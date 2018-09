ok web nit de l'art

Voz 1 00:00 no quién no

Voz 5 00:45 la próxima semana se celebra el eh

Voz 6 00:47 hay que abre el curso artístico y cultural aquí en la capital balear Nos referimos a una nueva edición de la Nit de Alarte y para hablar de los preparativos y también de los detalles de esta cita me acompañan hoy en el estudio Frederic Piña que es presidente de la Asociación Art Palma Contemporani ve Mingo Frederic gracias por estar hoy con nosotros gracias a vosotros buenos días a raíz de la galería mayor de meto a mí la edición número veintidós tendrá lugar desde el jueves veinte hasta el sábado veintidós hablamos de una cita en la que el público en general pero también los pues especialistas en arte tienen la ocasión de recorrer una ciudad en la que el arte es el protagonista

Voz 0478 01:27 pues sí pues la verdad es que esta iniciativa que lleva a unos veinte años como has comentado antes pues no sólo es para el gran público es una cita ya indispensable en el calendario artístico no sólo de Palma sino también español di diría yo no es sólo para la gente que venga que salga hay que nos venga las galerías sino también para atraer a profesionales del arte en el ámbito internacional que ya nos conocen y que quieren participar y compartir con nosotros esta cita digamos y compartir sus experiencias a través de lo de los stocks y las mesas redondas que que hemos organizado

Voz 7 02:02 hay también bueno pues a ser parte activa de esta iniciativa son los propios galeristas los responsables de este proyecto en los que llevan la voz cantante

Voz 6 02:11 a pesar de que luego pues hay instituciones hay entidades que se suman también a la iniciativa porque tiene mucho tirón no

Voz 8 02:18 Federer bueno yo creo que aquí es muy importante y remontarnos un poco al pasado de cómo nace la ambiente no básicamente el concepto ni del art es que la gente acuda a las galerías una noche hay bueno hasta medianoche crear ese recorrido para tiene un una una una estructura que no tienen ninguna en en Europa es una es una estructura muy cómoda y asequible IS es crease recorrido al fin y al cabo nuestro objetivo es que la gente se lleva a casa un una idea una pincelada un criterio aunque sea él me gusta o no me gusta no pero tú te das cuenta que con ese ese andar ese ese circuito que creamos la gente se lleva a casa a casa ese ese criterio aunque sea personal de qué está pasando en la T contemplar en la ciudad no yo creo que hoy en día hemos de hablar del motor el motor realmente es con del del arte contemporáneo el mundo con lo que está sucediendo hoy en día en el arte contemporáneo lo tiene lo están el demostrando las galerías yo creo desde aquí agradecer a todos mis colegas porque se que han hecho un esfuerzo se que están haciendo un esfuerzo hay muchas galerías en el resto de Europa mucho mejores que nosotros lo cual nos hace querer hacer mejor los deberes no nosotros este año hemos tenido gente de primer nivel de primer nivel empezamos nosotros con los Talking eh enfatizando la figura del coleccionismo seguimos el año pasado con el tema de las de las ferias y los proyectos culturales que trajimos a gente también con proyectos ya atractivos algunos alternativos lo cual es interesante trae traer sangre nueva no solamente los peritos establecidos con todo esto que te quiero decir que este año pues hemos enfatizado la figura del de el Qurei Thor No el Qurei tory su su relevancia dentro de lo que es el el mundo del arte ya me gustaría también que Tony porque yo creo que está muy empapado de este tema pues también

Voz 6 04:19 cuál es esa importancia bueno a ver la

Voz 0478 04:21 figura del Comisario creo yo que desde los años sesenta y setenta ha ido incrementando su presencia dentro de su importancia también dentro del del arte contemporáneo y bueno si antes estaba digamos la figura del comisario que viene la palabra curar que es de de cuidar las piezas del museo no digamos que era una una figura más más de cortinas hacia dentro no que no se veía tanto poco a poco ha salido más a la luz aquí ha vuelto una figura casi indispensable muy dinámica que trabaja no solo ha dado con los artistas sino también con las galerías con las con las instituciones con los museos etcétera yo creo que este tipo de paneles creo que le va muy bien de la figura del comisario porque el comisariado en sí no tiene una definición clara definida sino que es más una son prácticas

Voz 7 05:11 ya un poco difuso es ahora de este sí yo creo que tenemos muchísimos roles

Voz 0478 05:15 el desde el artista a coordinar hace muchísimas cosas yo creo que los paneles de discusión por ejemplo oeste que hemos puesto en marcha da la posibilidad a que expertos compartan sus experiencias con el público y entre ellos también y yo creo que esta vez validar esta oralidad digamos de de la de la parte el comisario que es muy importante entonces hemos traído a gente hemos conseguido atraer a gente que son relevantes en en en en el campo del comisionado independiente y estoy seguro que será una conversación con muchísimo contenido

Voz 6 05:49 hay una representación internacional leía hay un poco el programa importante no

Voz 8 05:53 sobre todo lo que lo que es importante es es traer a comunicar lo que está pasando como son lo peor de que está haciendo en Inglaterra lo que está haciendo en alemán

Voz 6 06:04 hay algún país de referencia ahora mismo en este sentido

Voz 8 06:06 hay muchos muchos yo creo que no se Toni yo creo que Londres sería un lugar claro es que todo esto siempre volvemos es un poco el pez que se muerde la cola no hablamos también de de un país donde el proyecto que se invierte en cultura pues es cincuenta veces probablemente superior al de España claro entonces ya empezamos mal es decir no

Voz 6 06:32 la desventaja con muchas ventajas

Voz 8 06:34 lo no no no quiero entrar tampoco en este tema siempre hablamos del tema económico yo que es muy importante enfatizar aquí porque porque hacemos esto no yo creo que aquí la Las Tres Marías un poco el triángulo del del mundo del arte es para empezar la galería la galería si la galería privada el espacio privado conjuntamente con el coleccionista el curador al hay que pensar que la galería es el espacio donde sucede todo por primera vez antes incluso que una institución museo pues yo empate quizá la la figura del galerista que hoy en día sea digamos ha quedado en un limbo Un poco que a mí me da pena no porque galerista realmente con el el la personalidad que teníamos con Elio o Leo Castelli o no sé un sin fin no han desaparecido o están desapareciendo no hay entonces obviamente son otros mundos son otras etapas pero yo siempre desde mi edición como galería apela siempre intento enfatizar la galería la figura del galerista yo creo en la figura el galerista hoy en día es es muy importante no olvidar a los artistas también proceloso

Voz 7 07:45 por supuesto que está a dos y del artista claro pero quiero decirte que es muy importante

Voz 8 07:50 mantener esa relación poco a a tres bandas evidente también con con el artista obviamente no nos olvidemos de los artistas

Voz 6 07:57 no nos hemos dado ningún tampoco todos los galeristas que volveremos a ello pero me vais a permitir que saludemos a otro invitado que tenemos al teléfono porque además de la labor que estáis realizando desde la asociación los galeristas pues también se han sumado como decíamos antes diversas instituciones entidades entre ellas el Ayuntamiento de Palma que también ha programado pues varias iniciativas el Colegio de Arquitectos se suma esta semana con una exposición que que ha sido inaugurado hace unos días que es la del arquitecto Vicenç Mulet se titula expresiones de una mirada os parece lo vamos a saludar unos minutos qué tal día Vicenç del día en que consiste esta exposición

Voz 9 08:35 bueno es una exposición que se suma como actividad que generan cambian los galeristas de que llevan tanto tiempo poniéndolo esta vida en el mes de septiembre en la ciudad y esta vez ha sido también una una ocasión donde yo he participado hasta hasta la del Colegio de Arquitectos para celebrar una exposición con una mirada propia la mirada de un arquitecto que en este caso soy yo sobre un espacio que es el espacio digamos de la sala grande del Colegio de Arquitectos para intervenir en ella y a la vez también enseñar un poco esa expresión gráfica que llevo trabajando desde hace mucho tiempo

Voz 6 09:13 estamos hablando de litografías de expresión gráfica de fotografías de cuadros de maquetas tiene un poco un poco de todo no

Voz 9 09:22 bueno esa es la visión que va a tener la persona que lo va a visitar lo primero que les va a sorprender a quienes la interacción que hemos trabajado con el espacio que es poco lo que los arquitectos buscamos que se emocionar y transmitir con el espacio no era fácil intervenir dentro de lo que es una sala tan grande como la Sala Magna digamos el Colegio de Arquitectos entonces hemos participado con un herrero un fantástico PRO que Rafael Miralles para realizar una gran escultura sobre la cual colocar en la que es la obra de arte porque sino la escala del espacio era muy difícil internacional con la con la obra de arte que vamos a coloca entonces ya desde el principio Weiss Se va a haber tres escalas diferentes intervención la de la escultura con la con la sala en relación a la Salah después la atención que puedes tener sobre los cuadros que hay unas expresiones gráficas que ahí las pequeñas maquetas que también desarrollo y realista

Voz 6 10:15 qué importancia tiene tu opinión la Nit del arte en la difusión de la cultura

Voz 9 10:19 mucha fire como han dicho muy bien sobre todo ni poner una fecha en el calendario para que todo el mundo recuerde el gran trabajo que realizan las galerías como dicen ellos todo Mizzian galerías el artista se pone en contacto con ellos el galerista sabe cómo proyectar esta esta obra y que la gente de alguna manera de una manera lúdica de una manera entretenida pero también una manera porque tan pensemos que solamente son tres días hasta el jueves viernes y el sábado que más lúdico puede echar ese vistazo diez decimos no donado una mirada no sobre este mundo de hoy poner esta ciento creo que es un trabajo

Voz 6 10:56 creo que te quieren saludar aquí Frederic ni esto es bueno cómo estás

Voz 10 11:03 muy bien un poco nervioso porque las inauguraciones siempre llevan esto otra vez nervioso y con ganas de compartir Villa señaló un poco el el trabajo a todos los compañeros pues mucha suerte que vaya muy bien muchísimas gracias y mucha suerte a vosotros gracias

Voz 6 11:17 te brazo gracias Vicenç suerte gracias a nosotros continuamos esta conversación con Frédéric piña hay con Antoni Ferrer hablando de esta nit del arte veintidós ediciones decíamos muchos cambios en este camino y cosas que supongo que también pues se se han perdido y se han tenido que superar obstáculos entre estos últimos que es lo que recordáis de la trayectoria que que os parece que haya sido más duro para poder llegar al momento actual de consolidación de esta de esta cita

Voz 8 11:48 hombre yo creo que en nuestro objetivo realmente es es no tener esa esa dependencia de de excepción pública sino conseguir trazar más lazos como ya hicimos hace dos años con la institución privada porque desde la iniciativa privada se se reactiva muchas muchas sinergias no yo creo que eso es muy interesante fue muy interesante desde aquí llamamos un poco a todas las instituciones privadas para ver si el año que viene conseguimos realmente romper ese hielo este año hemos tenido muchas muchas aperturas de puertas y muchas ganas de colaborar no han sido posibles pero esperamos que el que el año el año que viene lo podamos lo podamos llevar a cabo por yo creo vuelvo es decir que este año sin la sin las ayudas que hemos tenido la instituciones públicas ya sea del ayuntamiento sea sea ha manifestado una manera muy contundente estamos realmente muy satisfechos por cómo nos han arropado pues yo creo que es importante el tema de la cultura el tema de dinamizar solamente con con el turismo sino también a través de la cultura

Voz 6 12:59 se cuentan por decenas de miles los visitantes durante estos días de la Nit del arte a las galerías visitantes que son de un perfil muy heterogéneo no podemos hablar de de un solo perfil de hecho no cómo se explica que haya tanto éxito de público en una cita como ésta y luego el resto del año sea tan difícil atraer al público en general a las galerías porque

Voz 8 13:18 que de eso

Voz 0478 13:20 bueno yo creo que esto pasa en todo el mundo lo que quizás en España y en Mallorca pues pasa un poquito más yo creo que y sabe yo quiero que como has dicho es una iniciativa increíble muy interesante que la gente la coge muy bien porque es una cosa que está entre lo lúdico el entretenimiento y la cultura en sí obviamente pero yo creo que también tenemos que reivindicar que tenemos un programa de todo el año y entonces tenemos un placer de siete ocho o nueve exposiciones al año más colaboraciones en la galería fuera de la galería ferias yate osea que es una actividad que es casi de educación en el sentido de que damos a conocer propuestas artísticas nuevos lenguajes visuales a la a la gente no cobramos ningún tipo de entrada entonces que la gente venga hay que sea un tipo de gente tan heterogénea que vengan familias amigos que vengan profesionales etcétera etcétera a nosotros nos interesa mucho porque es una por más de crear público de generar nuevos públicos ir a ponerles un poco y en valor digamos la cultura y las prácticas artísticas que sirven por primera vez entonces la labor quedamos que hacemos las galerías privadas es muy importante a nivel educativo creo yo

Voz 6 14:34 es importante a nivel educativo creáis también ese o a hacer nuestra aportación a la creación de esa o a la consolidación de esa cultura visual y luego también hablábamos antes de iniciar esta entrevista fuera de micrófono del papel social que cada vez más adquieren las personas que gestionan arte porque ya no solamente hablamos de una galería en términos de un lugar expositivo donde puedes visitar pues una determinada propuesta artística sino también de un compromiso social hay muchas iniciativas en marcha en este sentido no

Voz 8 15:01 sí pero si yo antes te hablaba de sensibilidad yo creo que sensibilizar no solamente al público sino también a la institución pública que es realmente la que la que puede eh y sensibilizar a los demás sectores yo creo que esto es es muy importante ver el efecto colateral qué tienen en muchas ciudades y barrios marginales de muchas ciudades del mundo el efecto que crea que las galerías de arte Se Se se mudan a esos barrios no en Nueva York cuando muchas galerías de de del centro de lo que es la ciudad sede se mudaron al MIT Paquin District era un sitio que era desolador al principio da como miedo a fecha de hoy estos barrios son auténticas urbes ciudadanas tomadas por el público con unas tiendas impresionantes unos lugares de ocio restauración impresionantes entonces creo que el papel a oye te hablo desde la perspectiva de galería no hablemos de la perspectiva de una institución museística el efecto que puede crear en una gran ciudad a mí me hace mucha gracia que la gente lo dice me voy a Nueva York lo primero que hacen cuando Ona yo ir a Nueva York y si Abel Whitney o al Metropolitan pues por qué no hacer las mismas Mallorca yo creo que Mallorca puede tenemos el potencial ahora también tenemos que sensibilizar a las instituciones realmente crear un proyecto a largo término crear un proyecto sólido de colección y de proyecto expositivo no yo te las galerías estamos intentándolo con nuestros medios pero creo que si si las instituciones es sensibilidad creamos una sensibilidad mayor yo creo que está claro es que no es que estemos hablando de una hipótesis si vendiendo humo

Voz 6 16:47 plan de Cultura perdona que te interrumpa Frederic hay un plan de cultura que era una proyecto de legislatura la legislatura está ya agotando sus últimos meses no sabemos todavía cuando va a ver la luz oscila Vera quizás es podrían despejar algunas de esas incógnitas que tú plantea son o no tienes esperanzas en ello yo siempre hablo ves

Voz 8 17:07 en que soy una persona muy negativa igual

Voz 7 17:10 tengo yo creo que las galerías pues un poco el patito feo patito feo que yo creo que viene más por un lado

Voz 0478 17:18 por desconocimiento de cuál es realmente nuestra actividad entonces quizás por las administraciones públicas pues sino no se sentaran más a menudo quizás no se escucharán que cuál es nuestra actividad es que realmente es potenciar la cultura esta baja con artistas es es crear riqueza hice también un reclamo en el enclave turística porque claro sino más en cuenta que Palma creo que es la tercera o la cuarta ciudad en España en cuanto a número de galerías por proporción de habitantes yo creo que eso está

Voz 6 17:45 dado mal no claro yo creo que si esto se pusiera

Voz 0478 17:48 en valor realmente en valor que ya se hace mucho pero sí felicidad aún más yo creo que ahí podríamos realmente es sobrepasar ese techo de cristal que tenemos y se tiene que conocer cuál es nuestro rol para podernos apoyar cien por cien a mis que hay

Voz 8 18:01 el uso no se Tony Hunter restauradores que te pregunta Unijet cuando eres la nivelar eso es yo creo que es interesante esto que por lo menos

Voz 7 18:11 desde esa fecha por su negocio porque

Voz 8 18:13 porque hay un efecto colateral hay un efecto la gente sale hace sus cosas come allí allí se toma vinos es decir activas son poco a través de la cultura activas

Voz 6 18:25 se te de activismo cultural que también es activismo social si enhorabuena por ese por ese trabajo mucha suerte y ahí estaremos muchísimas gracias gracias Álvaro te lo superamos también Farré suerte

Voz 8 18:36 muchas gracias no