MAREMAGNVM LA ESCUELA EN TIEMPOS DE LOS ROMANOS

Voz 2 00:28 en unos días los escolares se van a reincorporar a las aulas los profesores ya lo han hecho hace unos días para preparar este nuevo curso entre los profesores que decíamos que ya se han incorporado a sus centros educativos está a nuestro colaborador de esta sección de la sección de Maremàgnum Pep Campillo que tal como estas Ben Wood gracias con ganas de empezar con ganas de empezar hombre no me extraña porque después de las vacaciones que sea que te has pegado uno se que te la Adecco no no sé

Voz 3 00:54 que pediré luego en junio pero ahora con ganas de

Voz 2 00:57 pues si ya tienes preparado todo el curso casi bolígrafos nuevos con poca tinta con poca tinta bueno hablando del cole Lepe como era la antigua Roma eso de ir a la escuela

Voz 3 01:09 bueno pues había un sistema digamos de tres grados en el que en principio los niños recibían educación de su madre la madre era la encargada de enseñarles a leer a escribir y hacer cuenta

Voz 1278 01:23 era la primera maestra la primera mayor sigue siendo muchas veces por supuesto siendo las mamá fíjate que has visto

Voz 3 01:29 yo maestra que un término que viene de Maggie Maggie en la antigua Roma era un esclavo pero era el que tenía más conocimientos el que tenía menos conocimientos se llamaba Ministerio

Voz 1278 01:43 fíjate por donde ya es trono los ministros nada no decimos nada cualquiera podía ser ministro Magee Esther sólo uno solo sólo unos pocos o unas pocas muy pocas hicimos la educación inicial en la antigua Roma hasta los siete años aproximadamente un poco antes que los niños aprendían de la vida con con la mamá no la madre

Voz 3 02:06 el padre solía enseñarles lo que era leyes y costumbres pero luego los que tenían un poder adquisitivo tenían un esclavo que acompañaba al niño a la escuela esclavos se llamaba Qaeda Gus fíjate el pedagogo era un esclavo que le acompañaba vigilaba cómo vestía y por las tardes le ayudaba a hacer los deberes eso cuando

Voz 1278 02:28 Ana a lo que es la etapa de Primaria vamos a hablar de cuáles eran las eran bastante parecidas la tapa en tres etapas

Voz 3 02:34 el a que la primaria tenían un profesor un maestro que se llama literato se viera hasta los once años eh

Voz 1278 02:43 qué hacían en la en la escuela primaria que es lo que apremia

Voz 3 02:46 pues aprendían sobre todo a mejorar la escritura la ortografía hasta los doce años era educación mixta lo que ocurría es que las niñas a los entre doce y catorce ya se podían casa muchos a abandonaban tristemente la educación no luego pasaban a de doce a dieciséis a lo que era la secundaria que el maestro se llamaba gramática sus aquel que explicaba entender y comentar los autores clásicos a través de esos autores pues aprendían Geografía Historia mitología física Easy a en principio hasta ahí que daba luego se iban al ejército claro luego había Alcampo digamos la superior claro el problema es que el entorno urbano era donde estaban las escuelas los del campo lo tenían mucho más difícil pero muchos agricultores enviaban a sus hijos al al entorno urbano

Voz 1278 03:44 es buena porque antes de continuar tenemos que aclarar que tanto en Roma como en Atenas la enseñanza no era pública no era obligatoria además el está

Voz 3 03:52 dado no la controlaba mucha eran los padres que tenían que pagar aún maestro ha para para que sus hijos pudieran ir a una escuela

Voz 1278 04:02 los maestros habrían escuelas sí que que no tenían por qué ser forzosamente el concepto de escuela que hoy conocemos no me lo veremos

Voz 3 04:10 deporte sobre todo es que no era un edificio la la el la enseñanza la la daba un maestro por ejemplo en los pórticos del Foro romano o del ágora en Atenas eh separado de una tienda lo mejor simplemente por una cortina pero fíjate que curioso que el profesor en Roma en se sentaba en una silla llamada Cate vale ya empezamos a no suena no sé si los alumnos lo que hacían es estaban sentados en un banco escribían en unas tablillas de cera llamadas Tavullia eh las escribían con un punzón que se llamaba estilo en la estilográfica actual o el estilo que tiene un escritor cuando habían acabado de rellenar esa tablilla de cera tenían que borrarlo y eso era o eso se conoce como tabla rasa no

Voz 1278 05:04 que también fíjate que comenzar de cero comenzar

Voz 3 05:06 de cero uno en el término escuela viene del griego es le que significaba ocio o tiempo para aprender en Roma en la escuela se llamaba Lucus fíjate que Ludwig significa juego ya en los los griegos y los romanos entendían la escuela como un lugar donde el niño fuera a con el entretenimiento aprender pero la disciplina era muy seco

Voz 1278 05:31 era muy dura no era muy duro ya castigo si Saberi SIMO se equivoca habían

Voz 3 05:37 sistema pedagógico muy bueno que era la férula la caña con la que se golpeaba a los alumnos que barbaridad así llegabas tarde podía ser que te cogieran dos esclavos que ayudaban al maestro para que no te escapara es de los castigos entonces muchos niños tenían ese pedagogo que venía a ser como el despertador que les acompañaba y hacía que que que que que acudieran temprano al colegio no

Voz 1278 06:04 bueno lo de los azotes lo de los castigos físicos tenemos que decir que no solamente propio de la época de la que estamos hablando sino que se extendió desgraciadamente hasta la gente porque si se si bien

Voz 3 06:16 ya que los romanos pensaban que si un niño no así no había sido azotado no estaba bien entrenado pero curiosamente Quintiliano que introdujo un libro sobre pedagogía decía que que a los niños no se les tenía que enseñar al principio el alfabeto sino que les les tenía que dejar jugar con letras de madera era ves ese sentido de el juego ya atraería a ellos profundizar en el conocimiento no aquello

Voz 1278 06:44 de que la letra con sangre es exalta y nunca mejor dicho no lo has clavado nos hemos quedado teníamos la las dos primeras los dos primeros estadios de de la educación que eran los estadios por así decirlo por así decirlo por los que pasaba la mayor parte de los chavales de su de las de los niños y niñas que iban al colegio pero luego podían continuar finalizadas estas etapas si querían por ejemplo continuar hacer carrera política entonces tenían que acudir a un gimnasio todavía en Alemania a los institutos

Voz 3 07:18 se les llama gimnasio y allí podían elegir Si su educación iría destinada a estudiar o al Ejército las edades comprendidas iban desde diecisiete a veinte años el maestro se llamaba un reto un reto por un orador que les enseñaba a hablar bien en público y entonces ya tener

Voz 1278 07:41 una capacidad para presentarse por ejemplo en política por aquello de la retórica no sabe dónde viene esta palabra del el nombre del profesor que impartía las clases en este en esta esta qué periodo en este en este en este estadio de enseñanza superior donde los alumnos aprendían pues a al al arte del del arte de la discusión sobre todo el monólogo también sobre todo a ver a hablar en público sin sin ponerse nervioso les enseñaban tanto por ejemplo a defender una causa como hace el el ataque

Voz 3 08:16 esa misma causa tenían que saber los

Voz 1278 08:19 dos estilos el la de un abogado por ejemplo ser el abogado defensor

Voz 3 08:24 el fiscal

Voz 1278 08:27 han ustedes que ya en Roma y en Grecia tenían las vacaciones estivales más o menos parecidas a las que tienen los profesores de hoy como como pecan pilló a los niños por supuesto sí sí

Voz 3 08:37 seguimos no podemos cambiar tenemos que seguir hay que decir que curiosamente el el el periodo escolástica dependía de las fiestas religiosas cosa que no ha cambiado nosotros todavía conservamos de las vacaciones de Navidad

Voz 1278 08:53 Ana Ana Santa que siguen las

Voz 3 08:56 vacaciones que tenía los rumanos otras festividades que ahora diríamos paganas pero que entonces eran religiosas ir seguidas

Voz 1278 09:04 ellos empezaban en julio sí

Voz 3 09:07 llegaban hasta hasta digamos el verano y luego se se incorporaban en en marzo pero había parones entre dependiendo

Voz 1278 09:17 lo que ocurre en marzo del desde el verano hasta marzo estaban de vacaciones no lo que pasa es que

Voz 3 09:22 Gurría que es que había distintos a la escuela la abandonaba

Voz 1278 09:27 podías hacer campamentos y otro tipo de actividades extraescolares saber si ya oye de cuanto era la jornada cuántas horas iban los niños al colegio pues

Voz 3 09:36 la jornada era prácticamente desde el a las ocho La mañana hasta el la la puesta del sol los niños tenían un espacio para comer pero tenían que llevarse la comida de casa no osea que nada de comedores escolares

Voz 1278 09:54 no había fin de semana bueno lo que

Voz 3 09:56 ocurría es que las había semanas de ocho días y el noveno descansaban menos mal que luego esto se mejora con el tiempo

Voz 1278 10:05 pues ya saben ustedes si se sienten bueno los niños que nos están escuchando que a lo mejor es que a mí me da un poco de pereza volver al colegio pues no sé yo si se habrían quedado con este sistema de vacaciones escolares a la antigua me quito eh hemos ido en eso seguro que hemos mejor

Voz 3 10:23 mira Espí pensamos tengo que tener ganas para ir a la escuela siempre decía Quintiliano eh que los niños tenían que llamar a sus maestros más que a sus estudios considerarlo sus padres intelectuales porque así escucharía mejor lo que estos enseñan ir desearían vive a mente parecerse a ellos

Voz 1278 10:44 pues ahí dejamos esa enseñanza de confianza que era algo así como La

Voz 4 10:47 abogado de los

Voz 1278 10:49 de de de la educación en la en la antigua Roma muchísimas gracias Pep Campillo que vaya muy bien ese primer día de cole muchas la próxima semana Nos vemos dentro de dos semanas que la radio