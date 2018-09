Radio Club Deporivo (Tertulia) - 24/09/18

Voz 1 00:00 en la más hermosa la donación quedé de

Voz 1371 00:07 hay cinco seguimos adelante segundo la tertulia por pueden visionar en activo la la emisión en directo con un montón de amigos que están finalizando Segur ahora revisamos saber cuántos son mandamos saludos a todos ellos mensaje de los oyentes dice uno por aquí mucha similitud deja la temporal descenso plantilla sin encontrar dinámica de victorias recambio entrenador precipitado y ambiente crispado entorno al club dice otro mensaje para domingo Falcón dice que tener cuidado porque el K viene tocado entonces nosotros nos pasamos tocados toda la temporada un abrazo amigo te veré por Candelaria dice otro buenas tardes felicidades por el programa es para participar en sorteos las entradas soy jugador de baloncesto y les escucha todos los días dice Victoria Hernández Medina solo espero que no se empeñe en nano porque el jugador no está el delantero se llama mal Basic incluso en bandas y ahora mismo Gustavo dice otro gracias unidad de sortear entradas para el Mundial dice otro comunicante por aquí yo quiero un TT de pueblo no de capital extranjero dice otro comunicante estoy ocupado inopia copado como dice Iván Motivos para creer que es posible creemos sinergias positivas prensa y afición tranquilo manos que a base de empates vamos escapando de Segunda División B pero mientras tanto los Hall Nos iremos olvidando de primera manos entradas para la final que libro sábado y domingo dice otro oyente el TT Dapena dice otro oyente se fijarán invierno me imagino pregunta para Gustavo

Voz 2 01:24 de pronto y yo estoy seguro que se hora eso repercutirá en la temporada que viene

Voz 1371 01:31 otro oyente dice por aquí se puede fichar en invierno el presupuesto no se puede dice otro oyente estoy de acuerdo como siempre con Gustavo Alonso confió en Oltra pero este equipo no era ni sí para Etxeberria dice otro comunicante y quiero ir al baloncesto mañana por la mañana hay que ir con calma el sábado pero la expulsión eso me dice mi amigo Paco que manda un mensaje por aquí me dices hoy de los optimistas el cambio en cuatro días a mí me da esperanza a Barrena desaparecido en la segunda parte el te te encajó seis goles en la jornada seis este año siete casi igual el Tete metió diez jornadas a jornadas seis el año pasado este año cinco el a establecer la comparación entre el año pasado di ir anterior Iggy la actual club para salvar la permanencia de mediocres Gustavo volveremos cuando se vayan yo no digo que sea malo pero dentro del área ABC es un peligro para mí Jorge día de lo mejor sí sí sí algo es bueno

Voz 3 02:15 bueno el dicho digo siempre hace cinco siglos siempre no no que no he visto repeticiones claro

Voz 1371 02:21 si no hay ni contactos me parece

Voz 3 02:23 lo que parecía engaña totalmente picardía del delantero pero bueno

Voz 2 02:28 sí sí pero esa Paesa pico rápido para de Alberto

Voz 3 02:30 la Alberto que penaliza

Voz 1371 02:33 este Oltras asustado está preocupado pero démosle tiempo a llegar dice otro conozco bien a Oltra y me temo que la asustado dice otro oyente quiero entradas para la sesión de tarde el sábado de que ganar injustamente aunque sea jugando horrible cambiará la forma de jugar en casa a lo debatimos Alejo no sirve ni para los limoneros

Voz 1041 02:49 bueno

Voz 1371 02:50 no es sino el otro día marcó un gol

Voz 3 02:53 eso es un chiste a ver si cambia la suerte dice otro

Voz 1371 02:55 qué le pasa Alberto no están muy por debajo de su nivel dice Víctor Fariña el equipo no da buenas sensaciones y me dice el amigo Manolo Peña por aquí buenas tardes a ver vamos entreno antes no hay partido a partido Oltra sabe perfectamente cómo mejoran este equipo seamos pacientes insensatos ni pensemos en ascenso descenso vamos entre todos a mostrar tranquilidad dejar trabajar al equipo y al entrenador por supuesto el sábado Pito cero tranquilidad ya hemos tenido cambio entrenador no puede haber más presión un abrazo para todos yo firmo debajo del mensaje de Manolo Peña así pero ahora como él pero insisto Jürgen nadie absolutamente nadie ha ido con la guadaña por Oltra que es el menos culpable de todo porque el otro día pudo haber cometido algún error que yo tampoco lo creo pudo haber jugado contra natura alguno ya lo vimos orgulloso algunos de televisión algún seis pero E insisto no engañar hay que ir paso a paso lo prometido es deuda más allá de los mensajes que siempre ustedes son lo primero para nosotros les quiero preguntar por el futuro del Club Deportivo Tenerife es un debate que a lo mejor está todavía diente pero me parece justo y honesto que los oyentes de la Cadena SER sepan lo que se está gestando aunque insisto sea embrionario domingo Falcón tiene información que hace algunos días que me decía oye cuéntanos esto bueno pues ya contados en la antena de la SER que Miguel Concepción aceptaría la entrada de un grupo inversor si él entiende que son solventes y que no son unos cantamañanas está la expresión que ha utilizado cuando ha hablado conmigo si entiende que que cae grupo inversor que de verdad quiere entrar al Tenerife para mejorarlo el llevaría a votación del accionariado esta esta posibilidad domingo si uno uno

Voz 2 04:26 la vez que tocan en la puerta de el Tenerife con esta

Voz 1371 04:31 con esta cumbre el diario O Globo publicó en su día que Ronaldo se fijó en el Tenerife en el Getafe antes de ir a por el Valladolid

Voz 1041 04:38 entonces Gene en esos momentos pues el presidente creyó que no era lo más oportuno en este momento puede pensar que sí pero bueno vamos a ver lo que piensa te pido un ejercicio de empatía

Voz 1371 04:51 que te pongas en el lugar de de Concepción inmediatas como puede estar Concepción ahora sí está más o menos harto de seguir siendo presidente del Tenerife que hace un año o asedio

Voz 1041 05:00 yo creo que debería estar que debería estar harto por tuvieran su su piel estaría muy

Voz 1371 05:05 tú porque él les reprocha en su día Víctor Pérez Borrego un exceso de protagonismo pero en realidad ficha Víctor Pérez Borrego como diciendo ocupa de tu de todo atiende tu las pesados de los periodistas Datu la rueda de prensa convierten el portavoz quítame trabajó en medio no

Voz 1041 05:18 y después pues eso eso sin embargo después no le no luego la renovar no

Voz 1371 05:22 pero no renueva por motivos que no tienen que ver

Voz 1041 05:24 tenía por eso motivos x hay tenía que haber cogido y haber dicho bueno pues esto motivos hay que vamos a hacerle caso que siga lo que siga llevando el mando de la nave Illa

Voz 1371 05:36 si hubiese quitado mucha presión encima en los últimos en los últimos meses no los en los últimos meses en la última temporada estos meses entonces dónde quieres llegar quiero llegar que domina

Voz 4 05:46 la concesión se tiene que rodearse de los mejores ídolo I

Voz 1371 05:50 o debería haber sección es una expresión mía sino de otro compañero periodista Concepción durante los últimos doce trece años ha primado la lealtad frente al talento

Voz 1041 06:00 sí pero la lealtad frente al talento nos lleva a dónde estamos ahora en este momento

Voz 1371 06:05 dónde está el talento del Club Deportivo Tenerife vamos que no

Voz 1041 06:07 lento pueda ser leales es decir yo estoy seguro que las personas que están dentro son leales son honestas eso lo tengo muy claro pero para de llevar un equipo de fútbol hace falta otras cosas tener que todos los días sentenciando la bombilla que todos los días tengas talento y que y que a tu alrededor

Voz 1371 06:26 encuentres talento ayer estás escuchando con atención el larguero de el tramo final de de de El Larguero de la Cadena SER con Manu Carreño con Antón Meana con con tantos y tantos y tertulianos no de de primer nivel con Dani Garrido el director de Carrusel están hablando de la modernización cabido la Liga de que ahora en la Liga se piensa en clave de marketing clave de cursos de curso atípico de merchandising de de de marca pero cuando hay redes sociales cuando venimos diciendo en este club

Voz 1041 07:00 qué tiene que ser un club del futuro

Voz 1371 07:03 decían reclamando decía en El Larguero Antón me han hay lo decía también lo decía también buena parte de la mesa no bueno también hay que tener un cierto respeto a los orígenes y a los principios guía la esencia del negocio pero futuro o el presente pasa por ahí por ese camino que ha tomado

Voz 1041 07:21 la Liga es que es verdad es decir pero este tú crees que te club después de haber estado trece años

Voz 1371 07:28 Primera División diez años consecutivamente

Voz 1041 07:30 que no era para tener otra tipo de fractura voy a contar una

Voz 1371 07:35 anécdotas una anécdota y a lo mejor ya que claro en el siglo voy a contar una anécdota y a lo mejor resulta que Javier Armas llama al al Córdoba como hace algunos días para para quejarse de unas declaraciones recientes de Carlos porque insisto otra cosa no pero debe ser que tiene un montón de tiempo libre Javi Hervás porque de todo se queja todo le molesta no hay un editorial en Play Segunda le molesta editorial de Play Segunda hace Carlos Abad unas declaraciones sobre el Tenerife que ahora mismo está en el Córdoba el gordo ya ha pasado porqué ha hecho estas declaraciones como si fuera un un perro guardián podido que a lo mejor esto que voy a contar también le molesta Javier arma me contaba mi interlocutor en en la cena que mantuvo el pasado sábado en en Córdoba que la diferencia entre el funcionamiento diario del Córdoba y el funcionamiento diario del Tenerife es cómodo aquí Halima pero esto me lo dijo alguien que ahora mismo tan el Córdoba y catado en el Tenerife pero es que me lo podía haber dicho que selló Víctor Casadesús que ha estado un montón de equipos de Segunda División estuvo en el Tenerife

Voz 5 08:36 me lo podría decir

Voz 1371 08:38 no sé cualquiera de los futbolistas que ha estado en el Tenerife pero también en otros equipos en una edición menos comer donde primera Mamel hoy lo niegue que tuvimos ocasión de coincidir en lo los contesto en en antena cuando cuando estuvimos en Oviedo me me me permitió una visita las instalaciones de Oviedo para conocer por dentro la jefa de comunicación por cierto ni ni asomo de de comparación posible entre cómo funciona el Oviedo en comunicación y cómo lo hace el Club Deportivo Tenerife insisto la diferencia me producen vergüenza como tinerfeñista como tinerfeño el Tenerife está España

Voz 3 09:10 ya aún así en términos de Tenerife a te hecho nada que ver con lo que parece la trilogía no quiere verlo que verlo lo hay la prueba las pruebas hay que tener es evidente

Voz 1371 09:23 en muchas facetas iba a decir que estamos como legales pero no hasta hasta al Leganés hemos oído a visitarlo para para Cortés para comprender cosa recorte pero sí permítanme la comparación en muchas facetas y en muchos aspectos estamos pues como el Alcorcón a lo mejor en un equipo que no tienen ni por casualidad la misma masa social que tiene el Club Deportivo Tenerife

Voz 3 09:42 para nada pero habrá que comentas lo del posible entrada de un grupo inversor pues esas cosas cambiarían y hubo que se adaptaría creo yo a los tiempos modernos del fútbol no es algo que está ahí la calle que hasta ya no sólo en primera división se empieza

Voz 1371 09:56 pero puede inversor sin grupo inversor que esta gente no pueden seguir estando en el Tenerife por los siglos de los siglos porque pero por eso lo digo igual que sino es valore lo que no puede hacer es porque hay hay gente de cincuenta sesenta setenta años que muy moderna pero si tú siguen a un mismo cargo por los siglos de los siglos sin renovar te gustaba Alonso sencillamente imposible que daba una imagen lamentable que cuando Javi armas se queja de que en Play Segunda han dicho que el Tenerife dio una imagen espantosa con el cese de Etxeberria lo que tiene que hacer es no llamar al mensajero que está muy bien que lo llamen pues pueblo que tiene que hacer había arma es preocuparse de no dar esa mala imagen Durán

Voz 2 10:35 y aquí hay dos cosas no yo creo que si el otro día

Voz 1371 10:37 ya ocurrió con acné estoy ocurrió con otro otro ahora que fue a entrenar sin saber que estaban cesado acudimos aquí hemos hecho el ridículo en cuanto a imagen de forma permanente año tras año y no puede fijarse en el mensajero en lo que dice no al menos cruda Palma sino el el el periodista ya mirarse hacia dentro de sí más porque qué modas trabajemos para dejar de hacer el ridículo

Voz 3 10:59 que no hay un afán de superación

Voz 1371 11:01 no es lo que hay es un afán por controlar lo que se dice lo caiga un afán por oye este fulanito de tal dijo esto

Voz 3 11:09 de trabajos que Kennedy no hay necesidad

Voz 1371 11:11 Viti las críticas de las evitaría las cosa bien fíjate tú como nadie habla ya de de de las redes sociales porque la has mejorado nadie nadie critica el funcionamiento social el Tenerife porque se han puesto las pilas se aplaude un montón de años de demora sin pero se han puesto las pilas gracias justamente las críticas eso me consta que es así sabe Javier Albalá saben lo sabe Juan Amador y les molesta que esto se les recuerde pero saben que es porque justamente habido una presión desde los medios de comunicación desde la masa social desde la afición para decirle señorías pónganse las pilas que fuimos pero que fuma el PNUD el equipo de la Liga de Fútbol Profesional recuerdo un reportaje que le hizo el periódico El Día que Javier malévolo tú Montón que le sacaron una página entera en el periódico El Día recordándole señor arma somos los penúltimo en incorporarnos a red social yéndose hicieron una cuenta en Twitter siempre

Voz 3 12:01 se creo perdona mano de forma unidireccional

Voz 1371 12:04 al para caldear es además Eto'o esa forma de

Voz 3 12:07 me entero desde luego para hacer y espero

Voz 1371 12:09 no responde a los aficionados con otras palabras eh a Gustavo Alonso que quería hablar perdón o sea lo que pasa es que bien sentidos que es mucho

Voz 2 12:17 no es mucho no sea que podemos estar hablando aquí mucho tiempo yo para empezar con Miguel Concepción no parisino no reiterar pero como estamos hablando ya de de de bueno de de que puede pasar algo al final de temporada no sé si hay hay hay hay lo marco a él lo marcó una temporada está claro que lo marcó una temporada donde donde pasó lo que pasó y él ha querido

Voz 1371 12:40 no se refiere a dos

Voz 6 12:42 adiós abrupto a Oltra o de la dio también abrupto Pérez

Voz 2 12:45 el el el no mantener no basta el sendero para mantener al equipo en Primera y eso fue un error que lo va a seguir siempre porque es un error tremendo y lo que ha querido lo que ha querido ir

Voz 4 12:56 hay yo eso no lo voy a discutir

Voz 2 12:59 quiso ser error seguir hasta que el equipo subiera prisión por lo menos devolver al equipo donde

Voz 1371 13:05 este es su sueño adquiere dejar el terreno al primero

Voz 2 13:07 sueño que pasa que lo ha hecho al revés porque para subir el equipo previsión tiene que prima lo deportivo no que te quita lo económico porque ahí no no no ha estado bien rebajando la deuda pero se ha olvidado de lo deportivo lo hemos hecho muy debe ser no se ha rodeado de la gente competente eh

Voz 3 13:25 lo deportivo totalmente separa

Voz 2 13:28 en un proyecto hoy en el año ochenta y seis

Voz 1371 13:31 a lo mejor en el año ochenta y seis la ultima es que hubo mundiales en Tenerife Juan Amador era una persona adecuada porque era un tipo moderno en el año ochenta y seis

Voz 2 13:38 pero ya no ya no ya no ponerse excesivo ha hecho decano lo lo lo intercaló con lo otro y aquí lo voy a juzgar a nadie yo no sé que para jugar el talento en el talento de las personas pero sí es verdad que han acomodado les ha permitido que habían acomodado

Voz 1371 13:53 se han dedicado más

Voz 2 13:54 a poner trabas a buscar follones a buscar quién filtró a buscar que no se que ha tenido a que no entrevistados voy al futbolista porque no sé qué ha lesionado no no una entrevista al canterano tanto fuera sólo otros gustado no pero prefiero prefiero general porque es una canción que oso se arreglaron cosa desaparecieron habló de Víctor Pérez Borrego

Voz 1371 14:17 cuando cuando un futbolista es verdad que está en pañales que el gimnasio que tenemos ni tan siquiera después de la reforma que sí que que si los contratos que tenía la fisioterapeuta José José Cristo Sanchidrián el contrato que tenía que fue Echevarría para cambiarle para decir señor en un Cuerpo Nacional valga medios que tienen que trabajar por la tarde para recuperar pronto tengamos los problemas en el área médica que tengamos lo propio

Voz 2 14:39 hay muchas cosas que no salen no va a que hablen de los vestuarios por ejemplo de los equipos por ejemplo que a veces incluso excite más gráficas de que hijo hemos tapado para que no es que esto va a nivel nacional chico que pasó

Voz 1371 14:56 migratoria de ascenso del Tenerife pero fue el Círculo ya no son los porque dejaron de privilegiar lo fundamental que es el área deportiva que tú tienes que hacer lo posible porque tu filial su voy a olvidarte de zarandajas sino porque la imagen que cedió ese día fue lamentable lamentable los propios empleados el club solos que no han transmitido que realmente a veces da vergüenza da vergüenza tener que manejar determinadas situaciones

Voz 2 15:18 por eso te digo que yo creo que yo creo que más ojo porque si los resultados no acompañan pronto

Voz 4 15:25 el ex pienso va a ser sostenible y a partir de ahí

Voz 2 15:30 yo creo que ya creo que tiene que dar un paso al lado vamos a dejar las cosas bien hechas porque los inversores es verdad que cada vez esta fusión

Voz 1371 15:39 entrenador a ver si yo consigo expresar expresarme a venir un inversor mañana no se dio que hay posibilidades reales que hay inversores oye si quieren el Numancia como nueva que el Tenerife quiero decir que hay posibilidades reales yo no sé si es decir yo no sé si al final Concepción va a dar el paso de vender o no vender a lo mejor no vende a lo mejor no Bach pero bueno mejor dimite y se convocan elecciones pero no no creo porque él tire sus Él tiene su dinero comprometido hoy como hace una ampliación de capital

Voz 4 16:05 yo no sé de de poder hacha sea lo que sea como sea yo creo que ya que

Voz 1371 16:10 mira hoy lunes justamente acababa en la que está está

Voz 2 16:12 acabado ya no que está caduco

Voz 1371 16:14 justamente este lunes se celebra la Junta General de Accionistas del Numancia en la que se va a abordar la venta del club a un inversor de fuera

Voz 2 16:23 la gente está muy cansada la gente está muy cansada y cuando la gente está muy cansada ahí todo va hacia el mismo lugar yo creo que hay que dar un paso al lado

Voz 3 16:31 el Tenerife se ha instalado en una mediocridad casi constante no y de hecho bueno estamos hablando

Voz 2 16:36 en el programa que hicimos ridículo la en la salida aquí históricamente un equipo de yo me o no su supongo que no habrá gustado la manera en la que ha ido

Voz 4 16:47 Etxeberria aquí no

Voz 2 16:50 espero porque porque espero que sentido poco un tipo coherente y quiénes mancha

Voz 3 16:55 no es lo que se manchas el Club Deportivo Tenerife no los persona que están ahí de bueno los resultados acompañan lo qué va a pasar lo primero es que se va a echar la bronca en el estadio a Concepción sobre esa salida abrupta de de Etxeberria para empezar y luego pues

Voz 2 17:11 cuando cuando hables en Bilbao con lo que vengo de Echevarría en Bilbao pues en Bilbao a la Mittal desde Bilbao no saben que sean te deportivos

Voz 3 17:17 ahora dice pero a quién nombrarán a Puskas el Club Deportivo Tenerife no que lo que es lo que queda claro

Voz 1371 17:23 ni siquiera una rueda de prensa para posa despedir no sólo pero sí

Voz 3 17:25 no es bueno más que no permitirlo digamos que

Voz 1371 17:28 lo hicieron no pusieron demasiado su pase para que hubiera despedida de Etxeberria menos que puedo hacer decir hay una rueda fíjate tú no voy a decir no voy a decir los iconos pero casi evidentemente con con diferentes situaciones cada uno diferentes números cada uno diferentes trayectorias cada uno Vittorio de Etxeberria con todo lo que supone cada uno porque Chori estuvo poco tiempo pero dejó huella intentó cambiar las cosas hay un legado que deja chirría ninguno de los dos se despide en el en el Estadio Rodríguez López Juan Villar sí porque a Serrano le convenía que Juan Villar salir a la palestra designó yo me voy porque yo quiero ir

Voz 1041 18:02 lavado de cara sin embargo con Vitolo tres cuartos lo mismo es decir Vitolo hay que recordar todo lo que hay

Voz 1371 18:09 el Tenerife incluso cuando llega el Tenerife ya porque esa segunda etapa la prácticamente

Voz 1041 18:16 eh perdiendo dinero no por siento que el otro día ten

Voz 1371 18:18 la ocasión de hablar con Miguel Concepción y les y a tus empleados iban por la esquina diciendo que el que filtraba a Vitolo digo ya se habrán dado cuenta de que no me dice no no ha quedado Weis ha quedado meridianamente claro dice yo no tenía ninguna duda es que vamos la campaña detrás que hubo el año pasado y hacía así a Jorge que yo nunca he entendido la campaña de desprestigio si Jorge

Voz 1041 18:43 pero es que eso eso es de locos es de locos tú no puedes desprestigiar a uno de tus antiguo cómo vas a desprestigiar a Jorge Sanz como si esto activo chico como lo ponen en el mercado Si tú mismo no

Voz 3 18:56 una joya entre comillas de la cantera del tener

Voz 1371 18:58 pero si no la cuida los que decía Gustavo hace falta hace falta como el comer un cambio cambio pero un cambio que no sea pero además peor

Voz 2 19:07 es que el problema es que el problema es que lo pudo que todavía puede

Voz 1371 19:09 o peor claro claro que pueda en cambio a peor porque acuérdate todo de Víctor Pérez a Canio de cuando se pagaban con tarjetas de crédito el club quiero decir que ahí sí que yo creo que fue cuando se cayó más bajo en la historia reciente del Club Deportivo tener en esa época un sainete cuando íbamos a vender los terrenos a unos inversores de Uzbekistán y cosas así no sabían de dónde sacar dinero

Voz 3 19:32 bueno me acuerdo de cuatro mil personas contra el Racing de Ferrol perdiendo en casa que todo lo eh ha primado la lealtad

Voz 2 19:39 ha primado él es ir al al trabajar

Voz 1371 19:42 contra Gustavo Alonso ha primado el al igual

Voz 2 19:47 abrió iguana al a trabajar trabajando sea

Voz 1371 19:51 no ha preguntado que meter un tanto para ver cómo está el resto de clubes la mayoría de ellos te lo decía la conversación telefónica después haber hablado con uno de los principales accionistas al Tenerife que piensa punto apuntó palmo a palmo como pienso yo no es una cuestión sólo de trabajar porque tú puedes trabajar pues echarle veinte horas al Club Deportivo Tenerife que no basta con trabajar mucho

Voz 3 20:09 no hace falta trabajar bien materno

Voz 1371 20:11 el club corriente trabajar bien y el Club Deportivo Tenerife Hércules instituciones señeras de la ida

Voz 2 20:15 en eso tiene razón trabajar bien manifiesta que en el Tenerife

Voz 1371 20:18 te los mejores de cada ámbito entonces hace falta callaron

Voz 2 20:21 otro de los errores que ha cometido Concepción no permitir que esto pase dentro

Voz 1371 20:23 hace falta que en el área de comunicación ayer buenos profesionales que si hay que potenciar las redes sociales se contrate a buenos profesionales que Si hay que dar un lavado de cara a la imagen del club como se la dio el alcalde Bermudes a a la Ciudad Santa Cruz creando una imagen corporativa nueva unos colores corporativos oye se contrata a los mejores y que si hay que remodelar las cantinas y los baños pues habrá que hacerlo tendremos que tener a alguien que se ocupe del asunto de forma urgente

Voz 3 20:49 digamos que lo ha empezado a regañadientes ha empezado un poco abrir la mano para para que el club pieza modernizarse pero bueno ya empieza tarde

Voz 1371 20:56 que es lo único que he visto una pequeña parte si la comunicación no no no yo lo que he visto una pequeña campaña maquillaje de que parezca que sí puedes ver puede ser que lo es claro que en el mismo nobilísimo siempre necesitamos Concepción recordemos que todavía tiene hace tres años el micrófono a busca si hace tres años

Voz 1041 21:16 es que estamos diciendo lo mismo

Voz 1371 21:18 solamente empezamos a hablar de otra manera y a no hablar porque realmente no había prácticamente nada

Voz 1041 21:24 es decir fue la época de Pérez Borrego en la dirección es lo único ese año fue el año que

Voz 1371 21:31 que estaba pero va bien también pero cuando yo hablaba con este empresario bueno se iban cambiando Domingo domingo cuando yo almorzaba con te con este empresario hace unos días con este accionista de referencia el Club Deportivo Tenerife hablaba de de cómo son y además creo que que que la opinión mía es compartida por muchos éxitos referencia como son en el día a día en el trato en bueno pues esta gente no Javier arma especialmente Juan Amador me me venía a decir me venía a decir imagínate cómo tiene que estar Miguel Concepción que en el pecado llevan la penitencia en haber prescindido de Víctor Pérez Borrego digamos que cuanto cuantas críticas ha llevado por eso pero es que quiero decir que me decía este empresario decir imagínate lo que lo que de estar pensando Concepción debe estar jurando en arameo por haber tomado esa decisión

Voz 1041 22:17 claro

Voz 1371 22:18 si no lo voy a estar pensando vaya Urra que me están dando con esto de Pere Borrego dos años después que un director general que no era no era un delantero dentro pero si es que he visto pero Borrego nunca quiso ser presidente al Tenerife que tenía el protagonismo que tenía porque lo tenía que tener porque era director general del Tenerife si ese era el que él tenía que tener esa persona pero no creo que los Nacho ojal Juan tienen que está diciendo que paliza no tienen que te vaya paliza y tienen que está diciendo ya podía el equipo haber tenido mejores resultados tanto la temporada pasada como esta para que no para que claro pero bueno aquí no nos estén dando tanta lata con que si Víctor Pérez Borrego les para igual que recordamos a veces eh yo siempre tienen que estar jugando ganar una ronchas más me parece claro cuándo

Voz 2 23:03 pero eso ya entramos en tema de resulta

Voz 4 23:05 los ahí cuando tienes al mismo halle fichando edificando oí decir

Voz 1371 23:10 sí sí yo sí que es comprensible no yo sí que establece un paralelismo hay una correspondencia entre los resultados deportivos y la buena gestión pueden ser una buena gestión el club todo todo influye no da la mano las dos cosas pero por el otro día tenido otro lado para el otro día hace años le otro día a propósito de la visita de Alfredo Relaño guía a Tenerife que pasamos un magnífico rato la verdad con muchas confidencia muchas historias muchas muchas anécdotas tenido ocasión de hablar con Félix esto no confería Hernández presidente el Canarias no a resultas de la preocupación de la clase política con respecto a lo que está pasando en el Tenerife y quiero que es natural que si los político están haciendo esfuerzos que yo no critico sino todo lo contrario un esfuerzo porque el Tenerife esté en primera división porque saben lo que supone Panahi da igual que ahora muchos criticaban la inversión al Mundial pero fíjate tú lo que supone para los comercios Pablo hotel es para hoy para los tinerfeños para para el turismo en tantas otras cosas yo creo que están invirtiendo en el Tenerife para que el Tenerife suba pero son conscientes de que están poniendo el dinero mucho dinero en mal en manos de malos administradores

Voz 1041 24:12 claro

Voz 2 24:13 porque es verdad pero entonces se contó mi respeto lo sigue

Voz 3 24:16 el asiento sí estoy de acuerdo contigo

Voz 2 24:19 el Cabildo ha invertido dinero

Voz 1371 24:21 pero bueno el Cabildo en un equipo que además bueno la Cabildo que viene

Voz 2 24:26 pero la caballa que mucha gente podemos hablar de muchos temas pero yo creo que el Tenerife lleva el nombre de la idea por toda la Península Hay lo que supone para una isla estaremos en primera visión pero yo invierto dineros hijos quiero también exigir quiero sí

Voz 4 24:39 sí que se haga bien quiero exigir trabajo bien hecho quiero exigir que este equipo

Voz 2 24:46 no no puedes ir

Voz 1371 24:49 si esto ocurriera realmente como tú lo dices posiblemente posiblemente estaríamos estaríamos quejando no el excesivo grado de intervencionismo de una institución pública nunca

Voz 2 24:59 sí pero es cierto es cierto que yo creo que no tiene que ver pero no se puede mezclar una cosa con la otra pero bueno social que lo vas a clase de esta de esta isla sin siguió invierto queremos resultado tengo más claro que el agua no yo no hablo de resultado deportivo porque porque cada bonita eh no depende del Cabildo Miguel Concepción y nadie bueno de micosis depende de aquí encontrar

Voz 1371 25:23 estamos yo sí que estaba pero no pero sí que está igual yo estaba más tranquilo pero a ver sí lo explico bien no ven digo no convierto en Santo con estas palabras a Víctor Pérez Borrego con que haya un buen director general me conformo y no tener un director general invisible yo me conformo con que haya un buen gestor que administre todas las parcelas yo si hubiera seguido Víctor Pérez Borrego estaría tranquilo porque diría oye Víctor Pérez Borrego a lo mejor no muy convencido no habría tomado buenas primeras la decisión de prescindir de Etxeberria en las cinco a lo mejor no hubiera permitido ni tan siquiera que se renovaba renovó a decir primero si había alguien que fiscalizada como la ahí como si lo hay aquí en la Ser en cualquier en cualquier empresa importante hay alguien que fiscaliza los altos cargos ocho porque va a decidir estos te vas a gastar tan tanto dinero en esto porque justifica Mello un informe

Voz 3 26:09 opiniones eterno era más allá del talante eran toma de decisiones muy buena no recuerdo un Edgware un grave error alguno seguramente habrá habido errores

Voz 1371 26:18 a quién le achaca que si el himno que Silvio nuevo este fue fue fue un fue un esperpento y a mí no me lo pareció pero en todo caso sin centrar el debate en Víctor Pérez Borrego yo creo que lo fundamental es que hay alguien que AQMI que administre bien celosías ver el otro día está quedando la sensación de que el no no quiero tampoco persona en el en el en el presidente el Cabildo ni ni ni hablar solo de las de las instituciones públicas sino también las empresas Estaca de la sanción de que quienes depositan recursos económicos en el Iberostar Tenerife el Granadilla que es mucho menos lo que aporta al a estos dos clubes que al Tenerife obtienen un mejor rendimiento óptimo

Voz 3 26:57 esa mejor lo los recursos que que les llega de la equitación ejemplos está dejando

Voz 1371 27:03 en buenas manos claro

Voz 3 27:04 se traducen en títulos pues en el caso de Canarias por ejemplo y una gran imagen y a no por Europa hay demás iba a decir hace cinco años que Canarias iba a ganarla

Voz 1371 27:12 continental

Voz 3 27:13 sí ya sé cuatro que el que el Granadilla sería un un equipo puntero de la Liga Iberdrola estamos ahora ahora mismo vemos como el Tenerife está estancado totalmente en la mediocridad y que como comentaba antes y lo he dicho varias veces que históricamente churros

Voz 1371 27:28 curso es que sale perdiendo respecto a otras representativo hablar de paso a Domingo Falcón que ya no no habla de que el tope salarial no hombre el tope salarial no nos da para fichar jugadores la milonga porque tenemos argumentos económicos de sobra para competir con los mejores grupos

Voz 1041 27:46 o es que la cuestión no es el dinero es decir tú puedes comprar

Voz 1371 27:51 el jugador con más dinero con menos dinero tampoco me vale el hipotético caso de que que había armas llame al al al al amanuense de turno a decirle oye publica esto oye que todavía estamos pagando Vitolo son argumentó que las empieza a mi a mi en serio me da me me da risa sí sí pero todas toda risa pero quién fábrica esto este este argumentario domina no no lo sé yo no sé quién tiene el club se pone según dependienta de una película de serie B se pone seguramente diese pone a tejer esto Eto'o argumentó las en pie yo es que estamos todavía pagando a Vitolo oiga es que es que el tope salarial tenemos que pagar los médicos ya lo utillero que los demás no tienen médico bueno claro no podrá dan gratis no no me hizo gracia fue cuando filtraron esto no que ha o periódico amigo que llegaron a decir oye que es que hay clubes que imputan fichar a la Fundación no entonces ya yo a la Liga para preguntar dijo al sitio se puede me dice que que ni se les ocurra es ya de un puro no me decían en la Liga dice Si el Tenerife ha creado una fundación para imputar fichan a la fundación que iniciará ocurra que ni se les ocurra que ya lo he faltado ya ya lo que deseaban imagino que sí

Voz 2 28:55 la palabra amigo Félix Hernández

Voz 1371 28:59 ya lo que faltaba es que la fundación no se no se haya pues yo no tengo noticia de la Fundación necesitan han los patronos no podía lo que faltaba que la el Tenerife no sé si se creara

Voz 1041 29:10 la para fichar interés

Voz 1371 29:13 cien días cien días no lo iba a y lo digo porque la diferencia entre el trabajo la producción y la voluntad del canaria atrás a su fundación que preside Santiago Cacho y la fundación del Club Deportivo Tenerife de la que sinceramente yo no tengo noticia pero ni no quería ni preguntar

Voz 3 29:28 son más de tres meses si no me equivoco ya que lleva desde la desde que se presentó oficialmente sí pero realmente

Voz 1371 29:34 no sabemos a la fundación en otras cosas que fue el club europeo que es argumento domingo

Voz 2 29:43 el otro día en Córdoba cuando se lesionó en Córdoba salió en segundo entrenador atenderlo yo creo que lo tiene médico el profesor en el médico ni nada tanto Piqué domingos bajo mínimos entonces salió que no sabía porque tienen porque sabe porque lo que en fin becario el próximo día lo que hay que preguntarles porqué con este tope salarial del séptimo pues no tiene es cuarto por la cola

Voz 1371 30:06 pero que nadie piense que hay mejores cuando yo digo que hay preocupación en en determinados despachos no necesariamente son los de los políticos que hay preocupación porque porque dicen oye el Tenerife con todos los argumentos económicos que tiene está dando pena pero ya no sólo los que de pena porque el gol no entra os porque el penalti que los pitan es encontrado porque el arbitraje de tal día o tal otro nos perjudica no el Tenerife apenas en la imagen de imagen y me acuerdo través de de la filosofía del Canarias cuando dicen somos especialistas en generar noticias positivas somos especialista o intentamos serlo en generar optimismo el Tenerife todo lo contrario y luego se luego llama el el cada vez con menos peso porque cada vez Se ríe más de los directores de los medios de comunicación de Javier Armas pero cuando llama al director de este periódico de tal otro no que luego hablas con los gritos de los Beatles en el pesado este otra vez saber si no llama exigir oye dejen de generar mensaje negativo de no serán menores que genera no será no será mejores y Javier Armas dejen ustedes degenerando dicha negativa empaquetar quejándose de que la prensa publica noticias negativas de del Club Deportivo Tenerife esto esto se ha convertido un auténtico tsunami porque porque yo creo que es imparable es imparable

Voz 2 31:17 lo que tiene que ser la imagen fútbol la imagen

Voz 1371 31:19 el Tenerife como un club ya no voy a ser antipático pero todo lo que se hizo de la mano de Víctor Pérez Borrego aquel año el proyecto más base la cercanía de la sintonía con los clubes con las instituciones con los ayuntamientos se ha perdido está si se había perdido por completo entonces tanto dónde está lo pregunto tiene directora general el Club Deportivo Tenerife

Voz 1041 31:39 la última vez que lo vi lo vi decretó

Voz 1371 31:41 lo que pasa como cordón de fuimos

Voz 1041 31:44 que lo voy por ahí pero pero existe el lleno hacia un retrato no asistiera existe

Voz 1371 31:50 hombre que estamos en el Estado la bien está figuras claro en la nómina

Voz 1041 31:55 cuál figura otra cosa pública mente cimientos

Voz 1371 32:00 no pero realmente me quedaría tranquilo si me dijeran no es que públicamente no aparece pero luego está trabajando como como Gustavo Alonso como dice un un amigo nuestro silencio que trabajan silencio de Pedro Rodríguez Aragón

Voz 1041 32:09 estaba trabajando bueno en la Fundación en su momento

Voz 1371 32:12 pero para Fundación presentaron para así oye que se callen ya lo pesado los que dicen que no que no me da la Fundación presentar la fundación y nos ha dicho nada dijo que dijo que las obras de Geneto iban a empezar en en enero estamos en septiembre

Voz 1041 32:27 ahora son problema de de Europa habrá problema Europa

Voz 1371 32:30 de Europa Europa llegue

Voz 1041 32:32 sí según un problema Europa que llegue los los permiso voy a dinero público

Voz 1371 32:38 de tal y no sé que tú te hablando serio claro

Voz 1041 32:40 ni siquiera pasa por Bruselas entonces eso es verdad

Voz 2 32:44 o es que si corresponsal comunitaria de la SER

Voz 1371 32:47 por qué tal tres treinta y XXXVIII felicidad y estamos en la recta final de la tertulia me dice un amigo que pesimistas están hoy yo creo que no estamos permita yo creo que estamos sacando colmillo crítico que es lo que hace falta para que se pongan las pilas veintidós minuto no quedan para las cuatro

Voz 1 35:19 una pasión la más hermosa la que estamos vacío

Voz 1371 35:23 trece y cuarenta dice Iban González en el tiempo de publicidad y no hemos hablado el Cadí mensaje de los oyentes dice uno manos como diría José María García menos abraza farolas iba a poner los puntos sobre las si es dice otro que pesimistas están hoy qué mal rollo otro más un club para salvar la permanencia sólo indica mediocridad de sus altos cargos otro y si amianto al club Antonio Cano a las peñas o quien sea pertinente que quince mil personas contra el Cadiz el club necesita de todos a mi nombre y el de mi hijo ya se lo dije está bailando sobre un pie

Voz 5 35:50 lo dice este comunicante que le

Voz 1371 35:54 sí habíamos dejado por aquí entradas para el los partidos de de Santa Cruz en el día veintiséis no dicen por aquí otro comunicante no entienda que políticos te refieres Manolo recuerdo que este Gobierno monocolor el Tete está gafado cine cambiar de bandera como infantería cuarenta y nueve remar remar y remar para ganar dice otro sabe algo de Aitor Sanz no estaba información trazando tiempos grave la opacidad en ciertos temas dice otro ya está bien de discursos alarmistas empezar la temporada mal es la tónica general del equipo hace muchos años el Tete su es seguro dice otro me llamo Carlo James galas entradas buenas tardes me gustaría que me tocara la entrada para la final del Mundial otro comunicante sí se hablamos de gente que cobra diez veces más de los que sufren pagando abonos domingo ya está viendo aceptarlo todo me refiero al director general dice otro buenas tardes me gustaría presentar el mundial en la final del Mundial felicidad programa no hay jugadores de banda Gustavo Alonso y otro dice Manolo había una campaña de crowdfunding a favor de borrego para que vuelva al club algo parecido a lo que la venta de acciones de la época de Javier Pérez lo que pasa que lo que pasa es que lo de Pérez Correo es una cuestión de dinero ni mucho menos y ahora ya es imposible porque está bueno absolutamente inviable porque ya digamos que ha emprendido carrera política de nuevo de la mano de ciudadanos que no se va a presentar o no es otro tema sí lo sé ni me incumbe ni tampoco es cuestión parece cuestión no es que sea Víctor Pérez Borrego da igual el director general que sea pero que ejerza de director general una fiesta

Voz 2 37:15 mira con sus errores y de lo que estaba haciendo lo está haciendo bien porque había que cambiar no que es la misma historia sí

Voz 3 37:23 pasado muchas de esas aquí la eliminatoria

Voz 2 37:25 sin embargo no pero siguen siguen perpetuamente ahí dentro bueno pues ya está así vamos así vamos es un equipo

Voz 3 37:33 pero aspira nada menos que se da el caso de que no entra ese grupo inversor que puede pasar a uno puede pasar pero si no pasa con el queda todavía creo que hasta el dos mil veintiuno le queda por cumplir ese mandato

Voz 1371 37:44 sí es un tres temporadas

Voz 3 37:47 es lo que queda de temporada más dos temporadas más estamos hablando de un tema muy delicado no hay que darle el porque de todas formas cuando como se suele decir que cuando el río suena no porque agua lleva ahí si se habla de estos temas porque es algo hay de fondo y es posible que que a corto plazo se conozca algo no alguna haya noticias no quiere vender su paquete claro

Voz 2 38:09 no no nada descartable que yo creo que es una hipótesis que yo creo que es el momento de que dé un paso al lado

Voz 4 38:17 aquí pero ahora ha gustado

Voz 2 38:19 yo creo que sí yo creo que sí yo creo que ahora no hablo de final de temporada lógicamente no hablo de de Medio de de una palabra que sonó no

Voz 3 38:28 eso se inviable no mira es lo que les mueve podría pasar deportiva de manera que el lenguaje corporal de concesión ya sabemos cómo es pero yo lo he visto agotado lo he visto en personal no se intuye que está agotado no sé si

Voz 1371 38:41 ahora está mejor que está dejando al club en la estacada tampón su propósito lista pero no ahora sino a lo mejor al final de temporada es decir en diciembre de comunicarlo y yo voy a estar hasta final de temporada

Voz 4 38:54 Malabry abrir selecciones y hasta es decir tiene

Voz 1201 38:57 en el momento adecuado no creo que este pensando en el momento ideal

Voz 3 39:02 yo quiero dejarlo bien me voy cuando sobre todo porque estemos en Primera no que ya tiene que darse pues da esto no la locura de aquel partido de Ferrol donde dimitió todo el mundo no es no es tal

Voz 1041 39:11 locura

Voz 3 39:12 pero sobre todo porque ya sí

Voz 2 39:15 en China es unánime porque la bala unánime abarcan todo pero es un clamor popular que que la gente ya está cansada muy cansada Easy cuando cuando esto pasa a lo mejor es vuelvo a repetir dar un paso al lado y está no hay

Voz 1201 39:29 que venga otro que ocurre a creer

Voz 1371 39:31 la flota de la forma concreta que tiene este club deportivo Tenerife de de gobernar desde la atomización del accionario dado en su día con Javier Pérez yo creo que tampoco sería factible que se marchara Concepción dejando dinero comprometido suyo del resto de empresarios que por eso no lo dejarían por eso no le dejaría

Voz 1201 39:47 a ocurrir como comentabas con el Valladolid por ejemplo que queda claro que el dinero que han como presidente tener números

Voz 3 39:53 Toño pero siempre he dicho que el dinero que han puesto es lógico

Voz 1371 39:56 por eso digo que en su día cuando se produce la opción Paulino Rivero también se descubre que es incompatible incorporaciones te dirigente al Club Deportivo Tenerife son los accionista de referencia entre ellos Amid Achi los que piden la concepción que siga porque hay dinero de de amiguetes sí de otros accionistas de referencia comprometido hoy entonces quieren salvarlo o quieren al menos que esté a buen recaudo por eso te digo que no es tan fácil no es dimitir como hizo Pérez Canio que elecciones parezca cualquier otro entonces siempre hemos bien

Voz 2 40:25 siempre pasa lo mismo no no porque hemos dado otra

Voz 1371 40:27 hemos dado hoy la noticia no puede venir grupo inversor que Concepción venda sus acciones

Voz 2 40:33 tienes que ser muy seguro eso hay que estar muy seguro de que estar muy seguro sí es verdad que cada vez aparecen

Voz 1041 40:39 con la figura de Paulino Rivero que se ha ido poco a poco difuminando

Voz 3 40:44 poco a poco se difuminó del todo lo que pasa es que

Voz 1371 40:46 la aparecer de repente volver hombre eso ha dicho Iván elecciones hay en dos mil veintiuno te preguntaba yo antes domingo si no pasa nada

Voz 3 40:55 que alguien me diga que si has una empatía para saber

Voz 1371 40:58 si te pones en la piel de Concepción tú crees que si quiere seguir que está con fuerzas para seguir

Voz 1041 41:02 porque yo creo que sí yo creo que Concepción no está con fuerza para seguir

Voz 1371 41:06 yo creo que es mucho también hablaron de ese problema las encima pero estoy está deteriorando la imagen del club es evidente que yo esté aquí pero también está deteriorando la situación deportiva

Voz 2 41:17 en el dos mil diez y estamos en el dos mil seis y diecinueve se haría muy largos años y este equipo no no carbura eh teorías muy muy largo

Voz 3 41:26 me lo temporada

Voz 2 41:29 le puede lo de Etxeberria después de años tras año

Voz 4 41:32 de fiasco la gente está empezando hacer mucho

Voz 1371 41:36 estaba muy cansado bueno volviendo al presente yo creo que hemos tenido el debate que me gusta que quería haber tenía no porque yo creo que hacía falta no porque no podemos estar mirando todas las semanas al partido siguiente ya la alineación y el juez los tocados no yo creo que a veces hay hace falta un ejercicio de de perspectiva y de de análisis no como el que más tenido aquí en el Antena de la cadena ser crítica también les pregunto ahora sí por el por el Tenerife Cádiz por el corto plazo por Oltra por los planteamientos por los esquemas Gustavo Alonso

Voz 2 42:05 pues bueno ese Marta yo creo que tranquila para trabajar porque no se perdido en Córdoba porque estuvo estuvo muy cerca de ganar independientemente de que lo mereciera no pero es de las BS que más cerca hemos estado de ganar en cuanto al marcador

Voz 1201 42:20 pero fíjate una Gustavo que jugando

Voz 3 42:22 quizás de los peores partidos hasta ahora sin merecer el el tema

Voz 1371 42:27 pueblo o o lo acarició embargo contra el reo mereció ganar

Voz 2 42:29 a largo eso es oido he oído mucho no dice eso de que jugando de los críos partido yo no yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que hemos ellos primeras parte horripilante horripilantes que que no ha llevado que gracias a Dios sólo no alterada en y en Tarragona ni te cuento que sólo que son los gracias eso no fuimos uno cero por detrás ya eso al final se pudo enmendar pero la el Depor también tampoco te digo no entonces yo creo que el equipo en facetas trabajó bien en otras no pero es que claro llevaba cuatro días imposible que trabajar todos

Voz 1371 43:02 ha sido muy importante ganar el otro día

Voz 2 43:05 para tranquilizar todo no para regresar todo tiene J

Voz 1371 43:07 vale otra vez la semana ha empezado con una charla estamos prácticamente más haciendo de psicólogo los entrenado por qué

Voz 2 43:13 el que tiene que es que es que lo primero que hay que hacer es convencer no

Voz 3 43:16 pero es que a través de las victorias como se trabaja mejor y claro de pueden un masaso como el del otro día haber un empate que te sabe a derrota planteamiento sacarla de no es lógica no no con el Cádiz a día de hoy una incógnita no es una incógnita vamos a ver cómo cómo lo solventa no pero yo digo que sabrá con defensa de cinco el sábado contra el Cádiz y el Cadí ya de por sí ya

Voz 1201 43:36 digamos un equipo que replegado