En#todosobreruedas hemos hablado del 9º Rallye Vall de Sant Pere con Demetrio Lladó y Josep Oliver

Voz 2 00:00 todo sobre ruedas

Voz 3 00:17 pues aquí estamos un martes más para hablar en todo sobre ruedas de lo que va a ser el noveno rally bytes Ampera que tendrán lugar los próximos días veintiuno y veintidós de septiembre bajo la organización de la escudería mayor que competición como siempre saludamos en esta sección a nuestro compañero Javier Santos qué tal muy buenas tardes Javier muy bien bueno hay que hablar de esta carrera Hay por supuesto que tenemos invitados en el día de hoy como son Demetrio Lladó del Comité organizador qué tal Demetrio

Voz 4 00:51 la muy buena noticia muy bien

Voz 3 00:53 también nos acompaña Josep Olivé de Hyundai Proa automoción qué tal Josep

Voz 5 00:57 buenos días muy bien en la carrera como decíamos

Voz 3 01:00 los partirá desde el concesionario Hyundai de la calle Aragón el próximo viernes a las seis y media de la tarde para hacer el tramo opina IRI son unos diez kilómetros y medio además va a nacer en en dos ocasiones ahora enseguida nos van a contar y detallar cómo va a ser la competición que es lo que podremos ver en este rally es Ampera pero me imagino que contentos no de poder tener un año más este

Voz 6 01:28 eh rally son ya nueve ediciones y supongo que no es fácil no

Voz 3 01:34 ponerlo todo a punto para para que ya sea una realidad todo esto

Voz 4 01:39 no aunque sea nueve años ya la verdad que siempre siempre es complicado aunque tengamos la rueda ya sobre todo porque el baile son pero sí se caracteriza de algo es que siempre vamos cambiando no hacemos nada de copiar pegar y así es fácil para cada año no entonces siempre buscamos algo diferente

Voz 3 02:00 Josep supongo que también es importante por parte de vuestra no da apoyo a este tipo de eventos y además uno como el rally de bailes Ampera que quiere ir consolidándose no

Voz 5 02:12 bueno evidentemente yo creo que es muy importante que una empresa de automoción como somos nosotros ha sea uno de los grandes patrocinadores de un evento de este de este tipo al fin y al cabo nuestro día a día en nuestro día a día vivimos de vivimos de ello oyente mete también somos parte de esos cambios que comentaba Demetrio a por suerte por desgracia a veces hay empresas que que no pueden permanecer ahí tuvimos la oportunidad de los años de entre nosotros sí de momento están muy contentos y esperamos seguir adelante mucho

Voz 3 02:44 es más no se Demetrio signos puedes detallar un poco qué es lo que vamos a poder disfrutar este este fin de semana yo he contado un poco en lo que va a ser el viernes que sino voy mal no me corregía pues es eso no a las seis y media sale el tramo opina Montull sí pero en la carrera partirá desde el concesionario Hyundai de la calle Aragón se todo empieza en la

Voz 6 03:08 las verificaciones allí el viernes el proceso Mario donde bueno es un rally que hay que decirlo

Voz 4 03:15 lo hacemos en dos días no es uno de los bueno es el único que se hace dos días en Baleares para al campeonato de Baleares

Voz 6 03:23 aquí empezamos por la tarde y ahí

Voz 4 03:25 Nos vamos como has dicho al ver el tramo de caída en Montjuïc donde se repite en dos veces incluso la gente espectadores si quieren pueden ir a Montgrí que hay un reagrupamiento donde lo podrán podrán ver los vehículos y los vendrán allí que están preparados pues para la segunda pasada

Voz 3 03:44 hacéis Face un calculo de la gente que que

Voz 4 03:47 pueda venir pueda estar pendiente bien pues te lo puedo decir sí sí sí sí porque esta mañana estábamos haciendo el cálculo de la la las comidas Picnic de mala son ciento bueno son más pero todo alrededor

Voz 3 04:02 ciento quince personas buenas no está no está nada mal porque además sino voy mal creo que en la lista de Dane de inscritos este año ha aumentado son un total de cincuenta y siete equipos de competición doce de regularidad y no voy mal son cinco equipos con más respecto al año pasado no correcto correcto la verdad es que siempre

Voz 6 04:24 verás que que cada año oí efectivamente cada año

Voz 4 04:27 hemos ido aumentando no estos participantes también destacar que hubiese podido ser bastante más Pablo hemos tenido una bajas importantes por motivos de salud y de vehículos que no están terminados pero nosotros estamos más que satisfecho la verdad

Voz 5 04:45 eso se lo guardan para la décima

Voz 4 04:47 pero Javier Santos que está al otro lado

Voz 3 04:50 el teléfono y te escuchan tanto Demetrio como Josep Oliver

Voz 0578 04:55 yo he escuchado activa iba a a todos lógicamente ya lleváis nueve años como decía no sé si nos podéis contar que aunque ya hay mucha experiencia cuáles son los problemas principales pone cada año la organización nos incluso también algún tramo nuevo que queréis poner también os ha dado alguna dificultad

Voz 4 05:15 sí es cierto hoy en día lo hablábamos antes fuera de micro es complicado hoy en día

Voz 3 05:24 de hecho nosotros siempre buscamos en esta edición teníamos otro tramo nuevo pero

Voz 4 05:29 por problemas de vecinos de que la gente de cada vez menos tolerante o no se es más complicado

Voz 7 05:38 el el tener

Voz 4 05:40 vamos nuevos nosotros seguimos en la lucha no se cara al décimo Josep lo sabe vamos a tenemos muchas ideas en la cabeza Hay el año que viene vamos a hacer algo importante

Voz 3 05:53 hay que decir que suma un total de cuatrocientos cincuenta kilómetros de los que ciento cinco corresponden a tramos que son cronometrados se iba a preguntarle si el año que viene es el décimo tanto entonces tanto a a Josep como como a Demetrio que les quiero preguntarle es un poco

Voz 5 06:11 que están preparando bueno yo la verdad es que de momento apenas se nada te digo la cabeza ojalá a nivel de patrocinador pues les podamos ayudar en todo lo que necesiten ya sea económicamente la cesión de coches haremos un esfuerzo si hay que sea hay que hacerlo ya ahora la verdad es más trabajo en la organización conseguir unos tramos bonitos unos tramos nuevos tal vez o conseguir un éxito en participación que no tenga ningún precedente

Voz 0578 06:39 quizás pregunta el Bosque era además de dos donde recomendarías a la gente está el que zona que parte

Voz 3 06:47 sí hubo mucho más

Voz 0578 06:49 sí o donde podían verse los más llamativos

Voz 7 06:53 a ver yo

Voz 4 06:55 luego lo diré otra manera o sea yo lo que les recomendaría que no está donde no está efectivamente es que el problema que tenemos yo aprovechar el micro para decir que nos hagan caso a los oficiales que a veces cuando llegamos se piensan que lo hacemos por capricho lo hacemos por su seguridad entonces que como mínimo que vayan donde quieran pero siempre en un lugar seguro sea nosotros los tramos son grandes son largos pueden tienen espacio más que suficiente donde estar

Voz 5 07:26 sí a que por favor hagan caso simplemente si se me permite puntualizar también es muy importante que todos los espectadores obtengan un civismo de cara a la organización y de cara al comportamiento entre ellos mismos al fin y al cabo de su comportamiento depende la continuidad de eso

Voz 3 07:42 porte Javier Santos muchísimas gracias como siempre

Voz 0578 07:46 gracias buenas tardes a todos muy buenas tardes