechar encima circunstancia donde la voluntad está anulada todas son deplorables e insisto en que tenía sobre todo cuando se sale en grupo estuve decía alguien está mal pues acompañarlo a casa quitarlo de ambiente no dejarlo solo no dejar que se vaya con gente desconocida o que que acaban de conocer porque hay situaciones de riesgo no

Voz 1 10:57 por eso sigue basando evidentemente lo lo lo hemos comprobado lógicamente hemos intervenido en alguna ocasión por mí me queda grabada en la época de esplendor del Puerto de la Cruz siendo uno con tres energúmenos con una chica de aquí que estaba efectivamente practicamente en fuera de juego por el por el alcohol y aprovecharse mal y fue no pudo hacer frente a la a la situación pero estamos en una sociedad con uno atavismo machista que no los cambios totalmente al doctor no le pregunto de de índole de carácter sexual la última

Voz 3 11:32 por supuesto también el conducir no por supuesto seguimos teniendo mucho accidentado grave que han generado fallecido por por por conducir bajo los efectos del alcohol o de o de droga pero el alcohol sigue siendo que se lleva la palma

Voz 1 11:51 bien quería preguntarle una situación pintoresca que no tiene porque ser de naturaleza sexual y que no pueda que pueda compartir con los oyentes de Radio Club de estas cosas que con con la larga trayectoria que tiene usted pese a que bueno mejoras en el servicio de urgencias una situación digamos que de esas que marcan que son comentada

Voz 3 12:13 y es que es que son tantas vamos a ver de de de gente que hicieron no que tengo está lesión hace un año yo yo las cuatro de la mañana decidido venir urgencia no hice un hombre pues pues no parece que sea hombre y que sea el momento después todo el que tienen que ver con lo con los ancianos y con la gente que que que abandonan in en el servicio que que que algunos casos hay alguno alguno y situación lamentable no que al final además de de llorar no cuando ves gente a enfermos que que te juran que sí no pero sí hasta ayer caminaba y lo que están los pobres en una cama llenó de Ezcaray siempre no no me cuente esto no yo te puedo contar debe una señora que no tiene quien la cuide y la traemos hoy que no hay no hay forma de de de un centro de tenerlo ahí justo cuando cuando la fuimos a cambiar la ropa pues tenía eran eran pesetas dos millones de pesetas en el suelo en billetes

Voz 3 13:30 el colchón pasó al sujetador la señora por supuesto lo que hemos comentado no todas las situaciones de tipo lúdico sexual pues pues en ir a fines curiosas no de cuando eh algunos rotura de de genitales iniciado incluso no está con la pareja sino que está con otra persona o con chica o chico y se situaciones de conflicto ahí no que que si no la huele pues a veces puede llegar a meter la pata

Voz 1 14:04 ya que que que que que se que comparte con los familiares la información y estamos Iker pleito no es cierto lo que se comenta de de la en cuanto a los varones se refiere la actriz ya dura hacer sexo con con con la cremallera que también eso genera unos conflictos el carajo

Voz 3 14:22 alguno alguno hay pero alguno ha sido real

Voz 1 14:24 de ahí la tres mayores

Voz 3 14:27 hay alguna persona mayor atendido yo oí es posible pues no no es posible

Voz 1 14:32 cómo se lo Icomos se sale al paso situación porque hay quién dice ahora que llaman el piden ayudas casi los bomberos da porque son más porque puede pensar alguno hombre porque digamos estas nadie estrados para cualquier tipo de situación en la que se pueda ver digamos no

Voz 3 14:51 hombre alguna ni yo hemos tenido que quitar llamando a los bomberos porque eran de tal dureza que no podíamos con con con lo que tenemos aquí no para cortarlo no era posible