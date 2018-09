La actualidad de tercera en #105x70 con Alfonso Ruíz y hoy, el entrenador del Platges de Calvià, Carlos Martínez

Voz 2 00:00 cinco por setenta terreno de juego vale

Voz 3 00:31 sintonía de ciento cinco por setenta de que hablar de Tercera División lástima eso sí hay que hacer una mención de lo que ocurrió ayer en esa eliminatoria de Copa del Rey donde el polen se cayó derrotado uno cuatro frente al Ontinyent equipo eso sí de la Segunda División B

Voz 0352 00:52 Nos ponemos pues en manos a la obra hay que hablar de la tercera ahí vamos a repasar ese calendario descansa

Voz 5 01:02 no tenemos liga Alberto cuéntanos así es la jornada cuatro de esta tercera división está compuesta por ese es por los Manacor el sábado a las cinco y media el mismo sábado salen a las siete a la misma hora Felanitx Santanyí is San Rafael Peña deportiva ya para el domingo Mercadal constancia a las once y media Formentera Alcudia a las doce menos cuarto Ibiza Pitiusas Ferrín a las doce Sawyer playas de vía a las seis y media muleta en Mallorca B a las siete y son cadera Santa Catalina a las siete y media

Voz 0352 01:35 pues vamos a saludar a Alfonso Ruiz que ya está con nosotros qué tal Alfonso buenas tardes pero muy bien bueno lástima no el partido de ayer yo decía que hablaba con el presidente del pueblo en sí Miquel Londro y también con Aitor Pons con el goleador en qué bueno era una buena pieza de toque para ver un poco el el nivel de este no hizo bueno el resultado y parece más abultado de lo que se vio durante el encuentro

Voz 6 02:03 sí y además es un equipo de Segunda B contra uno de terceros deja de ser de categoría superior aunque sea fuera de casa en La Puebla el continente es un equipo que no creo que tenga que pasar Tena para estar en la segunda B

Voz 0352 02:20 está está claro vamos a hablar de esta tercera división Alberto nos nos hacía un poco el resumen de lo que vamos a tener este fin de semana en qué destacas

Voz 6 02:32 no hay no hay un partido que bueno Carlos que estará luego con nosotros un partido interesante porque el el Sóller ha empezado con tres derrotas

Voz 7 02:41 o lo que está muy volcado con

Voz 6 02:43 con con el equipo que tiene que ir el placer de Carlos que están muy buena racha ir a ir a jugar allí y sobretodo el Formentera Alcudia creo que es un partidazo porque Alcudia está haciendo muy buena temporada insolvencias no empezado todo lo bien que deseara

Voz 0352 02:57 pues vamos a saludarle Carlos Martínez entrenador del Playas de Calvià qué tal buenas tardes bueno cómo cómo está el equipo porque ayer jugó verdad Alberto cuéntanos ayer hubo copa

Voz 5 03:09 la Federación se donde el Playas de color ya pues perdió uno dos contra la Sociedad Deportiva Formentera bueno cuéntanos cómo cómo está el equipo Carlos

Voz 1425 03:18 el tiempo está muy bien en creo que ya ha empezado la temporada pues como es que sumando el partido donde han jugado sin conocer todavía la derrota igualó ayer hicimos ubicado en lo que es la competición liguera para para acertados pongo la Copa Federación debutara muchos chicos que son de primer año que no habían tenido por la oportunidad de jugar todavía ningún minuto con nosotros hay ya centrados hoy a deseen el cómo suena el partido fue obligado porque es un equipo que todavía no ha puntuado y que seguro que quiere delante de su gente pueblo tan tan caliente como eso como Sawyer pues demostrar que llevaban a en su tercera como como bueno pues eso sabiendo que para nosotros tenemos de que de que los tres partidos han salido bien pero sabiendo que si queremos estar en el en el lago de arriba pues lo que hay que hacer es no perdona partidos porque son puntos que aprendí sola se tienes para sacar

Voz 0352 04:21 ahora hablaremos de ese partido pero descentre un poco ese partido de Copa Federación entre semana o no luego no lo asumes que que esto es así y punto

Voz 1425 04:30 que es incluso bueno no yo creo que no es que no fueron convocados ayer que de los jugadores que que llevaban tres partidos seguidos jugando bueno su partido elegible para que pues lo primero como he dicho los chicos más jóvenes que a lo mejor pues todavía no han tenido esa oportunidad de debutar el pues tengan sensaciones tenga minutos y se sienta lo importante es que al final creo que que todo el grupo tiene que sentirse importante

Voz 0352 04:57 Alfonso que quería que han vetado que bien que ha empezado este playas de Calvià eh

Voz 6 05:02 qué tiene buena pinta tiene una pinta sobre lo que dice Carlos de la Copa Federación yo he tenido la ocasión de jugar la varias veces como jugador la gran pega que le pasa al Playas es que tiene que jugar en frontera porque es verdad lo que dice Carlos la lo que dice Carlos es una es una competición muy buena para tenía a toda la plantilla metida pero es una verdadera faena Kirk entre semana con equipos que no son profesionales a jugar un partido a Formentera porque es verdad que siga como cera todo con equipos de de Mallorca Rueda hasta los ahora los chicos que están jugando menos escuadra blandía comprometida pero la semana que viene me imagino que mucha gente incluso porque el propio Carlos tiene que pedir permiso en su trabajo para poder hay para poder acudir de era

Voz 1425 05:45 no no no sé cuánto jugando a hacer disponibles a lo mejor tenemos catorce con con algún chico él ve precisamente porque más de trabajo y demás pero bueno que que sabe cuando decidimos jugarla que iba a ser tan complicado o no porque al final renunciaron un par de equipos juegan a Formentera pasa esta eliminatoria aula ya no

Voz 7 06:07 ya bueno experiencias

Voz 6 06:11 a colación de que aprovecho sobre la pinta de tu equipo yo siempre bueno hemos hablado varias veces yo siempre he comentado que hay tres plazas que yo creo que están dadas de antemano que para el para el ascenso para la liguilla de ascenso no sé quién van a hacer los equipos pero yo creo que es uno de ellos se va a caer o bien eh Formentera o bien Peña Deportiva o bien Poble Sec o bien Mallorca B viva que ver una plaza ahí para cualquiera de esos cuatro equipos que se la pegue para que él me venga cabecita pues bien vosotros viene Santa Catalina tiene propio alcurnia áspera ni tengo que que viene un poquito así la tercera extraño sobre todo potenciando presupuesto no

Voz 7 06:49 yo apenas tocando estoy muy de acuerdo

Voz 1425 06:52 como ya ocurrió el año pasado al final donde se hace muy bonita la la competición es el vienesa esa cuarta plaza donde donde hay muchos equipos que concrete voy abierto no hablamos que sobre el papel pues él tiene que jugarse el dinero a percibir temblaban lo va a costar a a Formentera Santa Eulalia abulense de Mallorca B pero es que luego hay equipos muy buenos no yo creo que era Alcudia de plástico el trámite de Jaime jazz clásico pero que nosotros damos nos hemos ganado el derecho también hacer ahí porque venimos de hacer séptimos y quintos de las últimas dos temporadas pero eso les un Ángel el Ibiza el otro Ibiza que ha hecho afeitaba o Tomás fichado jugadores del ten de que ha servido asoma ve cómo gritan Teherán ha fichado a Contreras que es que lo que están Formentera en Segunda B inmenso derivó con con él pese al tremendo no de su maravillosa le siempre se va era un equipo pues el mismo van acordes nuevos nuevo está ahí dos sabemos cómo se no creo que su entrenador qué les saca máximo provecho y al final pues creo que como ya te digo no creo que hay enfrente frente bulla abierto para para pelear como el año pasado yo

Voz 8 08:07 una una una plaza

Voz 6 08:10 claro cuando yo me refería a que va a haber equipos que Eluana estar ahí arriba de estos es que hay campos llevan a puntos que es verdad que ver potencia no van a poder estar ahí arriba

Voz 1425 08:18 no yo creo que ellos pues ahí arriba

Voz 6 08:21 como el propio Bill dicha ley no va a poder estar arriba por el propio Manacor de pe pero sí que va a ser muy difícil ganar allí iban a quitar puntos a estos equipos de arriba y el que menos puntos pierda en esos campos va a ser el que va a estar arriba de todo porque ganar en buena lo va a ser fácil ganar Emily salen Pazzini ganó fácil a parte de los equipos que ya hemos hablado antes que vais a estar arriba porque vuestros equipos y vuestras esa es así pero va a ser una cabecera haya dicho que es muy bonita porque hay muchos equipos buenos con muy buenos entrenadores en los banquillos Ci mucha igualdad tanto por arriba como por abajo con trabaja también para ver palos

Voz 1425 08:55 sí sí sí el mismo claveles has comentado tú mismo yo soy tu él mismo Constanza inventado Ll sobre el papel tienen menos jugadores tienen menos que el año pasado pero al final es un equipo muy jóvenes son equipos que trabaja mucho durante todo el partido suelen equipos muy solidarios Oleiros muy comprometido ahora es porque esa juventud les da un plus de de querer demostrar en esta categoría para mí por ejemplo a día de hoy yo tengo claro de esos dos equipo Giuseppe hay constancia de Manacor van a ser seguramente en las revelaciones porque porque son equipos muy muy muy trabajados Osasuna equipos que tienen hambre que quiere que como tú dices va a ser va a ser muy difícil

Voz 0352 09:36 eso es lo que te iba a preguntar Carlos es que llevamos pocas jornadas de Liga pero no sé si ya intuyes alguna alguna sorpresa porque arriba vemos los que esperábamos un poco que estuviesen arriba pero no sé si lo que sigue es el día a día que estas más pendiente encima de ellos

Voz 1425 09:55 de constancia hostal sea que mucha gente ha hecho de menos en pretemporada ha apostado mucho pues por la juventud creo que importancia o no pues cuales habitan en Formentera ahí con esa solidez que está mostrando en casa es un equipo que bueno que a Guillem las cosas le vayan bien o no porque es un tío que apostó por la juventud hay usando que también también es posible no y luego el Arsenal fichó muy buenos jugadores Mayorga como Oliver y ibérico como Xisco Navalón y que bueno es un equipo muy difícil debatir con sistema sistemático muy muy dramático muy rocoso y claras y creo que bueno esos dos equipos al final el el verdad que la temporada muy larga pero son equipos llamados a complicar la vida a los a los a los labios seguro

Voz 9 10:43 por mi parte preguntar también por el hecho de de que haya siempre uno que descanse claro esto es así y no lo podemos cambiar pero sí que quiero saber tu opinión

Voz 1425 10:53 a mí me gusta me gusta porque como de Alfonso Savater verdad que vivo como profesionales llevará que que lo sentimos poco profesionales pues muchas muchas todo el día pensando empezando de entrenamientos pero al final las familias necesitan ubicar Villa por ejemplo creo que diciembre de Ramos no me parece fantástico porque es un es un fin de semana para aprovechar pues para poder de viaje para poder desconectar el juego que también es necesario no

Voz 6 11:28 seminal propios polen intenta semana le va a venir muy bien el descanso porque después del malo aunque pueda entrar dentro de la lógica al perder en Copa del Rey el descansar esta semana hay que los jugadores puedan tener un fin de semana libre y después está con sus familias yo creo que va a ser bueno Bader equipos que les va a fastidiar porque a lo mejor llevan una racha muy buena ahí parar con lo iba es una racha buena pero en general sobre todo para las mujeres que dirige Carlos para las familias de los entrenadores que son sacrificados al final va a venir bien dentro del mal que él de lo cual que si yo va a venir bien pues

Voz 0352 11:59 no hay tiempo para más llegamos ya al final de esta sección de ciento cinco por setenta agradecerle a Carlos Martínez que haya estado con nosotros el entrenador del Playas de Calvià darle mucha suerte de cara a lo que es esta temporada ha arrancado muy bien tal y como comenta Alfonso Ruiz y bueno a seguir así

Voz 6 12:19 es decir también hay está Carlos que ha hecho en fichas hacen el banquillo tiene Jaime con asegurando ahora que has visto cede parte déjame

Voz 1425 12:27 no hagáis alguno más porque tú no gélido Berlín

Voz 4 12:32 sí estoy deshacer

Voz 0352 12:33 está relacionado

Voz 6 12:36 sí sí pero pero espero que a partir de los conocimientos de de Jaime como entrenador que no tiene aparte lo que aporta en un vestuario ese ese buen rollo yo creo que a Carlos le va hacer un complemento ideal para que playas hacia arriba

Voz 0352 12:51 gracias Carlos gracias a Alfonso Ruiz lo dejamos aquí esta ha sido la excepción ciento cinco por setenta muchísimas gracias a los dos