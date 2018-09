Entrevista Maheta Molango

Voz 1 00:00 pues estamos en son belong donde hemos sido recibidos por el consejero delegado del Real Mallorca Maheta Molango para realizar esta entrevista muy buenas tardes buenas tardes bueno como está es usted no sé si el primer sorprendido por la buena racha de del equipo

Voz 2 00:17 bueno te diría que quizás sorprendido no no donde esta palabra porque pues la verdad que venimos arrastrando una una racha positiva que quería del año pasado de hecho una de las idea era poder mantener ese grupo ese espíritu que tiene el año pasado y arrastrarlo a esa ilusión esa motivación extra este año y a veces ocurre que los equipo que acaban de subir pues pues pues rinden no rinden porque porque te digo mantiene el bloque mantiene la ilusión mantiene ese esa dinámica positiva y creo que sabíamos lo que teníamos entre manos sabíamos a la manera en que se viene trabajando los últimos meses y que hombre siempre es la la la inquietud o la o te preguntas como mandan los jugadores ante ese nuevo reto pero tio yo creo que que confirma lo que lo que noto internamente pensamos que podía ocurrir

Voz 1 01:05 qué porcentaje de éxito le da Z al entrenador a Vicente Moreno

Voz 3 01:09 muy bien que que es como todo yo creo que

Voz 2 01:12 muchas veces tendemos a a personalizar do cuando las cosas van mal pues es el entrenador el cuando los jugadores saben jugar hay hay falta se que según qué jugador yo creo que que que estamos muy contentos de trabajo que están deseando Vicente creo que su entrenador pues que nos da lo que pensábamos que nos iba a dar entró preparado sofisticado en la manera en que prepara los partido que creo que ha inculcado a disciplina una ética de trabajo muy buena a los jugadores y creo que a contar muy bien con con ellos con entone con la directiva no a partir ahí pues yo creo que que tiene un grupo de trabajo al que a mí siempre me gusta resaltar porque creo que es un trabajo muy importante que es igual de importante que lo que hacen los jugador y lo que hace también del propio mister que esa esa comunión entre un buen entrenador preparado con motivación con ilusión cuerpo técnico que creo que también compró pararse en alto y luego los jugadores predispuestos a aceptar el trabajo a aceptar la disciplina a aceptar que bueno que que les

Voz 3 02:10 esto no sé no sé

Voz 2 02:13 negocia Iker una directiva que va en línea con ellos que estamos viendo totalmente en simbiosis todo pues eso hace que al final las cosas pues vayan surgiendo oí poco a poco pues vayan vendiendo la dirección

Voz 1 02:24 nadie quiere un equipo en en Segunda División B pero ya que ha ocurrido que aprendió usted de la Segunda División B muchas cosas creo que siempre dijimos que

Voz 2 02:35 que esa situación dramática tenía que servir para renacer para plantearnos que no había funcionado más Oper de fin de semana que había problema mucho más grave mucho más profundo de club que que había que que enderezar y eso es lo que intentamos hacer creo que bajar fue un aprendizaje temen los cuatro humildad para todo el mundo oí yo el primero creo que aprendes a valorar mucho más las cosas lo tenía me decía una empleada del club de una voluntaria de clubes están de vuelta a la gente la televisión no sé que que son cosas tan básicas como que valorar el estar en Segunda División valorar enfrentarte al Cádiz o al Oviedo o al Osasuna y en lugar de ir cuando mentalidades

Voz 3 03:14 qué pena que fuimos grandes y ahora estamos aquí mira quién viene que viene

Voz 2 03:18 sólo según qué equipo pues ahora la gente nosotros mismos creo que el vemos cada partido como la oportunidad de lucir no valoramos de explotar estado en según qué campos oficial entorno hostil donde la verdad que que era muy difícil rendir pues ahora de repente valoras lo que tienes y creo que es una de las claves del éxito actual

Voz 1 03:37 no sé si le hizo algún comentario por ejemplo Robert Sarver en ese primer partido que lo vimos en en Peralada y que tenía que hacer cola para para ir al baño claro teniendo en cuenta propietario de los sueños viéndolo Peralada que es un campo municipal con todos los respetos pero muy humilde tenía que estar ahí sí a la edad parecían no no se le hizo algún comentario de lo que es la Segunda División

Voz 3 04:01 bueno como como sabéis ya el tiempo que que llevan aquí son gente muy normales oferente que que a pesar de ser gente con con un perfil digamos económico alto son gente muy normal que la verdad que que en ningún momento ni ellos nosotros lo hemos perdido la cara a la situación no es decir

Voz 2 04:19 soy pues si hay que ir a Peralada se va Shakira Llagostera se va se quiera a Sagunto sin ningún tipo de problema no y creo que esa filosofía decir ya tendremos que adaptarnos donde vayamos tendremos que ser se hay la lucha iremos la lucha seguirá jugar bien habrá que jugar bien pero aprender adaptarte a tu entorno a aceptar que está dónde estás tú piensa que porque viene de otro nivel pues te vas a imponer creo que es algo que que hemos aprendido que eso no importa ganar uno cero ganar cinco cero pues es ganar llegar al último minuto con un gol pues que así sea no Isère mucho más práctico y ser mucho más humilde en todos los sentidos y somos en Mallorca la tractora dice que somos un club grande que hemos tenido momentos importante nuestra historia pero esto en sí mismo no garantiza nada no significa que vayamos a ganar la ningún equipo más modesto notifica que simplemente por ser Mallorca la gente nos vaya a poder ahí la alfombra y creo que volver esta mentalidad de diecinueve tenemos que volver a ganarnos lo que fuimos creo que fue muy pues yo y es muy positivo

Voz 1 05:21 comentaba usted todo Molango que que que adaptar segunda división pero adaptarse también el club no reestructuración que tuvo que hacer ahora que se ha vuelto a subir a Segunda piensa en contratar empleados se va a quedar así como como está ahora mismo la estructura un poco de de club ese proceso como es decir yo creo que

Voz 2 05:44 que que más que qué número de empleados era más bien cambiar un cambio de mentalidad es decir oye por mucho que en el pasado hayamos aquí vivido la Champions es decir aquí toda la mañana con la ilusión de tener las ganas en primera división que esto que yo tengo toda la mañana lo que no tienen cada mañana a decir nuestra visión es estar otra vez en Primera División y que lo que tenemos que conseguir que todo aquel que esté con nosotros se muera entre comillas porque eso ocurra no digo que sea ese año y el siguiente siente pero que que esa es la visión no entonces creo que tenemos que conseguir esta mentalidad ganadora esa mentalidad de no estar acomodado y muchas de esas tú puede tener gente que que que lo hace bien pero que está muy acomodada que que simplemente pues a veces pues esta porque lleva mucho tiempo y creo que en sí mismo no es un factor como para estar tú llevas tiempo pero pero sumas es importante pero creo que ese es volver a tener hambre todos ya ese pues simplemente pues una renovación hace que que tú entras con esa savia nueva con esas energía nueva que cabe es importante con lo cual creo que ahora volverá liga eso es un reto muchos aspectos la la Liga es tremendamente exigente en muchas cosas y que lo que bueno pues habrá que seguir creciendo es importante volver a hacer un club que con músculo no hemos adelgazado ahora hay que volver a tener músculo y el músculo que que funcione bien

Voz 1 07:07 voy con temas un poco más deportivos más personalizados en el entrenador negó que Kelly dijera yo pregunto eh que ligera Don Prats que iba a ser el cuarto delantero del equipo yo preguntó directamente usted comentó con él a principios de temporada que ese iba a ser su rol

Voz 2 07:24 que muchas veces es el reto de la gestión deportiva no es decir os puedo garantizar que los otros todo lo que hacemos lo hacemos siempre de Porta para dentro nosotros es decir al final el nivel el que es nosotros no lo que sí es cuarto delantero tercer delantero se Antero aquí las presiones muy fácil es decir estamos en Segunda B los centrocampistas pero todos yo mismo entrenador todo el mundo tiene un paso más la categoría entonces al final tú a todos los jugadores pues les transmite de transmite esa son pero tema de es un tema de de Manolo de raíz de Lago de Maheta Molango de Vicente Moreno es decir todos somos conscientes de que hay que dar un paso más pero que no se lo dijo Abdon nada de sentido es decir creemos que al final es un chico con con gran potencial quiero recordar que los que lo hemos traído aquí somos nosotros es que ha vuelto aquí a largo plazo porque creemos en él entonces yo creo que te Mottola Morera muy corta más deseo y al final es un chico camino aquí porque hemos apostado por él porque creemos en él porque pensamos que tiene medios para hacerlo bien ahora igual que Álex al igual que estoico al igual que Castro al igual que todo lo que este ahí pues tiene que rendir porque la competencia es brutal no tanto al interno del club como fuera del club con lo cual nosotros sabemos que los jugadores que tenemos y son capaces de competir son capaces de de ir un paso más joven que están demostrando que pueden competir contra cualquiera pero claro se exige cambiar de mentalidad ideas estuviese en Segunda B ahora me da pero este repito no es un tema de su tema de todos hemos pasado la segunda B a la segunda una segunda de un nivel pues lo estamos viendo es decir del equipo de veintidós primera división todos con omisión de subir entonces el mensaje así a todos eh es chicos o apretamos o somos uno más del montón

Voz 3 09:19 es el tema pero digo que que en la misma línea que Vicente no no trató de decirle nada ni Abdón ya otra simplemente chicos la que apretar

Voz 1 09:28 aclarado queda el tema de Bonilla fue estrictamente deportivo la baja de Bonilla

Voz 2 09:34 totalmente yo que se existentes con los resultados al final pues hace una valoración yo creo que sinceramente eternamente agradecidos por lo que ha hecho creo que tanto a nivel de deportivo como a nivel de de él cómo es como persona que cansado muchísimo creo que claro está muy por encima de vestuario que que ha aportado mucho que que realmente tú ves los números son muy buenos simplemente esas una valoración por parte de de de todo el mundo la parte técnica del club simplemente pues su apuesta por por otro perfil simplemente no hemos dado un paso más estamos viendo el nivel de exigencia que pensamos que bueno pues que que salva hay Estupinyá pues tendrán que darnos lo que estamos en esta parte Ezker Izquierda lo que pasa es que estos dos jugadores terminan contrato el treinta de junio no sé si

Voz 1 10:29 ya está Se está trabajando con

Voz 2 10:32 ese detalle no sale es es como todos los cuando además claro hoy en día no es como antes que las cosas no están documentada no volverá muy fácilmente entonces cuando firma Salva Sevilla que si es mayor que porque será tantos años que un jugador que ya está en declive ya no sé cómo le irá momento usado muchísimo los artífices del ascenso ha demostrado que lejos de ser una persona con la mentalidad de retirarse a revés la verdad que a mí me llama la atención que Conchi con su trayectoria tenga esa ilusión ese deseo de crecer claro cuando lo es que con todo es largo es que es largo Contés corto es que es corto yo creo que tenemos que todo darnos cuenta que la realidad es que el año pasado teníamos un equipo de Segunda en Segunda B yo creo que hay que valorar el haber podido atraer aún Manolo Reina hay que valorar que se quede y hay que valores que se quede un lago Junio contenían muchas ofertas a que valora que traigas son Salva Sevilla valor que traigas aún Pedraza sabes a qué valor a que Álex López pues aún delante lo que habría que apostar hay que valorar que Abdón Prats había hecho una temporal excepcional en lugar de irse a Segunda División A aceptó volver a su casa en un proyecto que apostaban por él creo que de más forma que que aceptamos las críticas y las aceptamos porque son así es es es el es el mundo el fútbol hay que también reconocer las cosas que que que lo que han funcionado y darse cuenta que al final los chico extraído ya son todos chicos que se han traído posterior a la las comprar el club con lo cual lo que es como todo yo creo que para que tenga un chico importante a Segunda B está estabilidad está un proyecto es no te llena con lo cual bueno pues en su momento se optó por eso hay otros casos en que a lo mejor pues tiene contratos más a corto plazo puede pues tienes que ir jugando con eso Salma mismo pues Salva Beñat de una leucemia entonces Salva tiene en cierta circunstancia con contrato en determinado tipo bueno pues de otra forma igual no te viene entonces asumimos un riesgo que que sería justo reconocer que te hace esta salva hijo venía bueno porque había un plan de que a lo hemos hecho de éxito más tiempo para recuperarse porque sabíamos de dónde venía entonces al final yo creo que que quiere las cosas en contexto creo que los casos no se pueden valorar de forma global casi casi entender el porqué de esa contratación en qué ámbito viene y creo que bueno pues dos adoptado acaban en bueno pues se verá acaban acaba de empezar es saber cómo van cómodo van ya hemos

Voz 1 12:55 eso vamos un poco personalizado no sé si si se a usted le gusta hablar de de de jugadores evidentemente yo tengo que que hacerle la pregunta que me gustaría ahora en este caso a hablar de Mollina porque muchos no entenderán el hecho de que se ficha

Voz 4 13:12 Ador y luego pues ni haya jugado ningún minuto

Voz 1 13:16 el oficial termine yéndose cedido a otro equipo esto ocurre es verdad con con equipos de Primera división pero no estamos tan acostumbrados a lo mejor en Segunda

Voz 2 13:27 pues eso te la pregunta es eso es muy fácil mira yo creo que nosotros

Voz 3 13:31 cuando claro

Voz 2 13:34 la gente te pregunta ayer cuando planifica su temporada la plásticas ya es decir esto ya estamos pensando en escenario de cara al año que viene de cara al mercado de invierno Saturno en empiezas en junio entonces qué ocurre empieza la liga en Segunda B con objetivo muy claro de subir a Segunda las cosas van avanzando y plantas en diciembre en dice bueno dónde estamos pues establece en qué pinta bien la cosa es posible que saludamos pero puede perfectamente porque porque la experiencia dice que es complicadísimo que habiendo subido a bajar al revés habiendo bajado pues lo está subir entonces tú dices bueno hay una serie jugadores que pensamos que son válidos para dos escenarios tanto estas en Segunda pues una puesta a ver si tira como si estás en Segunda B pues sean Jodar importante para intentar volver a subir hay jugadores que si tú no les fichas prontos no llegas nosotros esperamos a que estoico acabe con ocho goles no lo fichas socios os esperamos que lo hizo de temporada tienen no lo fichen toser cómo trabajamos mucho el tema de de de Scouts de ojeadores los ya hemos detectado ya por por enero febrero cuál eran los cuatro cinco jugadores que pensaba en Segunda B que podían ser destacados eso explica la contratación de estoico quita la de Leandro la de ruso dices bueno son jugadores que existiera en Segunda B tu ya en el mes de mayo ya has hecho tú lo tiene que hacer tienes que cuatro-cinco más destacado por puestos ya tiene un equipo muy competitivo para volver a subir a Segunda estás bien que resulta que sube a esa segunda B a Segunda bueno pues cinco joder es una persona puestas que al final te cuesta un poco sabíamos que tendríamos límite plantilla limitado con lo no es que no que que sean baratos no no es que tenemos que adaptarnos a esta realidad dijimos bueno pues hagamos apuestas pronto son joder están firmantes del mes de marzo o de febrero dice pues el caso de la firma es un jugador que ahora mismo tu preguntas y lo quiero Urquijo cualquier tipo de Segunda B en segunda incluso algunos se lo han planteado ya es chico que viene aquí lamentablemente se lesiona no le demos pena entonces dijimos bueno se puede quedar como un papel realmente limitado porque no hemos visto todavía y hay mucha competencia o habiendo firmado contrato largo plazo porque no lo sabemos al club que para ficha integramente lo te te cuesta cero es crecer iremos jugador no saldrá o no de cara al futuro es una apuesta de futuro son joder queremos que tienen los mimbres para ser un día jugar en Segunda División y pensamos lo van a hacer cuando depende su progreso pues Morita tuvo que salir creciendo estoy hasta aquí de momento no sé como el momento ya ha creado un una acción que dado un gol que hemos ganado la Copa pues ha dejado detalles de cosa que que nos puede dar no es una estrategia de club a largo plazo para mi lectura es en lugar hacer un club reactivo que va de lo que lo que ocurre pues tenemos un plan a largo plazo

Voz 1 16:28 se tienen que adelantar no insisto que a nivel económico dada porque hemos

Voz 2 16:33 te lo paga Cartagena entero

Voz 1 16:36 sobre estas cesiones le ha sido difícil a usted a la hora de negociar con con equipos de Segunda B estas sesiones que que que ha realizado el club que que ese ese club se haga parte de de la ficha por no decir con la ficha entera austriaco ha sido complicado en las negociaciones bueno

Voz 2 16:54 no la realidad es que claro cuando las cosas van bien es todo es mucho más fácil viene de un club que ha subido es diferente y creo que todo los club entiende que al final nosotros siempre contra gente va sería te interesa uno que realmente no suponga un esfuerzo económico para nosotros dos que lo juega elegir bien dónde vaya para que juegue porque sino para les sin jugar se queda quién con lo cual al final la gente que sale son gente que prácticamente en los que esta nada que hemos mirado bien dónde iban con la garantía de que pudieran jugar un ejemplo muy clara Enzo por ejemplo Enzo necesitaba o necesita jugar treinta y cinco partidos en Segunda B porque para nosotros es un modelo como el de va va va va hasta aquí no es una opción real va va se va juega en Segunda B sea

Voz 3 17:42 hombre aprende eh

Voz 2 17:44 también valora decentemente estar aquí porque aquí mismo de paraíso interiormente te vas a otro estoy valoras mucho más volver a quien va va hoy en día ocho real de ser titular en el Real Mallorca y eso que tenemos conseguir y por eso hemos seguido a Enzo Racing Santander que está yendo muy bien por eso piensa ido la Balona Toño está en el Barakaldo esta ratio de Bouza es decir son jugadores que pensamos que tiene un buen nivel son jóvenes chicas entre competir en el B en tercer John balear y conveniencia un edificio en el club exigencia máxima es que aquí no es cualquier club son crudo de la gente te exige mucho con lo cual pensamos que son chico que te va a ir fuera semanas curtido a coste muy limitado para es muy bueno sale experiencia no te cuesta nada y cuando vuelven pues tan preparado o no pues ya valoraremos donde están no el ejemplo

Voz 1 18:32 lo distinto o al revés es el de Anderson Arroyo con con el Liverpool que no le podían ofrecer los minutos que tal vez el Liverpool sí reclamó

Voz 2 18:41 bueno pues yo creo que es un ejemplo de lo que te decía antes que ocurre con el Liverpool tiene muy buena relación creen que somos un club donde como para aparcar jugadores aquí tú piensa que el Liverpool sólo ficha creo que dos tres jugadores extraordinario cada dos tres años Anderson es de los pocos jugadores non los comentarios que ficha y creo que el Liverpool reconoce que en mayor que son sitio bueno para que venga que jugador es muy positivo y modas de dos años y el fútbol es así que de repente pues Joan Sastre un chico de la casa tira funciona rinde eh no pueden de los chicos negros y luego Fisas Games creo que quiero insistir viene Secundino que nadie conocía que han ido pasando jugaba a alguno de siempre porque lo ficha sino para no está jugando hoy en día llorando puede jugar por suerte ya está volviendo a correr y habrá que estamos deseando que vuelva a estar bien porque es importante contamos con el además de la casa pero France hace una temporada qué qué muy meritoria hasta ahora no bueno pues en esa tesitura lamentablemente pues Anderson y la dificultad para te minutos instruía de incluimos una cláusula del contrato que si no podía jugar mucho y ellos quisieran sacarlo para ir al otro lado pues que lo podían hacer esas como todo gratis te lo pagan todo pues ya que puede alguna condición de ellos también no creo que es algo lógico es normal insisto en joder porque tienen aquí cedido gratis bueno pues no tengo ningún problema en que si al final por suerte chicos de fichajes que hemos hecho funcionan pues es lógico cada uno pues busque porque ha de jugar

Voz 1 20:07 en la Liga de de durante este mercado de verano y varios movimientos ponerlo entre comillas sospechoso sí frenó la excepción de jugadores hubo dificultades para cumplir el límite salarial en el caso del Mallorca que situación se encontró se Ken en no incumplió ninguna de esas normas pero sí que con qué dificultades encontró por por ese motivo

Voz 3 20:29 creo que es muy complicado yo creo que que ahora mismo el entorno Liga ha cambiado mucho creo que lo que era antes el fútbol de ficho lo que yo quiero hoy pago lo que yo quiero tomó riesgo económico y sido funciona pues ya veremos lo que haremos eso ya no existe es decir hoy en día aunque yo me quiero

Voz 2 20:45 la fichar al mejor jugador y pagarlo millón me marcan la pauta que tengo o mejor dicho lo que me permiten gastar ni un euro más de lo que empiecen a estar entonces en este marco la verdad que es una ascendido pues no no fue fácil porque acabas de subir los ingresos que son la deuda que arrastramos es la que es creo que haber conseguido al final inscribiera todo el mundo aún así hacer fichajes y conseguir que demostrará Liga que somos capaces de cumplir objetivos de supera el año de su objetivo de de socios esos ayudado a que te tener más flexibilidad incrementar un poco límite y consideró que todo el mundo escrito y creo cuando has situación como la derecha con la de Reus como la del Málaga en muchos casos en que claro es que es muy complicado entonces creo que en signo como gestión modelo que que que está que está bien que podamos escribe a todo el mundo está bien que sea valorado los incrementos que hemos conseguido visto reflejado en límites nuestro no

Voz 1 21:44 usted le pondría boom pero por decirlo de alguna manera cuanto a buscar algún pero a sugerir

Voz 3 21:50 el hecho de de no haber conseguido eh

Voz 1 21:54 alguna venta algún dinero extra por algún jugador propiedad del del Mallorca pregunto eh

Voz 2 22:00 bueno es que existe otra vez a quizás siempre una un análisis sesgado las cosas no creo que desde que hemos llegado hemos venido a Brandon por tres millones de euros no es que un jugador formado aquí el objetivo el objetivo es también formar jugadores que el día en que tu proyecto no vaya ritmo que ellos digamos de su evolución tu padre a ser hacer un buen dinero y creo que la venta de Brando por tres millones de euros es excepcional de hecho es creo que la tercera o cuarta mejor venta de segunda división en los últimos cinco años to fall Monti anunció que no había hecho ni su debut con el segundo equipo Se vende dos millones de euros oye no no conozco mucho equipo bueno ninguno de Segunda que ha vendido en año y medio por cinco millones de euros jugador de este nivel no venimos a otro chico al City también pondrá interesante Qasim que aquí por cierto no iba ni convocado para la gente no es que casi saben yo ahora Alemania por ocho millones no iba ni convocado aquí tuvo cuatro entrenadores con los cuales ninguno ninguno iba convocado y creo que la gestión de contactos nuestros que se que pagarán por la cesión en primer lugar y luego pagar un millón de euros pronunció aquí no iba ni convocado es que en sí mismo es como toda una vez que has visto la película es fácil ver la película otra vez pero tuvo retrotrae al verano en que salió tenían once de la Ponferradina de una sesión donde ocurre lo cubrían y su sueldo esa es la realidad con lo cual bueno yo creo que haber vendido proceso por casi seis millones de euros en dieciocho b en dos años yo lo considero que está realmente bastante bastante bien y luego los caminos partirá maison joder libres no eh entonces bueno pues habrá que estamos estamos muy contentos y muy cómodo con la la política de de venta cabido creo que el Mallorca ya sólo desde lo que les interesa vender a buen precio lo que no les interesa vender no se y creo que hay que valorar que mientras antes Murray yo había que venderlo ahora no ahora hemos conseguido que rayos se quedara tanto porque él quiso quedarse como porque hicimos un esfuerzo económico para que se quedara Lago Junior antes pues Dunga tiene que venderlo hoy en día hicimos lo que pudimos para que la cosa quedara en Segunda B y creo que es importante bueno pues eso es como todo tu puedes hacer un análisis de lo que tú quieras a la que tú quieras pero creo que los datos dicen que la balanza de ingresos ha sido muy bueno y que ha cubierto pues creo que es lo que hemos invertido en él el tema de decanté todo eso justifica el seguir iniciado en la cantera sigue creciendo

Voz 1 24:27 la pena preguntar porque luego usted

Voz 2 24:29 recuerda todos esos casos que es verdad que yo algunos de ellos no no lo recordaba

Voz 1 24:33 en el caso de de la cantera qué papel tiene que tener para para el primer equipo porque claro evidentemente vemos que está en Tercera

Voz 4 24:41 visión dar el salto a una segunda es mucho más

Voz 1 24:45 sí sin ninguna duda si ya hay un proceso intermedio que es una cesión a a un segunda B pero claro cuál es el el papel que tiene que tener

Voz 2 24:54 pues yo creo que el papel que tuvo el año pasado es decir nacional recordemos que por mucho que tuvieron puede Segunda en Segunda B la realidad es que había como mínimo diez jugadores formados aquí en Mallorca Parera Joan Sastre Sederic Savater James Abdón Prats Xisco Campos decir entonces os chicos que son de la cantera yo os invito a mirar que han hecho otros de segunda ven no encuentro ningún club de Segunda subido con tantos canteranos no entonces la idea es para nosotros es fundamental creo que es una manera de contar con nuestra gente es sociedad de identidad y creo que nadie mejor que alguien de la casa no va a defender los colores este club y creo que el ejemplo claro para mí es Xisco Campos no es decir nosotros con ninguna otra persona adquiera tanto el club con lo quiere Xisco que tenga tan claro lo que significa estar en Mallorca y lo que es salir obligado a salir batucada triunfar clarísimo Joan Sastre clarísimo otro ejemplo Abdón Prats hicimos insisto que tuvo que irse a mil sitios para volver aquí finalmente ser el no de de su equipo bueno para mí son no es importante con lo cual la cantera es fundamental pero también nos dimos cuenta que hay un paso importante entre el dividendo que es que compiten con el Barça poder español con todo grandes clubes y luego el salto a competir con el Mallorca aunque exigente en Segunda División entonces cuál ha sido la la estrategia los mejores dolor que suban en Tercera División muy joven de los adictos que de juvenil jugando digamos cada fin de semana ahí Samur lo mismo chico muy joven muy joven ya están tiendo a ese nivel que habían debutado también arrasa tenemos jugadores muy jóvenes ya jugando en el ven luego los mejor el año pasado exacto que volver a estar entre no les aporta preferimos buscar cesiones bien calibrado en sitio segunda exigentes que permita a curtirse que el nivel económico sea un apuestan prácticamente insignificante para el club porque lo para muchas es el club teoría de de vestido y tienes pues UNED hizo el Racing Santander junto rápido de bossa Antonio en Barakaldo Pierre en la Balompédica Linense bueno es hacer sesiones interesantes para que Txikon espero momento daños vuelvan con lo va preparado para el reto de la segunda división

Voz 1 27:10 lo importante sin ninguna duda y también tenemos preguntas que que nos han hecho a través de del Twitter a través de del Facebook del Facebook nuestros oyentes y en este caso no es comentado en Twitter Pepito RCD DM es verdad es el caso que que va a pasar con con Javier Recio que termina su contrato el próximo treinta de junio bueno yo creo que que Javi está siendo un buen trabajo

Voz 2 27:34 creo que que final pues como te decía nuestro nuestro trabajo

Voz 5 27:37 la enfocado a a los resultados

Voz 3 27:40 cada año los nos pide resultados pidiendo pues que que yo creo que estamos muy contentos con él creo que queremos que tiene futuro en este club muy bueno y esperamos y deseamos que hace mucho tiempo con nosotros

Voz 1 27:50 qué opinión tiene que no se haya llegado a un acuerdo entre los propietarios de Luis y Jardiel lentamente y además parece parece digo

Voz 2 27:56 lo que no habrá acuerdo esta legislatura bueno yo yo prefiero primero esperará a tener una una opinión física por parte del Ayuntamiento sobre la situación no podido sentarnos para comentar ese tema bueno yo creo que la voluntad el Mallorca es es bastante clara lo hemos repetido muchas veces nuestro que queremos es solventar un problema que creo que es un problema ya que en esta solución ya que se vea durante mucho tiempo y creo que nuestra predisposición es la llegar a un acuerdo no hemos puesto ningún pero la oferta que ha hecho el Ayuntamiento porque insisto no queremos especular ya hemos dicho que el dinero que recaudaría más de ese tema iría enfocado a renovar somos para ello que son estalló pues bonito práctico idioma orientado a la al aficionado más cerca de de sus jugadores del campo y disfrutarlo y la verdad que nos da pena que seamos capaz de avanzar porque creo que si hay predisposición como puede pega ya ha demostrado que no quiere especular porque es una parte también Tonys ha hecho un centro comercial se va a hacer es decir no buscamos especular lo estamos demostrando ahora yo creo que también por parte de los copropietario pues hay que demostrar que no hay cada especular y creo que eso tiene que dar muy claro y creo que estamos que que se sumen porque al final son mallorquinistas son gente que quiere al club que lo que que creo que el deseo de que estamos todos un estalló en condicionen somos sí que prevalecer sobre otros intereses ir habrá que esperamos y deseamos que seamos capaces de encontrar una un acuerdo es en esa situación

Voz 1 29:22 preguntó por un tema que está de edad de ese partido que tiene que jugar el Fútbol Club Barcelona Girona en en Miami y que le parece a usted que se juega un partido de de la Liga en en Miami no se le pregunto llegaremos a ver al Mallorca jugando de ensueño

Voz 2 29:37 pues es un tema es un tema complicado no porque por un lado pues pues es importante que que tu gente puede estar y que y que pasar cerca de tu gente pero también creo que que el fútbol como industrias está evolucionando pues a la Supercopa

Voz 3 29:52 ya se juega en en en Tánger hay muchos sitios donde ya lleva mucho tiempo jugando fuera y al final

Voz 2 29:59 no es la tensión entre tratar de avanzar como Industria ser consciente de que al final hoy en día gran parte de la fisión está fuera también que esa gente al final pues hace que sea más alto y son más altos de permítame invertir más en tu club y crecer con esa dificultades sede de contentar también la gente aquí no nosotros yo creo que que que pensamos que ahora mismo tenemos un reto importante que es donde estamos en Segunda División creo que no estamos para nada preocupado por ese tipo de temas que lo que está mucho más centrado en ganarle al Elche creo también bajar segunda vez te permite eso decir no pensemos tanto en si jugamos no Szabo de Estados Unidos vamos a pensar el momento actual vamos a pensar ganarle al Elche a pensar en que cuanto más puntos saquemos rápidamente mejor ir quemando etapas no hay no están preocupados Pardo nada en distraernos con cosa que al final sólo te distraen porque al final pensar que iremos a Phoenix pues no lo sé el tiempo dirá no te cuento yo quiero ir a Elche ganar y luego venir aquí con Albacete que la gente lo pase bien quién hemos el estadio como estamos llenando y que que ganemos creo que el volver a pensar un poco en el día a día lo que te pasa cuando vas a a campos complicados Si vuelves a la vida real no

Voz 1 31:12 a muchos nos han pedido que que le hiciésemos esta pregunta y por supuestos en la trasladamos si habrá que acostumbrarse a que no haya presentaciones oficiales de del equipo de ahora en adelante au fue algo puntual lo de este Ciutat de Palma

Voz 2 31:26 yo creo que como te decía al final las constan cambiando creo que que temo que estar al a la realidad no primer los los trofeo veraniego más más carismáticos no te hablo un don Carranza es que trofeo Bernabeu el Joan Gamper Jordan preside juega entre semana hice hace pues a lo mejor Audi ya cuando pasan tres jornadas es que es que el concepto de presentar un equipo cuando todavía encerrado mercado es es que ya no es propio de los tiempos de hoy es decir que vamos a presentar un doce de agosto su entrada para ver salidas que es muy complicado no entonces creo que hay que adaptarse a la realidad hoy en día hasta que el mercado en mucho movimiento segundo nos pilló justo en el cambio de de Segunda B a Segunda con muchísimo trabajo que estamos todavía actualizando el es que estalló el hemos dado una vuelta otra vez importante no puedes imaginar el trabajo que eso supone sinceramente presentar otro equipo que no saben siquiera ya está cerrado en un marco que está en pleno proceso de de construcción creo que no daban los y los ingredientes para que sostuvieran a un nivel como parece a nuestra gente no sinceramente una cosa creo que muchas veces las redes sociales hay que darle el valor que tienen creo que al final te hemos diez mil socios yo no tengo la sensación de que son una preocupación mayor por o mayoritaria entre socios cien qué qué le parece que no está bien pues yo de explicar el porqué no pero creo que a veces se crean pequeños focos son más fuegos digitales que foco reales no yo la verdad que la gente con la que me encuentro yo cuando me ha preguntado por el sistema te debo sinceridad ibamos a muchos eventos inducción con gente que está más preocupada en que consiguiéramos que al final viniera valiente

Voz 3 33:08 sin diera o que sabes que Castro poder rinde este año o que más preocupado por

Voz 1 33:14 eso que si presentamos deja de presentar si en ese caso yo se lo traslado la la pregunta y que creo que que se ha quedado

Voz 6 33:22 es muy claro la la la opinión de

Voz 1 33:25 de usted por eso se lo agradezco y por eso le hecho la la pregunta qué le parece la disolución de la Federación de Peñas del del Mallorca y los dos movimientos Moviment mallorquinista o la Unión de peñas mallorquinista concretamente de pregunto según usted qué papel deberían tener si tienen que ser independientes de del club no sé qué papel de me enteré yo creo que que el hecho que haya movimientos edifica que que la afición estallido que las peñas también

Voz 2 33:51 ahí es una gran noticia yo creo que el que las Peña como instrucción son destrucción fundamental también es verdad que que lo Ken que la misma forma que te vas adaptando en temas de de muchos temen que la peña repensar qué papel tienen que tener y cuál es el formato y un poco hacia dónde van no de ahí nosotros somos espectadores vinculados pero ajeno es decir nosotros ya me parecerá bien lo que quieran hacer es decir ni es que apoyemos y mundo dejamos a poder y que al final cualquier movimiento de afición creo que tiene que que que al final estar en línea con con el club el hígado sino que creo que tenemos que valorar el hecho de a la gente que te apoya pero no es que el club tenga que estar ahí metido es club al final te insisto como es la afición pues somos parte de del de la cuestión pero no estamos vinculado ni apoyamos aún no podíamos dar otro creo que tiene que hacer lo que considere oportuno espero que al final sea un algo que que no sirve a todo hay que al final todo remos en la dirección qué es el éxito de club no pero creo que no es lo que siendo apoyar a otro ni que unos movimientos tenga el respaldo de yo parto es la premisa que que cualquier Peña tiene respaldo el club es que entonces sino que va a ser va a ir en contra el club es que realmente es lo que hay que cambiar las Peña los jugadores los directivos todos estamos por y para el club no entiendo que eso tenga de otra forma pero es que uno goce de un respaldo diferente el otro

Voz 1 35:14 aclarado queda hay más preguntas estamos ya terminando esta entrevista con Maheta Molango estas las ha recopilado recopilado Alberto cercos de los usuarios de Twitter o de Facebook así que vamos allá muchas de ellas están vinculadas con el estadio no

Voz 7 35:29 si la gran mayoría de preguntas que nos han llegado al Twitter ya el Facebook eso de SER Deportivos Baleares guardan relación con la lista de espera que puede que está teniendo el el hecho de hacerse socio de las remodelaciones que puede ir teniendo somos a lo largo del tiempo concretamente Miguel Munich le pregunta al señor Maheta Molango cuándo tiene pensado hacer socios a todos aquellos que están en la lista de espera teniendo pues medio estadio vacío

Voz 2 35:54 en realidad la verá que el tema lista de espera nosotros en sí mismo lista esperando no es que tengamos desierto siempre lo lo que hemos intentado explicar es de hecho ayer se vio no digo que la imagen que dimos ayer

Voz 3 36:05 de unas no baja llena o a un buen nivel de

Voz 2 36:08 de ocupación todo el mundo junto creo que esta imagen totalmente diferente a la que sería anteriormente Don tenías una persona en un rincón arriba a la otra en otro rincón es que en realidad de abrir más espacio lo que ocurrió simplemente es movimiento de gente de un sitio a otro nosotros no hemos detectado que haya gente nueva que no se puede hacer es porque sí que hay espacio para hacer ha dicho la gente quiere hacerse se hace la cuestión es si es para modernos gente en un sitio para otro estamos en la misma aquí la presión es Podemos es capaz de llenar somos somos realmente lleno con buen ambiente gente que esté cerca segundo podemos el acuerdo con sentido común sentido de que si a más espacio para que se va haciendo otro más José operativo de limpieza de mantenimiento es que es un tema también Cabril estalló hace más son quince mil euros entonces no no puede todo está ya abierto pagar quince mil euros y a lo mejor puede tener un ensayo lleno por es es tan fácil como eso es decir al final pues es cuestión de abrir los espacios que realmente podamos llenar lo podemos ayudar vemos pero te garantizo que no hay ninguno socio nuevo que lo pueda hacerse porque hay espacio cuestiones dónde queremos ir no simplemente ocasión de de de que si abres más espacio vas a mover gente de un sitio a otro punto no es que haya cola de gente quiere hacerse y no puede hacer sino simplemente si abres más espacio volverás a Moguer gente de un sitio a otro se quedó en va hacia el otro lado que hacemos insisto a nivel de Liga en una activa que habla del tiro de cámara es fundamental para que no nos penalicen que tiro de cámara este bien en ambos lados con lo cual lo que estamos consiguiendo estando la gente junta es qué tipo de cámara este bien sino está bien hay multa se multa perdemos siempre mediaron no podemos fichar es que al final esto acalla de consecuencias es decir tienen yo con gente esparcida es peor que estalló con gente junta porque te penaliza bien la liga tan fácil como eso pues aclaraba queda la pregunta

Voz 7 38:02 también relacionado con somos le pregunta Juanan

Voz 1 38:04 setenta y nueve Si Se van a quitar a largo plazo

Voz 7 38:07 cortó las pistas de atletismo

Voz 2 38:10 pues trigo estamos deseando que eso ocurra yo mismo fue entrevistar con el anterior máximo mandatario del CSD e iremos el OK por parte del CSD porque sabéis que fue un complejo cofinanciado por el Estado español pues trigos depende de que podamos conseguir la licencia que creo que las conseguiremos porque la predisposición de enfrentamientos buena de puedan podamos será el tema es luchar para utilizar ese dinero

Voz 1 38:35 para hacer las pistas pendientes del tema de

Voz 2 38:46 siempre eso son trámites que que no son fáciles no porque porque requieren tiempo y no no no es fácil pero percibimos predisposición por parte de las autoridades y creo que es lo que necesitamos es cerrar el tema luchar ITER disponible inmediatamente para invertir en en somos

Voz 7 39:03 su compañero David Crevillent a través de Facebook que alguna vez han pensado en fichar a un jugador muy querido por la afición mallorquinista como es Samuel Eto'o

Voz 3 39:13 bueno yo creo que que todo es es es un ídolo no me creo que

Voz 2 39:17 de hecho la historia ese Clube siempre es un jugador al que tenemos un especial cariño el evidentemente pues está claro que en otra dimensión no en en todos los sentidos sí es muy complicado yo yo creo que ahora mismo pues estamos encantado con los que estándar qué queremos volver a tener una mentalidad de pensar siendo realista no decir oye donde estamos quiénes somos y esto es un sueño fantástico pero es la realidad no la verdad es la que es y creo que que la gente que está pues no está dando mucho y creo que hay que valorarlo

Voz 1 39:47 por mi parte la última preguntarle si el Mallorca trabaja para encontrar un

Voz 2 39:52 un sponsor nombre del estadio de Son Moix como ya están eso te digo que que al final una de las fuentes de incrementar plantilla es conseguir patrocinadores nuevos creo que agradece mucho tiempo el Mallorca tiene la camiseta practicamente cuando previamente no ocupar dentro en todos los espacios ahora lo que nos falta es intentarán encontrar pues un patrocinador que que pueda ponerle nombre al estadio también pero bueno es fácil son importes importantes eh a que pensar bien y encontrarle el el correcto creo que al final no se resume económico esto tiene que ser alguien que que se involucre que realmente nos nos ayude también da a expandir la marca mayor son tema económico tengo que trabajar más a largo plazo o es una cosa que no se que no separa de trabajar es decir estamos estamos volcado diariamente en en seguir creciendo y traer gente que a crecer

Voz 1 40:44 veremos qué es lo que ocurre agradecerle a Maheta Molango al consejero delegado del Real Mallorca que no haya tendido sobre todo que haya dado todas las explicaciones que que le hemos pedido a través de tanto de de los mensajes que nos llegan por redes sociales Facebook Twitter incluso las preguntas que que le hemos realizado algunas se que tal vez no de su agrado pero bueno le agradezco sobre todo esos la sinceridad