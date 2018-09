INTERNET DIGITAL WELLNESS

a adultos mayormente si no que grabó con todo eso es francamente curiosa y me llaman lo que intentan es para que se quite esta necesidad de constantemente ir con el móvil como una extensión de nuestro cuerpo o que uno se vaya de vacaciones y no pueda pasar siete días sin sin tener el contacto del móvil se empiezan a utilizar esta estos conceptos del bienestar digital Digital Wellness para que hagamos un uso de la tecnología que hace cree necesario usarla pero más razonable y más mesurado y con más datos un poco la idea

Voz 4

06:25

en este caso es turista Harris que es un ex empleado de Google que fuimos los primeros que a dos mil doce empieza a plantear seriamente que las los servicios las aplicaciones están construyendo para para no minimizar el el la distracción y la atención del usuario sino para constantemente atraerlo para decirle a pues mira no te enseñarle todos los Like por ejemplo se sabe que Instagram no enseña todos los links de golpes sino de Nuno en una medida que llegan porque psicológicamente genera un a querer volver a entrar a la aplicación es decir está está llenísimo de trucos psicológicos es es uno de los buenas que plantea el hagamos un diseño y tecnología ético Yelena él fue empleado de Google fue de los primeros diseñadores éticos que se les dio el título pero él se da cuenta que dentro de la propia acompañados está haciendo caso eso entonces abandona y comienza a crear lo que llama al centro de la tecnología humana es un poco el hecho desarrollamos tecnología pero minimizando el nivel de distracción himnos y sino tan tan obsesivos con llamar la atención de la gente constantemente decir por ejemplo a otro a otro mucho turco pequeño Netflix os servicios similares programan el cuando una Abel capítulo acaba un capítulo una serie sale justo al final que comience en cuatro o cinco se en cinco segundos cuatro segundos tres dos uno el próximo es simplemente para no dejar de estar dentro de la aplicación es decir si existiera pues esa que la gente acá cerrarían mucho más la aplicación pero sí a los cinco segundos me pone es el siguiente el la motivación es bueno ya que estoy viva un segundo