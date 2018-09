Entrevista a Javier Bonilla

Voz 1231 00:00 pues en el editorial de este programa ya contábamos que hay jugadores que dejan huella para hablar de Javier Bonilla en este caso los aficionados han dado su opinión el cariño que profesan por el lateral zurdo es es enorme vamos a hablar con él porque es protagonista y queremos saber cómo cómo se encuentra Javier Bonilla qué tal buenas tardes

Voz 1 00:21 muy buenas qué tal muy bien bueno creo que notas no ese cariño de los aficionados

Voz 1073 00:27 sí la verdad es que vamos que que les agradezco muchísimo todo lo que hay que me están apoyando en este momento que pasó y al final pues no es fácil sí la verdad es que la gente se ha volcado conmigo y la verdad es que te lo agradezco muchísimo

Voz 1 00:40 cómo te encuentras a día de hoy bueno pues

Voz 1073 00:43 saben mal nuestro desgaste bien jodido por por tener que irme porque al final yo no quería marchar pero bueno estoy bien porque me esperaba al final un poco la situación esta un poco más duro tampoco pero bueno jodido por eso porque yo quería seguir aquí con él y con el equipo y al final bueno el plus decirlo lo decidió darme Carmel la carta de despido bueno ya pues eso ya no yo ya no puedo hacer mucho más

Voz 1 01:10 ya está claro dejas el equipo esto forma parte del fútbol lo sabemos pero es una decisión deportiva o algo más

Voz 1073 01:19 pues a mí lo que me han comunicado es meramente deportivo otra cosa que sepa ya yo sólo sé eso al final yo no tengo llaga idea porque ha sido nipón que no incluye los ahora

Voz 1 01:33 efectivamente nosotros simplemente preguntamos porque

Voz 1073 01:36 Elvis pues lo desearon siempre fueron

Voz 1 01:39 los contigo te dije Con esta temporada en Segunda División pues

Voz 1073 01:45 no me dices aunque iba a haber más nivel que va a haber más competencia y tal pero de ahí a a decirme buscar equipo por si acaso cualquier cosa no fueron a partir del día diez de agosto nueve cuando llegamos de de Marbella que que cuando me comunicaron que tenía que que buscarme equipo pero mientras tanto vamos yo nivel tramos el último que me esperaba la verdad que que no me lo esperaba para nada

Voz 1 02:10 a ti te han presionado mucho para forzar su salida

Voz 1073 02:14 sí hombre normal no como club es normal que te vayas y ha sido porque Dios miran por lo suyo y al final pues se intentan presionar al eso pero vamos yo yo lo tenía muy claro desde el hable con ellos del nueve o el diez por día ya lo pensé dos o tres días Si pero vamos lo tenía muy claro que quería quedarme quedarme en el equipo en el Mallorca yo tenía me año pato que me lo había ganado hoy a quedarme y la única opción de salir era que pues eso o que tuvieron segunda o o que me echaran que me despidieran al final por mí por mi decisión no no quería salir de aquí

Voz 1 02:55 ellos tomaban su decisión pero también Tomás de la la tuya que fue asesorarte a través de la hace

Voz 1073 03:02 claro si yo yo mate sobre cómo es normal que pasó pasó tenemos Ibero bueno ya te digo de Dios o ellos lo que no podían hacer es apartarme y cosas de estas porque están está permitido no porque lo digan nada que tenemos nosotros aquí ya está

Voz 1 03:24 ah pero a ti te llegaron a decir que que ibas a estar apartado

Voz 1073 03:30 bueno si no un poco al principio pues eso que que igual tenían que tomar alguna medida además pero bueno tampoco me preocupa mucho porque yo sabía sabía a los derechos que ellos de mí hay lo que podía ser y lo que no entonces ante esa medida tampoco tenía miedo ninguno porque había que que no creo que lo hicieran

Voz 1 03:52 cuál es su futuro a partir de ahora porque ahora estás libre para elegir un poco cuál va a ser tú tu camino yo no sé si vas a esperar un equipo de Segunda descarta es lo de la Segunda B contemplas el extranjero

Voz 1073 04:08 pues mira ahora sí te doy sincero el momento me quedé a mi casa Juana

Voz 1 04:13 entiendo que el miércoles jueves y aquí de pan

Voz 1073 04:16 y luego pues pues no lo sé decidiré en casa tranquilo con mi familia aquí veremos nada de lo que es mejor la verdad que salir fuera no lo descarto tampoco así que no lo sé está tampoco lo voy a hacer

Voz 1 04:30 existía esa oferta de del Atlético Baleares que también se ha comentado

Voz 1073 04:35 sí sí sí sí sí me llamaron ya me llamó no me hago del día solvente va sigo me llamaron pero pero bueno ya le dije que les dije que no que no que no era mi en ir allí que que no le iba a hacer final lo que también antes que tengo tengo mucho respeto a la afición me ha tratado muy bien al club y me siento humano que yo creo que no está bien por mi parte marchar allí la final ya te digo lo digo sincero aumente porque yo ahora mismo la situación es jodida es difícil tener un equipo que te quiere a un equipo al están se lo agradezco que me llame pero pero de nuevo pero ya te digo el marido un abismo mismo mes Tonino está aquí no es nuevo ya marcha

Voz 1 05:18 existió no es a esa posibilidad de ir al Hércules no

Voz 1073 05:22 sí también también también también me dijeron de allí ellos me presentaban también ofertas y demás pero bueno al final yo aquí me había ganado un año y lo que quería era salir y lo que no quería eran moverme tampoco porque ya te digo pensaba digo yo creo que me había ganado en la plantilla por por méritos del equipo del año pasado que era la tenía muy clara no quería no querías aquí ya que se van sabiendo que iba a jugar bien fruto y bueno yo he sido como como os voy siempre sí bueno a raíz de eso yo creo que la gente tiene que ser así no hay que ser una persona como eres el día a día y bueno al final a uno les cegó mejor otros peor pero bueno al final que que se buena impresión pero también es importante

Voz 1 06:09 la deuda es lo del tractor

Voz 1073 06:12 sí la verdad que a esa Jaime I mataron ahí me mataron porque el quería ya llevábamos tiempo pensando bueno yo llevaba tiempo ya pensando en hacer algo diferente no lo que no sabía Vito sí hubo uno en las comidas de equipo y aquí pues a acogerlo por hacer la feria y al final todo el día con el trató trastornos lo quería sacar yo sí pero bueno al final no me dejaron

Voz 1 06:38 oye y quién va debe dar ahora tus condiciones de DJ de esa plantilla

Voz 1073 06:45 ahí está ahí está y que le sí sí lo escuchaba voy le di bastantes y bastantes clases para que ahí está poniendo está tan me ayudaba el año pasado

Voz 1 06:59 se lo haremos llegar pico muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad que un placer y te deseamos todo lo mejor sea donde sea dentro de aventura