GABRIEL RUFIAN EN PALMA

bueno si Aznar se marcó un Cristina de de Borbón el problema es que no ha pedido a Borbón así que veremos a ver cómo cómo acaba que bueno pero intentamos he humildemente pues incomodar lo copiar un poco el sistema siempre lo hemos dicho sistema de comisión de investigación que hay en el Parlamento planes democráticos como como el británico incluso el Senado norteamericano nosotros no estamos para hacer masajes a nadie se que quizá damos la excusa de que según tiene habló más de las formas qué del fondo pero sabemos cómo funciona esto hay bueno lo que sí que demostró Aznar que es el capo no de más que de un gobierno compartido todo cárcel

Voz 2

02:19

bueno yo creo que forma parte un poco de según qué burbuja mediática evidentemente me parece grave que que se plagio o incluso es que falsificó títulos de máster comida recuerdan que hay otros países en los que hay ministros que han remitido simplemente por parte de su tesis aquí pues no pasa pero sí que te toca al final pues no se ha casado river en incluso Sánchez seguramente tienen cosas mucho peores que explicaría y no lo hace pero bueno bienvenido sea la transferencia también yo creo que que el hecho de que según quién durante tantos años eh de país pensará que con el apellido pues ya lo tienen que dar un título pues bueno casi una ofensa para pues para nuestra generación por ejemplo no que que de que estuvimos trabajando estudiando y que Nos costó muchísimo sacar adelante nuestros nuestros estudios también tiene un puto yo creo que es un debate de un punto clasista incluso no porque por ejemplo uno de los grandes diputados de el Congreso para mí es Cañamero tengo te pido que tiene pocos estudios hornos como jornalero es decir la final hay cierta cantinela que dice que que tú no puedes es según que cosas en esta vida sino no tienes un Vicky yo en eso estoy siempre están bastante ese acuerdo porque la gente más sabia que he conocido